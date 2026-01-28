Freelancerii înregistrați vor avea dreptul la prestații sociale

11:20

Peste două sute de femei refugiate din Ucraina au adus pe lume copii în maternitățile din Chișinău, de la începutul aplicării măsurilor de protecție temporară în martie 2023. Potrivit autorităților municipale, nașterile au fost supravegheate de medicale specializate și s-au desfășurat în condiții care au asigurat îngrijirea necesară atât mamelor,...