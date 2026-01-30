Timo Werner va juca în Major League Soccer
Moldova1, 30 ianuarie 2026 12:30
Timo Werner va juca în Major League Soccer. Clubul de fotbal San Jose Earthquakes a confirmat pe site-ul oficial că atacantul german a semnat un contract valabil până în iunie 2028. La 29 de ani și afectat de mai multe accidentări, Werner a decis să-și continue cariera în afara Europei. Atacantul a evoluat pentru Tottenham Hotspur.
Direcția Cultură a Primăriei Chișinău examinează o inițiativă de redenumire a unei străzi sau a unui scuar în memoria lui Ilie Ilașcu # Moldova1
Propunerea de a redenumi o stradă sau un scuar din municipiul Chișinău, ori de a edifica un monument în cinstea eroului Ilie Ilașcu a ajuns pe masa Direcției Generale Cultură și Patrimoniu Cultural a capitalei. Anunțul a fost făcut de consilierul municipal al Mișcării Alternativa Națională (MAN), Cornel Pântea, pe 30 ianuarie.
Dosar de finanțare ilegală a Partidului „Șansa”: inculpatul își recunoaște vina, statul preia automobilul și banii # Moldova1
Un bărbat acuzat de complicitate la finanțarea ilegală a partidelor politice din surse interzise de lege a scăpat de detenție, primind o pedeapsă cu suspendare, după ce a încheiat cu procurorul un acord de recunoaștere a vinovăției, acceptat de instanța de judecată. Totodată, un automobil și mai multe sume de bani, considerate corpuri delicte, au fost confiscate și au trecut în proprietatea statului.
O nouă ședință a CMC, eșuată: Condiția pusă de consilierii municipali ai PSRM pentru a vota bugetul capitalei pentru anul 2026 # Moldova1
Fracțiunea Partidului Socialiștilor (PSRM) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) anunță că este dispusă să voteze bugetul capitalei pentru anul 2026, dacă administrația primăriei acceptă să achite compensații la căldură pentru categoriile vulnerabile. Totuși, o nouă tentativă de a desfășura ședința CMC, care avea pe ordinea de zi subiectele privind bugetul capitalei și taxele locale pentru anul 2026, a eșuat și pe 30 ianuarie, din lipsă de cvorum.
Gruparea bucureșteană FCSB și-a încheiat evoluția în această ediție a cupelor europene inter-cluburi. În ultima partidă din grupa unică a Ligii Europei la fotbal, jucată pe teren propriu, echipa antrenorului cipriot Elias Charalambous a remizat, scor 1:1 cu Fenerbahce Istanbul și, cu 7 puncte, a ratat calificarea în play-off. Fenerbahce a preluat rapid conducerea: în minutul 19. İsmail Yüksek a marcat cu capul, din cornerul executat de Kerem Aktürkoğlu.
Postul public de televiziune Moldova 1 lansează, în seara zilei de 30 ianuarie, un nou proiect de divertisment. Emisiunea „Show Central”, realizată după formatul „late night show” (show de noapte - n.r.), va fi difuzată în fiecare vineri, de la ora 22:00, și își propune să aducă pe micile ecrane conversații relaxate, momente de umor și invitați din diferite domenii.
Grădinițele din municipiul Chișinău vor avea program mai scurt de activitate în zilele de vineri, 30 ianuarie, și luni, 2 februarie. Măsura a fost dispusă de Direcția Generală Educație Tineret și Sport (DGETS) a Primăriei municipiului Chișinău.
Gaz mai ieftin! Energocom a depus solicitarea pentru reexaminarea tarifelor: 14.2 lei pentru consumatorii casnici # Moldova1
Furnizorul național de gaze naturale, compania Energocom, a depus o solicitare privind examinarea și aprobarea prețurilor reglementate la gazele naturale. Anunțul a fost făcut de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), pe 30 ianuarie.
Condiția pusă de consilierii municipali ai PSRM pentru a vota bugetul capitalei pentru anul 2026 # Moldova1
Fracțiunea Partidului Socialiștilor (PSRM) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) anunță că este dispusă să voteze bugetul capitalei pentru anul 2026, dacă administrația primăriei acceptă să achite compensații la căldură pentru categoriile vulnerabile.
China și Rusia s-ar putea implica de partea Iranului în tensiunile cu SUA, avertizează experții # Moldova1
Tensiunile dintre Statele Unite (SUA) și Iran generează riscuri geopolitice majore, iar un conflict militar ar putea avea consecințe mult mai grave decât războaiele recente din Orientul Mijlociu. Experta în relații internaționale, Ioana Constantin-Bercean, a avertizat că Iranul joacă un rol strategic în arhitectura geopolitică, iar în cazul unor escaladări, sprijinul va veni, cel mai probabil, dinspre China și Rusia.
