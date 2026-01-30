Aurul pentru investiții și TVA: normă europeană sau oportunitate ratată?
Logos-Press, 30 ianuarie 2026 11:15
În ultimii ani, moldovenii se întreabă tot mai des nu cum să câștige mai mult, ci cum să păstreze ceea ce au deja. Inflația, fluctuațiile valutare, instabilitatea regională – toate acestea fac ca subiectul economisirii să fie sensibil nu numai pentru investitori, ci și pentru familiile obișnuite.
Acum 5 minute
11:30
Consolidarea monedei euro pentru exportatorii moldoveni are atât consecințe pozitive, cât și negative, fiind o reflectare a proceselor mondiale în desfășurare, relatează Logos Press.
Acum 30 minute
11:15
Acum o oră
10:45
OpenAI construiește în liniște o rețea socială și ia în considerare utilizarea verificării biometrice, cum ar fi scanerul globului ocular al World sau Face ID al Apple, pentru a se asigura că utilizatorii săi sunt oameni și nu roboți, potrivit Logos Press.
Acum 2 ore
10:15
Ministerul Apărării a anunțat o procedură deschisă de achiziție pentru efectuarea lucrărilor de construcție a 10 noi facilități de infrastructură la unitatea militară TMP136 din satul Băcioi, inclusiv un depozit de carburanți și lubrifianți, informează Logos Press.
09:45
Industria modei din Moldova se confruntă cu o creștere rapidă, după cum reiese din plasarea recentă a trei mărci locale – Georgette, Yulia Efros și Pearl Code – pe platforma globală a Wolf & Badger. Acestea au completat brandul Julia Allert deja existent acolo.
Acum 4 ore
09:15
Primăria comunei Ceadîr-Lunga din UTA Găgăuzia a lansat un parc de panouri solare cu o capacitate de 330 kW și amplasate pe o suprafață de 1 hectar, care va contribui la economisirea a până la 600 de mii de lei pe an prin reducerea costului iluminatului stradal, informează Logos Press.
08:30
Compania germană BauTex, un producător de țesături tehnice pentru construcții, industria auto, energetică și alte industrii de înaltă tehnologie, intenționează să își majoreze vânzările anuale în Moldova la 50 de milioane de euro, pe fondul extinderii producției sale la Strășeni, informează Logos Press.
08:15
Compania petrolieră rusă Lukoil a transferat activele sale de la Aeroportul Internațional Chișinău în proprietatea statului moldovean, a raportat Logos Press.
Acum 12 ore
22:45
Valoarea totală a transferurilor fotbalistice efectuate în 2025 a depășit 10 miliarde de dolari pentru prima dată în istorie, ajungând la 13,08 miliarde de dolari. Valoarea globală a transferurilor fotbalistice a crescut cu 273% în 10 ani.
Acum 24 ore
21:45
Industria construcțiilor din Spania este într-o creștere abruptă. Astfel, 2025 a fost un an record: investițiile în proprietate au crescut cu 30% – până la 17 miliarde de euro. Prețurile au accelerat, în general, cu 12% („secundar” a crescut în preț cu 13,4%, „construcții noi” – 9,7%. Prețul mediu pentru Ministerio de Vivienda este de 2.153 euro/m² (+12%).
21:30
În viitorul apropiat, Moldova și SUA vor continua negocierile privind reducerea tarifelor vamale la exporturile moldovenești, informează Logos Press.
17:15
Termenul pentru înregistrarea în cadastru a caselor individuale construite fără autorizație de construire sau cu încălcarea condițiilor acesteia a fost prelungit până la 30 ianuarie 2028, potrivit Logos Press.
17:00
O dubiță electrică neobișnuită sub marca celebrului brand auto Russo-Balt (mai exact cu un semn tare la sfârșit, a nu se confunda cu furnizorul de motoare de avioane Russo-Balt) a fost lansată în Rusia, informează Logos Press.
16:45
Contractele futures la țițeiul Brent au crescut cu peste 2%, ajungând la aproape 70 de dolari pe baril, ceea ce ar putea afecta direct economia moldovenească, potrivit Logos Press.
16:15
Guvernul Republicii Moldova, împreună cu Germania prin intermediul Băncii Germane de Dezvoltare KfW și UNICEF, au anunțat lansarea celei de-a doua faze a unui proiect în valoare de 10 milioane de euro pentru extinderea serviciilor vitale pentru copii și familii, informează Logos Press.
