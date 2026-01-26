PAS din nou amână construcția Spitalului Regional Bălți: „Nu sunt bani, termenul se va extinde”
Subiectul Zilei, 26 ianuarie 2026 16:30
Crearea Spitalului Regional Bălți este amânată din nou, autoritățile invocând lipsa resurselor financiare și necesitatea de a direcționa fondurile către alte priorități. Subiectul a fost readus în atenție de deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, care a cerut explicații din partea majorității PAS privind lipsa investițiilor și tăierea fondurilor alocate spitalului din Bălți la rectificarea bugetului
• • •
Acum 30 minute
16:30
PAS din nou amână construcția Spitalului Regional Bălți: „Nu sunt bani, termenul se va extinde"
Crearea Spitalului Regional Bălți este amânată din nou, autoritățile invocând lipsa resurselor financiare și necesitatea de a direcționa fondurile către alte priorități. Subiectul a fost readus în atenție de deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, care a cerut explicații din partea majorității PAS privind lipsa investițiilor și tăierea fondurilor alocate spitalului din Bălți la rectificarea bugetului […] Articolul PAS din nou amână construcția Spitalului Regional Bălți: „Nu sunt bani, termenul se va extinde” apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 2 ore
15:30
Un tânăr de 23 de ani, cetățean al Republicii Moldova, dat în căutare de autoritățile din Bulgaria pentru executarea unei pedepse cu închisoarea, a fost depistat de polițiștii de frontieră români în Punctul de Trecere a Frontierei Albița. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 24 ianuarie, în jurul orei 09:40, când acesta s-a
Acum 4 ore
14:00
Serghei Ivanov, Partidul Nostru: Protejarea pieței interne trebuie să devină o prioritate pentru salvarea agriculturii # Subiectul Zilei
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară, susține că Republica Moldova trebuie să pună un accent mult mai mare pe piața internă, în paralel cu cea externă, pentru a stopa declinul agriculturii și pierderea locurilor de muncă.Potrivit lui Ivanov, economia țării depinde în mare măsură de agricultură, însă criza din
Acum 6 ore
12:20
Poliția a depistat 10 persoane implicate în consum și deținere de droguri în capitală # Subiectul Zilei
Timp de o săptămână, polițiștii Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) au documentat 10 cazuri de deținere, consum și promovare a substanțelor interzise pe teritoriul municipiului Chișinău. Cazurile au fost înregistrate în sectoarele Centru, Botanica, Buiucani, Rîșcani și Ciocana. Persoanele vizate, cu vârste cuprinse între 22 și 37 de ani, aveau asupra lor substanțe
11:50
Centrul Național Anticorupție informează despre principalele acțiuni realizate în săptămâna precedentă pe dimensiunile prevenirii și combaterii corupției, precum și ale recuperării bunurilor infracționale. În această perioadă, CNA a reținut un bărbat din raionul Șoldănești, bănuit că ar fi pretins o mită de 50.000 de euro. Potrivit materialelor cauzei, acesta ar fi promis că va interveni
11:40
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, susține că Primăria dispune de resurse financiare suficiente și că în anul 2026 vor fi realizate mai multe proiecte și programe decât în anii 2024 și 2025 luați împreună. Declarațiile au fost făcute într-o postare publicată pe rețelele sociale. Potrivit lui Ceban, la finalul anului bugetar, Primăria Chișinău
Acum 8 ore
10:10
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 52.766 de traversări, iar cel al mijloacelor de transport 11.376 de traversări. Totodată, 7 persoane străine au primit refuz de intrare în Republica Moldova. Foto: Imagine simbol Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămân a fi: PTF
Acum 24 ore
22:20
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, anunță că, în contextul condițiilor meteo nefavorabile prognozate pentru întreg teritoriul țării, municipalitatea a decis suspendarea activității școlilor pentru ziua de mâine. Decizia a fost luată în conformitate cu recomandările Ministerului Educației, urmând ca lecțiile să fie recuperate pe parcursul semestrului. Totodată, edilul capitalei a făcut apel către Guvern și
Mai mult de 2 zile în urmă
02:30
Victoria Furtună susține că a fost reținută în cursul zilei de astăzi la Aeroportul Internațional Chișinău, împreună cu copilul său. Declarațiile au fost făcute într-o postare publicată pe rețelele sociale. Potrivit acesteia, minorul ar fi fost speriat de cele întâmplate și ar fi întrebat-o de ce este tratată „ca un pericol". Furtună afirmă că, ulterior,
23 ianuarie 2026
15:40
Membrii Consiliului de Observatori al Moldovagaz, desemnați de concernul rus Gazprom, au cerut suspendarea din funcție a președintelui interimar, Vadim Ceban. De asemenea, aceștia au solicitat un audit al cheltuielilor, investițiilor și deciziilor luate de Vadim Ceban. Contactat de IPN pentru o reacție, Vadim Ceban a calificat informațiile drept aberații. „Sunt niște aberații, care nu corespund realității.
