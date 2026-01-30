„Rutte este dezamăgitor.” Un fost înalt oficial european îl critică dur pe șeful NATO: Trebuie să înceteze să mai fie un agent american
UNIMEDIA, 30 ianuarie 2026 18:40
Fostul președinte al Consiliului European, Charles Michel, a declarat pentru Euronews că „abordarea lingușitoare” a lui Rutte față de președintele SUA va duce la un „eșec total”. Șeful NATO, Mark Rutte, ar trebui să înceteze să mai fie un „agent american” și să unească alianța militară tensionată în fața „retoricii ostile” și a „intimidării” Statelor Unite, a declarat fostul șef al Consiliului European, Charles Michel, pentru Euronews, scrie digi24.ro.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 15 minute
18:50
Autoturism furat din Italia, oprit la Albița: Șoferul moldovean îl aducea din Italia, pe o platformă. Ce le-a spus vameșilor # UNIMEDIA
Un bărbat de 37 de ani a fost depistat transportând un autoturism furat din Italia, vineri, 29 ianuarie, la Punctul de Trecere a Frontierei Albița, vehiculul fiind reținut pentru continuarea cercetărilor sub aspectul tăinuirii bunurilor furate.
Acum 30 minute
18:40
Acum o oră
18:30
(video) „Oamenii merg prin noroi, gunoi.” Ceban declară că PAS nu a finalizat nicio curte promisă în capitală: „Totul distrug și tirajează doar minciuni” # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, s-a arătat indignat de starea mai multor curți din diferite sectoare ale orașului, care au fost incluse în programul „Curtea europeană”, pentru a fi reabilitate. „Îi tot văd prin oraș cu tribună, sub tribună, tirajează minciuni și tot vând mâța în sac cetățenilor. Adevărata față a 6 ani de minciuni ale celor de la guvernare. Vom interveni noi, că de tot ce vă apucați numai distrugeți”, a scris edilul, pe rețele.
18:10
„Ingeniozitatea” nu l-a ajutat: Țigări înfășurate în folii de aluminiu, depistate de polițiști la un pasager, pe Aeroportul Chișinău. Unde voia să ajungă # UNIMEDIA
Funcționarii vamali, în colaborare cu polițiștii de frontieră, au depistat 100 de pachete de țigări camuflate în folii de aluminiu într-o valiză a unui tânăr de 20 de ani, cu destinația Marea Britanie. Produsele erau transportate ilegal și au fost ridicate de autorități.
Acum 2 ore
18:00
(video) Cele 20 de secunde în care un Su-25 ucrainean se destramă în aer, lovit de o rachetă rusească: La bord era un pilot cu 385 de misiuni de luptă # UNIMEDIA
Incidentul a avut loc în 2024, cel mai probabil deasupra Donețk-ului, și este neclar de ce imaginile au apărut abia acum, scrie publicația The War Zone, citată de Hotnews.ro.
17:50
Atenție la tentativele de fraudă online: Informați-vă exclusiv din sursele oficiale ale Loteriei Naționale a Moldovei # UNIMEDIA
Loteria Națională a Moldovei (LNM) vă informează că, în ultima perioadă, au fost identificate în spațiul virtual mai multe pagini web și profiluri de social media neautorizate care utilizează în mod fraudulos identitatea vizuală, denumirea și însemnele oficiale ale instituției noastre.
17:50
„Am construit o afacere aproape de oameni, nu doar de cifre.” – Doina Chisnicean, antreprenoare, clientă Microinvest # UNIMEDIA
Construită pas cu pas, din dorința de a oferi consultanță și servicii de contabilitate profesioniste, afacerea Doina Consulting, fondată acum 18 ani de tânără antreprenoare Doina Chisnicean, a devenit un partener financiar sigur pentru antreprenorii din Moldova. De-a lungul timpului, compania a crescut alături de clienții săi din cele mai diverse domenii – de la comerț și servicii, până la IT și construcții, fiind susținută în dezvoltare de Microinvest
17:40
Drumul spre România s-a oprit la Sculeni: Un bărbat, prins cu 300 de pachete de țigări, la vamă. Unde erau ascunse # UNIMEDIA
Funcționarii vamali de la Sculeni, împreună cu polițiștii de frontieră, au descoperit 300 de pachete de țigări nedeclarate într-o valiză a unui bărbat de 54 de ani, care intenționa să traverseze frontiera spre România.
17:30
Lovitură pentru Melania Trump: Familia nu a fost prezentă la marea premieră a documentarului despre viața ei: „Un moment istoric” # UNIMEDIA
Majoritatea copiilor lui Donald Trump au lipsit de la premiera noului documentar despre soția președintelui, Melania Trump, scrie cancan.ro.
