Ger puternic și polei: avertismentul poliției pentru locuitorii raionului Nisporeni
Albasat, 30 ianuarie 2026 18:40
Inspectoratul de Poliție Nisporeni informează cetățenii că, în perioada 30 ianuarie – 2 februarie, conform prognozelor meteorologice, sunt așteptate ninsori, temperaturi extrem de scăzute, de până la –22°C, precum și formarea poleiului și a ghețușului pe drumurile publice. În acest context, poliția avertizează asupra riscurilor sporite în trafic și face...
Acum 30 minute
18:40
Ieri
13:20
Și în nordul țării, aproape 2 700 de consumatori rămân fără curent electric din cauza condițiilor meteorologice complicate din ultimele zile. În total sunt afectate 16 localități din raioanele Rezina, Ocnița și Dondușeni, transmite IPN. Potrivit Ministerului Energiei, compania RED-Nord a înregistrat șapte deconectări avariate până la ora 12:00. „Operatorii...
11:30
În jur de 1 700 de consumatori mai rămâneau joi dimineața fără curent electric. Este vorba despre șase localități din raioanele Criuleni, Dubăsari și Orhei, transmite IPN. Potrivit datelor prezentate de autorități, fără lumină mai rămâneau satele Râșcova, Stețcani, Miclești și Ișnovăț din raionul Criuleni. De asemenea, deconectări se înregistrau...
10:30
Republica Moldova a primit finanțări în valoare totală de 508 milioane de euro anul trecut din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Potrivit instituției financiare, sprijinul acordat este aproape dublu față de cel oferit în 2024, și a fost oferit pentru dezvoltarea a 19 proiecte, transmite IPN. Prioritățile investiționale...
09:20
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 20.0440 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.7452 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.3915 Leu romanesc 946 RON 1 3.9332 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2198 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8245 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6844 Coroana islandeza 352 ISK...
Mai mult de 2 zile în urmă
15:40
Codul galben de ceață a fost prelungit până joi, ora 13:00. Meteorologii avertizează că, pe arii extinse, vizibilitatea va scădea sub 200 de metri. În plus, combinația dintre ceața densă și temperaturile sub zero grade va favoriza formarea și menținerea poleiului, ceea ce va crea condiții periculoase pentru trafic și...
13:40
Inundațiile au afectat 17 localități din România în ultimele 24 de ore. Departamentul pentru Situații de Urgență a anunțat că echipele de intervenție au acționat în șase județe pentru evacuarea apei din gospodării și pentru eliminarea consecințelor intemperiilor, transmite IPN. Forțele de salvare au intervenit în județele Caraș-Severin, Gorj, Dolj,...
13:30
Crescătorii de porci sunt încurajați să evite tăierea de rutină a cozilor porcilor și să folosească soluții alternative pentru a preveni stresul și agresivitatea între animale. Guvernul a aprobat modificarea normelor sanitar-veterinare privind creșterea și îngrășarea porcilor, transmite IPN. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare precizează că aplicarea acestor recomandări va...
13:20
În Republica Moldova va fi creată e-Arhiva, un sistem informațional unificat care va permite gestionarea și păstrarea documentelor în format electronic. Conceptul sistemului a fost aprobat miercuri, în ședința cabinetului de miniștri, și reprezintă prima etapă în procesul de creare și lansare a arhivei electronice, transmite IPN. Noul sistem va...
12:20
Antreprenorii independenți, înregistrați oficial și care plătesc contribuții la bugetul de asigurări sociale, vor avea dreptul la indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizație de maternitate și paternală, dar și indemnizații adresate familiilor cu copii. O hotărâre în acest sens a fost aprobată miercuri de Guvern, transmite IPN. Ministra muncii...
12:10
Activitatea postului vamal de tip debarcader „Molovata” nu a fost reluată și, cel mai probabil, nu va fi posibilă în următoarea perioadă, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, a declarat vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, transmite IPN. El a precizat că există o problemă cu asigurarea cu lei a bancomatelor în...
09:20
Pentru unii pacienți din raioanele țării, ajutorul medical a fost acordat cu sprijinul salvatorilor, după ce ambulanțele au întâmpinat dificultăți de deplasare din cauza ghețușului de pe drumuri. În ultimele 24 de ore, echipele de intervenție au acționat în 18 cazuri, pentru a facilita accesul medicilor la bolnavi, transmite IPN....