14:50
Un bărbat de 39 de ani este cercetat penal pentru tentativă de furt, după ce, în noaptea de 21 ianuarie, în jurul orei 02:00, a pătruns în beciul unei gospodării din Dubăsari. Individul a intrat în curte printr-o poartă care nu era încuiată, apoi a coborât în beciul locuinței. De acolo, acesta a luat o
14:30
Ion Ceban: Republica Moldova primește „cartonașul roșu” la capitolul drepturi sociale # Subiectul Zilei
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, susține că Republica Moldova înregistrează restanțe majore la capitolul drepturilor sociale fundamentale, făcând referire la cel mai recent Raport al Comitetului European pentru Drepturile Sociale (ECSR). Edilul afirmă că documentul evidențiază o discrepanță între discursul politic al guvernării și realitatea economică a cetățenilor. Într-o postare pe rețelele de socializare, Ion
13:40
Chișinău, 22 ianuarie 2026 – Wizz Air, lider pe piața aviatică din Europa Centrală și de Est, dar și din Republica Moldova, anunță lansarea unei rute noi de la Chișinău către Stuttgard, Germania, în primăvara acestui an. Tarifele pornesc de la doar 29.99 euro[1] (600 mdl), iar biletele sunt disponibile pewizzair.com și prin aplicația mobilă
13:40
Polițiștii și procurorii din sectorul Botanica al Capitalei, în comun cu angajații Direcției de Poliție Chișinău, au reținut doi cetățeni strǎini, o femeie de 26 de ani și un bărbat de 37 de ani, suspectați de implicare într-un grup infracțional specializat în comiterea escrocheriilor. Potrivit investigațiilor, suspecții ar fi obținut prin înșelăciune suma de 550.000
13:20
Primăria municipiului Chișinău, în parteneriat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), lansează un nou proiect major de eficientizare energetică a grădinițelor din capitală. Anunțul a fost făcut de primarul general, Ion Ceban. În acest context, a fost semnat Acordul de împrumut în valoare de 11,5 milioane de euro dintre Municipiul Chișinău și BERD,
11:50
Alexandr Berlinschii: Reintegrarea țării trebuie să fie o prioritate, dar Guvernul nu a prezentat niciun plan până acum # Subiectul Zilei
Reintegrarea Republicii Moldova ar trebui să fie una dintre principalele priorități ale autorităților, însă Guvernul nu a prezentat până în prezent un plan clar de acțiuni în acest sens. Declarația a fost făcută de Alexandr Berlinschii, deputat din fracțiunea Partidului Nostru, în cadrul unei dezbateri privind dosarul transnistrean, la TVR Moldova. Deputatul a menționat că,
10:40
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Aeroportul Internațional Chișinău", de comun cu funcționarii vamali au contracarat o tentativă de transportare ilicită a țigărilor, Bagajul ticsit cu produse de tutun a fost descoperit de echipa comună în timpul controlului de specialitate al pasagerilor de la cursa avia spre Tel Aviv. Documentat pe caz
22 ianuarie 2026
18:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a prezentat astăzi prioritățile Președinției pentru anul 2026. Șefa statului a reafirmat cele două obiective fundamentale care ghidează întreaga sa activitate: menținerea păcii și apărarea libertății. Președinta a subliniat că pacea fără libertate nu este suficientă și că doar într-o societate democratică pot fi asigurate demnitatea și bunăstarea cetățenilor: „Pentru
15:30
