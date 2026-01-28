Lista evenimentelor incluse în Agenda cultural-turistică „Pomul Vieții” 2026. Când și unde se vor desfășura
28 ianuarie 2026
Folclor, vin, gastronomie, muzică, artă, patrimoniu și natură. Oficiul Național al Turismului a făcut publică Agenda cultural-turistică „Pomul Vieții" pentru anul 2026. Scopul principal al acesteia constă în promovarea tradițiilor și obiceiurilor autentice ale Republicii Moldova.
„112. Ce urgență aveți?" Așa încep cele până la 300 de apeluri pe care Ion Suruceanu, operator al Serviciului Național Unic pentru Apelurile de Urgență, le preia într-o tură. Majoritatea dintre ele, de obicei, durează cel mult 60 de secunde – timp în care tânărul înțelege gravitatea situației, identifică locația exactă și decide ce echipă trebuie anunțată despre caz. Cât de complicat este să ai un asemenea job, cum își recapătă liniștea după un apel stresant, dar și ce îl motivează să nu renunțe vă povestim în continuare.
Când și unde poți urmări evoluțiile sportivilor care reprezintă Republica Moldova la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina
De pe 6 și până pe 22 februarie 2026, Italia va găzdui mult așteptatele Jocuri Olimpice. Republica Moldova va fi reprezentată la olimpiada de iarnă de către cinci sportivi, despre care v-am povestit mai multe aici. Astfel, mai jos vă prezentăm programul prestațiilor acestora.
Din 2015, tradițional, în ziua de 8 martie, la Chișinău se adună susținătorii mișcării feministe din țară și manifestează pentru drepturi egale în societate. Tema Marșului Feminist diferă de la an la an, în funcție de contextul social al momentului. În 2026, pe fondul creșterii numărului de abuzuri, nedreptăți și forme de discriminare împotriva femeilor, organizatorii au decis să supună votului câteva subiecte.
Olimpiadele municipale și raionale se amână din cauza condițiilor meteorologice dificile. Când vor avea loc
În contextul condițiilor meteorologice dificile din ultimele zile, Ministerul Educației și Cercetării a emis un ordin prin care modifică orarul olimpiadelor municipale și raionale. Acestea se vor desfășura începând cu 7 februarie. Mai jos vă prezentăm noile date.
Ai un film de groază sau fantastic? Trimite-l spre selecție la Haapsalu Horror and Fantasy Film Festival
Cineaștii din Republica Moldova sunt invitați să participe la Haapsalu Horror and Fantasy Film Festival (HÕFF), care va avea loc în perioada 30 aprilie – 2 mai. Festivalul, dedicat filmelor de groază, fantastice și science-fiction, este organizat de echipa Tallinn Black Nights Film Festival și oferă creatorilor de film oportunitatea de a-și prezenta lucrările unui public internațional.
Kîirma – canal de Telegram despre viața din UTA Găgăuzia. Abonează-te la noul proiect al corespondenților din liceu #diez
Proiectul „Corespondez din liceu" al #diez le-a oferit tinerilor pasionați de jurnalism din diferite regiuni ale Republicii Moldova oportunitatea de a se cunoaște între ei. Unii au făcut parte doar din proiectul principal, iar alții au rămas alături de noi, împărtășind sistematic știri interesante, oportunități inedite și interviuri inspiraționale.
Tinerii creativi pasionați de modă au din nou șansa să-și transforme ideile în colecții reale. Next Generation 2026 – Young Fashion Designers Competition lansează o nouă ediție a concursului dedicat studenților, absolvenților recenți și designerilor aflați la început de drum din Republica Moldova. Proiectul se va desfășura în perioada februarie–iunie 2026 și oferă participanților un cadru profesionist pentru dezvoltarea unor mini-colecții, care vor fi prezentate într-un fashion show final.
Ce spun profesorii despre minimul de două note care le va permite elevilor să aibă o medie pe semestru
Pentru încheierea mediei semestriale la o disciplină, fiecare elev va trebui să aibă cel puțin două note pe semestru. Dintre acestea, una trebuie obținută obligatoriu la evaluarea sumativă. Este o prevedere anunțată de Ministerul Educației și Cercetării care a stârnit discuții în comunitatea cadrelor didactice. De asemenea, potrivit unor modificări, profesorii vor putea organiza minimum o evaluare sumativă pe semestru, fără a mai fi obligați să evalueze sumativ fiecare unitate de conținut.
