„Probabil, cel mai mare jaf descoperit într-un ocol silvic”: Peste 1.000 de arbori, tăiați ilegal la Ghidighici
Moldova1, 30 ianuarie 2026 17:10
Un control inopinat dispus de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a scos la iveală amploarea tăierilor ilegale la Ocolul Silvic Ghidighici din cadrul Întreprinderii pentru Silvicultură Chișinău. Inspectorii de mediu au identificat 1.007 arbori tăiați fără acte permisive. Mai mult, cei implicați au încercat să ascundă urmele, incendiind cauciucuri pe cioatele rămase în urma defrișărilor ilegale.
• • •
Acum 5 minute
17:30
Tarifele la gaze vor fi decise pe 3 februarie: propunerile Energocom nu includ componenta de corectare # Moldova1
Tarifele la gaze propuse de furnizorul național Energocom nu includ componenta de corectare, așa-numitele devieri pentru anul trecut, care urmează să fie stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Ajustarea finală va fi decisă în ședința anunțată pentru 3 februarie, când va fi cunoscut noul tarif la gaze.
17:30
Nicanor Ciochină, 20 de zile de arest preventiv în dosarul privind aplicarea torturii: „Nu este nimic adevărat” # Moldova1
Fostul primar de Boldurești, raionul Nisporeni, Nicanor Ciochină, cercetat pentru fapte de torturǎ, va sta 20 de zile în arest preventiv. Decizia a fost pronunțată de magistrații Judecătoriei Chișinău, pe 30 ianuarie, la solicitarea procurorilor.
Acum 15 minute
17:20
„Dispozitiv electronic confecționat artizanal”: Obiectul suspect descoperit la vama Tudora nu reprezintă pericol # Moldova1
Obiectul suspect, găsit astăzi în bagajul unui ucrainean care încerca să intre în R. Moldova prin punctul de trecere a frontierei de la Tudora, raionul Ștefan Vodă, nu este periculos, anunță oamenii legii, după încheierea verificărilor efectuate de geniști.
Acum 30 minute
17:10
„Probabil, cel mai mare jaf descoperit într-un ocol silvic”: Peste 1.000 de arbori, tăiați ilegal la Ghidighici # Moldova1
Acum o oră
16:50
Cum și-au făcut loc brandurile moldovenești pe platforma BBC: „Am fost insistenți și foarte creativi” # Moldova1
Produsele create în Republica Moldova, recunoscute pentru unicitatea și calitatea lor, au început să fie promovate pe piețele internaționale. Patru branduri autohtone din industria modei sunt acum prezente pe platforma britanică de comerț online Wolf & Badger, în urma unei colaborări cu BBC, iar primele vânzări au ajuns deja în Regatul Unit, SUA și America Latină.
16:40
Nicky Cleșcenco își va continua cariera în prima divizie a fotbalului scoțian. Mijlocașul a semnat cu FC Kilmarnock. Clubul din Scoția a anunțat că fotbalistul moldovean a semnat un contract valabil până în vara anului 2027. Nicky Cs-a transferat de la Zimbru Chișinău la unul dintre cele mai vechi cluburi de fotbal din Scoția, fondat hât în anul 1869. Fotbalistul care poate evolua ca extremă-stânga a semnat un contract valabil până pe 30 iunie 2027, cu opțiune de prelungire pe încă un sezon.
Acum 2 ore
16:30
CSM a sesizat Curtea Constituțională: Modificările la Legea vetting-ului ar putea afecta independența judecătorilor # Moldova1
Modificările operate la Legea privind evaluarea extraordinară a judecătorilor ar putea influența principiul independenței justiției, motiv pentru care Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a decis să sesizeze Curtea Constituțională. Sesizarea vizează amendamentele care extind, cu aplicare retroactivă din 1 ianuarie 2017, categoria magistraților supuși evaluării externe obligatorii, incluzând judecători care au examinat cauze de corupție.
16:30
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) a intensificat controalele asupra motorinei importate în Republica Moldova, pentru a preveni plasarea pe piață a produselor petroliere neconforme și pentru a proteja consumatorii.