17:20
Deținutul evadat în timp ce era escortat pentru audieri a fost reținut: Unde l-au prins oamenii legii # UNIMEDIA
Deținutul de la Penitenciarul nr. 13 evadat astăzi, în timp ce era escortat la audieri, a fost reținut de oamenii legii, cu puțin timp în urmă, în sectorul Buiucani al capitalei.
17:10
Donald Trump a anunțat pe cine a ales să conducă Rezerva Federală, cea mai puternică bancă din lume # UNIMEDIA
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că l-a ales pe Kevin Warsh, un fost guvernator al Rezervei Federale (Fed), banca centrală a Statelor Unite pentru a o conduce după expirarea mandatului actualului său președinte, transmite Reuters, citat de hotnews.ro.
17:10
Nicanor Ciochină, acuzat într-un dosar de tortură, a fost plasat în arest pentru 20 de zile. Detalii din cauza penală # UNIMEDIA
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, acuzat într-un dosar de tortură, a fost plasat astăzi, 30 ianuarie, în arest preventiv pentru 20 de zile. Anunțul a fost făcut de către Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale.
Acum 4 ore
17:00
(video) Peste 1000 de arbori tăiați ilegal, descoperiți în timpul unui control inopinat la Ghidighici: Prejudiciul trece de jumătate milion lei. Cum își ștergeau făptașii urmele # UNIMEDIA
Peste 1000 de arbori tăiați ilegal au fost descoperiți în timpul controlului inopinat la Ocolul Silvic Ghidighici. Ministruș Mediului, Gheorghe Hajder a prezentat, într-un mesaj video, secvențe din cadrul verificărilor și a anunțat primele concluzii ale raportului realizat de inspectorii de mediu pe acest caz.
16:50
(video) Scandal în muzica românească: Andia, înjurată și amenințată de fostul ei manager: „Nu credeam că lucrurile vor escalada astfel” # UNIMEDIA
A decis să schimbe calea, dar acum suportă consecințele. Andia se află în plin scandal cu fostul ei manager. Artista susține că a fost înjurată de fondatorul casei de discuri cu care a colaborat și a avut parte de un tratament dur după ce a decis să părăsească ATOM, relatează Can Can.
16:40
Pe final de ianuarie, Energocom a depus solicitarea la ANRE de revizuire a tarifelor la gaz # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că S.A. „Energocom” a depus solicitarea privind examinarea și aprobarea prețurilor reglementate la gazele naturale pentru anul 2026, în contextul obligației de serviciu public.
16:40
(video) BMW „grăbit”, pe trecere: Momentul în care un pieton dă cu piciorul în mașină. Șoferul, amendat de poliție # UNIMEDIA
Șoferul unui BMW a fost sancționat, după ce nu a acordat prioritate unui pieton. Incidentul, produs la Buiucani, a fost înregistrat de camera de bord a unui alt șofer și distribuit pe rețele.
16:40
Budapesta, plină de gropi în carosabil. Aproape 4.000 de adevărate „cratere” afectează traficul. Despăgubirile pentru șoferi au crescut semnificativ # UNIMEDIA
Starea infrastructurii rutiere din Budapesta a ajuns într-un punct critic, după ce aproape 4.000 de gropi au fost identificate pe drumurile din capitala Ungariei, afectând serios traficul și siguranța rutieră, scrie adevărul.ro.
16:20
La nord - zăpadă și ghețuș, iar în centru și la sud - drumuri umede. Atenție, șoferi: Se circulă în condiții de iarnă în țară # UNIMEDIA
Circulația pe drumurile naționale din Republica Moldova se desfășoară în condiții de iarnă, în dimineața zilei de astăzi, informează Administrația Națională a Drumurilor (AND). La ora 07:30, în nordul țării carosabilul era umed, pe alocuri înzăpezit și cu formări de ghețuș, în timp ce în zonele de centru și sud drumurile se prezentau umede.
16:20
(video) „V-ați împăienjenit aici, râsurilor corupte!” Cine este femeia care a agresat magistrata de la Judecătoria Chișinău: Încheierea, mai repede! # UNIMEDIA
Femeia care a agresat o judecătoare de la Judecătoria Chișinău s-a dovedit a fi Alina Iațco, reclamantă într-un dosar respins recent de instanță. Nemulțumită de decizie, aceasta a provocat un scandal, adresând injurii magistratei și filmând altercația. „Unde e Sîrcu, să-i frec un în bot?!”, se aude în filmulețul publicat pe rețele.
