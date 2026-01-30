Propunerile fracțiunii PAS din CMC pentru a vota bugetul capitalei pentru anul 2026: „Lăsați show-ul”

15:20

Aproximativ cinci la sută dintre copiii care se nasc în Republica Moldova vin pe lume mai devreme decât termenul stabilit. Doar în anul 2024, circa 1.500 de bebeluși s-au născut cu greutate foarte mică, însă mulți dintre ei au reușit să depășească startul dificil și să se dezvolte normal. Potrivit datelor statistice, numărul nașterilor premature este în descreștere, fenomen explicat atât prin scăderea natalității în general, cât și prin progresele medicinei perinatale.