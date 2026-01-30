Obiectul suspect, depistat în portbagajul unui ucrainean la Tudora, nu era bombă. Detalii de la Poliție
Realitatea.md, 30 ianuarie 2026 15:50
Obiectul suspect, depistat în portbagajul unui ucrainean la Tudora, despre care se credea că ar fi explozibil, era de fapt un dispozitiv electronic confecționat artizanal. Poliția Națională informează că aparatul nu reprezintă vreun pericol. Oamenii legii precizează că experții au încheiat verificările. Specialiștii Secției tehnico-explozivă și câinii Direcției Chinologice a Poliției nu au depistat substanțe explozive. […] Articolul Obiectul suspect, depistat în portbagajul unui ucrainean la Tudora, nu era bombă. Detalii de la Poliție apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 5 minute
16:10
Serviciile municipale specializate au ieșit pe străzile Capitalei pentru desfășurarea lucrărilor de prevenire a alunecărilor, în contextul precipitațiilor sub formă de burniță și al riscului de formare a poleiului. „Echipele operative intervin la această oră pentru aplicarea atât mecanizat, cât și manual a materialului antiderapant pe carosabil, trotuare, căi de acces pietonal, scări, pasaje și […] Articolul FOTO Burniță și risc de polei în Chișinău: Serviciile municipale au ieșit pe străzi apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 15 minute
16:00
Republica Moldova va oferi Ucrainei un nou lot de asistență umanitară în valoare totală de aproximativ 118,4 milioane de lei, potrivit unui proiect de hotărâre de Guvern, examinat de secretarii de stat, în cadrul ședinței din 30 ianuarie, scrie bani.md Ajutorul este destinat sprijinirii Kievului în gestionarea consecințelor războiului, în special în domeniul protecției civile, […] Articolul Moldova oferă Ucrainei ajutor de peste 118 milioane de lei apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
15:50
Obiectul suspect, depistat în portbagajul unui ucrainean la Tudora, nu era bombă. Detalii de la Poliție # Realitatea.md
Obiectul suspect, depistat în portbagajul unui ucrainean la Tudora, despre care se credea că ar fi explozibil, era de fapt un dispozitiv electronic confecționat artizanal. Poliția Națională informează că aparatul nu reprezintă vreun pericol. Oamenii legii precizează că experții au încheiat verificările. Specialiștii Secției tehnico-explozivă și câinii Direcției Chinologice a Poliției nu au depistat substanțe explozive. […] Articolul Obiectul suspect, depistat în portbagajul unui ucrainean la Tudora, nu era bombă. Detalii de la Poliție apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
După crimă, decizie dură la Cenei: părinții complicelui de 13 ani care l-a omorât pe Mario, decăzuți din drepturi # Realitatea.md
Părinții minorului de 13 ani implicat în crima din localitatea Cenei, unde a fost omorât un băiat de 15 ani, au fost decăzuți temporar din drepturile părintești, iar copilul a fost preluat din familie de reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Timiș, România. Potrivit presei române, instituția a apelat la instanță […] Articolul După crimă, decizie dură la Cenei: părinții complicelui de 13 ani care l-a omorât pe Mario, decăzuți din drepturi apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
15:30
STOP CADRU Igor Dodon a povestit la Strasbourg în franceză că moldovenii nu vor în UE, pentru că sunt sărăci # Realitatea.md
Igor Dodon și-a susținut discursul pe care insista să îl aibă la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. Deputatul socialist a citat textul în franceză și a spus că vectorul pro-european nu ar fi popular printre moldoveni, invocând mai multe probleme sociale, printre care și sărăcia. Fostul președinte a criticat actuala guvernare. În același timp, el […] Articolul STOP CADRU Igor Dodon a povestit la Strasbourg în franceză că moldovenii nu vor în UE, pentru că sunt sărăci apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
15:00
Poliția, în alertă! Un deținut din Penitenciarul nr. 13 a evadat în timpul escortării # Realitatea.md
