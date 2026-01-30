Noul tarif la gaze va fi cunoscut în trei zile

15:15

Analistul Michael Hartnett de la Bank of America a declarat într-o notă către clienți: „Istoria nu este un ghid direct pentru viitor, dar creșterea medie a prețului aurului în patru cicluri ascendente a fost de aproximativ 300% în 43 de luni. Acest lucru înseamnă că prețul aurului ar putea atinge pragul de 6.000 de dolari încă din primăvară”, potrivit Logos Press.