Direcția Cultură a Primăriei Chișinău examinează o inițiativă de redenumire a unei străzi sau a unui scuar în memoria lui Ilie Ilașcu

Ridicarea buletinelor românești cu mențiuni de domiciliu la adrese fictive nu afectează dreptul la cetățenie. Jurnalista Deutsche Welle (DW), Alina Kühnel, a explicat pentru postul public Moldova 1 că fenomenul scoate la iveală ani de tolerare a unor practici ilegale de către instituțiile din România, care acum implementează directive europene ce interzic posesia simultană a mai multor domicilii.