Igor Șarov a anunțat că nu va candida la funcția de rector al Universității de Stat a Moldovei
Actualul rector al Universității de Stat din Moldova, Igor Șarov, nu va candida pentru un al doilea mandat la conducerea instituției. Anunțul a fost făcut în cadrul ședinței Senatului USM.
Maia Sandu, în discursul din plenul Consiliului Europei: „Trebuie să protejăm libertatea minților tinere"
„Sunt deosebit de îngrijorată de impactul acestui război hibrid asupra tinerei generații. Dacă vrem o democrație capabilă să reziste manipulării, trebuie să protejăm libertatea minților tinere." Acesta este unul dintre mesajele transmise de către Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE). Șefa statului s-a adresat parlamentarilor din cele 46 de state membre ale Consiliului Europei și a subliniat impactul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, dar și efectele dezinformării și ale manipulării asupra cetățenilor moldoveni, cu precădere asupra tinerilor.
Эта весна будет по-настоящему электрической. Уже третий год подряд maib și Visa становятся генеральными партнёрами Electric Spring — крупнейшего фестиваля электронной музыки в Молдове, который объединяет на одной сцене международных артистов, мощную энергетику и впечатления, которые остаются надолго.
Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, autoritățile din Chișinău au decis ca elevii să treacă în regim online până la sfârșitul săptămânii. Anunțul a fost făcut de Ion Ceban.
Aeroportul Internațional „Eugen Doga" din Chișinău își extinde rețeaua de destinații cu patru rute noi, care vor deveni disponibile începând cu lunile mai–iunie 2026. Astfel, pasagerii vor putea zbura direct spre Rodos (Grecia), Rimini (Italia), Cologne (Germania) și EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg, un aeroport unic în lume, situat la intersecția granițelor dintre Franța, Elveția și Germania.
Pentru a preveni și combate corupția, Ministerul Afacerilor Interne pune la dispoziția cetățenilor linia telefonică anticorupție – 1520. Este un număr la care pot fi semnalate fapte ilegale sau suspiciuni de corupție, inclusiv situații care pot implica angajați ai instituției. Fiecare apel este tratat cu seriozitate și confidențialitate, iar sesizările sunt analizate cu atenție și responsabilitate.
Primăvara aceasta se anunță electrică. Pentru al treilea an consecutiv, maib și Visa sunt parteneri generali ai Electric Spring – cel mai mare eveniment de muzică electronică din Moldova, care aduce pe aceeași scenă artiști internaționali, energie pură și experiențe memorabile.
Ministerul Culturii, în parteneriat cu Biblioteca Națională a Republicii Moldova, a lansat Concursul Național de Book Trailer-e, o inițiativă cultural-educativă destinată elevilor de gimnaziu și liceu din întreaga țară. Participanții sunt încurajați să realizeze videoclipuri verticale de maximum 90 de secunde, prin care să promoveze, într-o manieră creativă, o carte preferată. Scopul concursului este de a stimula interesul pentru lectură reflexivă și de a dezvolta competențele digitale și narative ale tinerilor.
Condițiile meteorologice nefavorabile au determinat modificări în desfășurarea procesului educațional în mai multe instituții de învățământ primar și secundar din țară.
Luna dragostei la Castel Mimi. Ce surprize îi așteaptă pe îndrăgostiți la singurul castel vinicol din țară
Februarie e considerată luna dragostei, perioadă în care îndrăgostiții au un motiv în plus să-și mărturisească sentimentele și să-și spună „te iubesc". Pentru trăiri de neuitat, Castel Mimi este destinația perfectă, care îmbină romantismul, confortul și bucatele fine dining cu unicitatea locului.
Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, autoritățile au decis ca, pe parcursul acestei săptămâni, lecțiile și ziua de muncă să înceapă de la ora 9:00.
Absolvenții a peste 100 de școli de arte vor putea primi certificate recunoscute la nivel național
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a aprobat, pentru prima dată, Metodologia de organizare și desfășurare a Examenului de absolvire în instituțiile de învățământ extrașcolar artistic complementar – Școli de Arte. Aceasta va avantaja elevi din peste 100 de instituții, care vor obține certificate recunoscute la nivel național.
Pe 27 ianuarie 2026 elevii din Chișinău vor reveni la lecții. Anunțul a fost publicat de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport (DGETS) a municipiului Chișinău.
(erată) 10 ambulanțe s-au blocat ieri din cauza ghețușului. „Toate au ajuns, într-un final, la destinație", afirmă CNAMUP
Pe 25 ianuarie, 10 ambulanțe au rămas blocate din cauza ghețușului. Patru dintre cazuri au fost înregistrate în Chișinău, informează Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP). Între timp, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de ceață, pe alocuri densă, cu polei și carosabil alunecos.
