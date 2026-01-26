Ucraina, scutită de taxe vamale pentru lapte, fructe, legume și carne – decizia Consiliului UE
Albasat, 26 ianuarie 2026 22:00
Consiliul UE a aprobat reducerea taxelor vamale pentru mai multe produse agricole din Ucraina, în cadrul Acordului revizuit de liber schimb. Astfel, Uniunea Europeană reduce taxele vamale pentru produsele lactate, fructele și legumele, carnea și semifabricatele din carne din Ucraina. Decizia a fost luată luni de Consiliul blocului comunitar, în...
Acum o oră
22:00
Acum 2 ore
21:50
România va acorda un sprijin financiar de 1,7 milioane de euro pentru realizarea primei evaluări complete a pădurilor din Republica Moldova. Detaliile proiectului au fost discutate de ministrul mediului, Gheorghe Hajder, în cadrul unei vizite la Brașov, transmite IPN. Programul va fi implementat de echipe mixte de experți din România,...
Acum 8 ore
16:10
Lipsa buletinului de identitate nu poate fi interpretată ca lipsa cetățeniei Republicii Moldova, iar încorporarea în Armata Națională nu este condiționată exclusiv de acest document. Precizarea vine din partea Ministerului Apărării, după apariția unor informații în spațiul public privind presupuse încălcări ale legislației în cazul unui tânăr, care a ajuns...
16:00
Maia Sandu în Polonia: Extinderea UE nu e act de generozitate, ci investiție în securitate # Albasat
Moldova și Polonia împărtășesc convingerea că extinderea Uniunii Europene nu reprezintă un act de generozitate, ci o investiție în securitatea continentului și în extinderea unui spațiu de pace, stabilitate și valori comune. Declarația a fost făcută de Maia Sandu în cadrul unei conferințe de presă comune cu omologul său polonez,...
Mai mult de 2 zile în urmă
09:00
Meteorologii anunță că vremea se încălzește în următoarele zile. Duminică, luni și marți vor cădea ploi slabe. Presiunea atmosferică va fi normală, iar cerul va fi predominant noros. Izolat se va forma ceață și polei. Pe drumuri se va menține ghețuș, în special noaptea și dimineața, transmite IPN. Potrivit Serviciului...
23 ianuarie 2026
13:30
UE reafirmă suveranitatea Groenlandei, pe fondul intenției SUA de a prelua controlul insulei # Albasat
Președintele Consiliului European, António Costa, a reafirmat angajamentul ferm al blocului comunitar față de principiile dreptului internațional și integrității teritoriale. Declarația a fost făcută după reuniunea extraordinară de joi a liderilor statelor membre în contextul intenției anunțate de administrația SUA de a prelua controlul asupra Groenlandei, transmite IPN. António Costa...
12:50
Pe unele sectoare ale drumurilor naționale, circulația se desfășoară în condiții de ceață, pe alocuri densă, cu vizibilitate redusă. Totodată, pe parcursul nopții trecute, drumarii au intervenit în mai multe regiuni ale țării pentru a preveni formarea ghețușului și a menține circulația în siguranță, transmite IPN. Administrația Națională a Drumurilor...
09:20
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.9557 Dolar S.U.A. 840 USD 1 17.0532 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.3948 Leu romanesc 946 RON 1 3.9178 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2252 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8207 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6719 Coroana islandeza 352 ISK...
22 ianuarie 2026
12:30
Euro domină piața valutară din Moldova. Dolarul urmează în top, hrivna și rubla – la coadă # Albasat
Euro a fost principala valută utilizată pe piața din Republica Moldova la sfârșitul anului 2025, fiind urmat de dolarul american. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, este vorba atât despre tranzacțiile fără numerar, cât și în numerar, transmite IPN. Pe piața interbancară, operațiunile SPOT (fără numerar) cu euro au însumat 12,9...