16:00
În acest an, de la bugetul de stat au fost alocate 62,3 milioane de lei pentru plata burselor sportive, ceea ce este aproape dublu față de suma de anul trecut – aproximativ 32 de milioane de lei, potrivit Logos Press.
15:30
În cadrul expoziției de grafică „MONOCROM” din Galeria Sălii cu Orgă, elevii Colegiului de Artă A. Plămădeală invită publicul să se concentreze asupra semnificației, formei și compoziției, mai degrabă decât asupra diversității culorilor, ca de obicei. Expoziția arată că monocromia nu îi limitează deloc pe artiști, ci dimpotrivă, le permite să folosească o paletă bogată de tonuri și nuanțe, concentrându-se pe metodele tehnice de lucru cu linia și pata.
15:15
Mecanismul de protecție temporară pentru refugiații ucraineni va fi prelungit până la 1 martie 2027, ceea ce le va asigura drepturi egale cu cele ale cetățenilor moldoveni, informează Logos Press.
14:45
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a investit 508 milioane de euro în 19 proiecte în Moldova în 2025, aproape dublu față de cele 280 de milioane de euro investite în 14 proiecte în 2024, informează Logos Press.
14:15
Pentru a sprijini infrastructura poștală și a asigura accesibilitatea serviciilor, se preconizează crearea unui Fond pentru Serviciul Poștal Universal, care va compensa costurile nete ale Poștei Moldovei, informează Logos Press.
13:45
Oficialii Congresului Autorităților Locale (CALM) fac presiuni pentru ca autoritățile locale și centrale să colaboreze în procesul de stabilire a noilor rate ale impozitului pe proprietate, informează Logos Press.
13:15
Seria de pierderi continuă pentru taurii bitcoin (BTC). În primul rând, metalele prețioase precum aurul și argintul au urcat la maxime record, îndepărtând capitalul de pe piața criptomonedelor. Iar acum, prețul petrolului începe, de asemenea, să crească, amenințând să încline factorii macroeconomici în favoarea urșilor bitcoin.
13:00
Scăderea profitabilității activității de asigurare în contextul liberalizării parțiale a tarifelor și înăspririi cerințelor de stabilitate a companiilor de asigurări nu ar trebui să fie un obstacol pentru dezvoltare, consideră Banca Națională a Moldovei (BNM) și îndeamnă asigurătorii să se adapteze mai activ la schimbări, informează logos Press.
12:30
Renato Usatîi, președintele Partidului Nostru, a acuzat Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) de manipularea opiniei publice în problema tarifului la gaze, informează Logos Press.
12:15
Euro a atins un nou maxim istoric în raport cu dolarul, confirmând recuperarea pozițiilor sale pe fondul deteriorării poziției monedei americane, relatează presa.
12:00
Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2027 este imposibilă, deoarece orice țară aflată în proces de aderare trebuie să îndeplinească criteriile de la Copenhaga pentru aderare, iar acest proces durează de obicei mai mulți ani, a informat Logos Press.
Ieri
11:15
Birourile Deutsche Bank din Frankfurt și Berlin au fost percheziționate într-un caz de spălare de bani care implică companii legate de miliardarul rus sancționat Roman Abramovici, potrivit Logos Press.
11:00
Compania petrolieră rusă Lukoil a ajuns la un acord preliminar de vânzare a aproape tuturor activelor sale din străinătate cu compania americană de investiții Carlyle, potrivit Logos Press.
10:15
Protestele au blocat punctele de trecere a frontierei dintre Bulgaria și Macedonia de Nord # Logos-Press
Începând cu data de 26 ianuarie a acestui an, transportatorii de mărfuri au protestat la mai multe puncte de trecere a frontierei dintre Bulgaria și Macedonia de Nord, ceea ce ar putea afecta traficul dinspre Moldova, informează Logos Press.
09:45
Un expert român în energie spune că încălzirea centralizată este o „relicvă a comunismului”, relatează Logos Press.
09:15
În cele 12 luni ale anului 2025, Serviciul Fiscal de Stat a acumulat suplimentar la bugetul de stat 1,6 miliarde de lei ca urmare a măsurilor de combatere a muncii nedeclarate și a salariilor în plic, a impozitelor pe salarii (impozitul pe venit, contribuțiile de asigurări sociale și de sănătate), informează Logos Press.
08:30
O serie de acte normative din domeniul construcțiilor și al urbanismului vor fi armonizate cu noul cadru juridic, informează Logos Press.