Un deținut din Penitenciarul nr. 13 a reușit să evadeze astăzi, 30 ianuarie, în timpul escortării către audieri într-o cauză penală în care este vizat. Incidentul a avut loc în momentul în care acesta se afla sub supravegherea unui angajat al poliției. „La moment sunt întreprinse toate acțiunile de localizare și reținere a deținutului. Totodată, […] Articolul Poliția, în alertă! Un deținut din Penitenciarul nr. 13 a evadat în timpul escortării apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că este pregătit pentru discuții cu liderul rus Vladimir Putin, însă a exclus categoric Moscova ca locuri de desfășurare a unei eventuale întâlniri. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei discuții cu jurnaliștii, potrivit unui corespondent Ukrinform. Zelenski a subliniat că nu poate accepta o întâlnire în capitala Rusiei, […] Articolul Zelenski îl invită pe Putin la Kiev: „Dacă îndrăznește” apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Procurorul din Glodeni prins băut la volan: Materialele, transmise Colegiului de disciplină și etică al CSP # Realitatea.md
Ancheta de serviciu în privința adjunctului procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, Ion Crișciuc, prins în stare de ebrietate la volan, a fost finalizată. Aceasta a constatat existența unor indicii de abatere disciplinară, iar materialele au fost transmise spre examinare către Colegiul de disciplină și etică al Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) pentru examinarea cauzei în fond […] Articolul Procurorul din Glodeni prins băut la volan: Materialele, transmise Colegiului de disciplină și etică al CSP apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Cinci vameși reținuți miercuri au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, în urma deciziei judecătorului de instrucție, la demersul procurorilor. Aceștia sunt vizați într-un dosar de corupție sistemică instrumentat de Centrul Național Anticorupție și procurorii din municipiul Cahul. În cazul unui funcționar a fost dispus arest la domiciliu, iar un alt figurant […] Articolul Vameșii reținuți de CNA: cinci dintre ei trimiși după gratii pentru 30 de zile apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
14:10
Tragedie în raionul Florești. Un bărbat și-a pierdut viața în timpul curățării unui copac # Realitatea.md
Tragedie în raionul Florești. Un bărbat din satul Cuhureștii de Jos a decedat miercuri, 28 ianuarie, după ce s-a strangulat accidental în timpul unor lucrări. Potrivit poliției, victima de 38 de ani efectua curățarea unui copac de nuc și s-a asigurat cu o funie. Din cauza poleiului depus pe ramuri, însă, a pierdut echilibrul, a […] Articolul Tragedie în raionul Florești. Un bărbat și-a pierdut viața în timpul curățării unui copac apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Atenție, escroci: operatorul rus 1xBet folosește abuziv identitatea Loteriei Naționale pentru a se promova ilegal # Realitatea.md
Loteria Națională a Moldovei (LNM) anunță că, în ultima perioadă, au fost identificate în spațiul virtual mai multe pagini web și profiluri de social media neautorizate care utilizează în mod fraudulos identitatea vizuală, denumirea și însemnele oficiale ale instituției noastre. ”Aceste platforme nu sunt administrate de LNM, nu dețin autorizațiile legale necesare și sunt create […] Articolul Atenție, escroci: operatorul rus 1xBet folosește abuziv identitatea Loteriei Naționale pentru a se promova ilegal apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Prima întâlnire „1+1” din 2026 între Chișinău și Tiraspol ar putea avea loc în curând # Realitatea.md
Prima întâlnire din 2026 între reprezentanții politici ai Chișinăului și Tiraspolului, în formatul „1+1”, ar putea avea loc în curând. Pregătirile sunt în desfășurare pe toate subiectele cheie, inclusiv pe condițiile de livrare a gazului în regiune. Declarația a fost făcută miercuri, 28 ianuarie, de către viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, în cadrul emisiunii „Новая […] Articolul Prima întâlnire „1+1” din 2026 între Chișinău și Tiraspol ar putea avea loc în curând apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Spațiu nou, servicii mai rapide: Sucursala Centru Moldindconbank și-a redeschis ușile după modernizare # Realitatea.md