Partidul Mișcarea Alternativă Națională (MAN) a organizat astăzi un protest în fața Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică (ANRE), solicitând ajustarea imediată a tarifelor la energie și protejarea dreptului cetățenilor la un trai decent. Membrii MAN au afișat pancarte similare celor folosite de actuala guvernare în perioada în care se afla în opoziție. Potrivit reprezentanților partidului,
14:30
Alexandr Berlinschii: Pe oameni nu îi interesează geopolitica, ci facturile care vin acasă și prețurile din magazine! # Subiectul Zilei
Guvernarea încearcă să distragă atenția cetățenilor de la problemele reale prin inițiative geopolitice, în timp ce oamenii se confruntă zilnic cu facturi tot mai mari și scumpiri în lanț. Declarația a fost făcută de Alexandr Berlinschii, deputat al fracțiunii parlamentare a Partidului Nostru, în contextul discuțiilor privind retragerea definitivă a Republicii Moldova din CSI. Fracțiunea
12:30
Poliția avertizează: Drumuri alunecoase și vizibilitate redusă în următoarele zile # Subiectul Zilei
Poliția avertizează că în următoarele zile sunt prognozate ninsori care pot determina formarea carosabilului alunecos și reducerea vizibilității, în special pe traseele naționale. Pentru siguranța rutieră, conducătorii auto sunt sfătuiți să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze o distanță corespunzătoare față de alte vehicule, să evite manevrele riscante, în special depășirile, și să
12:30
Spitalul Municipal nr. 4 beneficiază de investiții de 8 milioane de lei pentru reparații și dotări # Subiectul Zilei
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a vizitat Spitalul Municipal nr. 4, care a beneficiat recent de donații din partea organizației germane Einigkeit. Instituția a primit paturi medicale, mobilier, scaune cu rotile și echipamente necesare pentru buna funcționare și îngrijirea pacienților. Totodată, la spital sunt aproape finalizate lucrările de reparație capitală ale Secției de Îngrijiri Paliative, care
11:40
Muzicienii și lăutarii orchestrei populare „Ciocârlia" au anunțat trecerea la cele veșnice a lui Valeriu Ciobanu, violonist al formației și un artist care și-a consacrat întreaga viață culturii și artei muzicale. Acesta s-a stins din viață la vârsta de 66 de ani. Valeriu Ciobanu a activat timp îndelungat în cadrul Orchestrei „Ciocârlia", fiind unul dintre
11:10
Ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu procurorii Procuraturii Strășeni, au destructurat activitatea ilegală a unui tânăr implicat în distribuirea pastilelor cu efect psihotrop în municipiul Chișinău și în localitățile din suburbii. Pe parcursul a aproximativ o lună, oamenii legii au monitorizat acțiunile suspectului, în vârstă de 23 de ani. Potrivit anchetei,
11:00
O dronă de mari dimensiuni, cu o lungime de circa 2,5 metri, a fost identificată în dimineața zilei de azi, în jurul orei 09:25, în curtea unei locuințe părăsite din satul Crocmaz, raionul Ștefan Vodă. Informația a fost confirmată de Poliție. La fața locului urmează să ajungă specialiștii tehnico-explozivi, care vor examina obiectul și vor
21 ianuarie 2026
18:00
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a dispus prelungirea cu încă 30 de zile a măsurii preventive de arest preventiv aplicate în privința lui Vladimir Plahotniuc. Informația a fost confirmată de Procuratura Anticorupție. Potrivit hotărârii instanței, Plahotniuc va rămâne în arest preventiv până la data de 22 februarie 2026. Totodată, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis alte
17:40
