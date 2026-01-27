Zi liberă forțată pentru elevi: școlile din Chișinău, închise din cauza poleiului

17:40

Un tribunal militar din Moscova l-a condamnat pe cetățeanul moldovean Ivan Pascari la 24 de ani de închisoare pentru atentatul cu mașina minată asupra fostului ofițer al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Vasily Prozorov, care a trecut de partea Rusiei. Atentatul cu SUV-ul a avut loc pe 12 aprilie 2024, pe șoseaua Korovinskoye din […]