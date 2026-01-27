Circulația pe drumurile naționale, blocată și îngreunată din cauza ghețușului

10:10

Circulația rutieră pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă. La această oră, drumurile sunt practicabile, iar carosabilul este, în mare parte, uscat. Totuși, Administrația Națională a Drumurilor precizează că, în zona de nord a țării, pe alocuri, se înregistrează porțiuni de drum înzăpezite, transmite IPN. Pe parcursul nopții,...