08:15
Sesiunea de primăvară a Parlamentului Republicii Moldova începe pe 2 februarie, potrivit unui ordin emis de șeful organului legislativ, Igor Grosu, informează Logos Press.
28 ianuarie 2026
18:45
Atacantul Jader Asprilla s-a transferat de la Atlético Nacional (Columbia) la Sheriff Tiraspol pentru 550 de mii de euro, informează Logos Press.
18:15
Concedierile de grup anunțate oficial în Polonia în 2025 au afectat 97.600 de lucrători, cel mai mare număr de la criza financiară globală din 2008-2009, a raportat Logos Press.
17:45
Miliardarul american Ilon Musk intenționează să lanseze oferta publică inițială (IPO) a SpaceX în iunie 2026. În acea zi, va avea loc o conjuncție rară – în momentul unei conjuncții rare între Jupiter și Venus.
17:15
Lansarea unui serviciu gratuit de inteligență artificială pentru lucrări științifice colaborative # Logos-Press
OpenAI a prezentat Prism, un nou instrument gratuit conceput pentru a accelera cercetarea științifică și pregătirea articolelor, pe 27 ianuarie 2026, potrivit Logos Press.
16:45
Familia miliardară Pinot din Franța, prin intermediul holdingului său Artémis, a convenit să vândă o participație de 29% la brandul sportiv german Puma SE gigantului chinez Anta Sports Products Ltd pentru 1,5 miliarde de euro (1,8 miliarde de dolari), potrivit Logos Press.
16:15
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a anunțat lansarea unei legi privind transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere, potrivit Logos Press.
16:00
Freelancerii li se garantează același drept la prestații sociale și protecție ca și altor categorii de persoane asigurate, conform Logos Press.
15:30
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a declarat că autoritățile moldovene nu au teste pentru virusul Nipah, dar a subliniat că boala nu reprezintă în prezent o amenințare pentru Europa sau Moldova, a raportat Logos Press.
15:15
Analistul Michael Hartnett de la Bank of America a declarat într-o notă către clienți: „Istoria nu este un ghid direct pentru viitor, dar creșterea medie a prețului aurului în patru cicluri ascendente a fost de aproximativ 300% în 43 de luni. Acest lucru înseamnă că prețul aurului ar putea atinge pragul de 6.000 de dolari încă din primăvară”, potrivit Logos Press.
14:45
Biatlonista și schioarea Elizaveta Hlusovici s-a calificat la a XXV-a ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă cu mai puțin de două săptămâni înainte de deschiderea acestora și s-a alăturat echipei naționale a Republicii Moldova, informează Logos Press.
14:15
În 2026, conform prognozelor Fondului Monetar Internațional, economia Moldovei va crește cu 2,2% și va ocupa locul 132 în lume din 190 de țări clasate de FMI, informează Logos Press.
13:30
Saks Global Holding, care deține magazinele americane emblematice Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus și Bergdorf Goodman, a depus cerere de faliment la un tribunal din New York, potrivit Logos Press.
13:15
Iarna din acest an s-a dovedit a fi mai severă decât se aștepta, iar condițiile meteorologice pun la grea încercare sistemul energetic și activitatea serviciilor publice. S-au înregistrat deja pene de curent și este imposibil să se excludă complet astfel de situații în viitor, a informat Logos Press.
12:45
Banca Națională a Moldovei (BNM) se va concentra în 2026-2027 pe consolidarea sustenabilității sectorului bancar, îmbunătățirea guvernanței corporative, precum și controlul riscurilor de credit, operaționale și IT, informează Logos Press.
12:15
În urma licitației publice organizate de Agenția Proprietății Publice (APP) la 27 ianuarie 2026, au fost vândute 4 obiecte proprietate de stat cu o valoare cadastrală de 8,907 milioane de lei, în valoare totală de 13,553 milioane de lei, informează Logos Press.
11:45
Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis să suspende finanțarea de stat pentru anul 2026 pentru două partide parlamentare, Democrația Acasă și Viitorul Moldovei, informează Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:15
În ultimele zile, au fost publicate o mulţime de materiale atât în presă, cât şi pe reţelele de socializare care arată clar că declinul de pe piaţa imobiliară se aprofundează. Astfel, în trimestrul patru al anului trecut s-au vândut doar 999 apartamente, ceea ce e cu 78,5% mai puţin decât în aceeaşi perioadă a anului 2024. În decurs de doar un an piaţa a pierdut patru din cinci cumpărători de imobile.