Moldindconbank își întâmpină clienții într-un spațiu complet modernizat, odată cu redeschiderea Sucursalei Centru, amplasată chiar în sediul central al băncii, pe strada Armenească 38. Noua sucursală înseamnă mai mult decât un sediu renovat — este un pas înainte spre o experiență bancară mai prietenoasă, mai confortabilă și mai aproape de oameni, parte din angajamentul pe […] Articolul Spațiu nou, servicii mai rapide: Sucursala Centru Moldindconbank și-a redeschis ușile după modernizare apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Jumătate din teritoriul Republicii Moldova se va afla sub Cod galben de intensificări ale vântului, potrivit unei avertizări emise joi de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Avertizarea este valabilă din 30 ianuarie, ora 18:00, până pe 31 ianuarie, ora 13:00. Meteorologii prognozează intensificări ale vântului nordic, cu rafale ce pot atinge 15–18 m/s. Din cauza vântului […] Articolul Cod galben de vânt puternic. Jumătate de țară, afectată apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță că pe 3 februarie va examina și va decide asupra revizuirii tarifelor la gazele naturale pentru consumatorii casnici. Informația apare după ce autoritatea a publicat pe pagina sa oficială solicitarea înaintată de Energocom. Potrivit documentului, Energocom propune un tarif de 15,25 lei pentru un metru cub de gaz, […] Articolul ANRE a anunțat când va decide noile tarife la gaz apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Rusia a venit cu un răspuns la declarațiile președintelui SUA, Donald Trump, care a confirmat că a discutat personal cu președintele rus Vladimir Putin pentru a suspenda loviturile asupra Kievului și altor orașe ucrainene timp de o săptămână, iar mai exact până pe 1 februarie. Decizia a fost luată pentru a crea condiții favorabile desfășurării […] Articolul Peskov: Fără foc asupra Ucrainei, până pe 1 februarie apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Șoferul care la data de 17 ianuarie, nu a acordat prioritate unui pieton, a fost identificat și amendat. Incidentul a avut loc pe strada Alba Iulia din capitală. La volanului automobilului de model BMW se afla un bărbat de 40 de ani. „Poliția îndeamnă conducătorii auto să manifeste maximă prudență în trafic, în special în […] Articolul VIDEO cu un BMW care nu cedează trecerea unui pieton. Șoferul, găsit și amendat apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Omagiu pentru Ilie Ilașcu la București: O piață din Capitala României îi va purta numele # Realitatea.md
O piață din Capitala României va purta numele lui Ilie Ilașcu. Eurodeputatul Eugen Tomac anunță că este vorba despre spațiul de la intersecția străzii Ion Coravu cu aleea Pan Halippa și cu strada Tony Bulandra. Zona care va purta numele lui Ilie Ilașcu este amplasată în sectorul 2 al Bucureștiului. Decizia de atribuire a denumirii […] Articolul Omagiu pentru Ilie Ilașcu la București: O piață din Capitala României îi va purta numele apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Un bărbat a fost condamnat pentru finanțarea ilegală a partidului „Șansa”: Peste 25.000 lei, confiscate de stat # Realitatea.md
Un bărbat a fost condamnat la patru ani de închisoare, cu suspendarea condiționată a pedepsei și un termen de probațiune de trei ani, pentru finanțarea ilegală a unui partid politic din surse interzise de lege. Potrivit Procuraturii Anticorupție (PA), până la rămânerea definitivă a sentinței, în privința inculpatului a fost aplicată măsura preventivă obligarea de […] Articolul Un bărbat a fost condamnat pentru finanțarea ilegală a partidului „Șansa”: Peste 25.000 lei, confiscate de stat apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Întâlnirea dintre Ucraina și Rusia de la Abu Dhabi, programată pentru 1 februarie, ar putea fi amânată din cauza crizei din Iran, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-o conferință de presă din 30 ianuarie, scrie RBC-ua. Zelenski a explicat că noua delegație de la Abu Dhabi va fi semnificativ mai mare decât cea care […] Articolul Noua întâlnire dintre Ucraina și Rusia ar putea fi amânată: care este motivul apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Dosarul dublului omor de la Grătiești: Eduard Apostol, condamnat la detenție pe viață # Realitatea.md
Eduard Apostol, principalul învinuit în cazul dublului omor comis în anul 2002, în localitatea Grătiești, a fost condamnat la detenție pe viață vineri, 30 ianuarie. Decizia a fost pronunțată astăzi de magistrata Renata Popescu-Balta, în urma examinării dosarului care a vizat una dintre cele mai grave serii de infracțiuni violente din ultimii ani, transmite jurnaltv.md. […] Articolul Dosarul dublului omor de la Grătiești: Eduard Apostol, condamnat la detenție pe viață apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