12:20
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, renunță la taxele vamale anunțate săptămâna trecută pentru opt țări europene ca mijloc de exercitare a presiunilor pentru a obține controlul asupra Groenlandei, transmite IPN. Anunțul a fost făcut de liderul american pe rețele de socializare în urma discuțiilor cu secretarul general al NATO, Mark...
11:30
Cetățenii moldoveni, inclusiv cei aflați în străinătate, vor avea acces digital simplificat la servicii publice, plăți electronice și utilizarea semnăturii digitale, prin portalul evo.gov.md, lansat oficial astăzi, transmite IPN. Potrivit autorităților, platforma integrează servicii.gov.md, MCabinet și alte instrumente guvernamentale, pentru interacțiune și comunicare simplificată cu autoritățile. Secretara de stat a...
11:10
Fostul consilier prezidențial, Serghei Mișin, reținut de FSB la Moscova. E suspectat de spionaj # Albasat
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei l-a reținut la Moscova pe Serghei Mișin, fost consilier prezidențial pentru relații interetnice al lui Igor Dodon. FSB precizează că acesta este suspectat că ar acționa ca agent al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, transmite IPN. FSB susține că Serghei Mișin...
10:30
Anatolie Barbacar a fost ales președinte al Uniunii Avocaților din Republica Moldova. Congresul avocaților s-a încheiat miercuri seara, după trei zile în care a avut loc votul, transmite IPN. Anatoliei Barbacar a obținut 852 de voturi din totalul de 1 488 exprimate. Pe locul doi s-a clasat Alexandru Țurcan, cu...
10:00
Uniunea Europeană alocă Republicii Moldova 8 milioane de euro din bugetul total de 1,9 miliarde de euro destinat ajutorului umanitar pentru anul 2026. Anunțul a fost făcut de Comisia Europeană, care a precizat că cea mai mare parte a fondurilor va fi direcționată către Africa și Orientul Mijlociu, transmite IPN....
09:20
Proiectul de lege cu privire la reforma administrației publice locale urmează să fie aprobat de Parlament până în toamna acestui an, astfel încât alegerile locale din 2027 să se desfășoare în baza noii legislații. Asigurările vin din partea deputatului PAS, Igor Chiriac, care susține că reforma nu presupune dispariția localităților,...
21 ianuarie 2026
11:30
Aproape 10 mii de pacienți, în rând pentru proteze gratuite. Timp mediu de așteptare – un an # Albasat
În jur de zece mii de pacienți se află pe lista de așteptare pentru proteze la șold, genunchi sau umăr. Timpul mediu de așteptare este de aproape un an. Persoanele asigurate pot beneficia de aceste intervenții gratuit. Într-un răspuns pentru IPN, Ministerul Sănătății a precizat că statul acoperă integral costul...
09:40
Tariful la gazele naturale ar trebui să scadă cu mai mult de 10%, în contextul unor prețuri de achiziție mai mici comparativ cu anul 2024. Declarația a fost făcută de președintele interimar al Moldovagaz, Vadim Ceban, care a menționat că există premise clare pentru ajustarea tarifelor în scădere, transmite IPN....
09:00
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.9025 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.9578 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.3922 Leu romanesc 946 RON 1 3.9081 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2179 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8184 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6640 Coroana islandeza 352 ISK...
20 ianuarie 2026
15:50
Aproape 357 de mii de locuitori din regiunea transnistreană dețin cetățenia Republicii Moldova # Albasat
La sfârșitul anului trecut, în Registrul de stat al populației erau luați la evidență 364 885 de locuitori domiciliați în regiunea transnistreană. Dintre aceștia, aproape 357 de mii dețin cetățenia Republicii Moldova, transmite IPN. Potrivit datelor Agenției Servicii Publice, din totalul persoanelor, 298 851 dețin acte de identitate de uz...