16:20
A military conflict between the United States and Iran would yield consequences far more devastating than recent wars in the Middle East, warned international relations expert Ioana Constantin-Bercean. Speaking on Moldova 1’s "ÎN CONTEXT" on January 29, she emphasized Iran’s pivotal role in the global hierarchy, noting that any escalation would likely draw direct support from China and Russia.
16:10
Reducerea tarifelor la gaze, determinată de scăderea prețurilor internaționale, dar întârziată la nivel național, spun experții # Moldova1
Reducerea tarifelor la gaze vine într-un context favorabil, dar are loc cu tergiversări birocratice și minimizează beneficiile pentru consumatori. Expertul în politici economice de la WatchDog, Eugen Muravschi, a punctat, la Moldova 1, că prețurile la gaz au scăzut în ultimele șase luni pe piețele internaționale.
16:00
„Dispozitiv electronic confecționat artizanal”: Obiectul suspect descoperit la vama Tudora nu reprezentă pericol # Moldova1
16:00
Inspectorii verifică motorina importată la Leușeni și Giurgiulești. Sunt prelevate probe înainte de a ajunge pe piață # Moldova1
15:50
Propunerile fracțiunii PAS din CMC pentru a vota bugetul capitalei pentru anul 2026: „Lăsați show-ul” # Moldova1
Bani în plus pentru domeniul educației, pentru sprijinirea familiilor în perioada rece a anului și pentru remunerarea asistenților personali. Consilierii municipali ai fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și-au reafirmat, pe 30 ianuarie, condițiile pe înaintate administrației capitalei pentru a vota bugetul Chișinăului pentru anul 2026.
Acum 4 ore
15:20
Un deținut de la Penitenciarul nr.13 a reușit să fugă în timp ce era escortat pentru audieri # Moldova1
Un deținut de la Penitenciarul nr. 13 din capitală a evadat în timp ce era escortat pentru a fi audiat într-un dosar penal. Inspectoratul General al Poliției (IGP) a inițiat o anchetă de serviciu pentru a stabili dacă omul legii care-l însoțea pe deținut nu era în cârdășie cu ultimul.
15:20
Au venit pe lume prea devreme, dar au câștigat lupta pentru viață: Poveștile copiilor născuți prematur în R. Moldova # Moldova1
Aproximativ cinci la sută dintre copiii care se nasc în Republica Moldova vin pe lume mai devreme decât termenul stabilit. Doar în anul 2024, circa 1.500 de bebeluși s-au născut cu greutate foarte mică, însă mulți dintre ei au reușit să depășească startul dificil și să se dezvolte normal. Potrivit datelor statistice, numărul nașterilor premature este în descreștere, fenomen explicat atât prin scăderea natalității în general, cât și prin progresele medicinei perinatale.
15:10
Un deținut de la Incident la Penitenciarul nr.13 a reușit să fugă în timp ce era escortat pentru audieri # Moldova1
15:10
Real Madrid revine la Lisabona după ce în urmă cu câteva zile a pierdut cu 2:4 pe terenul „vulturilor” # Moldova1
Real Madrid revine la Lisabona... după ce a pierdut în fața Benficăi în ultima partidă din grupa unică a Ligii Campionilor la fotbal, jucată miercuri. Cele două echipe se vor întâlni în dublă manșă pentru calificarea în optimile de finală. Tragerea la sorți pentru play-off-ul de calificare în optimile ale Ligii Campionilor s-a desfășurat la sediul UEFA din orașul elvețian Nyon. Ironia sorții, Benfica Lisabona și Real Madrid se vor înfrunta din nou, de data această în dublă manșă.
15:10
„Să vină la Kiev, dacă îndrăznește”: Răspunsul lui Zelenski pentru Putin care îl invită la Moscova să discute despre pace # Moldova1
Ucraina este gata să răspundă în mod similar, dacă Rusia încetează atacurile asupra infrastructurii energetice a țării, care au aruncat capitala Kiev în frig, a declarat vineri, 30 ianuarie, președintele Volodimir Zelenski, adăugând însă că nu există un armistițiu oficial între cele două țări.