Un cetățean al R. Moldova, condamnat la 24 de ani pentru tentativă de omor asupra unui fost ofițer # Subiectul Zilei
Un tribunal militar din Moscova l-a condamnat pe cetățeanul moldovean Ivan Pascari la 24 de ani de închisoare pentru atentatul cu mașina minată asupra fostului ofițer al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Vasily Prozorov, care a trecut de partea Rusiei. Atentatul cu SUV-ul a avut loc pe 12 aprilie 2024, pe șoseaua Korovinskoye din
12:30
Polițiștii din Telenești au efectuat astăzi percheziții la domiciliile a doi bărbați, ambii de 35 de ani, locuitori ai satului Zgărdești. În urma acțiunilor desfășurate la domiciliile părinților acestora, au fost depistate și ridicate o armă lungă cu țeavă lisă de model necunoscut, una pneumatică de calibrul 5
12:30
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Aeroportul Internațional Chișinău”, în cooperare cu funcționarii vamali, au documentat trei tentative de transport ilicit de produse din tutun, depistate în bagajele pasagerilor de pe curse internaționale. Trei pasageri care intenționau să se îmbarce pe rutele Chișinău-Londra și Chișinău-Tel Aviv au încercat să transporte ilicit produse […] Articolul Valize ticsite cu țigări depistate la Aeroport apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:10
Primăria Chișinău a investit aproape 2,3 milioane de lei, în perioada 2020–2024, în modernizarea Grădiniței nr. 223 din Tohatin, instituție frecventată de 170 de copii, inclusiv preșcolari din familii refugiate din Ucraina. Cu sprijinul financiar al municipalității, au fost realizate lucrări de reparație capitală a grupelor, sălii festive, cabinetelor metodic și medical, precum și a […] Articolul Grădinița nr. 223 din Tohatin, renovată cu sprijinul Primăriei Chișinău apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că un lot de 5.442 kg de ceai de import a fost reținut la frontiera de stat și returnat producătorului, deoarece nu respecta normele de siguranță alimentară din Republica Moldova. „De menționat că, cantitatea lotului importat era de 5442 kg, însă neconforme au fost declarate 3074 kg. Pentru […] Articolul Alertă la frontieră: ANSA blochează peste 5 tone de ceai apare prima dată în Subiectul Zilei.
02:30
Fracțiunea Partidului Nostru în Parlament a înregistrat un proiect de lege care scapă primăriile de taxe și birocrație pentru bunurile donate gratuit, facilitând accesul la autospeciale, utilaje și echipamente pentru serviciile publice. În prezent primăriile se confruntă de costuri excesive și procedurile birocratice pentru bunurile donate cu titlu gratuit. Chiar și donațiile esențiale pentru comunități […] Articolul Proiect de lege: donațiile pentru serviciile publice, fără birocrație și taxe apare prima dată în Subiectul Zilei.
02:30
Ion Ceban și MAN nu au nicio legătură cu dosarul Cuculescu, subliniază juriștii MAN # Subiectul Zilei
Echipa de juriști a Partidului Politic MAN a reacționat la declarațiile consilierilor PAS din conferința de presă din 19 ianuarie 2026, acuzând tentativa acestora de a substitui justiția prin afirmații politice manipulatorii. Potrivit MAN, PAS ar fi prezentat informații tendențioase, asociind artificial subiecte distincte și inducând în eroare opinia publică, creând suspiciuni nefondate. Sentința din […] Articolul Ion Ceban și MAN nu au nicio legătură cu dosarul Cuculescu, subliniază juriștii MAN apare prima dată în Subiectul Zilei.
