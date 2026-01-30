Ceadîr-Lunga va economisi pe iluminatul stradal cu ajutorul panourilor

15:30

În cadrul expoziției de grafică „MONOCROM” din Galeria Sălii cu Orgă, elevii Colegiului de Artă A. Plămădeală invită publicul să se concentreze asupra semnificației, formei și compoziției, mai degrabă decât asupra diversității culorilor, ca de obicei. Expoziția arată că monocromia nu îi limitează deloc pe artiști, ci dimpotrivă, le permite să folosească o paletă bogată de tonuri și nuanțe, concentrându-se pe metodele tehnice de lucru cu linia și pata.