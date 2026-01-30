(video) Cinci filme pe care le poți viziona în premieră săptămâna viitoare la cinematografele Cineplex din Chișinău
Hai la film! Săptămâna viitoare, la cinematografele Cineplex din Chișinău, urmează să aibă loc cinci premiere, așa că te îndemnăm să nu le ratezi. În acest articol îți spunem care sunt acestea, astfel încât să reușești să cumperi bilete, în cazul în care ți-a atras atenția una dintre ele. Producțiile cinematografice vor fi lansate pe 5 și 7 februarie.
Acum 10 minute
19:00
(video) Cinci filme pe care le poți viziona în premieră săptămâna viitoare la cinematografele Cineplex din Chișinău # #diez
Hai la film! Săptămâna viitoare, la cinematografele Cineplex din Chișinău, urmează să aibă loc cinci premiere, așa că te îndemnăm să nu le ratezi. În acest articol îți spunem care sunt acestea, astfel încât să reușești să cumperi bilete, în cazul în care ți-a atras atenția una dintre ele. Producțiile cinematografice vor fi lansate pe 5 și 7 februarie.
19:00
Importul automobilelor electrice în Republica Moldova: facilități, limitări și costuri reale # #diez
Importul automobilelor electrice în Republica Moldova în anul 2026 continuă să se dezvolte pe fondul creșterii prețurilor la combustibil, al extinderii infrastructurii de încărcare și al interesului public pentru soluții de mobilitate cu emisii reduse. Tot mai mulți cumpărători analizează automobilul electric ca alternativă practică la vehiculele cu motor cu ardere internă, însă procesul de import are particularități care trebuie planificate din timp pentru a evita întârzieri și cheltuieli neprevăzute.
Acum 2 ore
18:00
Aproximativ 100.000 de buletine de identitate românești ale cetățenilor Republicii Moldova au fost anulate de autoritățile României. S-a întâmplat după ce Parlamentul de peste Prut după ce Parlamentul a adoptat o nouă lege privind evidența și actele de identitate ale cetățenilor români, scrie Digi24. În acest context, îți explicăm cum poți verifica dacă actul tău românesc mai este valabil sau nu.
Acum 4 ore
17:00
Universitățile pot obține finanțare pentru modernizarea infrastructurii de cercetare. Care sunt domeniile prioritare și unde pot fi depuse dosarele # #diez
Instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova pot primi finanțare pentru a dezvolta și a moderniza spațiile de cercetare. În total, pot fi investite 9,5 milioane de euro, menționează Ministerul Educației și Cercetării.
17:00
De ce o lecție la școală are 45 de minute și ce spun elevii și profesorii despre durata acesteia # #diez
45 de minute. Atât durează o lecție în școlile din Republica Moldova. Cele trei sferturi de oră au fost stabilite în funcție de necesitățile fizice și psihologice ale elevilor, astfel încât atenția să poată fi menținută, iar oboseala excesivă să fie evitată. Dar te-ai gândit vreodată de ce nu au fost alese, de exemplu, 60 de minute? La urma urmei, e vorba doar de 15 minute în plus.
17:00
Despre ce tac conacele? Participă la o discuție între generații dedicată poveștilor a nouă reședințe boierești din Moldova # #diez
În data de 3 februarie, la Artcor, va avea loc o întâlnire dedicată poveștilor a nouă conace din Republica Moldova. Clădirile au fost cercetate, iar imaginile lor reinterpretate în anul 2025 de către studenții de la Academia de Muzică Teatru și Arte plastice (AMTAP) în cadrul „Artist Program", organizat de Artcor.
16:00
După ce vloggerul Dima White a mers la Liceul Teoretic „Ion Creangă" din Cahul, chiar dacă este cercetat penal pentru pornografie infantilă și trafic de copii, direcția generală de învățământ din localitate a pornit o anchetă pe caz. Despre acest lucru a menționat ministrul educației și cercetării Dan Perciun.
