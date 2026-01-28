Ai un film de groază sau fantastic? Trimite-l spre selecție la Haapsalu Horror and Fantasy Film Festival

13:00

426 de tineri specialiști au fost integrați în sistemul educațional în acest an de învățământ. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) califică numărul drept un record. Este și cea mai mare participare a tinerilor la concursul de repartizare din ultimii cinci ani. Totuși, datele arată că nu toți cei care se angajează în educație rămân în sistem. Unii pleacă după prima lună de predare, alții – după primul an, iar unii chiar și după trei ani. Care este rata de retenție a tinerilor specialiști în învățământ, de ce renunță după o perioadă de activitate, dar și care sunt inițiativele MEC pentru a-i încuraja să rămână în profesie explicăm în materialul care urmează.