20 ianuarie 2026
18:00
Municipiul Bălți devine Capitala Tineretului 2026, cu sprijin financiar de 4 milioane lei # Subiectul Zilei
Municipiul Bălți va beneficia de o alocare financiară de circa 4 milioane lei pentru implementarea programului „Bălți – Capitala Tineretului”. Anunțul a fost făcut de primarul municipiului, Alexandr Petkov, în urma unei întrevederi cu delegația Agenției Naționale pentru Tineret, condusă de directorul instituției, Alexandr Petrov. Potrivit edilului, resursele financiare vor fi utilizate pentru realizarea planului […] Articolul Municipiul Bălți devine Capitala Tineretului 2026, cu sprijin financiar de 4 milioane lei apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:00
Polițiștii și procurorii de la Botanica au documentat o schemă de escrocherie în care este implicat un bărbat de 42 de ani. În urma probelor acumulate, oamenii legii au stabilit că suspectul a indus în eroare o femeie de 35 de ani, determinând-o să-i transfere sume considerabile de bani. Acesta i-ar fi promis investiții profitabile, […] Articolul A promis investiții și ajutor pentru viză, dar a ajuns în arest apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:40
Primăria Chișinău lansează un proiect de peste 600 de milioane de lei pentru grădinițe # Subiectul Zilei
Primarul general Ion Ceban a anunțat lansarea unui nou proiect major de eficiență energetică, care va viza 52 de grădinițe din capitală, realizat de Primăria Chișinău în parteneriat cu BERD și BEI. Prima etapă a proiectului prevede modernizarea a 30 de instituții preșcolare. Potrivit edilului, vor fi reabilitate termic cele mai mari grădinițe din oraș, […] Articolul Primăria Chișinău lansează un proiect de peste 600 de milioane de lei pentru grădinițe apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:40
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a respins acuzațiile aduse de consilierii PAS împotriva colegilor săi, afirmând că există prezumția nevinovăției. „Sub paravanul unor declarații politice, vin cu acuzații grave și murdare, fapt infirmat de Cristina Burdiumov – consilier municipal MAN”, a spus Ceban. El a mai adăugat că astfel de declarații depășesc liniile roșii […] Articolul Ion Ceban condamnă acuzațiile consilierilor PAS apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:50
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a avut astăzi o întrevedere cu delegația Republicii Elene, condusă de Dr. Maximos Charakopoulos, deputat în Parlamentul Elen și Secretar General al Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei, alături de Excelența Sa, Nikolaos Krikos, Ambasadorul Republicii Elene în Republica Moldova. În cadrul discuțiilor, oficialii au evidențiat relațiile istorice solide dintre […] Articolul Ion Ceban și oficiali greci discută cooperarea locală și sprijinul european apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:40
Un militar prin contract al Armatei Naționale, aflat în serviciu într-o unitate din garnizoana Florești, a fost rănit astăzi, 20 ianuarie, în urma unei împușcături accidentale cu arma din dotare, anunță Ministerul Apărării. Potrivit informațiilor oficiale, incidentul s-a produs în jurul orei 10:50, în timpul executării atribuțiilor de serviciu. La fața locului au intervenit organele […] Articolul Militar rănit într-un incident cu arma din dotare, la Florești apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:40
Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Vest documentează un caz de depistare a unei substanțe vegetale suspecte, la intrarea în Republica Moldova. În baza unor informații operative, a fost efectuat un control amănunțit asupra unui cetățean moldovean în vârstă de 42 de ani, care se deplasa în calitate de șofer al unui mijloc de […] Articolul Substanță vegetală suspectă, depistată la intrarea în Republica Moldova apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:30
Primăria municipiului Chișinău a inițiat procesul de elaborare a Planului municipal de prevenire și combatere a consumului de droguri, document care urmează să fie supus consultărilor publice până la data de 30 ianuarie 2026. Anunțul a fost făcut de primarul general, Ion Ceban. Potrivit edilului, procesul va avea loc în mai multe etape și va […] Articolul Ion Ceban anunță consultări publice pentru Planul municipal antidrog apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:10