15:00
Rețea de agenți ruși, destructurată la Odesa: Suspecții intenționau să arunce în aer mașini și locuințe ale militarilor ucraineni # Moldova1
Trei bărbați care pregăteau atacuri teroriste în centrul orașului Odesa au fost reținuți de oamenii legii din satul vecin. Aceștia ar fi agenți ai Serviciului Federal de Securitate (FSB) de la Moscova și intenționau să arunce în aer locuințe și automobile ale militarilor ucraineni, a anunțat vineri, 30 ianuarie. Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU).
14:40
CSM a sesizat Curtea Constituțională: Modificările la Legea vettingului ar putea afecta independența judecătorilor # Moldova1
14:20
Piața imobiliară, la minimul ultimilor 15 ani: „Nu se vinde nici în Chișinău, nici în țară” # Moldova1
Piața imobiliară din Republica Moldova a înregistrat în 2025 cea mai severă scădere din ultimii 15 ani, cu doar 31.200 de tranzacții la nivel național, față de 45.200 în 2024. Cel mai afectat segment este cel al apartamentelor din municipiul Chișinău, potrivit expertului Veaceslav Ioniță, de la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”.
14:20
Rețea de agenți ruși, destructurată la Odesa: Suspecții intenționau arunce în aer mașini și locuințe ale militarilor ucraineni # Moldova1
14:10
A ucis doi soți pentru 200.000 de lei. Un bărbat de 52 de ani, originar din raionul Ungheni, a fost condamnat, pe 30 ianuarie, la detenție pe viață pentru un dublu omor comis acum aproape 24 de ani, precum și pentru alte infracțiuni comise în perioada anilor 1999 - 2025.
13:40
Victoria Furtună incită Găgăuzia „să apere suveranitatea R. Moldova”. Expert: „Teze propagandistice, reciclate din manualul Kremlinului” # Moldova1
Victoria Furtună, lidera Partidului „Moldova Mare”, interzis la alegerile parlamentare din toamna anului 2025 din cauza unor finanțări dubioase, îndeamnă locuitorii din Găgăuzia să „apere suveranitatea” R. Moldova. Experții întrevăd „teze propagandistice ale Kremlinului” în declarațiile politicianei.
Acum 6 ore
13:30
Apel de proiecte pentru infrastructura de cercetare universitară: 9.5 milioane de euro, „cea mai mare investiție din ultimul deceniu” # Moldova1
Cercetarea universitară din Republica Moldova va beneficia de o finanțare de 9.5 milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii. Ministerul Educației și Cercetării a lansat vineri, 30 ianuarie, un apel de propuneri de proiecte destinat universităților publice, prin care vor fi finanțate dotări, echipamente și facilități de cercetare, în cadrul celei mai mari investiții publice din ultimul deceniu în acest domeniu, cu sprijinul Băncii Mondiale.
13:20
Valvă aortică de jumătate de milion de lei, implantată unui pacient, la Chișinău: Costurile, acoperite de CNAM # Moldova1
O persoană din R. Moldova, care suferea de stenoză aortică severă, a primit, recent, o nouă șansă la viață, după ce medicii de la Institutul de Cardiologie din Chișinău i-au implantat o valvă aortică autoexpandabilă transcateter (TAVI). Costul valvei a depășit jumătate de milion de lei, iar banii au fost achitați de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM).
13:20
Italia este în febra pregătirilor pentru ediția a 25-a a Jocurilor Olimpice de iarnă. Localnicii din orașul Milano sunt entuziasmați și speră să vadă un adevărat spectacol al sportului. Marele eveniment va dura 17 zile și va fi transmis în direct și în exclusivitate de Moldova 1 și Moldova 2.
13:10
Alertă la intrarea în țară: obiect suspect, descoperit într-un automobil. Au intervenit geniștii # Moldova1
În prezent, la postul vamal Tudora, pe sensul de intrare în Republica Moldova, intervin geniștii, după ce în automobilul unui cetățean ucrainean a fost descoperit un obiect care ar putea fi un dispozitiv exploziv.
12:40
Direcția Cultură a Primăriei Chișinău examinează o inițiativă de redenumire a unei străzi sau a unui scuar în memoria lui Ilie Ilașcu # Moldova1
Propunerea de a redenumi o stradă sau un scuar din municipiul Chișinău, ori de a edifica un monument în cinstea eroului Ilie Ilașcu a ajuns pe masa Direcției Generale Cultură și Patrimoniu Cultural a capitalei. Anunțul a fost făcut de consilierul municipal al Mișcării Alternativa Națională (MAN), Cornel Pântea, pe 30 ianuarie.
