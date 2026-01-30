STOP CADRU Igor Dodon a povestit la Strasbourg în franceză că moldovenii nu vor în UE, pentru că sunt sărăci

07:30

Democraţii şi Casa Albă au convenit asupra unui compromis care previne un shutdown guvernamental parţial şi asigură, temporar, finanţarea Departamentului Securităţii Interne, în paralel cu negocieri privind impunerea unor noi limite asupra măsurilor dure adoptate de preşedintele Donald Trump în domeniul imigraţiei. În timp ce ţara este zguduită de uciderea a doi protestatari de către […]