Record de 13 miliarde de dolari pentru transferurile din fotbal în 2025

08:45

Au apărut noi detalii despre proiectul unui viitor centru multifuncțional de 35 de etaje în Chișinău. Înălțimea zgârie-norului va fi de 150 de metri, iar suprafața totală a complexului va fi de peste 1 hectar în centrul capitalei. Potrivit dezvoltatorilor, complexul va deveni nu doar cea mai înaltă clădire, ci și un centru important al vieții de afaceri și comerciale din oraș, informează Logos Press.