12:30
Timo Werner va juca în Major League Soccer. Clubul de fotbal San Jose Earthquakes a confirmat pe site-ul oficial că atacantul german a semnat un contract valabil până în iunie 2028. La 29 de ani și afectat de mai multe accidentări, Werner a decis să-și continue cariera în afara Europei. Atacantul a evoluat pentru Tottenham Hotspur.
11:50
Dosar de finanțare ilegală a Partidului „Șansa”: inculpatul își recunoaște vina, statul preia automobilul și banii # Moldova1
Un bărbat acuzat de complicitate la finanțarea ilegală a partidelor politice din surse interzise de lege a scăpat de detenție, primind o pedeapsă cu suspendare, după ce a încheiat cu procurorul un acord de recunoaștere a vinovăției, acceptat de instanța de judecată. Totodată, un automobil și mai multe sume de bani, considerate corpuri delicte, au fost confiscate și au trecut în proprietatea statului.
11:40
O nouă ședință a CMC, eșuată: Condiția pusă de consilierii municipali ai PSRM pentru a vota bugetul capitalei pentru anul 2026 # Moldova1
Fracțiunea Partidului Socialiștilor (PSRM) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) anunță că este dispusă să voteze bugetul capitalei pentru anul 2026, dacă administrația primăriei acceptă să achite compensații la căldură pentru categoriile vulnerabile. Totuși, o nouă tentativă de a desfășura ședința CMC, care avea pe ordinea de zi subiectele privind bugetul capitalei și taxele locale pentru anul 2026, a eșuat și pe 30 ianuarie, din lipsă de cvorum.
11:40
Gruparea bucureșteană FCSB și-a încheiat evoluția în această ediție a cupelor europene inter-cluburi. În ultima partidă din grupa unică a Ligii Europei la fotbal, jucată pe teren propriu, echipa antrenorului cipriot Elias Charalambous a remizat, scor 1:1 cu Fenerbahce Istanbul și, cu 7 puncte, a ratat calificarea în play-off. Fenerbahce a preluat rapid conducerea: în minutul 19. İsmail Yüksek a marcat cu capul, din cornerul executat de Kerem Aktürkoğlu.
Acum 8 ore
11:30
Postul public de televiziune Moldova 1 lansează, în seara zilei de 30 ianuarie, un nou proiect de divertisment. Emisiunea „Show Central”, realizată după formatul „late night show” (show de noapte - n.r.), va fi difuzată în fiecare vineri, de la ora 22:00, și își propune să aducă pe micile ecrane conversații relaxate, momente de umor și invitați din diferite domenii.
11:20
Grădinițele din municipiul Chișinău vor avea program mai scurt de activitate în zilele de vineri, 30 ianuarie, și luni, 2 februarie. Măsura a fost dispusă de Direcția Generală Educație Tineret și Sport (DGETS) a Primăriei municipiului Chișinău.
11:10
Gaz mai ieftin! Energocom a depus solicitarea pentru reexaminarea tarifelor: 14.2 lei pentru consumatorii casnici # Moldova1
Furnizorul național de gaze naturale, compania Energocom, a depus o solicitare privind examinarea și aprobarea prețurilor reglementate la gazele naturale. Anunțul a fost făcut de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), pe 30 ianuarie.
10:50
10:50
Condiția pusă de consilierii municipali ai PSRM pentru a vota bugetul capitalei pentru anul 2026 # Moldova1
10:10
China și Rusia s-ar putea implica de partea Iranului în tensiunile cu SUA, avertizează experții # Moldova1
Tensiunile dintre Statele Unite (SUA) și Iran generează riscuri geopolitice majore, iar un conflict militar ar putea avea consecințe mult mai grave decât războaiele recente din Orientul Mijlociu. Experta în relații internaționale, Ioana Constantin-Bercean, a avertizat că Iranul joacă un rol strategic în arhitectura geopolitică, iar în cazul unor escaladări, sprijinul va veni, cel mai probabil, dinspre China și Rusia.
