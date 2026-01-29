BERD dublează investițiile în Moldova într-un an
Logos-Press, 29 ianuarie 2026 14:45
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a investit 508 milioane de euro în 19 proiecte în Moldova în 2025, aproape dublu față de cele 280 de milioane de euro investite în 14 proiecte în 2024, informează Logos Press.
• • •
Alte ştiri de Logos-Press
Acum 15 minute
14:45
Acum o oră
14:15
Pentru a sprijini infrastructura poștală și a asigura accesibilitatea serviciilor, se preconizează crearea unui Fond pentru Serviciul Poștal Universal, care va compensa costurile nete ale Poștei Moldovei, informează Logos Press.
Acum 2 ore
13:45
Oficialii Congresului Autorităților Locale (CALM) fac presiuni pentru ca autoritățile locale și centrale să colaboreze în procesul de stabilire a noilor rate ale impozitului pe proprietate, informează Logos Press.
13:15
Seria de pierderi continuă pentru taurii bitcoin (BTC). În primul rând, metalele prețioase precum aurul și argintul au urcat la maxime record, îndepărtând capitalul de pe piața criptomonedelor. Iar acum, prețul petrolului începe, de asemenea, să crească, amenințând să încline factorii macroeconomici în favoarea urșilor bitcoin.
13:00
Scăderea profitabilității activității de asigurare în contextul liberalizării parțiale a tarifelor și înăspririi cerințelor de stabilitate a companiilor de asigurări nu ar trebui să fie un obstacol pentru dezvoltare, consideră Banca Națională a Moldovei (BNM) și îndeamnă asigurătorii să se adapteze mai activ la schimbări, informează logos Press.
Acum 4 ore
12:30
Renato Usatîi, președintele Partidului Nostru, a acuzat Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) de manipularea opiniei publice în problema tarifului la gaze, informează Logos Press.
12:15
Euro a atins un nou maxim istoric în raport cu dolarul, confirmând recuperarea pozițiilor sale pe fondul deteriorării poziției monedei americane, relatează presa.
12:00
Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2027 este imposibilă, deoarece orice țară aflată în proces de aderare trebuie să îndeplinească criteriile de la Copenhaga pentru aderare, iar acest proces durează de obicei mai mulți ani, a informat Logos Press.
11:15
Birourile Deutsche Bank din Frankfurt și Berlin au fost percheziționate într-un caz de spălare de bani care implică companii legate de miliardarul rus sancționat Roman Abramovici, potrivit Logos Press.
11:00
Compania petrolieră rusă Lukoil a ajuns la un acord preliminar de vânzare a aproape tuturor activelor sale din străinătate cu compania americană de investiții Carlyle, potrivit Logos Press.
Acum 6 ore
10:15
Protestele au blocat punctele de trecere a frontierei dintre Bulgaria și Macedonia de Nord # Logos-Press
Începând cu data de 26 ianuarie a acestui an, transportatorii de mărfuri au protestat la mai multe puncte de trecere a frontierei dintre Bulgaria și Macedonia de Nord, ceea ce ar putea afecta traficul dinspre Moldova, informează Logos Press.
09:45
Un expert român în energie spune că încălzirea centralizată este o „relicvă a comunismului”, relatează Logos Press.
09:15
În cele 12 luni ale anului 2025, Serviciul Fiscal de Stat a acumulat suplimentar la bugetul de stat 1,6 miliarde de lei ca urmare a măsurilor de combatere a muncii nedeclarate și a salariilor în plic, a impozitelor pe salarii (impozitul pe venit, contribuțiile de asigurări sociale și de sănătate), informează Logos Press.
Acum 8 ore
08:30
O serie de acte normative din domeniul construcțiilor și al urbanismului vor fi armonizate cu noul cadru juridic, informează Logos Press.
08:15
Sesiunea de primăvară a Parlamentului Republicii Moldova începe pe 2 februarie, potrivit unui ordin emis de șeful organului legislativ, Igor Grosu, informează Logos Press.
Acum 24 ore
18:45
Atacantul Jader Asprilla s-a transferat de la Atlético Nacional (Columbia) la Sheriff Tiraspol pentru 550 de mii de euro, informează Logos Press.