13:40
Moldova vrea să intensifice colaborarea cu Albania în contextul parcursului european, ministru # Albasat
Republica Moldova este interesată să intensifice colaborarea cu Albania în contextul parcursului european. Declarația a fost făcută de vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, după întrevederea cu președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, aflat într-o vizită oficială la Chișinău, transmite IPN. MAE menționează că discuțiile oficialilor s-au concentrat pe consolidarea...
13:40
Un serviciu de prevenire a bullyingului și violenței ar putea fi creat la Ministerul Educației # Albasat
O nouă subdiviziune ar putea fi creată în cadrul Ministerului Educației și Cercetării. Aceasta ar urma să se ocupe de prevenirea bullyingului, violenței și delicvenței juvenile. Necesitatea creării serviciului este argumentată de creșterea constantă a cazurilor de violență în școli, care depășesc patru mii pe semestru, dar și de schimbarea...
13:30
Municipiul Arad ar putea deveni primul oraș din România în care transportul public local va fi gratuit. Potrivit Primăriei, inițiativa vine ca măsură de atenuare a efectelor majorării taxelor și impozitelor locale, transmite IPN. Autoritățile din Arad au menționat că măsura este și o formă de valorificare a investițiilor majore...
12:40
Guvernul începe consultările publice pentru reforma administrației publice locale. Potrivit autorităților, obiectivele reformei sunt consolidarea primăriilor, dezvoltarea localităților și îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor, transmite IPN. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a anunțat că reforma va fi elaborată ca rezultat al unui dialog extins cu primarii, autoritățile locale și raionale,...
12:20
Șase localități din Moldova au fost dotate, anul trecut, cu autospeciale de intervenție în caz de incendii, pentru creșterea siguranței comunităților locale. Vehiculele au fost donate de voievodatul Wielkopolska, iar transportarea lor în țară a avut loc cu sprijinul Uniunii Europene și al Solidarity Fund PL în Moldova, în cadrul...
10:20
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, urmează să își depună marți demisia la Curtea Constituțională de la Sofia. În cazul în care cererea va fi aprobată, atribuțiile sale vor fi preluate de vicepreședinta Iliana Iotova, care va asigura interimatul până la desfășurarea alegerilor prezidențiale, programate pentru luna noiembrie, transmite IPN. Anunțul a...
09:40
Chișinăul a inițiat procesul de denunțare a acordurilor de bază ale Comunității Statelor Independente. Declarația aparține șefului diplomației moldovenești, Mihai Popșoi, care a explicat că autoritățile se află în prezent în proces de avizare a denunțării celor trei acorduri fundamentale care stau la baza calității de membru CSI, transmite IPN....
09:10
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.9318 Dolar S.U.A. 840 USD 1 17.1419 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.3962 Leu romanesc 946 RON 1 3.9147 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2206 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8208 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6678 Coroana islandeza 352 ISK...
19 ianuarie 2026
20:30
Uniunea Avocaților din Republica Moldova își desfășoară alegerile pentru funcția de președinte. Votul a început astăzi, 19 ianuarie, și se va încheia pe 21 ianuarie, la ora 17:00, transmite IPN. Congresul UAM are loc în format mixt, majoritatea avocaților participând online. Dreptul la vot este exercitat prin mijloace electronice și...
20:30
Biroul Goethe-Institut, parte a rețelei globale de instituții culturale a Germaniei, a fost deschis la Chișinău. Participanții la eveniment și-au exprimat convingerea că activitatea instituției va consolida parteneriatul moldo-german și va crea teren pentru dezvoltarea proiectelor culturale, educaționale și artistice noi, transmite IPN. Ministrul culturii, Cristian Jardan, a subliniat că...
20:20
Kirill Dmitriev, reprezentantul special al președintelui rus Vladimir Putin, se va întâlni marți cu reprezentanții președintelui american, Donald Trump, în marja Forumului Economic Mondial de la Davos, pentru a discuta încetarea războiului din Ucraina, potrivit surselor publicației Axios, citată de IPN. Oficialul de la Moscova se va întâlni cu emisarii...
