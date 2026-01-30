Lovitură pentru Melania Trump: Familia nu a fost prezentă la marea premieră a documentarului despre viața ei: „Un moment istoric”

13:30

Moldindconbank își întâmpină clienții într-un spațiu complet modernizat, odată cu redeschiderea Sucursalei Centru, amplasată chiar în sediul central al băncii, pe strada Armenească 38. Noua sucursală înseamnă mai mult decât un sediu renovat — este un pas înainte spre o experiență bancară mai prietenoasă, mai confortabilă și mai aproape de oameni, parte din angajamentul pe care banca îl onorează de 35 de ani față de clienții săi.