15:50
Alarma cu „mecanismul explozibil” de la vama Tudora s-a dovedit a fi falsă. Postul și-a reluat activitatea. Ce era de fapt în locul „bombei” # UNIMEDIA
Poliția Națională informează că, la punctul de trecere a frontierei Tudora, pe sensul de intrare în țară, au fost încheiate acțiunile desfășurate de experți. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că obiectul identificat nu prezintă niciun pericol pentru cetățeni.
15:30
(video) „Cetățeanul nu e de la noi din sat”. Ciochină, adus în fața magistraților, după ce ieri a fost reținut într-un alt dosar. Procurorii cer 30 de zile de arest # UNIMEDIA
Procurorii cer 30 de zile de arest pentru fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, vizat într-un alt dosar penal. Acesta a fost adus astăzi în fața instanței, potrivit unui videoclip publicat de protv.
15:30
(video) „Pinguini” pe câmpul de luptă. Ucrainenii au publicat imagini cu soldați ruși în camuflaj de iarnă # UNIMEDIA
Soldați ruși au fost observați în câmp deschis purtând ceea ce par a fi costume experimentale de camuflaj pentru zăpadă în formă de pinguin. Forțele ucrainene de drone au detectat și eliminat mai mulți soldați în zone acoperite de zăpadă, unde se duc lupte, relatează Defence Blog, citat de adevarul.ro.
15:10
Dosarul de corupție sistemică de la vămile Leușeni și Cahul: Cinci vameși, dintre cei 7 reținuți după descinderile CNA, plasați în arest preventiv # UNIMEDIA
În urma demersurilor înaintate de procurori, judecătorul de instrucție a emis mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele a cinci vameși, reținuți de CNA și procurorii mun. Cahul într-un dosar de corupție sistemică. Totodată, în cazul unui funcționar a fost dispus arestul la domiciliu, iar un alt figurant în dosar este cercetat în stare de libertate, din motive medicale, anunță CNA.
Acum 6 ore
14:50
Un deținut de la Penitenciarul nr. 13 a evadat în timpul escortării pentru audieri. IGP a inițiat o anchetă de serviciu # UNIMEDIA
Un deținut de la Penitenciarul nr. 13 a evadat în timpul escortării pentru audieri. Inspectoratul General al Poliției a dispus inițierea unei anchete de serviciu.
14:00
(video) „Fraților...” Torțe și scandări în fața stadionului din Salonic. Cum au întâmpinat suporterii PAOK sicriele grecilor morți în accidentul de la Timiș # UNIMEDIA
Sicriele cu trupurile celor șapte cetățeni greci care și-au pierdut viața în accidentul rutier din Timiș au fost aduse în fața stadionului Torumba, pentru un ultim rămas bun din partea fanilor PAOK, scrie adevarul.ro.
14:00
Atenție, escroci: Operatorul rus 1xBet folosește abuziv identitatea Loteriei Naționale pentru a se promova ilegal # UNIMEDIA
Loteria Națională a Moldovei (LNM) anunță că, în ultima perioadă, au fost identificate în spațiul virtual mai multe pagini web și profiluri de social media neautorizate care utilizează în mod fraudulos identitatea vizuală, denumirea și însemnele oficiale ale instituției noastre, scrie omniapress.md
14:00
Rămășițele unei rachete chinezești se apropie de Europa. Care sunt țările din zona de risc # UNIMEDIA
Resturi ale rachetei chinezești Zhuque-3 (ZQ-3), lansată pe 3 decembrie 2025 de la Centrul de Lansare Jiuquan, se apropie de reintrarea în atmosferă, iar autoritățile monitorizează îndeaproape situația, scrie adevărul.ro.
13:50
Alertă după alertă în Moldova: Meteorologii anunță cod galben de vânt puternic. Când intră în vigoare avertizarea # UNIMEDIA
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un cod galben de intensificări ale vântului. Alerta intră în vigoare pe 30 ianuarie, ora 18:00 și va fi valabilă până mâine, 31 ianuarie, ora 31:00.
13:30
Spațiu nou, servicii mai rapide: Sucursala Centru Moldindconbank și-a redeschis ușile după modernizare # UNIMEDIA
Moldindconbank își întâmpină clienții într-un spațiu complet modernizat, odată cu redeschiderea Sucursalei Centru, amplasată chiar în sediul central al băncii, pe strada Armenească 38. Noua sucursală înseamnă mai mult decât un sediu renovat — este un pas înainte spre o experiență bancară mai prietenoasă, mai confortabilă și mai aproape de oameni, parte din angajamentul pe care banca îl onorează de 35 de ani față de clienții săi.