20:10
Dorin Damir, președintele asociației FEA și finul fostului lider democrat Vlad Plahotniuc, a fost reținut la scurt timp după ce a fost condamnat la trei ani de închisoare. Informația a fost confirmată pentru IPN de către șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu. Totodată, Valeriu Cojocaru, fost șef al Direcției...
12:40
Albania susține aderarea Moldovei la UE și vede extinderea ca garanție a securității europene # Albasat
Albania consideră extinderea Uniunii Europene drept unul dintre cele mai eficiente instrumente pentru asigurarea securității, stabilității și păcii durabile pe continent și își exprimă sprijinul ferm pentru aderarea Moldovei la UE. Declarația a fost făcută de președintele Albaniei, Bajram Begaj, în cadrul unei conferințe de presă comune cu șefa statului,...
11:20
Peste două sute de femei refugiate din Ucraina au adus pe lume copii în maternitățile din Chișinău, de la începutul aplicării măsurilor de protecție temporară în martie 2023. Potrivit autorităților municipale, nașterile au fost supravegheate de medicale specializate și s-au desfășurat în condiții care au asigurat îngrijirea necesară atât mamelor,...
08:50
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.9446 Dolar S.U.A. 840 USD 1 17.1640 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.3955 Leu romanesc 946 RON 1 3.9180 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2206 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8216 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6695 Coroana islandeza 352 ISK...
08:50
Guvernul a pregătit avize negative pentru mai multe proiecte de lege înaintate de opoziție # Albasat
Mai multe inițiative legislative propuse de deputați din opoziție urmează să primească avize negative din partea Guvernului. Proiectele au fost incluse pe ordinea de zi a ședinței anunțate pentru miercuri. Executivul invocă riscuri bugetare și neconcordanțe cu legislația națională și cu angajamentele europene, transmite IPN. Un aviz negativ a fost...
17 ianuarie 2026
12:40
O dronă a fost descoperită la intrarea în satul Nucăreni din raionul Telenești. Potrivit poliției, obiectul a fost observat de un vânător, care a sesizat autoritățile sâmbătă dimineața, transmite IPN. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, drona are o lungime de aproximativ 2,5 metri. Zona a fost imediat izolată, iar specialiștii...
12:10
Școlile din Kiev, închise până în februarie după atacurile asupra infrastructurii energetice # Albasat
Toate școlile din Kiev vor fi închise din 19 ianuarie și până pe 1 februarie, din cauza crizei energetice provocate de recentele atacuri rusești asupra infrastructurii Ucrainei. Anunțul a fost făcut de primarul Kievului, Vitali Kliciko, care a explicat că pauza forțată va necesita ajustări în calendarul școlar, transmite IPN....
10:10
Diplomația, o misiune și o responsabilitate – mesajul ministrului Popșoi de Ziua Diplomatului # Albasat
Diplomația este mai mult decât o profesie – este o misiune care înseamnă responsabilitate și un angajament neclintit față de stat, a declarat vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, în contextul Zilei Diplomatului, marcată pe 17 ianuarie, transmite IPN. Ministrul a menționat că anul 2025 a fost unul fructuos...
10:00
Președintele Albaniei, Bajram Begaj, va efectua, în perioada 18-20 ianuarie, o vizită oficială în Republica Moldova. Luni, oficialul va fi găzduit de șefa statului, Maia Sandu, la Președinție, unde cei doi vor susține declarații de presă, transmite IPN. Administrația prezidențială de la Chișinău precizează că agenda discuțiilor celor doi șefi...
09:50
Aproape 20 800 de persoane au dobândit cetățenia Republicii Moldova în ultimii trei ani, jumătate dintre acestea obținând cetățenia în 2024. Tot anul trecut, circa 4 500 de solicitanți au primit pașaportul moldovenesc. Într-un răspuns oferit IPN, Agenția Servicii Publice a precizat că solicitanții sunt preponderent cetățeni ai Federației Ruse,...