VIZITĂ | Spicherii din Țările Baltice, invitați la inaugurarea sesiunii de primăvară a Parlamentului de la Chișinău # Moldova1
Președinții parlamentelor din Letonia, Lituania și Estonia se vor afla la Chișinău în perioada 2–4 februarie, într-o vizită oficială efectuată la invitația președintelui Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. Pe 3 februarie, oficialii vor rosti discursuri în plenul Legislativului, în cadrul ședinței solemne de inaugurare a sesiunii de primăvară.
Condițiile meteo favorizează din nou formarea ghețușului pe drumuri, iar autoritățile îndeamnă participanții la trafic să fie extrem de prudenți. Inspectoratul Național pentru Securitate Publică informează că circulația rutieră se desfășoară cu dificultate pe șoselele din R. Moldova din cauza poleiului, a ceții și a vizibilității reduse.
După umezeală și temperaturi ridicate aduse de un ciclon mediteranean, vremea se va răci simțitor în R. Moldova.
Participanții la trafic sunt îndemnați la prudență maximă, în contextul deteriorării condițiilor meteo și al formării carosabilului alunecos în mai multe regiuni ale țării. Poliția de patrulare informează că circulația rutieră se desfășoară cu dificultate pe șoselele țării, din cauza poleiului, a ceții și a vizibilității reduse.
Soarta tragică a lui Ion Vasilenco, primul basarabean care a pus, în 1955, problema revenirii la alfabetul latin # Moldova1
Muzeul Național al Literaturii Române (MNLR) este gazda unei expoziții în memoria lui Ion Vasilenco, dedicată vieții și activității literare și științifice a scriitorului. Exponatele prezintă opera care i-a marcat destinul, evidențiind persecuțiile și teroarea la care a fost supus de regimul comunist.
Prezentatoarea postului public Moldova 1, Daniela Crudu, face pasul de la televiziune la comunicarea guvernamentală. Aceasta va fi purtătoare de cuvânt a Guvernului Republicii Moldova, iar anunțul a fost făcut chiar de ea, în cadrul ultimei ediții a emisiunii „Bună Dimineața”, difuzată de postul public de televiziune, pe 30 ianuarie.
La 35 de ani, Fontana revine acasă pentru a concura la Jocurile Olimpice de iarnă, de la Milano și Cortina d'Ampezzo, în proba patinaj viteză pe pistă scurtă. Ea are în palmares 11 medalii olimpice, cucerite la precedentele 5 ediții.
Percheziții matinale în municipiul Chișinău și în raionul Ialoveni. Oamenii legii descind la domiciliile mai multor angajați ai unei companii din capitală, bănuiți că ar fi obținut ilegal informații confidențiale cu caracter tehnic și comercial. Datele ar fi fost ulterior transmise și folosite în scop personal sau în favoarea altor agenți economici, provocând un prejudiciu semnificativ, transmite Inspectoratul General al Poliției.
Diagnosticarea precoce a problemelor auditive permite inițierea rapidă a intervențiilor medicale și educaționale necesare, contribuind semnificativ la dezvoltarea limbajului și a abilităților sociale ale copiilor. În R. Moldova, fiecare nou-născut beneficiază gratuit de screening audiologic universal, o investigație care trebuie efectuată în primele zile de viață, reprezentând primul pas pentru depistarea timpurie a deficiențelor de auz.
Trump: Se înregistrează progrese semnificative în negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina # Moldova1
Donald Trump a declarat că în prezent se înregistrează progrese semnificative în negocierile privind încheierea războiului din Ucraina. Președintele SUA a făcut această declarație în timpul unei discuții cu jurnaliștii la Casa Albă, transmite RBC-Ucraina.
Vremea rece a provocat un val de infecții respiratorii. Într-o singură săptămână, au fost înregistrate 1.500 de îmbolnăviri, majoritatea la copii. Secțiile de pediatrie sunt suprasolicitate chiar și în spitalele raionale. La Soroca, aproape 40 de copii sunt internați. Mulți dintre ei au fost diagnosticați cu pneumonii complicate.
Circulație în condiții de iarnă pe drumurile naționale. Intervenții în mai multe raioane din nordul țării # Moldova1
Circulația pe drumurile naționale din Republica Moldova se desfășoară în condiții de iarnă. În dimineața zilei de vineri, 30 ianuarie, în zona de Nord, partea carosabilă este umedă, pe alocuri înzăpezită și cu formări de ghețuș, iar în zonele de Centru și Sud carosabilul se prezintă umed, informează Administrația Națională a Drumurilor (AND).