12:10
Partidul Nostru a calculat tariful corect al gazelor: Consumatorii ar trebui să achite 13,8 lei pentru un metru cub # Realitatea.md
Tariful corect al gazelor naturale pentru consumatorii final trebuie să fie 13,8 lei pe metru cub, potrivit calculelor realizate de Fracțiunea parlamentară a Partidului Nostru. Deputatul Constantin Cuiumju, care deține o experiență profesională de peste zece ani în domeniu, a explicat că a efectuat calculele folosind prețurile medii ale gazului pe bursele europene. În 2025 […] Articolul Partidul Nostru a calculat tariful corect al gazelor: Consumatorii ar trebui să achite 13,8 lei pentru un metru cub apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
ANRE anunță prețuri mai mari la carburanți. În perioada 31 ianuarie – 2 februarie 2026 benzina va costa 23,05 lei/litru sau cu 6 bani mai mult, decât azi, iar motorina ajunge la și 19,92 lei/litru, în creștere cu 9 bani. ANRE explică scumpirea prin faptul că pe parcursul lunii ianuarie 2026, piețele internaționale ale petrolului […] Articolul Carburanții se scumpesc! ANRE: Motivul este creșterea prețurilor la petrol apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Infecția din Africa ajunge în România: primul caz de virus Chikungunya alertat: care sunt simptomele # Realitatea.md
Primul caz de infecție cu virusul Chikungunya a fost semnalat de autoritățile sanitare din România, la un pacient venit dintr-o zonă din Africa. Bărbatul infectat are 50 de ani și a fost diagnosticat după ce a prezentat simptome care au atras atenția medicilor din spital, iar testele de laborator au confirmat prezența virusului, marcând astfel […] Articolul Infecția din Africa ajunge în România: primul caz de virus Chikungunya alertat: care sunt simptomele apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
VIDEO O nouă ședință CMC fără cvorum! Socialiștii amenință MAN că vor cere demisia secretarului al Consiliului # Realitatea.md
O nouă ședință a Consiliului Municipal Chișinău (CMC) s-a încheiat din cauza lipsei cvorumului. Consilierii socialiști au cerut de la reprezentanții Mișcării Alternativa Națională (MAN) dialog și au amenințat, în caz contrar, că vor solicita demisia secretarului Consiliului, Adrian Talmaci. Alexandr Odințov din PSRM afirmă că fracțiunea sa este dispusă să negocieze. În același, socialiștii […] Articolul VIDEO O nouă ședință CMC fără cvorum! Socialiștii amenință MAN că vor cere demisia secretarului al Consiliului apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Nu doar în capitală a fost redusă ziua de muncă. Și la Căușeni autoritățile au decis ca angajații primăriei să muncească până la ora 15:00, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Totodată, măsura a fost adusă la cunoștința directorilor de grădinițe din oraș, care își vor ajusta activitatea în funcție de această decizie, pentru a asigura […] Articolul Zi scurtă de muncă și la Căușeni, din cauza vremii nefavorabile apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
O ambulanță a fost lovită de un șofer neatent în Bălți. Imagini VIDEO de la fața locului # Realitatea.md
Două autovehicule au fost avariate, printre care o ambulanță, după ce au fost implicate astăzi, 30 ianuarie, într-un accident rutier. Impactul s-a produs pe strada Decebal din orașul Bălți. Potrivit poliției, un bărbat de 84 de ani, aflându-se la volanul unui Opel și circulând pe un drum secundar, nu s-a asigurat la ieșirea pe drumul […] Articolul O ambulanță a fost lovită de un șofer neatent în Bălți. Imagini VIDEO de la fața locului apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
O alunecare de teren din județul Vâlcea, România, a dus la suspendarea circulației pe un drum important. Pagubele au fost cauzate de ploile abundente din ultima perioadă, care au generat riscuri semnificative pentru localnici și pentru șoferi. Autoritățile locale au luat decizia de a închide drumul pentru a reduce riscul accidentelor, scrie Digi24. Pentru a […] Articolul Alunecare de teren în județul Vâlcea: drumul suspendat pentru siguranța șoferilor apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Protest la ANRE. Democrația Acasă cere gaz la cel mult 11 lei per metru cub și transparență în stabilirea tarifelor # Realitatea.md