Elevii din 129 de școli studiază astăzi online. În câte instituții nu se desfășoară lecții deloc
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat modul în care se desfășoară astăzi lecțiile în școlile din Republica Moldova, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile.
10 ambulanțe nu au ajuns ieri la destinație din cauza ghețușului. Câte tone de sare au fost împrăștiate pe drumuri
Pe 25 ianuarie, 10 ambulanțe au rămas blocate din cauza ghețușului și nu au putut ajunge la destinație. Patru dintre cazuri au fost înregistrate în Chișinău, informează Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP). Între timp, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de ceață, pe alocuri dens
Nicoleta Dimitriu, eleva eliberată deja de la două examene de bac: „Utilizez inteligența artificială pentru teste personalizate” # #diez
Nicoleta Dimitriu demonstrează că pregătirea pentru un examen important nu începe niciodată prea devreme. Deși suntem în luna ianuarie, eleva este deja eliberată de la două probe de bacalaureat grație testelor internaționale pe care le-a susținut cu brio. La această etapă, tânăra este sigură că a obținut două note de 10 din oficiu la informatică și limba engleză. Сообщение Nicoleta Dimitriu, eleva eliberată deja de la două examene de bac: „Utilizez inteligența artificială pentru teste personalizate” появились сначала на #diez.
Nouă localități din Republica Moldova au rămas parțial fără energie electrică din cauza condițiilor meteorologice. Premier Energy a anunțat că echipele operative ale companiei sunt mobilizate pentru identificarea și remedierea defecțiunilor. Сообщение (video) Poleiul a lăsat mai mute localități fără lumină. Ce recomandă specialiștii появились сначала на #diez.
Majoritatea copiilor din Chișinău nu au mers astăzi la grădiniță, chiar dacă acestea funcționează # #diez
Din cauza poleiului de afară, aproape 70 % dintre copiii care frecventează grădinițele din Chișinău au rămas astăzi acasă. Anunțul a fost făcut de Andrei Pavaloi, șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport din Chișinău. Сообщение Majoritatea copiilor din Chișinău nu au mers astăzi la grădiniță, chiar dacă acestea funcționează появились сначала на #diez.
Peste 250 de persoane au solicitat duminică ajutor medical din cauza poleiului. Institutul de Medicină Urgentă (IMU) anunța aseară că „în sala de așteptare se află în continuare un număr mare de pacienți”, fiind convocat și personalul medical de urgență. Poliția a anunțat deja mai multe accidente, iar cel puțin unul s-a soldat cu deces. Сообщение Sute de persoane au solicitat ajutor medical din cauza poleiului, iar un polițist a decedat появились сначала на #diez.
Școlile din Chișinău nu vor activa mâine, 26 ianuarie, din cauza condițiilor meteo nefavorabile # #diez
Instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău nu vor activa mâine, 26 ianuarie, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Ceban, decizia fiind luată de municipalitate. Сообщение Școlile din Chișinău nu vor activa mâine, 26 ianuarie, din cauza condițiilor meteo nefavorabile появились сначала на #diez.
Instituțiile școlare și direcțiile de învățământ pot decide modul de desfășurare a orelor de mâine, 26 ianuarie. Anunțul vine din partea Ministerului Educației și Cercetării (MEC) în contextul condițiilor meteorologice dificile, generate de polei și ghețuș. Сообщение Școlile din Moldova pot decide dacă vor desfășura orele fizic sau online mâine, 26 ianuarie появились сначала на #diez.
Încă nu ți-ai planificat serile din ultima săptămână a lunii ianuarie din acest an? Ei, bine, #diez e aici să te ajute. Am selectat cinci evenimente pe care ți le recomandăm să le treci în calendar. Spectacolele, concertele și filmele cu siguranță îți vor curturaliza serile. Сообщение Evenimentele la care să-ți petreci serile din ultima săptămână din ianuarie появились сначала на #diez.
Planifici să îți continui studiile în Asia? Lista celor mai bune universități în 2026, după Webometrics # #diez
Suntem la început de an, deci, veste bună pentru cei care se gândesc unde să își înceapă studiile universitare! Ranking Web of Universities (Webometrics) a revenit cu un nou top al celor mai bune universități din întreaga lume, ediția ianuarie 2025. Сообщение Planifici să îți continui studiile în Asia? Lista celor mai bune universități în 2026, după Webometrics появились сначала на #diez.