Acum 6 ore
15:00
Cum arată o zi de lucru la Bruxelles pentru o stagiară Blue Book. Experiența Marinelei Șeremet la Comisia Europeană # #diez
Peste 1.000 de posturi destinate stagiarilor sunt disponibile anual la Comisia Europeană. Organizat în două sesiuni, programul Blue Book oferă tinerilor din țările UE, dar și din țările terțe oportunitatea să învețe din prima sursă cum se lucrează în cadrul instituțiilor europene și să stabilească relații profesionale de durată pentru viitoarea lor carieră. Executivul de la Bruxelles a găzduit de-a lungul anilor stagiari și din Republica Moldova, Marinela Șeremet fiind una dintre aceștia. Tânăra ne-a povestit despre experiența la Comisia Europeană, dar și despre principalele avantaje ale stagiului Blue Book, care o ajută la jobul pe care îl are în prezent la Biroul pentru Integrare Europeană.
14:00
Învață despre buna guvernare și construiește o comunitatea de cetățeni activi. Cum te poți înscrie la Tulip Youth Academy # #diez
Dacă te interesează democrația, buna guvernare, drepturile omului și justiția, te poți înscrie la Tulip Youth Academy. Cea de-a șasea ediție a programului își propune să adune un grup de tineri care să dezvolte împreună o comunitate de cetățeni activi.
Acum 8 ore
13:00
În 30 de grădinițe din Chișinău vor fi instalate panouri fotovoltaice și solare termice. Despre ce instituții este vorba # #diez
30 de grădinițe din municipiul Chișinău vor fi reabilitate energetic. Potrivit reprezentanților Uniunii Europene în Republica Moldova, clădirile vor fi izolate termic și vor fi dotate cu sisteme noi de încălzire și de ventilație.
12:00
O comedie neagră românească despre un sat care păcălește sistemul pentru a supraviețui va fi difuzată în cinematografele din Moldova # #diez
Filmului „Catane", o co-producție româno-italiană, va fi difuzată în cinematografele din Republica Moldova. Lungmetrajul a avut premiera în România în data de 26 ianuarie.
Acum 12 ore
10:45
Campania de monitorizare a examenelor de clasa a IX-a – „Fii Onest! Nu Copia!” – va fi organizată și în acest an # #diez
Campania națională dedicată monitorizării examenelor de clasa a IX-a va fi organizată și la sesiunea din acest an. Persoanele implicate vor fi responsabile să supravegheze desfășurarea corectă a examenelor de absolvire a gimnaziului în toate instituțiile de învățământ din Republica Moldova.
10:45
Astăzi, 30 ianuarie, grădinițele din municipiul Chișinău vor activa până la ora 16:00. Decizia a fost luată de autoritățile locale în contextul prognozelor meteorologice.
Ieri
18:30
În premieră, în Moldova va fi organizată Olimpiada Națională de Inteligență Artificială. Cum te poți înscrie la concurs # #diez
Pentru prima dată, elevii din Republica Moldova vor putea participa la Olimpiada Națională de Inteligență Artificială. Câștigătorii vor reprezenta țara noastră la etapa internațională. Potrivit autorităților din educație, tinerii vor putea crea modele complexe de AI și vor avea posibilitatea să-și valorifice cunoștințele de matematică, informatică și AI și să își dezvolte gândirea critică și creativitatea.
16:30
Un deputat PAS cere demisia directoarei care a permis accesul lui Dima White într-un liceu din Cahul # #diez
Dinu Plîngău, deputat al fracțiunii de guvernare, a cerut demisia urgentă a directoarei Liceului Teoretic „Ion Creangă" din Cahul, după ce instituția a fost vizitată de vloggerul Dima White. Politicianul a menționat că va sesiza Ministerul Educației și Cercetării pentru „inițierea unei anchete în privința conducerii instituției".
16:30
Școala de Formare Continuă ASEM lansează programul „Predarea disciplinelor economice în instituții preuniversitare” # #diez
Școala de Formare Continuă a Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM) lansează programul de instruire-perfecționare „Predarea disciplinelor economice în instituții preuniversitare", destinat cadrelor didactice care predau discipline economice în licee, școli profesionale, colegii și centre de excelență.
16:30
Recomandările autorităților pentru cetățeni, în contextul temperaturilor scăzute de până la −20 °C: există risc de polei și ghețuș # #diez
În contextul prognozelor meteorologice nefavorabile pentru perioada 30 ianuarie – 2 februarie 2026, Centrul Național de Management al Crizelor a convocat instituțiile responsabile și informează populația cu privire la măsurile dispuse la nivel național, precum și la recomandările pentru cetățeni, autorități publice locale și mediul de afaceri.