Partidul Democrația Acasă a protestat în fața sediului ANRE, cerând Guvernului, autorității de reglementare, Energocom și Moldovagaz măsuri urgente pentru a opri, potrivit formațiunii, încărcarea nejustificată a facturilor la gaze și pentru a elimina cheltuielile nejustificate din lanțul tarifar. Reprezentanții partidului au declarat că oamenii nu mai pot plăti ineficiența, lipsa de transparență și deciziile […] Articolul Protest la ANRE. Democrația Acasă cere gaz la cel mult 11 lei per metru cub și transparență în stabilirea tarifelor apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Atenție la tentativele de fraudă online. Informați-vă exclusiv din sursele oficiale ale Loteriei Naționale a Moldovei # Realitatea.md
Loteria Națională a Moldovei (LNM) vă informează că, în ultima perioadă, au fost identificate în spațiul virtual mai multe pagini web și profiluri de social media neautorizate care utilizează în mod fraudulos identitatea vizuală, denumirea și însemnele oficiale ale instituției noastre. Aceste platforme nu sunt administrate de LNM, nu dețin autorizațiile legale necesare și sunt […] Articolul Atenție la tentativele de fraudă online. Informați-vă exclusiv din sursele oficiale ale Loteriei Naționale a Moldovei apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
O alunecare de teren din județul Vâlcea, România, a dus la suspendarea circulației pe un drum important. Pagubele au fost cauzate de ploile abundente din ultima perioadă, care au generat riscuri semnificative pentru localnici și pentru șoferi. Autoritățile locale au luat decizia de a închide drumul pentru a reduce riscul accidentelor, scrie Digi24. Pentru a […] Articolul Alunecare de teren în Vâlcea: drumul suspendat pentru siguranța șoferilor apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Primăria Capitalei sprijină antreprenorii din municipiu printr-un cadru clar și funcțional, implementat prin Centrul Municipal de Dezvoltare a Antreprenoriatului (CMDA), care gestionează Incubatorul Municipal de Afaceri (IMA). Potrivit edilului, Ion Ceban, un exemplu relevant în acest sens este școala online YoungSMART, fondată de Mariana Manole, rezidentă a Incubatorului Municipal de Afaceri. Cu sprijinul oferit prin […] Articolul VIDEO Primăria Capitalei sprijină antreprenorii locali prin programe dedicate apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Danone retrage loturi de formulă Aptamil din Germania pe fondul alertei cu cereulide # Realitatea.md
Danone a retras cel puțin trei loturi de formulă pentru bebeluși Aptamil din Germania, potrivit unei scrisori transmise unui distribuitor și publicate joi, pe fondul extinderii alertei privind contaminarea cu toxina cereulide. Scrisoarea a fost trimisă de Danone Deutschland către distribuitorul Alliance Healthcare și a fost făcută publică de Shop Apotheke. Potrivit documentului, retragerea vizează […] Articolul Danone retrage loturi de formulă Aptamil din Germania pe fondul alertei cu cereulide apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
„Moldova Mare” a depus o sesizare la CC. Cererea de a limita activitatea partidului – blocată temporar # Realitatea.md
Examinarea cererii prin care s-a cerut limitarea activității partidului „Moldova Mare” a fost suspendată. Formațiunea a cerut la Curtea Constituțională să fie verificată legalitatea mai multor prevederi privind constrângerea activității partidelor, în baza unor suspiciuni rezonabile, fără probe privind comiterea ilegalităților. Avocatul formațiunii, Igor Hlopețchi, a declarat pentru IPN că reglementările sunt vagi și ar […] Articolul „Moldova Mare” a depus o sesizare la CC. Cererea de a limita activitatea partidului – blocată temporar apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Numărul de raioane ar putea fi redus de la 32 la 10, acestea urmând să fie organizate în cinci regiuni, potrivit strategiei de reformă a administrației publice locale, au declarat reprezentanții guvernării. Totuși, decizia finală va fi luată după consultări cu autoritățile locale, societatea civilă și cetățenii. În prezent, nu există o hartă concretă a […] Articolul Reforma Administrației publice locale, discutată la „Realitatea te privește” apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Program prescurtat vineri, la grădinițele din Chișinău. Vor fi organizate și grupe de serviciu # Realitatea.md