09:10
Hidrocentrala Dubăsari a reluat marți seara producerea de energie electrică, după aproape 24 de ore de la producerea unei avarii. Pe parcurs, stația a avut o funcționare instabilă: după repornirea din noaptea de luni spre marți, producția de energie a fost din nou întreruptă, iar lucrările de reparație au continuat...
09:00
Legea cetățeniei a fost modificată pe fondul avalanșei de cereri de la cetățeni ruși, deputat # Albasat
Vicepreședintele Partidului Acțiune și Solidaritate, deputatul Radu Marian, susține că modificările operate la Legea cetățeniei au fost adoptate într-un context excepțional, generat de un val masiv de cereri venite din partea cetățenilor ruși, după izbucnirea războiului din Ucraina. Potrivit lui, deși scopul schimbărilor a fost protejarea securității naționale, în procesul...
08:40
27 ianuarie 2026
16:20
Pasagerii care călătoresc în Turcia nu vor avea dreptul să se ridice de pe scaun, să își desfacă centura de siguranță sau să deschidă compartimentele pentru bagaje înainte ca aeronava să oprească complet și semnalul luminos privind purtarea centurii să fie stins, transmite IPN. Noile reguli introduse de Autoritatea aeronautică...
15:30
Școlile pot trece la program online, recomandă MEC. Lecțiile cu prezență fizică încep la ora 9 # Albasat
Ministerul Educației recomandă desfășurarea lecțiilor online, în contextul condițiilor meteorologice dificile și al măsurilor dispuse de Centrul Național de Management al Crizelor. În școlile cu prezență fizică la cursuri, programul va începe de la ora 09:00, transmite IPN. Potrivit MEC, direcțiile de educație și șefii instituțiilor de învățământ vor evalua...
11:30
Un act de vandalism a fost semnalat în orașul Nisporeni, unde mai mulți copaci de mesteacăn, plantați sub formă de alee în primăvara anului 2025, au fost rupți intenționat de persoane neidentificate. Informația a fost făcută publică de primarul orașului, Dan Negel. Potrivit autorităților locale, arborii au fost sădiți de...
10:40
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Armata Națională vor sprijini autoritățile locale, la solicitare, pentru intervenția în zonele cele mai afectate sau periculoase, inclusiv pentru asigurarea accesului către obiective critice și protecția populației. Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe a Centrului Național de Management al Crizelor. Totodată,...
09:50
Președinta Maia Sandu afirmă că Holocaustul reprezintă o tragedie a cărei amintire ne umple și astăzi de groază. Într-un mesaj transmis în contextul Zilei internaționale de comemorare a victimelor Holocaustului, șefa statului a subliniat că această tragedie a început cu ura, excluderea și tăcerea complice în fața suferinței, transmite IPN....
09:30
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară cu dificultate din cauza ghețușului format pe carosabil, iar intervențiile drumarilor sunt limitate de condițiile periculoase. Pe traseul Fetești-Edineț, circulația este blocată complet, iar în alte zone, autospecialele nu pot interveni în pante din cauza ghețușului, fiind necesar ca lucrările de combatere a lunecușului...
26 ianuarie 2026
22:00
Ucraina, scutită de taxe vamale pentru lapte, fructe, legume și carne – decizia Consiliului UE # Albasat
Consiliul UE a aprobat reducerea taxelor vamale pentru mai multe produse agricole din Ucraina, în cadrul Acordului revizuit de liber schimb. Astfel, Uniunea Europeană reduce taxele vamale pentru produsele lactate, fructele și legumele, carnea și semifabricatele din carne din Ucraina. Decizia a fost luată luni de Consiliul blocului comunitar, în...
21:50
România va acorda un sprijin financiar de 1,7 milioane de euro pentru realizarea primei evaluări complete a pădurilor din Republica Moldova. Detaliile proiectului au fost discutate de ministrul mediului, Gheorghe Hajder, în cadrul unei vizite la Brașov, transmite IPN. Programul va fi implementat de echipe mixte de experți din România,...
16:10
Lipsa buletinului de identitate nu poate fi interpretată ca lipsa cetățeniei Republicii Moldova, iar încorporarea în Armata Națională nu este condiționată exclusiv de acest document. Precizarea vine din partea Ministerului Apărării, după apariția unor informații în spațiul public privind presupuse încălcări ale legislației în cazul unui tânăr, care a ajuns...
16:00
Maia Sandu în Polonia: Extinderea UE nu e act de generozitate, ci investiție în securitate # Albasat
Moldova și Polonia împărtășesc convingerea că extinderea Uniunii Europene nu reprezintă un act de generozitate, ci o investiție în securitatea continentului și în extinderea unui spațiu de pace, stabilitate și valori comune. Declarația a fost făcută de Maia Sandu în cadrul unei conferințe de presă comune cu omologul său polonez,...
