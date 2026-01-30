ONU, în prag de colaps financiar după retragerea SUA. Când rămâne fără fonduri

11:40

Loteria Națională a Moldovei (LNM) vă informează că, în ultima perioadă, au fost identificate în spațiul virtual mai multe pagini web și profiluri de social media neautorizate care utilizează în mod fraudulos identitatea vizuală, denumirea și însemnele oficiale ale instituției noastre. Aceste platforme nu sunt administrate de LNM, nu dețin autorizațiile legale necesare și sunt […] Articolul Atenție la tentativele de fraudă online. Informați-vă exclusiv din sursele oficiale ale Loteriei Naționale a Moldovei apare prima dată în Realitatea.md.