(grafic) Ce universități din Moldova au cei mai mulți profesori și câți dintre ei sunt tineri # #diez
În universitățile din Republica Moldova activează 3.601 cadre didactice, arată datele de la Biroul Național de Statistică. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), cei mai mulți profesori sunt la Universitatea de Stat din Moldova – 869 – și la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testimițanu” – 836. Сообщение (grafic) Ce universități din Moldova au cei mai mulți profesori și câți dintre ei sunt tineri появились сначала на #diez.
Ranking Web of Universities (Webometrics) revine cu un nou top al celor mai bune universități din întreaga lume, ediția ianuarie 2026. Pentru că mulți tineri din Republica Moldova aleg să studieze peste hotare, în special pe continentul european, în acest articol găsești lista celor 21 de universități care oferă cele mai bune oportunități pentru studenți. Сообщение Lista celor mai bune universități din Europa, conform topului Webometrics появились сначала на #diez.
Elevii de clasa a XII-a din România de la profilul real vor susține examenul de bacalaureat la matematică pe 30 iunie 2026. Dacă te numeri și tu printre ei, atunci cu siguranță ai început pregătirea pentru examen. În acest articol găsești testele de la bac din ultimii 10 ani. Сообщение Cum arată testele de bacalaureat la matematică în România появились сначала на #diez.
E luna ianuarie, ceea ce înseamnă că Ranking Web of Universities (Webometrics) a publicat un nou top al celor mai bune universități din lume. Pe primele 10 locuri se regăsesc nouă din Statele Unite ale Americii și o universitatea din Marea Britanie. Сообщение Vrei să studiezi peste hotare? Topul celor mai bune universități din lume, după Webometrics появились сначала на #diez.
O treime dintre studenți Republicii Moldova spun că în universitatea lor se copiază la examene. Datele apar într-un studiu privind integritatea academică, publicat recent de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Сообщение (sondaj) În ce universitate din Moldova s-ar copia cel mai mult la examene появились сначала на #diez.
Începând cu anul 2028, în orașele din Republica Moldova ar putea fi deschise primele centre de colectare a hainelor vechi. Cetățenii vor putea preda textilele uzate fără a le mai arunca la gunoi. Сообщение În Moldova ar putea apărea primele centre de sortare și de colectare a materialelor textile появились сначала на #diez.
După o perioadă îndelungată de temperaturi cu minus, vremea se va încălzi ușor. Începând cu ziua de luni, 26 ianuarie, vom avea parte de zile mai calde, iar termometrele vor indica maxime de +8 °C. Сообщение Vremea se încălzește. Ce temperaturi ne așteaptă săptămâna viitoare în Moldova появились сначала на #diez.
„Primești o parte sau chiar toți banii înapoi pentru bilet”. Ce e util să știi despre transportul public din Danemarca dacă vrei să studiezi acolo # #diez
Alexandra Moraru studiază în anul II la Facultatea de Inginerie Software din cadrul University of Southern Denmark (Universitatea Danemarcei de Sud), iar pentru a ajunge la cursuri folosește aproape în fiecare zi transportul public. Spune că, la început, i-a fost dificil să se orienteze și să înțeleagă cum funcționează totul, însă colegii mai mari au ajutat-o să se adapteze. Acum, Alexandra e cea care vrea să-i ajute pe tinerii care se gândesc să studieze în Danemarca. Сообщение „Primești o parte sau chiar toți banii înapoi pentru bilet”. Ce e util să știi despre transportul public din Danemarca dacă vrei să studiezi acolo появились сначала на #diez.
Evenimentul Demo Day al acceleratorului de tracțiune UpNext, organizat de Dreamups, va avea loc pe 30 ianuarie la Fintech Hub, Chișinău. Cinci start-upuri vor ieși pe scenă pentru a-și prezenta ideile de afaceri în fața publicului. Сообщение Descoperă cinci start-upuri care își vor prezenta ideile de afaceri la UpNext Demo Day появились сначала на #diez.
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a publicat topul angajatorilor care oferă locuri de muncă bine plătite în zona Centru a Republicii Moldova. Salariile ajung până la 40.000 de lei pe lună. Mai jos vom lăsa pozițiile vacante pe piața muncii. Сообщение Top 10 cele mai bine plătite locuri de muncă vacante din Moldova la început de 2026 появились сначала на #diez.
