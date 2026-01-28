Polonia a stabilit un anti-record pentru concedierile în masă
Logos-Press, 28 ianuarie 2026 18:15
Concedierile de grup anunțate oficial în Polonia în 2025 au afectat 97.600 de lucrători, cel mai mare număr de la criza financiară globală din 2008-2009, a raportat Logos Press.
Acum 30 minute
18:15
Acum o oră
17:45
Miliardarul american Ilon Musk intenționează să lanseze oferta publică inițială (IPO) a SpaceX în iunie 2026. În acea zi, va avea loc o conjuncție rară – în momentul unei conjuncții rare între Jupiter și Venus.
Acum 2 ore
17:15
Lansarea unui serviciu gratuit de inteligență artificială pentru lucrări științifice colaborative # Logos-Press
OpenAI a prezentat Prism, un nou instrument gratuit conceput pentru a accelera cercetarea științifică și pregătirea articolelor, pe 27 ianuarie 2026, potrivit Logos Press.
16:45
Familia miliardară Pinot din Franța, prin intermediul holdingului său Artémis, a convenit să vândă o participație de 29% la brandul sportiv german Puma SE gigantului chinez Anta Sports Products Ltd pentru 1,5 miliarde de euro (1,8 miliarde de dolari), potrivit Logos Press.
Acum 4 ore
16:15
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a anunțat lansarea unei legi privind transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere, potrivit Logos Press.
16:00
Freelancerii li se garantează același drept la prestații sociale și protecție ca și altor categorii de persoane asigurate, conform Logos Press.
15:30
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a declarat că autoritățile moldovene nu au teste pentru virusul Nipah, dar a subliniat că boala nu reprezintă în prezent o amenințare pentru Europa sau Moldova, a raportat Logos Press.
15:15
Analistul Michael Hartnett de la Bank of America a declarat într-o notă către clienți: „Istoria nu este un ghid direct pentru viitor, dar creșterea medie a prețului aurului în patru cicluri ascendente a fost de aproximativ 300% în 43 de luni. Acest lucru înseamnă că prețul aurului ar putea atinge pragul de 6.000 de dolari încă din primăvară”, potrivit Logos Press.
14:45
Biatlonista și schioarea Elizaveta Hlusovici s-a calificat la a XXV-a ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă cu mai puțin de două săptămâni înainte de deschiderea acestora și s-a alăturat echipei naționale a Republicii Moldova, informează Logos Press.
Acum 6 ore
14:15
În 2026, conform prognozelor Fondului Monetar Internațional, economia Moldovei va crește cu 2,2% și va ocupa locul 132 în lume din 190 de țări clasate de FMI, informează Logos Press.
13:30
Saks Global Holding, care deține magazinele americane emblematice Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus și Bergdorf Goodman, a depus cerere de faliment la un tribunal din New York, potrivit Logos Press.
13:15
Iarna din acest an s-a dovedit a fi mai severă decât se aștepta, iar condițiile meteorologice pun la grea încercare sistemul energetic și activitatea serviciilor publice. S-au înregistrat deja pene de curent și este imposibil să se excludă complet astfel de situații în viitor, a informat Logos Press.
12:45
Banca Națională a Moldovei (BNM) se va concentra în 2026-2027 pe consolidarea sustenabilității sectorului bancar, îmbunătățirea guvernanței corporative, precum și controlul riscurilor de credit, operaționale și IT, informează Logos Press.
Acum 8 ore
12:15
În urma licitației publice organizate de Agenția Proprietății Publice (APP) la 27 ianuarie 2026, au fost vândute 4 obiecte proprietate de stat cu o valoare cadastrală de 8,907 milioane de lei, în valoare totală de 13,553 milioane de lei, informează Logos Press.
11:45
Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis să suspende finanțarea de stat pentru anul 2026 pentru două partide parlamentare, Democrația Acasă și Viitorul Moldovei, informează Logos Press.
11:15
În ultimele zile, au fost publicate o mulţime de materiale atât în presă, cât şi pe reţelele de socializare care arată clar că declinul de pe piaţa imobiliară se aprofundează. Astfel, în trimestrul patru al anului trecut s-au vândut doar 999 apartamente, ceea ce e cu 78,5% mai puţin decât în aceeaşi perioadă a anului 2024. În decurs de doar un an piaţa a pierdut patru din cinci cumpărători de imobile.
11:00
Calea Ferată din Moldova (CFM) a pus în funcțiune un nou centru de monitorizare în timp real a infrastructurii feroviare, informează Logos Press.
