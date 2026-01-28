Lista evenimentelor incluse în Agenda cultural-turistică „Pomul Vieții” 2026. Când și unde se vor desfășura

12:30

Implementat deja în cinci țări din regiunea EMEA (Europa, Orientul Mijlociu și Africa) și deservind peste 45 de milioane de clienți, soluția InSight KYC, dezvoltată în Republica Moldova, elimină peste 2 milioane de ore de lucru manual pe an și asigură o acuratețe de 98 % în procesarea datelor. Tehnologia reduce timpul de onboarding al clienților de la opt ore la mai puțin de 60 de secunde, lucru ce permite gestionarea a până la 20.000 de cereri zilnice prin procesare locală, fără necesitatea infrastructurii de tip cloud. Despre toate aceste lucruri am discutat cu Victor Bivol, Head of the Product and Solutions Team la Orange Systems, care coordonează dezvoltarea soluției tech.