Fetele din Moldova sunt invitate la Technovation Girls pentru a crea aplicații mobile cu impact global # #diez
Technovation Girls, cea mai mare competiție globală de tehnologie pentru tinere, revine în Republica Moldova cu o misiune pentru 2026: să transforme liceenele în fondatoare de start-upuri tehnologice. Сообщение Fetele din Moldova sunt invitate la Technovation Girls pentru a crea aplicații mobile cu impact global появились сначала на #diez.
De la opt ore la 60 de secunde: cum InSight KYC revoluționează procesul de onboarding și securizează datele a milioane de clienți # #diez
Implementat deja în cinci țări din regiunea EMEA (Europa, Orientul Mijlociu și Africa) și deservind peste 45 de milioane de clienți, soluția InSight KYC, dezvoltată în Republica Moldova, elimină peste 2 milioane de ore de lucru manual pe an și asigură o acuratețe de 98 % în procesarea datelor. Tehnologia reduce timpul de onboarding al clienților de la opt ore la mai puțin de 60 de secunde, lucru ce permite gestionarea a până la 20.000 de cereri zilnice prin procesare locală, fără necesitatea infrastructurii de tip cloud. Despre toate aceste lucruri am discutat cu Victor Bivol, Head of the Product and Solutions Team la Orange Systems, care coordonează dezvoltarea soluției tech. Сообщение De la opt ore la 60 de secunde: cum InSight KYC revoluționează procesul de onboarding și securizează datele a milioane de clienți появились сначала на #diez.
Documentarul unei tinere din Moldova a câștigat premiul CEI la un festival de film din Italia # #diez
Raisa Răzmeriță din Republica Moldova, directoarea documentarului „Electing Ms Santa”, a câștigat premiul Central European Initiative (CEI) la Trieste Film Festival – cel mai important festival de film italian dedicat cinematografiei din Europa Centrală și de Est. Acesta este primul documentar de lungmetraj al regizoarei din Moldova. Сообщение Documentarul unei tinere din Moldova a câștigat premiul CEI la un festival de film din Italia появились сначала на #diez.
1.000 de euro pentru cel mai bun scurtmetraj. Cineaștii moldoveni au ocazia să participe la Film O’Clock International Festival # #diez
Cineaștii din Republica Moldova sunt invitați să participe la cea de-a șasea ediție a Competiției Internaționale de Scurtmetraje din cadrul Festivalului Film O'Clock, care va avea loc în perioada 16-19 aprilie 2026. Participanții vor avea șansa să câștige premii bănești și să-și consolideze vizibilitatea în comunitatea cinematografică. Сообщение 1.000 de euro pentru cel mai bun scurtmetraj. Cineaștii moldoveni au ocazia să participe la Film O’Clock International Festival появились сначала на #diez.
Realitatea Groenlandei, planul pentru prosperitatea Ucrainei și investițiile în regiunea arctică. Despre ce au discutat liderii europeni la reuniunea Consiliului UE # #diez
Relațiile transatlantice, realitatea actuală a Groenlandei, dar și războiul din Ucraina s-au regăsit printre subiectele reuniunii informale a Consiliului Uniunii Europene din 22 ianuarie. Liderii sau șefii de guvern ai celor 27 de state membre s-au adunat la Bruxelles, într-un summit extraordinar, convocat pe fonul ultimelor tensiuni geopolitice. În urma discuțiilor, António Costa, președintele Consiliului UE, împreună cu Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, au susținut o conferință de presă privind principalele rezultate ale reuniunii. Сообщение Realitatea Groenlandei, planul pentru prosperitatea Ucrainei și investițiile în regiunea arctică. Despre ce au discutat liderii europeni la reuniunea Consiliului UE появились сначала на #diez.
Sportivii și antrenorii care, pe parcursul anului 2025, au demonstrat rezultate remarcabile pe arenele sportive naționale și internaționale, au fost premiați astăzi, 23 ianuarie 2026, în cadrul Galei Sportului. Mai jos vă prezentăm lista acestora. Сообщение Lista celor mai buni sportivi și antrenori ai anului 2025 появились сначала на #diez.
În toate școlile din municipiul Chișinău au fost instalate dulapuri de depozitare pentru elevii de clasele primare # #diez
Toți elevii de clasele primare din municipiul Chișinău au dulapuri de depozitare a manualelor și a materialelor auxiliare. Despre acest lucru a menționat ministrul educației și cercetării, Dan Perciun în cadrul live-ului săptămânal. Сообщение În toate școlile din municipiul Chișinău au fost instalate dulapuri de depozitare pentru elevii de clasele primare появились сначала на #diez.