18:15
Concedierile de grup anunțate oficial în Polonia în 2025 au afectat 97.600 de lucrători, cel mai mare număr de la criza financiară globală din 2008-2009, a raportat Logos Press.
17:45
Miliardarul american Ilon Musk intenționează să lanseze oferta publică inițială (IPO) a SpaceX în iunie 2026. În acea zi, va avea loc o conjuncție rară – în momentul unei conjuncții rare între Jupiter și Venus.
17:15
Lansarea unui serviciu gratuit de inteligență artificială pentru lucrări științifice colaborative # Logos-Press
OpenAI a prezentat Prism, un nou instrument gratuit conceput pentru a accelera cercetarea științifică și pregătirea articolelor, pe 27 ianuarie 2026, potrivit Logos Press.
16:45
Familia miliardară Pinot din Franța, prin intermediul holdingului său Artémis, a convenit să vândă o participație de 29% la brandul sportiv german Puma SE gigantului chinez Anta Sports Products Ltd pentru 1,5 miliarde de euro (1,8 miliarde de dolari), potrivit Logos Press.
16:15
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a anunțat lansarea unei legi privind transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere, potrivit Logos Press.
16:00
Freelancerii li se garantează același drept la prestații sociale și protecție ca și altor categorii de persoane asigurate, conform Logos Press.
15:30
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a declarat că autoritățile moldovene nu au teste pentru virusul Nipah, dar a subliniat că boala nu reprezintă în prezent o amenințare pentru Europa sau Moldova, a raportat Logos Press.
15:15
Analistul Michael Hartnett de la Bank of America a declarat într-o notă către clienți: „Istoria nu este un ghid direct pentru viitor, dar creșterea medie a prețului aurului în patru cicluri ascendente a fost de aproximativ 300% în 43 de luni. Acest lucru înseamnă că prețul aurului ar putea atinge pragul de 6.000 de dolari încă din primăvară”, potrivit Logos Press.
Ieri
14:45
Biatlonista și schioarea Elizaveta Hlusovici s-a calificat la a XXV-a ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă cu mai puțin de două săptămâni înainte de deschiderea acestora și s-a alăturat echipei naționale a Republicii Moldova, informează Logos Press.
14:15
În 2026, conform prognozelor Fondului Monetar Internațional, economia Moldovei va crește cu 2,2% și va ocupa locul 132 în lume din 190 de țări clasate de FMI, informează Logos Press.
13:30
Saks Global Holding, care deține magazinele americane emblematice Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus și Bergdorf Goodman, a depus cerere de faliment la un tribunal din New York, potrivit Logos Press.
13:15
Iarna din acest an s-a dovedit a fi mai severă decât se aștepta, iar condițiile meteorologice pun la grea încercare sistemul energetic și activitatea serviciilor publice. S-au înregistrat deja pene de curent și este imposibil să se excludă complet astfel de situații în viitor, a informat Logos Press.
12:45
Banca Națională a Moldovei (BNM) se va concentra în 2026-2027 pe consolidarea sustenabilității sectorului bancar, îmbunătățirea guvernanței corporative, precum și controlul riscurilor de credit, operaționale și IT, informează Logos Press.
12:15
În urma licitației publice organizate de Agenția Proprietății Publice (APP) la 27 ianuarie 2026, au fost vândute 4 obiecte proprietate de stat cu o valoare cadastrală de 8,907 milioane de lei, în valoare totală de 13,553 milioane de lei, informează Logos Press.
11:45
Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis să suspende finanțarea de stat pentru anul 2026 pentru două partide parlamentare, Democrația Acasă și Viitorul Moldovei, informează Logos Press.
11:15
În ultimele zile, au fost publicate o mulţime de materiale atât în presă, cât şi pe reţelele de socializare care arată clar că declinul de pe piaţa imobiliară se aprofundează. Astfel, în trimestrul patru al anului trecut s-au vândut doar 999 apartamente, ceea ce e cu 78,5% mai puţin decât în aceeaşi perioadă a anului 2024. În decurs de doar un an piaţa a pierdut patru din cinci cumpărători de imobile.
11:00
Calea Ferată din Moldova (CFM) a pus în funcțiune un nou centru de monitorizare în timp real a infrastructurii feroviare, informează Logos Press.
