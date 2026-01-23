UE reafirmă suveranitatea Groenlandei, pe fondul intenției SUA de a prelua controlul insulei

10:50

Procurorul general interimar, Alexandru Machidon, a fost audiat în ședință suplimentară de către Completul A al Comisiei de evaluare a procurorilor. În cadrul audierii, acesta a oferit clarificări la întrebările adresate de membrii completului, care au decis ca ședința să fie desfășurată cu ușile închise, transmite IPN. Completul urmează să...