10:45
Moldova nu va putea face bani nici în februarie pentru tranzitul de gaze din Grecia în Ucraina – nu există oferte, a raportat Logos Press.
Acum 12 ore
10:15
Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor în Achizițiile Publice va notifica Serviciul Fiscal de Stat după decizia de restituire a taxei de stat, iar STS o va restitui în termen de 4 zile lucrătoare în contul din care a fost colectată, informează Logos Press.
09:30
JP Morgan Chase, unul dintre cei mai influenți jucători de pe Wall Street, este interesat de sectorul financiar din Moldova ca parte a expansiunii sale în Europa Centrală și de Est, informează Logos Press.
09:15
Curtea Constituțională a Republicii Moldova a recunoscut drept discriminatorie o normă legală, datorită căreia femeile care au lucrat în timpul concediului de maternitate au primit beneficii mai mici la nașterea următorului copil, informează Logos Press.
08:45
Au apărut noi detalii despre proiectul unui viitor centru multifuncțional de 35 de etaje în Chișinău. Înălțimea zgârie-norului va fi de 150 de metri, iar suprafața totală a complexului va fi de peste 1 hectar în centrul capitalei. Potrivit dezvoltatorilor, complexul va deveni nu doar cea mai înaltă clădire, ci și un centru important al vieții de afaceri și comerciale din oraș, informează Logos Press.
08:15
În primul trimestru al anului 2026, directorii din sectoarele de producție, construcții și comerț cu amănuntul se așteaptă la o stabilitate relativă a operațiunilor și vânzărilor lor, precum și la unele creșteri de prețuri, potrivit Logos Press.
Acum 24 ore
00:45
MoveUp, primul program cuprinzător de formare profesională din Moldova în domeniul logisticii și managementului lanțului de aprovizionare, a fost lansat oficial la 26 ianuarie 2026 la Chișinău, informează Logos Press.
27 ianuarie 2026
19:15
Începând cu 1 ianuarie 2027, înregistrarea drepturilor și obligațiilor cetățenilor în cadrul sistemului de asigurări sociale de stat se va baza pe numărul de identificare de stat al unei persoane sau pe alți identificatori de înregistrare în Registrul de stat al populației, informează Logos Press.
18:45
Povestea unui tânăr născut în Moldova și declarat apatrid pentru că nu a obținut o carte de identitate înainte de a împlini 18 ani a scos la iveală lacune și contradicții grave în legislația națională. În ciuda lipsei sale de cetățenie, el a fost înrolat în armata moldovenească și a executat stagiul complet.
Ieri
18:30
În martie 2026, autoritățile promit să prezinte conceptul de reformă administrativ-teritorială. Vor fi apoi organizate discuții cu cetățenii și va fi pregătit un pachet de proiecte de legi care vor fi prezentate parlamentului în toamnă.
17:45
Împrumuturile externe în Moldova, în pofida creșterii lor semnificative, au drept scop menținerea stabilității bugetare, dar în același timp creează riscuri pe termen lung, informează logos Press.
17:15
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a acordat cel mai mare împrumut nebancar din Moldova în echivalent multivalută de până la 20 de milioane de euro către Microinvest SRL, informează Logos Press.
16:45
În ciuda rapoartelor financiare strălucitoare, casa de modă franceză Hermès riscă să piardă loialitatea clienților și să se confrunte cu probleme grave, potrivit Logos Press.
16:15
O comisie interministerială din cadrul proiectului „Sandbox-ul energetic” a selectat trei proiecte inovatoare care vor fi testate în viitorul apropiat și, dacă vor fi adoptate, vor contribui la modernizarea sistemului energetic al Moldovei, informează Logos Press.
15:30
Agenția Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat costurile de bază ale Energocom SA, iar societatea poate depune acum o cerere la agenție pentru aprobarea noilor tarife pentru furnizarea de gaze naturale către consumatori, informează Logos Press.
15:00
România va aloca 1,7 milioane de euro pentru realizarea unui inventar al pădurilor moldovenești, care va fi prima evaluare completă și actualizată a pădurilor din Moldova, informează Logos Press.
14:30
Peste 1,5 miliarde de dolari în echivalentul transferurilor din străinătate în favoarea persoanelor fizice anul trecut, inversând tendința stabilită de scădere a fluxurilor valutare și susținând cererea solvabilă pe piața internă, a raportat Logos Press.
