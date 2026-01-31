Vrei să obții un stagiu la Comisia Europeană? Sugestii care te vor ajuta să treci peste etapele de selecție ale programului Blue Book

În fiecare an, Comisia Europeană oferă tinerilor din țările UE, dar și din cele terțe oportunitatea să urmeze un stagiu de practică plătit în unul dintre departamentele instituției, precum cel de la Bruxelles, Luxemburg sau alte centre ale UE. Timp de cinci luni, datorită programului Blue Book, stagiarii învață din prima sursă cum se lucrează în cadrul instituțiilor europene și își dezvoltă abilitățile pentru a deveni viitori lideri. Marinela Șeremet, o tânără originară din Republica Moldova, a trecut deja printr-o asemenea experiență. Dacă visezi să activezi și tu la Comisia Europeană, în acest material găsești o serie de recomandări din partea Marinelei privind etapele de selecție și elaborarea dosarului. Сообщение Vrei să obții un stagiu la Comisia Europeană? Sugestii care te vor ajuta să treci peste etapele de selecție ale programului Blue Book появились сначала на #diez.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de #diez