24 ianuarie 2026
09:00
Meteorologii anunță că vremea se încălzește în următoarele zile. Duminică, luni și marți vor cădea ploi slabe. Presiunea atmosferică va fi normală, iar cerul va fi predominant noros. Izolat se va forma ceață și polei. Pe drumuri se va menține ghețuș, în special noaptea și dimineața, transmite IPN. Potrivit Serviciului...
23 ianuarie 2026
13:30
UE reafirmă suveranitatea Groenlandei, pe fondul intenției SUA de a prelua controlul insulei # Albasat
Președintele Consiliului European, António Costa, a reafirmat angajamentul ferm al blocului comunitar față de principiile dreptului internațional și integrității teritoriale. Declarația a fost făcută după reuniunea extraordinară de joi a liderilor statelor membre în contextul intenției anunțate de administrația SUA de a prelua controlul asupra Groenlandei, transmite IPN. António Costa...
12:50
Pe unele sectoare ale drumurilor naționale, circulația se desfășoară în condiții de ceață, pe alocuri densă, cu vizibilitate redusă. Totodată, pe parcursul nopții trecute, drumarii au intervenit în mai multe regiuni ale țării pentru a preveni formarea ghețușului și a menține circulația în siguranță, transmite IPN. Administrația Națională a Drumurilor...
09:20
22 ianuarie 2026
12:30
Euro domină piața valutară din Moldova. Dolarul urmează în top, hrivna și rubla – la coadă # Albasat
Euro a fost principala valută utilizată pe piața din Republica Moldova la sfârșitul anului 2025, fiind urmat de dolarul american. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, este vorba atât despre tranzacțiile fără numerar, cât și în numerar, transmite IPN. Pe piața interbancară, operațiunile SPOT (fără numerar) cu euro au însumat 12,9...
12:20
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, renunță la taxele vamale anunțate săptămâna trecută pentru opt țări europene ca mijloc de exercitare a presiunilor pentru a obține controlul asupra Groenlandei, transmite IPN. Anunțul a fost făcut de liderul american pe rețele de socializare în urma discuțiilor cu secretarul general al NATO, Mark...
11:30
Cetățenii moldoveni, inclusiv cei aflați în străinătate, vor avea acces digital simplificat la servicii publice, plăți electronice și utilizarea semnăturii digitale, prin portalul evo.gov.md, lansat oficial astăzi, transmite IPN. Potrivit autorităților, platforma integrează servicii.gov.md, MCabinet și alte instrumente guvernamentale, pentru interacțiune și comunicare simplificată cu autoritățile. Secretara de stat a...
11:10
Fostul consilier prezidențial, Serghei Mișin, reținut de FSB la Moscova. E suspectat de spionaj # Albasat
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei l-a reținut la Moscova pe Serghei Mișin, fost consilier prezidențial pentru relații interetnice al lui Igor Dodon. FSB precizează că acesta este suspectat că ar acționa ca agent al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, transmite IPN. FSB susține că Serghei Mișin...
10:30
Anatolie Barbacar a fost ales președinte al Uniunii Avocaților din Republica Moldova. Congresul avocaților s-a încheiat miercuri seara, după trei zile în care a avut loc votul, transmite IPN. Anatoliei Barbacar a obținut 852 de voturi din totalul de 1 488 exprimate. Pe locul doi s-a clasat Alexandru Țurcan, cu...
10:00
Uniunea Europeană alocă Republicii Moldova 8 milioane de euro din bugetul total de 1,9 miliarde de euro destinat ajutorului umanitar pentru anul 2026. Anunțul a fost făcut de Comisia Europeană, care a precizat că cea mai mare parte a fondurilor va fi direcționată către Africa și Orientul Mijlociu, transmite IPN....
09:20
Proiectul de lege cu privire la reforma administrației publice locale urmează să fie aprobat de Parlament până în toamna acestui an, astfel încât alegerile locale din 2027 să se desfășoare în baza noii legislații. Asigurările vin din partea deputatului PAS, Igor Chiriac, care susține că reforma nu presupune dispariția localităților,...
21 ianuarie 2026
11:30
Aproape 10 mii de pacienți, în rând pentru proteze gratuite. Timp mediu de așteptare – un an # Albasat
În jur de zece mii de pacienți se află pe lista de așteptare pentru proteze la șold, genunchi sau umăr. Timpul mediu de așteptare este de aproape un an. Persoanele asigurate pot beneficia de aceste intervenții gratuit. Într-un răspuns pentru IPN, Ministerul Sănătății a precizat că statul acoperă integral costul...