Grădinițele din Chișinău vor avea program prescurtat pe 30 ianuarie. Instituțiile preșcolare vor activa până la ora 16.00. Direcția generală educație din Capitală anunță că decizia a fost luată în contextul prognozelor privind vremea nefavorabilă în perioada 30 ianuarie – 2 februarie. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! „La necesitate, în […] Articolul Program prescurtat vineri, la grădinițele din Chișinău. Vor fi organizate și grupe de serviciu apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Gazul s-ar putea ieftini cu 1,5 lei! Energocom a anunțat noile tarife propuse la ANRW # Realitatea.md
Gazul s-ar putea ieftini cu 1,5 lei pentru un metru cub, pentru consumatorii casnici. În acest caz moldovenii vor achita 15,25 lei pentru un metru cub, cu TVA. „Energocom” a înaintat ANRE cererea privind ajustarea și aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale anumitor categorii de consumatori finali pentru anul 2026, în contextul obligației de […] Articolul Gazul s-ar putea ieftini cu 1,5 lei! Energocom a anunțat noile tarife propuse la ANRW apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
FOTO 80 de persoane, evacuate de un centru psiho-neurologic. Au început să mocnească saltele # Realitatea.md
În interiorul unui centru psiho-neurologic din Tiraspol au început să mocnească saltele. Din clădire au fost evacuate 80 de persoane. Fumul l-au observat angajații auxiliari și sau alertat lucrătorii medicali. Drept urmare, a fost solicitată intervenția pompierilor, informează autoritățile autoproclamate. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Până la intervenția salvatorilor, pacienții […] Articolul FOTO 80 de persoane, evacuate de un centru psiho-neurologic. Au început să mocnească saltele apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Armata rusă a atacat Ucraina în noaptea de 29 ianuarie, raidurile continuând și pe parcursul nopții de 30 ianuarie. În urma bombardamentelor, o persoană a fost rănită la Zaporojie, după ce o dronă a lovit direct un bloc de locuințe din oraș. Atacul a provocat pagube semnificative asupra unei bloc de locuit, fiind avariate mai […] Articolul VIDEO Ucraina sub atac: Rusia a lovit mai multe regiuni, o persoană rănită apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
După alegeri, rețeaua rusă de dezinformare a lansat o ofensivă informațională împotriva Moldovei # Realitatea.md
Rețeaua rusă de dezinformare a lansat, pentru prima dată după alegerile pierdute, o campanie de amploare îndreptată împotriva Republicii Moldova. Analiștii Disinfo.md au identificat elemente care indică pregătirea unei operațiuni informaționale de amploare. Acestea ar avea drept obiectiv amplificarea stării de anxietate în rândul populației, subminarea încrederii în instituțiile statului și prezentarea Moldovei drept un […] Articolul După alegeri, rețeaua rusă de dezinformare a lansat o ofensivă informațională împotriva Moldovei apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, se opune aplicării tarifelor reduse la gazele naturale „cu data din urmă”, chiar dacă în trecut au existat astfel de decizii. Reacția vine după ce deputații Partidul Nostru au cerut reducerea urgentă a prețului la gaz și aplicarea noului tarif începând cu 1 ianuarie 2026. Potrivit ministrului, reducerea tarifelor pentru o […] Articolul Ministrul Energie: Tarifele la gaz nu vor fi aplicate retroactiv apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
09:50
Minut de reculegere la meciul Lyon – PAOK pentru suporterii greci decedați în România # Realitatea.md
Un minut de reculegere a fost ținut joi seară, înainte de meciul din Europa League dintre Olympique Lyon (Franța) și PAOK Salonic (Grecia), în memoria celor șapte suporteri ai echipei elene care au murit într-un accident rutier produs marți în vestul României. Momentul de reculegere a avut loc pe stadionul Groupama din Lyon, după ce […] Articolul Minut de reculegere la meciul Lyon – PAOK pentru suporterii greci decedați în România apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Salvatorii români au găsit și salvat doi cetățeni ucraineni, în seara zilei de 29 ianuarie, care au părăsit ilegal Ucraina și au rămas blocați în Munții Maramureșului, după ce au trecut granița în România printr-o zonă