Motorina importată, verificată la Leușeni și în Portul Giurgiulești. Controale intensificate după sesizările șoferilor

În interiorul unui centru psiho-neurologic din Tiraspol au început să mocnească saltele. Din clădire au fost evacuate 80 de persoane. Fumul l-au observat angajații auxiliari și sau alertat lucrătorii medicali. Drept urmare, a fost solicitată intervenția pompierilor, informează autoritățile autoproclamate.