13:20
„Democrația moldovenească trebuie salvată”. Mesajul lui Igor Dodon, de la tribuna APCE: Trăim cea mai grea perioadă de la războiul din 1992, din cauza unei guvernări incompetente PAS # UNIMEDIA
Fostul președinte al Republicii Moldova și liderul PSRM, Igor Dodon, a susținut un discurs la tribuna Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), în care a criticat dur actuala guvernare de la Chișinău și modul în care situația din țară este prezentată partenerilor europeni. „Cetățenii Republicii Moldova au impresia că Bruxelles-ul este la curent cu toate abuzurile PAS și ale Maiei Sandu, dar preferă o tăcere strategică”, se arată în mesajul lui Dodon.
13:10
Alertă la vama Tudora: Un obiect suspect, posibil exploziv, a fost descoperit în bagajul unui ucrainean. Activitatea postului, suspendată # UNIMEDIA
Un obiect suspect, posibil exploziv, a fost descoperit în bagajul unui ucrainean de 63 de ani, în postul vamal Tudora, pe sensul de intrare în Republica Moldova, anunță Serviciul Vamal.
Acum 8 ore
13:00
(video) „Clounadă, în loc de dialog”. Socialiștii din CMC cer includerea compensațiilor pentru încălzire în bugetul capitalei: E cinic să protestați la ANRE și Președinție, când nu ați ajutat cu nimic cetățenii # UNIMEDIA
Consilierii municipali ai PSRM insistă asupra includerii compensațiilor pentru încălzire în bugetul municipal al Chișinăului și spun că doar în aceste condiții sunt gata să examineze votarea documentului financiar. Declarațiile au fost făcute astăzi de președintele fracțiunii PSRM din Consiliul Municipal Chișinău, Alexandr Odințov, în cadrul unui briefing de presă. Acesta a criticat dur acțiunile fracțiunii MAN, pe care le-a calificat drept „show-uri de PR” menite să evite dialogul real și compromisul politic în procesul de aprobare a bugetului municipal.
12:50
Doliu în fotbal. A murit Anatolii Tcaciuc, fost jucător la Naționala Moldovei: „Sincere condoleanțe rudelor și prietenilor” # UNIMEDIA
Federația Națională de Fotbal (FMF) anunță trecerea în neființă a lui Anatolii Tcaciuc, fost jucător al Naționalei Moldovei, care din anul 2017 a fost angajat al FMF.
12:40
După 20 de ani de fugă, condamnat la detenție pe viață: Eduard Apostol, principalul învinuit în cazul unui dublu omor comis în 2002, la Grătiești, și-a aflat sentința # UNIMEDIA
Eduard Apostol, principalul învinuit în cazul unui dublu omor din 2002 de la Grătiești și a mai multor cazuri violente de tâlhărie, care s-a ascuns de organele de drept pentru mai bine de 20 de ani, folosind identități false, a fost condamnat la detenție pe viață. Sentința a fost pronunțată vineri, 30 ianuarie, scrie zdg.md.
12:10
Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești”. Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump # UNIMEDIA
Președintele Ucrainei a spus că un acord final privind un plan de pace poate fi încheiat numai în cadrul unui summit al liderilor de la Kiev și Moscova, scrie Reuters, citată de hotnews.ro.
12:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noile prețuri maxime de comercializare a carburanților, valabile pentru perioada 31 ianuarie - 2 februarie 2026.
11:40
Pentru a preveni și combate corupția, Ministerul Afacerilor Interne pune la dispoziția cetățenilor linia telefonică anticorupție – 1520. Este un număr la care pot fi semnalate fapte ilegale sau suspiciuni de corupție, inclusiv situații care pot implica angajați ai instituției. Fiecare apel este tratat cu seriozitate și confidențialitate, iar sesizările sunt analizate cu atenție și responsabilitate.
11:40
Un virus extrem de periculos a ajuns în România. Cum se transmite Chikungunya și care sunt simptomele # UNIMEDIA
Autoritățile sanitare au confirmat primul caz de Chikungunya în România, o boală virală transmisă prin înțepătura țânțarilor. Pacientul, un bărbat de aproximativ 50 de ani, a prezentat simptome asemănătoare gripei, iar evoluția a fost complicată de un teren oncologic preexistent, scrie adevarul.ro.
