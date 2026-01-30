Aurul pentru investiții și TVA: normă europeană sau oportunitate ratată?

11:15

În ultimele zile, au fost publicate o mulţime de materiale atât în presă, cât şi pe reţelele de socializare care arată clar că declinul de pe piaţa imobiliară se aprofundează. Astfel, în trimestrul patru al anului trecut s-au vândut doar 999 apartamente, ceea ce e cu 78,5% mai puţin decât în aceeaşi perioadă a anului 2024. În decurs de doar un an piaţa a pierdut patru din cinci cumpărători de imobile.