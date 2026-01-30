Trei blocuri din Chișinău vor fi reabilitate energetic prin programul guvernamental FEERM: confort sporit și facturi mai mici pentru locatari

09:20

Presa scrie despre necesitatea accelerării negocierilor de aderare a Republicii Moldova la UE, pe fundalul riscurilor geopolitice tot mai mari și al posibilei reveniri a influenței rusești asupra Chișinăului. „Ar fi păcat ca din cauza birocrației Republica Moldova să rămână, din nou, în sfera de influență a Rusiei”, spune analistul Ion Tăbârță. Totodată, presa mai relatează despre ședința de judecată în dosarul Plahotniuc după ce trei martori care urmau să fie aduși silit nu s-au prezentat în instanță.