14:00
Vehiculele care reprezintă o amenințare imediată la adresa siguranței rutiere pot fi interzise temporar prin intermediul unei proceduri separate de radiere sau de anulare a înmatriculării, fără a fi necesară reînmatricularea după remedierea deficiențelor tehnice, a informat Logos Press.
13:30
Authentic Brands Group (Authentic) și Guess Inc. au anunțat încheierea unui acord de achiziție pentru a privatiza Guess, informează Logos Press.
13:00
Din cauza condițiilor meteorologice severe din 27 ianuarie 2026, caracterizate prin îngheț și polei, funcționarea normală a rețelelor de distribuție a energiei electrice în mai multe regiuni ale țării a fost întreruptă, a informat Logos Press citând Ministerul Energiei.
12:30
Țările UE își vor putea dubla exporturile de bunuri către India până în 2032 prin reducerea tarifelor pentru aproximativ 96% din bunurile furnizate pe piața indiană, iar New Delhi va primi 500 de milioane de euro de la UE pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și „transformarea industrială”, potrivit Logos Press.
12:00
Potrivit lui Mihai Jurca, șeful Cancelariei prim-ministrului României, autostrăzile Pașcani–Siret și Pașcani–Ungheni, finanțate prin mecanismul european SAFE, nu sunt doar proiecte de infrastructură regională, ci componente strategice pentru mobilitatea militară, relatează Logos Press.
11:30
Anul trecut, 363 de dealeri auto au dat faliment în Germania – cu aproximativ 100 mai mulți decât în 2024 – iar în rândul dealerilor mari, cu o cifră de afaceri anuală de peste 10 milioane de euro, numărul falimentelor aproape s-a triplat, de la 11 la 32, potrivit Logos Press.
11:00
Autoritățile au introdus măsuri anticriză din cauza condițiilor meteorologice dificile # Logos-Press
Situația drumurilor în Moldova rămâne dificilă din cauza gheții și precipitațiilor. În dimineața zilei de 27 ianuarie, Centrul Național de Gestionare a Crizelor a organizat o ședință de coordonare operativă în legătură cu condițiile meteorologice nefavorabile pe întreg teritoriul țării, informează Logos Press.
10:45
Fundația Ethereum a anunțat formarea unei echipe care să pregătească rețeaua pentru riscurile potențiale asociate cu dezvoltarea computerelor cuantice și a pus deoparte un fond inițial de 2 milioane de dolari în acest scop, potrivit Logos Press.
10:15
Începând cu 8 februarie 2026, Franța va suspenda oficial importul și vânzarea pe teritoriul său a anumitor produse alimentare fabricate în afara UE dacă se constată că acestea conțin reziduuri a cinci substanțe active neaprobate în Uniunea Europeană, informează Logos Press.
09:30
Clubul de fotbal Spartanii-Sportul a primit o notificare din partea Federației Internaționale de Fotbal Asociație (FIFA) prin care se interzice înregistrarea de noi jucători, potrivit Logos Press.
09:15
Ministerul moldovean al Finanțelor a pus sub semnul întrebării în mod deschis originea numerarului utilizat pentru plata salariilor în sectorul informal al industriei construcțiilor, informează Logos Press.
08:45
Agenția de Investiții din Moldova a elaborat șase profiluri investiționale sectoriale în limba română, destinate în primul rând cetățenilor moldoveni care locuiesc în străinătate și care intenționează să investească, să-și relocheze afacerea sau să revină în țară, informează Logos Press.
08:15
Potrivit Asociației Internaționale a Investitorilor (YASED), Turcia a înregistrat o creștere solidă a investițiilor în 2025. Fluxurile nete de investiții străine directe au ajuns la 12,4 miliarde de dolari – o creștere de 28% față de 2024.
26 ianuarie 2026
20:30
Serghei Tarnovski și Irina Ryngac au fost desemnați cei mai buni sportivi ai anului 2025 în sporturile olimpice, iar Artem Livadari și Anastasia Spinu în sporturile neolimpice, informează Logos Press.
20:15
Aflată într-o situație financiară dificilă, Metropolitan Opera din New York ia în considerare o decizie pe cât de îndrăzneață, pe atât de controversată: să vândă două picturi monumentale de Marc Chagall, lăsându-le la locul lor în centrul clădirii, potrivit Logos Press.
20:00
De la 1 ianuarie 2027, datele privind valoarea ajustată în urma reevaluării în masă vor fi utilizate pentru impozitarea proprietăților rezidențiale, potrivit Logos Press.