dificil accesibilă. Potrivit informațiilor transmise de Agerpres, intervenția a avut loc într-un perimetru montan izolat, unde cei doi bărbați […] Articolul VIDEO Trecere ilegală a frontierei: doi ucraineni salvați din munții Maramureșului apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Pe șoseaua Hâncești, precum și pe străzile Pan Halippa și Gheorghe Asachi din Chișinău, se anunță o pană de curent. Circulația troleibuzelor din zonă este afectată, iar câteva unități de transport staționează. Iată cum circulă troleibuzele: Rutele nr. 3 și 10 circulă până la Universitatea de Stat; Ruta nr. 24 este redirecționată de pe strada […] Articolul Pană de curent în Chișinău! Mai multe troleibuze staționează apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
Ziua de vineri, 30 ianuarie, va fi una cu program de muncă mai scurt pentru instituțiile publice din subordinea Guvernului, după ce autoritățile au decis reducerea zilei de lucru cu 2-3 ore. Măsura este aplicată ca prevenție în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile prognozate la nivel național. Fiecare instituție va stabili concret intervalul în care programul […] Articolul DOC Guvernul reduce programul de muncă vineri, din cauza vremii nefavorabile apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
În perioada 30–31 ianuarie se vor înregistra precipitații inițial sub formă de ploaie, care treptat se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Aceste condiții vor favoriza formarea poleiului și a ghețușului pe drumuri, iar temperatura medie zilnică a aerului va scădea cu 5–7°C. În data de 31 ianuarie se menține un risc crescut de accidente […] Articolul Alertă meteo de ghețuș și polei: Avertismentul și recomandările IGSU apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Furt de date comerciale: Autoritățile efectuează percheziții în Chișinău și Ialoveni # Realitatea.md
Oamenii legii efectuează percheziții în Chișinău și Ialoveni într-o cauză penală privind sustragerea și utilizarea ilegală a informațiilor cu caracter de secret comercial. Potrivit anchetei, în cursul anului 2025, mai multe persoane angajate într-o companie din Chișinău ar fi obținut în mod ilegal date confidențiale de natură tehnică și comercială, pe care le-ar fi folosit […] Articolul Furt de date comerciale: Autoritățile efectuează percheziții în Chișinău și Ialoveni apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
VIDEO Lacune în verificarea produselor petroliere: Motorina europeană ajunge direct la pompă # Realitatea.md
Autoritățile avertizează că motorina de calitate inferioară din Uniunea Europeană a ajuns pe piața locală fără a fi supusă controalelor de calitate. Șeful Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, Sergiu Dărănuță susține că în prezent, orice produs petrolier provenit din Uniunea Europeană intră pe piața locală fără a fi supus vreunei […] Articolul VIDEO Lacune în verificarea produselor petroliere: Motorina europeană ajunge direct la pompă apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
08:10
FOTO Atenție șoferi: Circulație în condiții de iarnă pe drumurile naționale în această dimineață # Realitatea.md
În această dimineață, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă. În regiunea de Nord, carosabilul este predominant umed, cu porțiuni acoperite de zăpadă și zone cu ghețuș, în timp ce în regiunile de Centru și Sud, drumurile sunt umede. În contextul condițiilor meteo actuale, drumarii au intervenit pe parcursul nopții și continuă […] Articolul FOTO Atenție șoferi: Circulație în condiții de iarnă pe drumurile naționale în această dimineață apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Ucraina răspunde după ce Putin ar fi acceptat propunerea lui Trump privind o pauză de o săptămână a atacurilor # Realitatea.md
Vladimir Zelenski i-a adresat mulțumiri lui Donald Trump și a declarat că o eventuală suspendare temporară a atacurilor pe durata iernii severe ar putea contribui la protejarea infrastructurii energetice esențiale a Ucrainei. Rusia nu a confirmat deocamdată că a fost de acord cu vreo oprire a atacurilor, scrie CNN. ”Apreciem eforturile partenerilor noştri de a […] Articolul Ucraina răspunde după ce Putin ar fi acceptat propunerea lui Trump privind o pauză de o săptămână a atacurilor apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.