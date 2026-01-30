Obiectul suspect, depistat în portbagajul unui ucrainean la Tudora, nu era bombă. Detalii de la Poliție

11:50

Două autovehicule au fost avariate, printre care o ambulanță, după ce au fost implicate astăzi, 30 ianuarie, într-un accident rutier. Impactul s-a produs pe strada Decebal din orașul Bălți. Potrivit poliției, un bărbat de 84 de ani, aflându-se la volanul unui Opel și circulând pe un drum secundar, nu s-a asigurat la ieșirea pe drumul