10:00
VIZITĂ | Spicherii din Țările Baltice, invitați la inaugurarea sesiunii de primăvară a Parlamentului de la Chișinău # Moldova1
Președinții parlamentelor din Letonia, Lituania și Estonia se vor afla la Chișinău în perioada 2–4 februarie, într-o vizită oficială efectuată la invitația președintelui Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. Pe 3 februarie, oficialii vor rosti discursuri în plenul Legislativului, în cadrul ședinței solemne de inaugurare a sesiunii de primăvară.
09:50
Condițiile meteo favorizează din nou formarea ghețușului pe drumuri, iar autoritățile îndeamnă participanții la trafic să fie extrem de prudenți. Inspectoratul Național pentru Securitate Publică informează că circulația rutieră se desfășoară cu dificultate pe șoselele din R. Moldova din cauza poleiului, a ceții și a vizibilității reduse.
09:40
După umezeală și temperaturi ridicate aduse de un ciclon mediteranean, vremea se va răci simțitor în R. Moldova.
Acum 12 ore
09:30
Participanții la trafic sunt îndemnați la prudență maximă, în contextul deteriorării condițiilor meteo și al formării carosabilului alunecos în mai multe regiuni ale țării. Poliția de patrulare informează că circulația rutieră se desfășoară cu dificultate pe șoselele țării, din cauza poleiului, a ceții și a vizibilității reduse.
09:00
Soarta tragică a lui Ion Vasilenco, primul basarabean care a pus, în 1955, problema revenirii la alfabetul latin # Moldova1
Muzeul Național al Literaturii Române (MNLR) este gazda unei expoziții în memoria lui Ion Vasilenco, dedicată vieții și activității literare și științifice a scriitorului. Exponatele prezintă opera care i-a marcat destinul, evidențiind persecuțiile și teroarea la care a fost supus de regimul comunist.
09:00
Prezentatoarea postului public Moldova 1, Daniela Crudu, face pasul de la televiziune la comunicarea guvernamentală. Aceasta va fi purtătoare de cuvânt a Guvernului Republicii Moldova, iar anunțul a fost făcut chiar de ea, în cadrul ultimei ediții a emisiunii „Bună Dimineața”, difuzată de postul public de televiziune, pe 30 ianuarie.
09:00
La 35 de ani, Fontana revine acasă pentru a concura la Jocurile Olimpice de iarnă, de la Milano și Cortina d'Ampezzo, în proba patinaj viteză pe pistă scurtă. Ea are în palmares 11 medalii olimpice, cucerite la precedentele 5 ediții.
08:50
Percheziții matinale în municipiul Chișinău și în raionul Ialoveni. Oamenii legii descind la domiciliile mai multor angajați ai unei companii din capitală, bănuiți că ar fi obținut ilegal informații confidențiale cu caracter tehnic și comercial. Datele ar fi fost ulterior transmise și folosite în scop personal sau în favoarea altor agenți economici, provocând un prejudiciu semnificativ, transmite Inspectoratul General al Poliției.
08:40
Diagnosticarea precoce a problemelor auditive permite inițierea rapidă a intervențiilor medicale și educaționale necesare, contribuind semnificativ la dezvoltarea limbajului și a abilităților sociale ale copiilor. În R. Moldova, fiecare nou-născut beneficiază gratuit de screening audiologic universal, o investigație care trebuie efectuată în primele zile de viață, reprezentând primul pas pentru depistarea timpurie a deficiențelor de auz.
08:40
Trump: Se înregistrează progrese semnificative în negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina # Moldova1
Donald Trump a declarat că în prezent se înregistrează progrese semnificative în negocierile privind încheierea războiului din Ucraina. Președintele SUA a făcut această declarație în timpul unei discuții cu jurnaliștii la Casa Albă, transmite RBC-Ucraina.
08:10
Vremea rece a provocat un val de infecții respiratorii. Într-o singură săptămână, au fost înregistrate 1.500 de îmbolnăviri, majoritatea la copii. Secțiile de pediatrie sunt suprasolicitate chiar și în spitalele raionale. La Soroca, aproape 40 de copii sunt internați. Mulți dintre ei au fost diagnosticați cu pneumonii complicate.