11:30
Atenție, părinți! Grădinițele se închid mai devreme, astăzi, din cauza condițiilor meteo. Ce faci dacă nu poți ajunge la timp să îți iei copilul # UNIMEDIA
Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Primăriei municipiului Chișinău anunță că, astăzi, 30 ianuarie 2026, grădinițele vor funcționa doar până la ora 16:00, în contextul prognozelor meteorologice nefavorabile pentru următoarele zile.
Acum 12 ore
11:00
Noile tarife pentru consumul de gaze naturale ar putea fi de 14,12 lei pe metru cub, fără TVA, sau 15,25 lei cu TVA inclus. Aceasta este suma propusă de Energocom, care urmează să fie evaluată și aprobată de ANRE.
10:50
Săptămâna viitoare începe cu vizite oficiale la Parlament: Speakerii Țărilor Baltice vin la Chișinău. Cu cine vor avea întrevederi # UNIMEDIA
Speakerii din Statele Baltice vor efectua o vizită oficială în Republica Moldova, în perioada 2-4 februarie 2026. Președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, președinta Saeimei Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, și președintele Seimasului Republicii Lituania, Juozas Olekas, se vor afla în țara noastră la invitația speakerului Igor Grosu.
10:40
10:40
Irina Vlah: Republica Moldova are nevoie de o nouă concepţie a politicii externe, care ar lua în calcul noile realităţi geopolitice, inclusiv oportunităţile ce au apărut # UNIMEDIA
Politiciana Irina Vlah afirmă că „puterea din Moldova continuă să acționeze după metodologii vechi, de parcă lumea din jur nu s-ar fi schimbat. Sloganele lor despre integrarea europeană și ieșirea din CSI nu mai funcționează demult și devin cu adevărat periculoase pentru țară”.
10:30
Rusia a lansat o rachetă balistică și 111 drone asupra Ucrainei, la doar câteva ore după ce Trump a anunțat că a discutat cu Putin un armistițiu # UNIMEDIA
Rusia a lansat în noaptea de joi spre vineri o rachetă balistică și 111 drone cu rază lungă de acțiune asupra Ucrainei, la doar câteva ore după ce președintele american Donald Trump a anunțat un acord verbal cu Vladimir Putin, prin care liderul de la Kremlin s-ar fi angajat să oprească bombardarea infrastructurii ucrainene timp de o săptămână, informează EFE, citat de adevarul.ro.
10:30
10:10
O piață din București va purta numele lui Ilie Ilașcu: Decizia, votată unanim în Consiliul General al Municipiului: „În memoria unui român care a luptat neîncetat pentru valori” # UNIMEDIA
Capitala României va avea un spațiu public care poartă numele eroului Ilie Ilașcu. Anunțul a fost făcut de europarlamentarul Eugen Tomac, pe rețelele de socializare. Acesta a menționat că decizia de atribuire a denumirii „Piața Ilie Ilașcu” a fost votată cu unanimitate de voturi în Consiliul General al Municipiului București.
10:00
De la Moldova 1, la Guvern. Jurnalista Daniela Crudu va fi noua purtătoare de cuvânt a Executivului # UNIMEDIA
Prezentatoarea postului public Moldova 1, Daniela Crudu, va fi purtătoarea de cuvânt a Guvernului Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut în cadrul ultimei ediții a emisiunii „Bună dimineața” din 30 ianuarie.
10:00
Scandal uriaș: Trump dă în judecată Fiscul și Trezoreria SUA și cere despăgubiri de 10 miliarde de dolari. Cele două agenții sunt sub autoritatea sa # UNIMEDIA
Donald Trump a dat în judecată Departamentul Trezoreriei SUA și Serviciul de Venituri Interne (IRS) pentru 10 miliarde de dolari, din cauza dezvăluirii declarațiilor sale fiscale către presă în 2019 și 2020, scrie adevărul.ro.
09:50
Atenție, călători: Circulația troleibuzelor, afectată după o pană de curent pe șos. Hîncești, str. Pan Halippa și str. Gheorghe Asachi # UNIMEDIA
În atenția călătorilor! După o pană de curent - șoseaua Hîncești, str. Pan Halippa, str. Gheorghe Asachi, a fost afectată circulația troleibuzelor în zonă.
09:30
„Chirița în provincie” revine la Teatrul Național „Eugène Ionesco”: Comedie pentru toate generațiile # UNIMEDIA
Spectacolul clasic de Vasile Alecsandri, „Chirița în provincie”, este programat vineri, 30 ianuarie, la ora 18.30, la Teatrul Național „Eugène Ionesco”. Comedia aduce umor, ironie și farmecul original al personajului Chirița, captivând publicul de toate vârstele.