SUA instituie stare de urgență din cauza Cubei și amenință cu tarife suplimentare țările care livrează petrol Havanei # Moldova1
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat stare de urgență națională în legătură cu ceea ce administrația de la Washington descrie drept „amenințări la adresa securității naționale și politicii externe” generate de regimul de la Havana. Totodată, liderul american a semnat un decret care permite introducerea de tarife suplimentare la importurile din orice stat care vinde sau furnizează petrol Cubei, direct sau indirect.
Corespondență Dan Alexe | L’Express: Cum se opune R. Moldova lui Putin - „David împotriva lui Goliat” # Moldova1
Traiectoria Republicii Moldova îi uimește și intrigă pe mulți în Occident. Astfel, revista franceză L’Express publică, în ultimul său număr, un interviu cu cercetătoarea belarusă Katia Glod, directoare adjunctă a Centrului pentru Noi Strategii Eurasiatice (Center for New Eurasian Strategies), un grup de reflecție (think-tank) cu sediul la Londra, în care experta explică tehnicile de dezinformare, propagandă, destabilizare și interferență politică la care Moldova este supusă de ani de zile, un adevărat război hibrid impus de Moscova.
Președintele american Donald Trump a anunțat pe 29 ianuarie că i-a cerut „personal” omologului său rus Vladimir Putin să nu mai atace Kievul și alte orașe ucrainene ”„timp de o săptămână” și dă asigurări că liderul de la Kremlin „a acceptat să o facă”, relatează AFP.
Trump anunță că Putin a acceptat să nu mai atace Kievul și alte orașe ucrainene „timp de o săptămână” # Moldova1
Cu pneuri de vară, pe gheață: 60 de accidente în ultimele 24 de ore și peste 70 de șoferi amendați # Moldova1
Drumurile s-au transformat în adevărate patinoare zile la rând, dar mulți șoferi inconștienți continuă să circule cu mașini echipate cu pneuri de vară, expunându-se unui pericol iminent. Doar în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 60 de accidente rutiere.
Mai multe tipuri de medicamente pe piața din Republica Moldova. Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) a autorizat, pe 29 ianuarie, 17 produse medicamentoase noi.
Republica Moldova a absorbit 1.59 miliarde de euro din asistență externă, într-un singur an # Moldova1
Republica Moldova a reușit să atragă și să utilizeze, într-un singur an, circa 1.59 miliarde de euro sub formă de asistență externă, potrivit datelor Cancelariei de Stat. Rata de absorbție a fondurilor a ajuns, în 2024, la 96.8%, cel mai ridicat nivel din ultimii ani, într-un context în care Uniunea Europeană rămâne principalul donator nerambursabil al țării.
Rusia a reiterat, pe 29 ianuarie, invitația adresată președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a veni la Moscova pentru discuții de pace, în contextul intensificării eforturilor mediate de SUA de a se ajunge la un acord care să pună capăt războiului de aproape patru ani în Ucraina, relatează Reuters.
ÎN CONTEXT | Dana Munteanu: „Un miliard de atacuri cibernetice au vizat infrastructura CEC în ziua alegerilor” # Moldova1
Infrastructura digitală a Comisiei Electorale Centrale (CEC) a fost vizată de peste un miliard de tentative de atac cibernetic, în special în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Datele au fost făcute publice de către secretarul CEC, Dana Munteanu, în emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, care a dezvăluit că ținta a fost să destabilizeze procesul electoral și să limiteze accesul cetățenilor la informație.
VIDEO | Sarea a „topit” asfaltul de pe străzile capitalei: Gropile, o altă provocare pentru șoferi # Moldova1
Gheața s-a topit și au răsărit gropile. Multe drumuri din capitală sunt într-o stare dezastruoasă. Sarea împrăștiată pe carosabil și ciclurile repetate de îngheț-dezgheț au afectat structura asfaltului. Drumarii au intervenit cu lucrări provizorii menite să reducă riscurile pe termen scurt. Când vremea va permite, vor fi făcute lucrări de plombare.
Legăturile comerciale aeriene cu Venezuela „vor fi deschise foarte curând”, a anunțat președintele Statelor Unite, Donald Trump, pe 29 ianuarie. După o conversație cu Delcy Rodriguez, președinta interimară a țării sud-americane, liderul american a ordonat ca procesul să înceapă chiar de astăzi, informează EFE.
PREMIERĂ | R. Moldova va organiza Olimpiada Națională de Inteligență Artificială: Cine va putea participa la competiție # Moldova1
Republica Moldova va organiza, în premieră, Olimpiada Națională de Inteligență Artificială (ONIA). Câștigătorii competiției vor reprezenta țara noastră la etapa internațională a Olimpiadei de Inteligență Artificială.
