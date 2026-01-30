La Cahul a fost pornită o anchetă după vizita lui Dima White într-un liceu din localitate

18:15

„112. Ce urgență aveți?" Așa încep cele până la 300 de apeluri pe care Ion Suruceanu, operator al Serviciului Național Unic pentru Apelurile de Urgență, le preia într-o tură. Majoritatea dintre ele, de obicei, durează cel mult 60 de secunde – timp în care tânărul înțelege gravitatea situației, identifică locația exactă și decide ce echipă trebuie anunțată despre caz. Cât de complicat este să ai un asemenea job, cum își recapătă liniștea după un apel stresant, dar și ce îl motivează să nu renunțe vă povestim în continuare.