Cadavrul unui bărbat, în vârstă de 45 de ani, a fost depistat în această dimineață în sectorul Râșcani al capitalei. Cauza exactă a decesului va fi stabilită în urma expertizei medico-legale. Solicitat de agenție, ofițerul de presă al poliției capitalei, Cristina Talpă, a subliniat că medicul legist nu a depistat semne vizibile de moarte violentă. […] Articolul Un bărbat de 45 de ani a fost găsit fără suflare în sectorul Râșcani apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:00
Chișinău, 20 ianuarie 2026 – Wizz Air, compania aeriană cu cea mai rapidă creștere din Europa și lider pe piața aviatică din Europa Centrală și de Est, anunță atingerea unui prag strategic în dezvoltarea sa: operarea a 1.000 de rute în cadrul unei rețele aflate în continuă extindere. În prezent, compania asigură conexiuni între 200 […] Articolul Wizz Air a ajuns la 1.000 de rute și își extinde rețeaua la nivel european apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:10
Fostul șef al Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pînzari, nu a fost găsit la domiciliu, iar autoritățile solicită în aceste momente autorizația magistraților pentru inițierea unui dosar de căutare, potrivit surselor TVR Moldova. Ieri, Alexandru Pînzari, fostul șef al Direcției nr. 5 a Inspectoratului Național de Investigații, Valeriu Cojocaru, și Dorin Damir au fost condamnați […] Articolul Alexandru Pînzari nu a fost găsit la domiciliu și riscă să fie dat în urmărire apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:40
În perioada 14–20 ianuarie 2026, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate mai multe focare de boli la animale, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Potrivit autorităților, au fost confirmate patru focare de Pesta porcină africană (PPA). Un focar a fost depistat la porci domestici în satul Pîrlița, raionul Fălești, iar alte trei focare […] Articolul Mai multe focare de boli la animale, confirmate în Republica Moldova apare prima dată în Subiectul Zilei.
19 ianuarie 2026
16:10
Anul 2026 va fi declarat anul mobilității urbane în municipiul Chișinău, având în vedere finalizarea mai multor studii și strategii ce vizează dezvoltarea mobilității urbane sustenabile. Anunțul a fost făcut de primarul general, care a precizat că documentele au fost elaborate inclusiv cu sprijinul partenerilor europeni. Potrivit edilului, toate acțiunile ce țin de reabilitarea infrastructurii […] Articolul 2026 va fi declarat anul mobilității urbane în municipiul Chișinău apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:00
Dorin Damir, cunoscut drept finul de cununie al fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru două capete de acuzare în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne. Totodată, instanța l-a achitat pe alte trei capete de acuzare. Sentința a fost pronunțată luni, 19 ianuarie 2026. Decizia a […] Articolul Dorin Damir, trei ani de închisoare pentru angajare fictivă la MAI apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
Deszăpezirea trebuie să funcționeze etapizat și prioritar – avertismentul primarului # Subiectul Zilei
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis mulțumiri angajaților și muncitorilor care intervin non-stop pentru deszăpezirea orașului, remarcând efortul constant și nopțile nedormite depuse pentru a asigura circulația în condiții de iarnă. Totodată, edilul a subliniat că, pe alocuri, s-au constatat anumite carențe în desfășurarea lucrărilor. În acest sens, Ceban a cerut ca […] Articolul Deszăpezirea trebuie să funcționeze etapizat și prioritar – avertismentul primarului apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:50
O persoană a decedat în incinta Serviciului Vamal. Potrivit oamenilor legii, aceasta era angajată prin contract de prestări servicii pentru activități de curățenie. „Persoanei i s-a făcut rău, ulterior pierzându-și cunoștința. Au fost întreprinse toate măsurile imediate necesare, fiind solicitat serviciul de ambulanță. Din păcate, medicii sosiți la fața locului au constatat decesul, iar conform […] Articolul O persoană și-a pierdut viața în incinta Serviciului Vamal apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:20
Primăria municipiului Chișinău anunță lansarea unei noi licitații internaționale pentru lucrările de reabilitare a albiei râului Bîc, un proiect major realizat cu sprijinul partenerilor europeni și al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Anunțul a fost făcut de primarul general Ion Ceban. Proiectul este unul unic pentru Republica Moldova și vizează modernizarea infrastructurii de gestionare […] Articolul Râul Bîc intră într-un amplu proces de modernizare apare prima dată în Subiectul Zilei.