10:45
Moldova nu va putea face bani nici în februarie pentru tranzitul de gaze din Grecia în Ucraina – nu există oferte, a raportat Logos Press.
10:15
Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor în Achizițiile Publice va notifica Serviciul Fiscal de Stat după decizia de restituire a taxei de stat, iar STS o va restitui în termen de 4 zile lucrătoare în contul din care a fost colectată, informează Logos Press.
09:30
JP Morgan Chase, unul dintre cei mai influenți jucători de pe Wall Street, este interesat de sectorul financiar din Moldova ca parte a expansiunii sale în Europa Centrală și de Est, informează Logos Press.
09:15
Curtea Constituțională a Republicii Moldova a recunoscut drept discriminatorie o normă legală, datorită căreia femeile care au lucrat în timpul concediului de maternitate au primit beneficii mai mici la nașterea următorului copil, informează Logos Press.
08:45
Au apărut noi detalii despre proiectul unui viitor centru multifuncțional de 35 de etaje în Chișinău. Înălțimea zgârie-norului va fi de 150 de metri, iar suprafața totală a complexului va fi de peste 1 hectar în centrul capitalei. Potrivit dezvoltatorilor, complexul va deveni nu doar cea mai înaltă clădire, ci și un centru important al vieții de afaceri și comerciale din oraș, informează Logos Press.
08:15
În primul trimestru al anului 2026, directorii din sectoarele de producție, construcții și comerț cu amănuntul se așteaptă la o stabilitate relativă a operațiunilor și vânzărilor lor, precum și la unele creșteri de prețuri, potrivit Logos Press.
00:45
MoveUp, primul program cuprinzător de formare profesională din Moldova în domeniul logisticii și managementului lanțului de aprovizionare, a fost lansat oficial la 26 ianuarie 2026 la Chișinău, informează Logos Press.
27 ianuarie 2026
19:15
Începând cu 1 ianuarie 2027, înregistrarea drepturilor și obligațiilor cetățenilor în cadrul sistemului de asigurări sociale de stat se va baza pe numărul de identificare de stat al unei persoane sau pe alți identificatori de înregistrare în Registrul de stat al populației, informează Logos Press.
18:45
Povestea unui tânăr născut în Moldova și declarat apatrid pentru că nu a obținut o carte de identitate înainte de a împlini 18 ani a scos la iveală lacune și contradicții grave în legislația națională. În ciuda lipsei sale de cetățenie, el a fost înrolat în armata moldovenească și a executat stagiul complet.
18:30
În martie 2026, autoritățile promit să prezinte conceptul de reformă administrativ-teritorială. Vor fi apoi organizate discuții cu cetățenii și va fi pregătit un pachet de proiecte de legi care vor fi prezentate parlamentului în toamnă.
17:45
Împrumuturile externe în Moldova, în pofida creșterii lor semnificative, au drept scop menținerea stabilității bugetare, dar în același timp creează riscuri pe termen lung, informează logos Press.
17:15
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a acordat cel mai mare împrumut nebancar din Moldova în echivalent multivalută de până la 20 de milioane de euro către Microinvest SRL, informează Logos Press.
16:45
În ciuda rapoartelor financiare strălucitoare, casa de modă franceză Hermès riscă să piardă loialitatea clienților și să se confrunte cu probleme grave, potrivit Logos Press.
16:15
O comisie interministerială din cadrul proiectului „Sandbox-ul energetic” a selectat trei proiecte inovatoare care vor fi testate în viitorul apropiat și, dacă vor fi adoptate, vor contribui la modernizarea sistemului energetic al Moldovei, informează Logos Press.
15:30
Agenția Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat costurile de bază ale Energocom SA, iar societatea poate depune acum o cerere la agenție pentru aprobarea noilor tarife pentru furnizarea de gaze naturale către consumatori, informează Logos Press.
15:00
România va aloca 1,7 milioane de euro pentru realizarea unui inventar al pădurilor moldovenești, care va fi prima evaluare completă și actualizată a pădurilor din Moldova, informează Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:30
Peste 1,5 miliarde de dolari în echivalentul transferurilor din străinătate în favoarea persoanelor fizice anul trecut, inversând tendința stabilită de scădere a fluxurilor valutare și susținând cererea solvabilă pe piața internă, a raportat Logos Press.