16:30
Dan Perciun, despre vizita lui Dima White într-un liceu din Cahul: „Iresponsabilitate gravă și lipsă de discernământ” # #diez
Ministrul educației, Dan Perciun, a comentat vizita lui Dima White, acuzat de pornografie infantilă, la Liceul Teoretic „Ion Creangă" din Cahul. Oficialul a subliniat că directorul instituției este responsabil de gestionarea accesului în școală și a calificat permiterea prezenței vloggerului drept „o iresponsabilitate gravă" și „o lipsă de discernământ inadmisibilă pentru funcția exercitată".
15:30
Maib sprijină educația financiară prin investiții pe termen lung în formarea profesorilor și a elevilor din școlile model din țară # #diez
Maib investește în competențele care vor defini carierele de mâine. 2 milioane de lei au fost alocați de către maib proiectului „Educația economică și antreprenorială în școlile model", implementat în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării și A.O. Junior Achievement Moldova.
14:30
Evaluările inițiale nu mai sunt obligatorii. Fiecare profesor va decide organizarea acestora sau nu # #diez
Fiecare profesor va decide dacă va organiza sau nu testările inițiale. Este o modificare la Regulamentul de evaluare și de notare a elevilor, care, potrivit autorităților, va oferi mai multă autonomie cadrelor didactice.
13:30
10,1 mil. colete livrate, 915.194 de clienți, 60,5 mil. lei taxe achitate și 41,5 mil. lei investiți – rezultatele Nova Post Moldova în 2025 # #diez
În 2025, Nova Post a înregistrat în Moldova creșteri pe toți indicatorii operaționali și financiari. Compania a livrat 10,1 milioane de expedieri; de 2,6 ori mai mult decât în 2024. Numărul de clienți a ajuns la 915.194, iar suma totală a taxelor achitate la bugetul Republicii Moldova a constituit 60,5 milioane de lei, cu 112 % mai mult comparativ cu anul precedent.
13:30
Profesorii nu vor mai veni la școală în vacanțe, iar catalogul electronic devine obligatoriu. Măsuri de debirocratizare în educație # #diez
În vacanțele școlare, profesorii nu vor fi nevoiți să fie prezenți fizic la școală, dar vor putea lucra de acasă. De asemenea, începând cu 1 septembrie 2026, catalogul electronic va deveni obligatoriu și se va renunța la catalogul pe hârtie. Măsurile suplimentare de debirocratizare au fost anunțate de Ministerul Educației și Cercetări.
12:30
#YouthEconomy, la a treia ediție: tinerii au învățat antreprenoriat direct de la oameni de afaceri de top din Moldova # #diez
25 de elevi de la Colegiul Național de Comerț al ASEM din Chișinău au participat la cea de-a III-a ediție a #YouthEconomy powered by iute Moldova. Evenimentul s-a desfășurat de Ziua Internațională a Educației și a implicat viitori contabili, marketologi și specialiști în finanțe și bănci într-un workshop interactiv de educație financiară, ghidat de mentori din mediul de afaceri din Republica Moldova.
12:30
Vloggerul Dima White, învinuit de pornografie infantilă, oferă telefoane într-o școală din Moldova. Reacția autorităților # #diez
Vloggerul Dima White, cercetat penal pentru pornografie infantilă și trafic de copii, a avut acces în Liceul Teoretic „Ion Creangă" din Cahul. În prezența cadrelor didactice, acesta i-a oferit unei eleve un telefon mobil, cerând ca tânăra să fie abonată la o listă specială de conturi de pe TikTok. Ulterior, vloggerul a publicat videoclipul pe pagina sa, unde a adunat aproape 400.000 de vizualizări.
12:30
Un nou film autohton despre parcursul european al Moldovei. Urmărește documentarul „Moldova, Fearlessly Moving Forward” # #diez
Platforma de advocacy MoldovaIn.EU a lansat o nouă producție cinematografică autohtonă. Documentarul „Moldova, Fearlessly Moving Forward" surprinde parcursul european al țării noastre și modul în care Moldova a ales să răspundă provocărilor și ingerințelor externe prin reziliență și reforme.