09:30
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.9170 Dolar S.U.A. 840 USD 1 17.1241 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.3939 Leu romanesc 946 RON 1 3.9145 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2180 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8209 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6655 Coroana islandeza 352 ISK...
16 ianuarie 2026
19:40
Delegația ucraineană pleacă în SUA pentru a definitiva actele privind garanțiile de securitate # Albasat
Delegația Ucrainei se va întâlni în următoarele zile în SUA cu reprezentanți ai administrației președintelui Donald Trump pentru a definitiva actele privind garanțiile de securitate și planul de reconstrucție a țării afectate de război, a anunțat vineri președintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite IPN. În cadrul unei conferințe de presă la...
19:30
Manipularea informațională pune în pericol parcursul european al Moldovei, Rusia și rețelele sale de influență adaptându-și constant strategiile, cu scopul de a bloca integrarea în UE. Constatarea se conține în raportul Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării (CCSCD) despre manipularea informațională și ingerințele străine din Moldova, transmite IPN....
19:20
Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului a amendat compania Lukoil-Moldova pentru nerespectarea unei decizii anterioare, stabilind o sancțiune de 5% din cifra de afaceri a firmei. Totodată, compania a primit un termen de cinci zile pentru a se conforma, transmite IPN. Ministrul energiei, Dorin Junghietu, a declarat...
19:10
Mau mulți oficiali din cadrul Ministerului Afacerilor Externe au primit ranguri diplomatice. Președinta Maia Sandu a semnat astăzi un decret în acest sens, transmite IPN. Nicu Popescu, fost ministru de externe și în prezent emisar special prezidențial pentru afaceri europene și parteneriate strategice, a primit rangul diplomatic de ambasador. În...
17:30
Amatorii pescuitului la copcă sunt îndemnați să evite aflarea pe gheața subțire a bazinelor acvatice. Pentru sporirea nivelului de conștientizare a riscurilor, în toate raioanele țării salvatorii vor organiza activități de prevenire a cazurilor de prăbușire sub gheață. Primul exercițiu demonstrativ cu salvarea sinistraților a fost organizat vineri în parcul...
15:30
CEDO a comunicat 19 cauze privind încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană # Albasat
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat 19 cauze privind pretinse încălcări ale drepturilor omului în regiunea transnistreană. Cauzele au fost transmise Guvernelor Republicii Moldova și Federației Ruse și vizează, în principal, plângeri depuse de cetățeni și entități din stânga Nistrului privind lipsa accesului la instanțe legale și independente, fiind...
11:00
Lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace în 2025, i-a transmis distincția președintelui american Donald Trump. Liderul de la Casa Albă, care îl râvnise, l-a acceptat, transmite IPN. María Corina Machado i-a înmânat distincția președintelui american joi, în cadrul vizitei sale la Casa Albă, explicând că...
10:10
Circulația rutieră pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă. La această oră, drumurile sunt practicabile, iar carosabilul este, în mare parte, uscat. Totuși, Administrația Națională a Drumurilor precizează că, în zona de nord a țării, pe alocuri, se înregistrează porțiuni de drum înzăpezite, transmite IPN. Pe parcursul nopții,...
15 ianuarie 2026
23:20
Prioritățile de dezvoltare în Soroca, discutate de premierul Munteanu cu autoritățile locale # Albasat
Prioritățile de dezvoltare în raionul Soroca au fost discutate de prim-ministrul Alexandru Munteanu cu autoritățile locale. Șeful executivului a subliniat importanța cooperării și a apreciat proiectele realizate prin programele „Satul European” și „Europa este aproape”, care vizează aprovizionarea cu apă, iluminatul public, reabilitarea clădirilor și dezvoltarea infrastructurii locale, transmite IPN....