09:40
Tariful la gazele naturale ar trebui să scadă cu mai mult de 10%, în contextul unor prețuri de achiziție mai mici comparativ cu anul 2024. Declarația a fost făcută de președintele interimar al Moldovagaz, Vadim Ceban, care a menționat că există premise clare pentru ajustarea tarifelor în scădere, transmite IPN....
09:00
20 ianuarie 2026
15:50
Aproape 357 de mii de locuitori din regiunea transnistreană dețin cetățenia Republicii Moldova # Albasat
La sfârșitul anului trecut, în Registrul de stat al populației erau luați la evidență 364 885 de locuitori domiciliați în regiunea transnistreană. Dintre aceștia, aproape 357 de mii dețin cetățenia Republicii Moldova, transmite IPN. Potrivit datelor Agenției Servicii Publice, din totalul persoanelor, 298 851 dețin acte de identitate de uz...
13:40
Moldova vrea să intensifice colaborarea cu Albania în contextul parcursului european, ministru # Albasat
Republica Moldova este interesată să intensifice colaborarea cu Albania în contextul parcursului european. Declarația a fost făcută de vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, după întrevederea cu președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, aflat într-o vizită oficială la Chișinău, transmite IPN. MAE menționează că discuțiile oficialilor s-au concentrat pe consolidarea...
13:40
Un serviciu de prevenire a bullyingului și violenței ar putea fi creat la Ministerul Educației # Albasat
O nouă subdiviziune ar putea fi creată în cadrul Ministerului Educației și Cercetării. Aceasta ar urma să se ocupe de prevenirea bullyingului, violenței și delicvenței juvenile. Necesitatea creării serviciului este argumentată de creșterea constantă a cazurilor de violență în școli, care depășesc patru mii pe semestru, dar și de schimbarea...
13:30
Municipiul Arad ar putea deveni primul oraș din România în care transportul public local va fi gratuit. Potrivit Primăriei, inițiativa vine ca măsură de atenuare a efectelor majorării taxelor și impozitelor locale, transmite IPN. Autoritățile din Arad au menționat că măsura este și o formă de valorificare a investițiilor majore...
12:40
Guvernul începe consultările publice pentru reforma administrației publice locale. Potrivit autorităților, obiectivele reformei sunt consolidarea primăriilor, dezvoltarea localităților și îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor, transmite IPN. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a anunțat că reforma va fi elaborată ca rezultat al unui dialog extins cu primarii, autoritățile locale și raionale,...
12:20
Șase localități din Moldova au fost dotate, anul trecut, cu autospeciale de intervenție în caz de incendii, pentru creșterea siguranței comunităților locale. Vehiculele au fost donate de voievodatul Wielkopolska, iar transportarea lor în țară a avut loc cu sprijinul Uniunii Europene și al Solidarity Fund PL în Moldova, în cadrul...
10:20
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, urmează să își depună marți demisia la Curtea Constituțională de la Sofia. În cazul în care cererea va fi aprobată, atribuțiile sale vor fi preluate de vicepreședinta Iliana Iotova, care va asigura interimatul până la desfășurarea alegerilor prezidențiale, programate pentru luna noiembrie, transmite IPN. Anunțul a...
09:40
Chișinăul a inițiat procesul de denunțare a acordurilor de bază ale Comunității Statelor Independente. Declarația aparține șefului diplomației moldovenești, Mihai Popșoi, care a explicat că autoritățile se află în prezent în proces de avizare a denunțării celor trei acorduri fundamentale care stau la baza calității de membru CSI, transmite IPN....
09:10
19 ianuarie 2026
20:30
Uniunea Avocaților din Republica Moldova își desfășoară alegerile pentru funcția de președinte. Votul a început astăzi, 19 ianuarie, și se va încheia pe 21 ianuarie, la ora 17:00, transmite IPN. Congresul UAM are loc în format mixt, majoritatea avocaților participând online. Dreptul la vot este exercitat prin mijloace electronice și...
20:30
Biroul Goethe-Institut, parte a rețelei globale de instituții culturale a Germaniei, a fost deschis la Chișinău. Participanții la eveniment și-au exprimat convingerea că activitatea instituției va consolida parteneriatul moldo-german și va crea teren pentru dezvoltarea proiectelor culturale, educaționale și artistice noi, transmite IPN. Ministrul culturii, Cristian Jardan, a subliniat că...