10:30
(video) Carta Parlamentului Curat – foaie de parcurs pentru integritatea și transparența noului parlament # #diez
Marți, 20 ianuarie 2026, Asociația Presei Independente (API) a lansat „Carta Parlamentului Curat 2025", un document de analiză și recomandări pentru asigurarea integrității și bunei guvernări în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XII-a.
10:30
Înscrie-te la bursa Saharov și consolidează-ți cunoștințele despre drepturile omului cu ajutorul experților de la Bruxelles și Veneția # #diez
Parlamentul European invită tinerii implicați în apărarea drepturilor omului să se înscrie la bursa Saharov. Organizatorii vor selecta 14 candidați pentru a beneficia de o formare intensivă timp de două săptămâni la Bruxelles și în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene.
10:30
Aproximativ 1.700 de persoane sunt deconectate parțial de la energie electrică din cauza precipitațiilor și depunerilor de polei # #diez
Din cauza condițiilor meteo nefavorabile – precipitații și depuneri de polei –, sunt deconectate parțial de la energia electrică șase localități din Republica Moldova, din trei raioane, fiind afectați 1.691 de consumatori. Informația a fost anunțată de Guvernul Republicii Moldova.
28 ianuarie 2026
19:15
În sezonul rece, adidas și Moon Boot revin cu o nouă colecție. Inspirată de estetica costumelor spațiale, aceasta include piese vestimentare și cizme voluminoase cu elemente metalice și detalii reflectorizante. Lansarea are loc după colaborarea de succes din 2024, dar și în contextul tendințelor din această toamnă-iarnă, unde moda devine futuristă și combină designul original cu funcționalitatea necesară atunci când e frig.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:15
Lista evenimentelor incluse în Agenda cultural-turistică „Pomul Vieții” 2026. Când și unde se vor desfășura # #diez
Folclor, vin, gastronomie, muzică, artă, patrimoniu și natură. Oficiul Național al Turismului a făcut publică Agenda cultural-turistică „Pomul Vieții" pentru anul 2026. Scopul principal al acesteia constă în promovarea tradițiilor și obiceiurilor autentice ale Republicii Moldova.
18:15
„112. Ce urgență aveți?" Așa încep cele până la 300 de apeluri pe care Ion Suruceanu, operator al Serviciului Național Unic pentru Apelurile de Urgență, le preia într-o tură. Majoritatea dintre ele, de obicei, durează cel mult 60 de secunde – timp în care tânărul înțelege gravitatea situației, identifică locația exactă și decide ce echipă trebuie anunțată despre caz. Cât de complicat este să ai un asemenea job, cum își recapătă liniștea după un apel stresant, dar și ce îl motivează să nu renunțe vă povestim în continuare.
17:15
Când și unde poți urmări evoluțiile sportivilor care reprezintă Republica Moldova la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina # #diez
De pe 6 și până pe 22 februarie 2026, Italia va găzdui mult așteptatele Jocuri Olimpice. Republica Moldova va fi reprezentată la olimpiada de i
15:00
Din 2015, tradițional, în ziua de 8 martie, la Chișinău se adună susținătorii mișcării feministe din țară și manifestează pentru drepturi egale în societate. Tema Marșului Feminist diferă de la an la an, în funcție de contextul social al momentului. În 2026, pe fondul creșterii numărului de abuzuri, nedreptăți și forme de discriminare împotriva femeilor, organizatorii au decis să supună votului câteva subiecte. Сообщение În 2026, chiar tu poți decide tema Marșului Feminist. Cum poți vota subiectul favorit появились сначала на #diez.
15:00
Olimpiadele municipale și raionale se amână din cauza condițiilor meteorologice dificile. Când vor avea loc # #diez
În contextul condițiilor meteorologice dificile din ultimele zile, Ministerul Educației și Cercetării a emis un ordin prin care modifică orarul olimpiadelor municipale și raionale. Acestea se vor desfășura începând cu 7 februarie. Mai jos vă prezentăm noile date. Сообщение Olimpiadele municipale și raionale se amână din cauza condițiilor meteorologice dificile. Când vor avea loc появились сначала на #diez.