BERD și Comunitatea Energetică susțin noile proiecte eoliene din R. Moldova: „O țară sigură pentru investiții mature” # Moldova1
Lansarea celei de-a doua licitații de capacitate mare pentru construcția unor centrale eoliene, care vor fi însoțite de sisteme de stocare a energiei, reprezintă următorul pas important în dezvoltarea energiei regenerabile din R. Moldova, susțin autoritățile. Experții europeni în energetică afirmă că R. Moldova este o țară sigură pentru investiții și a demonstrat că poate evolua rapid în acest domeniu.
Detalii din noul dosar în care este vizat Ciochină: Faptele datează din perioada când acesta era primar de Boldurești # Moldova1
Nicanor Ciochină, ex-primar al comunei Boldurești, raionul Nisporeni, a fost reținut joi-seară, 29 ianuarie, pentru 72 de ore, de ofițerii Batalionului „Fulger”, într-un dosar de tortură instrumentat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și Inspectoratul Național de Investigații.
Judecătoare de la Chișinău, lovită în cap: CSM condamnă atacul și cere urgentarea înființării Poliției Judecătorești # Moldova1
O magistrată de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a fost agresată, pe 29 ianuarie, chiar în timpul ședinței de judecată. Judecătoarea a fost lovită în cap cu un obiect de către o inculpată.
Detalii din noul dosar în care este vizat Nicanor Ciochină: Faptele datează de când acesta era primar de Boldurești # Moldova1
OFICIAL | Programul de lucru al angajaților din instituțiile publice, scurtat cu două-trei ore pe 30 ianuarie # Moldova1
Angajații instituțiilor din subordinea Guvernului vor lucra cu două-trei ore mai puțin în ziua de vineri, 30 ianuarie. Totodată, șefii pot organiza munca de la distanță, dacă acest lucru nu va afecta funcționarea instituțiilor.
Republica Moldova a absorbit 1.59 de miliarde de euro din asistență externă, într-un singur an # Moldova1
Dan Alexe | UE desemnează Gardienii Revoluției din Iran drept organizație teroristă și impune noi sancțiuni Rusiei # Moldova1
Ei sunt „KGB-ul personal al ayatollahului Khamenei”, cum a formulat-o Mohsen Sazegara, unul dintre fondatorii Gardienilor Revoluției, astăzi refugiat în SUA. Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a anunțat că miniștrii de Externe ai celor 27 de țări din UE au decis, pe 29 ianuarie, în unanimitate să desemneze Gardienii Revoluției din Iran drept organizație teroristă.
Moldova 1 | Jurnalistă DW: Anularea domiciliilor fictive în România afectează mii de moldoveni # Moldova1
Ridicarea buletinelor românești cu mențiuni de domiciliu la adrese fictive nu afectează dreptul la cetățenie. Jurnalista Deutsche Welle (DW), Alina Kühnel, a explicat pentru postul public Moldova 1 că fenomenul scoate la iveală ani de tolerare a unor practici ilegale de către instituțiile din România, care acum implementează directive europene ce interzic posesia simultană a mai multor domicilii.
Nicanor Ciochină, judecat pentru accidentarea mortală a unui adolescent, reținut într-un dosar de tortură # Moldova1
Nicanor Ciochină, fost primar al comunei Boldurești, raionul Nisporeni, a fost reținut joi-seară, 29 ianuarie, de ofițerii Batalionului „Fulger”, într-un dosar de tortură instrumentat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
Când energia verde lovește la buzunar: greșelile de instalare costă scump, atenționează specialiștii # Moldova1
Cererea pentru soluții de energie regenerabilă este în continuă creștere în Republica Moldova, însă succesul implementării este influențat de performanța specialiștilor care le instalează. Un utilaj energoeficient instalat incorect, de către un tehnician fără pregătire adecvată, poate consuma mai multă energie decât o centrală pe bază de gaze, atenționează Alexei Gorbuleac, antreprenor în domeniul energiei regenerabile.
Rușii au pierdut două avioane de luptă, inclusiv un bombardier-interceptor Su-34, iar piloții nu ar fi supraviețuit, transmite tsn.ua. Informația a fost confirmată de șeful Centrului pentru Combaterea Dezinformării al Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Arcadi Kovalenco.
Construction work at a home in Coșnița, Dubăsari, came to a sudden halt yesterday after workers unearthed human remains. The discovery was reported to the local authorities on January 28.
OFICIAL | Programul de lucru al angajaților din instituțiile publice, scurtat cu două – trei ore pe 30 ianuarie # Moldova1
Cadavrul bărbatului de 35 de ani, ucis într-un apartament din Chișinău și transportat la Vadului lui Vodă, a fost aruncat în Nistru. Oamenii legii anunță că au extras din apă, pe 29 ianuarie, corpul neînsuflețit al victimei date dispărute de mai multe zile.