14:00
Ai un film de groază sau fantastic? Trimite-l spre selecție la Haapsalu Horror and Fantasy Film Festival # #diez
Cineaștii din Republica Moldova sunt invitați să participe la Haapsalu Horror and Fantasy Film Festival (HÕFF), care va avea loc în perioada 30 aprilie – 2 mai. Festivalul, dedicat filmelor de groază, fantastice și science-fiction, este organizat de echipa Tallinn Black Nights Film Festival și oferă creatorilor de film oportunitatea de a-și prezenta lucrările unui public internațional. Сообщение Ai un film de groază sau fantastic? Trimite-l spre selecție la Haapsalu Horror and Fantasy Film Festival появились сначала на #diez.
12:00
Kîirma – canal de Telegram despre viața din UTA Găgăuzia. Abonează-te la noul proiect al corespondenților din liceu #diez # #diez
Proiectul „Corespondez din liceu” al #diez le-a oferit tinerilor pasionați de jurnalism din diferite regiuni ale Republicii Moldova oportunitatea de a se cunoaște între ei. Unii au făcut parte doar din proiectul principal, iar alții au rămas alături de noi, împărtășind sistematic știri interesante, oportunități inedite și interviuri inspiraționale. Сообщение Kîirma – canal de Telegram despre viața din UTA Găgăuzia. Abonează-te la noul proiect al corespondenților din liceu #diez появились сначала на #diez.
27 ianuarie 2026
17:45
Tinerii creativi pasionați de modă au din nou șansa să-și transforme ideile în colecții reale. Next Generation 2026 – Young Fashion Designers Competition lansează o nouă ediție a concursului dedicat studenților, absolvenților recenți și designerilor aflați la început de drum din Republica Moldova. Proiectul se va desfășura în perioada februarie–iunie 2026 și oferă participanților un cadru profesionist pentru dezvoltarea unor mini-colecții, care vor fi prezentate într-un fashion show final. Сообщение Tinerii designeri din Moldova pot aplica la concursul Next Generation 2026 появились сначала на #diez.
16:45
Ce spun profesorii despre minimul de două note care le va permite elevilor să aibă o medie pe semestru # #diez
Pentru încheierea mediei semestriale la o disciplină, fiecare elev va trebui să aibă cel puțin două note pe semestru. Dintre acestea, una trebuie obținută obligatoriu la evaluarea sumativă. Este o prevedere anunțată de Ministerul Educației și Cercetării care a stârnit discuții în comunitatea cadrelor didactice. De asemenea, potrivit unor modificări, profesorii vor putea organiza minimum o evaluare sumativă pe semestru, fără a mai fi obligați să evalueze sumativ fiecare unitate de conținut. Сообщение Ce spun profesorii despre minimul de două note care le va permite elevilor să aibă o medie pe semestru появились сначала на #diez.
16:45
Igor Șarov a anunțat că nu va candida la funcția de rector al Universității de Stat a Moldovei # #diez
Actualul rector al Universității de Stat din Moldova, Igor Șarov, nu va candida pentru un al doilea mandat la conducerea instituției. Anunțul a fost făcut în cadrul ședinței Senatului USM. Сообщение Igor Șarov a anunțat că nu va candida la funcția de rector al Universității de Stat a Moldovei появились сначала на #diez.
15:45
Maia Sandu, în discursul din plenul Consiliului Europei: „Trebuie să protejăm libertatea minților tinere” # #diez
„Sunt deosebit de îngrijorată de impactul acestui război hibrid asupra tinerei generații. Dacă vrem o democrație capabilă să reziste manipulării, trebuie să protejăm libertatea minților tinere.” Acesta este unul dintre mesajele transmise de către Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE). Șefa statului s-a adresat parlamentarilor din cele 46 de state membre ale Consiliului Europei și a subliniat impactul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, dar și efectele dezinformării și ale manipulării asupra cetățenilor moldoveni, cu precădere asupra tinerilor. Сообщение Maia Sandu, în discursul din plenul Consiliului Europei: „Trebuie să protejăm libertatea minților tinere” появились сначала на #diez.
13:45
Эта весна будет по-настоящему электрической. Уже третий год подряд maib и Visa становятся генеральными партнёрами Electric Spring — крупнейшего фестиваля электронной музыки в Молдове, который объединяет на одной сцене международных артистов, мощную энергетику и впечатления, которые остаются надолго. Сообщение Electric Spring 2026 – вместе с maib и Visa появились сначала на #diez на русском.
13:45
Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, autoritățile din Chișinău au decis ca elevii să treacă în regim online până la sfârșitul săptămânii. Anunțul a fost făcut de Ion Ceban. Сообщение Elevii din Chișinău vor învăța online în această săptămână появились сначала на #diez.
13:45
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău își extinde rețeaua de destinații cu patru rute noi, care vor deveni disponibile începând cu lunile mai–iunie 2026. Astfel, pasagerii vor putea zbura direct spre Rodos (Grecia), Rimini (Italia), Cologne (Germania) și EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg, un aeroport unic în lume, situat la intersecția granițelor dintre Franța, Elveția și Germania. Сообщение Patru rute noi din Aeroportul Chișinău. Cât costă biletele появились сначала на #diez.
13:45
Pentru a preveni și combate corupția, Ministerul Afacerilor Interne pune la dispoziția cetățenilor linia telefonică anticorupție – 1520. Este un număr la care pot fi semnalate fapte ilegale sau suspiciuni de corupție, inclusiv situații care pot implica angajați ai instituției. Fiecare apel este tratat cu seriozitate și confidențialitate, iar sesizările sunt analizate cu atenție și responsabilitate. Сообщение Vocea fiecăruia dintre noi contează: raportează corupția la 1520 появились сначала на #diez.
12:45
Primăvara aceasta se anunță electrică. Pentru al treilea an consecutiv, maib și Visa sunt parteneri generali ai Electric Spring – cel mai mare eveniment de muzică electronică din Moldova, care aduce pe aceeași scenă artiști internaționali, energie pură și experiențe memorabile. Сообщение Electric Spring 2026 începe alături de maib și Visa появились сначала на #diez.
11:45
Ministerul Culturii, în parteneriat cu Biblioteca Națională a Republicii Moldova, a lansat Concursul Național de Book Trailer-e, o inițiativă cultural-educativă destinată elevilor de gimnaziu și liceu din întreaga țară. Participanții sunt încurajați să realizeze videoclipuri verticale de maximum 90 de secunde, prin care să promoveze, într-o manieră creativă, o carte preferată. Scopul concursului este de a stimula interesul pentru lectură reflexivă și de a dezvolta competențele digitale și narative ale tinerilor. Сообщение Elevii din Moldova sunt invitați să participe la Concursul Național de Book Trailer-e появились сначала на #diez.
11:45
Condițiile meteorologice nefavorabile au determinat modificări în desfășurarea procesului educațional în mai multe instituții de învățământ primar și secundar din țară. Сообщение Mai multe școli și-au modificat programul din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile появились сначала на #diez.
11:45
Luna dragostei la Castel Mimi. Ce surprize îi așteaptă pe îndrăgostiți la singurul castel vinicol din țară # #diez
Februarie e considerată luna dragostei, perioadă în care îndrăgostiții au un motiv în plus să-și mărturisească sentimentele și să-și spună „te iubesc”. Pentru trăiri de neuitat, Castel Mimi este destinația perfectă, care îmbină romantismul, confortul și bucatele fine dining cu unicitatea locului. Сообщение Luna dragostei la Castel Mimi. Ce surprize îi așteaptă pe îndrăgostiți la singurul castel vinicol din țară появились сначала на #diez.
10:45
Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, autoritățile au decis ca, pe parcursul acestei săptămâni, lecțiile și ziua de muncă să înceapă de la ora 9:00. Сообщение La ce oră vor începe lecțiile în Moldova. Program modificat din cauza vremii появились сначала на #diez.
26 ianuarie 2026
18:15
Absolvenții a peste 100 de școli de arte vor putea primi certificate recunoscute la nivel național # #diez
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a aprobat, pentru prima dată, Metodologia de organizare și desfășurare a Examenului de absolvire în instituțiile de învățământ extrașcolar artistic complementar – Școli de Arte. Aceasta va avantaja elevi din peste 100 de instituții, care vor obține certificate recunoscute la nivel național. Сообщение Absolvenții a peste 100 de școli de arte vor putea primi certificate recunoscute la nivel național появились сначала на #diez.
