Parlamentul revine în ședințe plenare: Ce legi prioritare se află pe masa deputaților
TVR Moldova, 29 ianuarie 2026 10:00
Parlamentul se convoacă în ședințe plenare ale sesiunii de primăvară începând cu data de 3 februarie 2026. Biroul permanent al Parlamentului a aprobat Hotărârea care prevede convocarea ședințelor plenare și ordinea de zi a acestora pentru perioada 3–5 februarie 2026.
Acum 30 minute
10:00
Acum 2 ore
09:10
Atenție șoferi! Circulație în condiții de ceață și vizibilitate redusă pe drumurile naționale # TVR Moldova
Administrația Națională a Drumurilor avertizează participanții la trafic că se circulă în condiții de ceață pe drumurile naționale, pe alocuri densă, cu vizibilitate redusă, de 200 de metri sau mai puțin. Partea carosabilă este umedă, iar pe alocuri se semnalează ghețuș.
09:00
Un bărbat de 35 de ani, dispărut în Chișinău, a fost găsit decedat. Cinci persoane au fost reținute de oamenii legii.
08:30
Atacuri aeriene rusești au ucis trei persoane în regiunea Zaporojie, în sud-estul Ucrainei, a anunțat joi dimineață guvernatorul acesteia, Ivan Fedorov, citat de AFP, relatează tvrinfo.ro.
Acum 4 ore
08:10
Dosar penal în cazul vilei lui Andronachi de la Valea Morilor? Ce spune ministrul Hajder # TVR Moldova
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a afirmat că există premise pentru inițierea unui dosar penal pe numele lui Vladimir Andronachi în legătură cu construcția ilegală a unei vile pe teritoriul Parcului „Valea Morilor”. Precizările au fost făcute în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi”, difuzată de TVR Moldova miercuri seară.
08:00
Faza grupei Ligii Campionilor s-a încheiat în stil mare! Portarul ucrainean al Benficăi Lisabona, Anatoliy Trubin, a devenit eroul serii, înscriind golul calificării la ultima fază cu Real Madrid! Victorie mare pentru Mourinho și un deznodământ dramatic pentru Real Madrid, care ratează calificarea directă în „optimi” după ce a condus la Lisabona, scrie gsp.ro.
07:40
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, susține că amenzile nu mai sperie hoții de lemne. El spune că sancțiunile aplicate în prezent pentru defrișările ilegale sunt insuficiente și anunță măsuri mult mai dure, inclusiv curățarea sistemului prin concedieri și sesizarea instanțelor de judecată. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova, unde ministrul a explicat că, în ultimele luni, controalele din fondul forestier au fost intensificate și desfășurate după reguli noi.
Acum 12 ore
22:20
T. Băsescu recuperează indemnizația pe 3 ani, 754.000 de lei, sistată pentru colaborarea Securitatea # TVR Moldova
Curtea de Apel București a decis, miercuri, ca Administrația Prezidențială să-i plătească lui Traian Băsescu peste 754.000 de lei, reprezentând indemnizația care nu i-a mai fost plătită în calitate de fost șef al statului pe o perioadă de trei ani ca urmare a deciziei instanței privind colaborarea cu fosta Securitate, transmite TVRINFO.RO.
22:00
Ilie Bolojan, la Berlin: Cel mai mare câștig pentru Moldova ar fi să se deschidă negocierile cu UE # TVR Moldova
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, aflat la Berlin, că pentru Republica Moldova deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană ar fi cel mai mare câștig, scrie TVRINFO.
21:20
R. Moldova își prezintă la Strasbourg prioritățile: sprijin pentru Ucraina și lupta cu dezinformarea # TVR Moldova
În cadrul sesiunii Adunării Parlamentare a Consiliului Europei de la Strasbourg, Republica Moldova și-a prezentat prioritățile Președinției Comitetului de Miniștri axate pe sprijinul pentru Ucraina, consolidarea democrației și combaterea dezinformării. În discursul său, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a subliniat necesitatea trecerii de la angajamente politice la mecanisme concrete de responsabilitate într-un context european marcat de presiuni de securitate și provocări hibride.
Acum 24 ore
21:10
Cazul Constantinov și Transnistria: Soluția pentru a bloca ascunderea fugarilor în stânga Nistrului # TVR Moldova
Fostul preşedinte al Adunării Populare a UTA Găgăuzia, Dmitri Constantinov, unul dintre aliații fugarului Ilan Şor, condamnat de prima instanţă la 12 ani de închisoare pentru abuz de putere și delapidare, s-ar afla în continuare în regiunea transnistreană, a declarat ministra Afacerilor de Interne, Daniella Misail-Nichitin, jurnaliștilor miercuri dimineață, înaintea ședinței Guvernului.
19:40
Refugiații ucraineni din R. Moldova trebuie să depună cerere online pentru prelungirea statutului # TVR Moldova
Republica Moldova prelungește, până la 1 martie 2027, protecția temporară pentru refugiaţii din Ucraina, a decis astăzi Guvernul. Spre deosebire de perioada 2024–2025, prelungirea acestui statut nu se va aplica automat, ci va fi acordată în baza unei cereri online. Prin această măsură, Republica Moldova își reconfirmă solidaritatea cu Ucraina și sprijinul pentru cetățenii acestei ţări care se adăpostesc de războiul brutal declanșat de Rusia.
19:10
Republica Moldova prezidează astăzi reuniunea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei # TVR Moldova
Republica Moldova prezidează astăzi reuniunea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, într-un moment de "accelerare amețitoare a geopoliticii europene", așa cum a descris contextul actual secretarul general al organizației, Alain Berset. Sesiunea este condusă de ministrul de Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi.
19:00
„Detalii oficiale” de la ANRE după solicitările MAN de a reduce „urgent” tariful la gaze # TVR Moldova
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) califică solicitările unor actori politici de a accelera anumite proceduri legate de reducerea în regim de urgență a tarifelor la gazele naturale „strict declarative”. Precizările Agenției sunt făcute în contextul manifestației organizate de Mișcarea Alternativa Națională (MAN), partid fondat și condus de primarul de Chișinău, Ion Ceban, pe 28 ianuarie, în fața Președinției.
18:40
Sunt zile extrem de dificile pentru serviciile de urgenţă din Republica Moldova, din cauza condiţiilor meteo severe şi a poleiului care a acoperit străzile şi trotuarele. Faţă de o zi obişnuită se înregistrează cu 20% mai multe cereri de ajutor venite de la cei care au căzut pe gheaţă şi s-au rănit. Iar meteorologii nu au veşti prea bune nici pentru perioada următoare. Va fi frig, ceaţă şi nu scăpăm de polei.
18:00
Mai multe localități rămân fără energie electrică din cauza condițiilor meteorologice dificile, caracterizate de polei și ghețuș. Potrivit Ministerului Energiei, este afectată funcționarea normală a rețelelor de distribuție a energiei electrice în mai multe regiuni ale republicii.
17:40
Patrulele cu sănii trase de câini din Groenlanda ironizate de Trump sunt veritabile unităţi de elită # TVR Moldova
Donald Trump a ridiculizat apărarea Groenlandei reducând-o la „două sănii trase de câini”, dar patrula Sirius este considerată o unitate de elită a marinei care îşi desfăşoară activitatea în condiţii extreme, în care numai cei mai rezistenţi supravieţuiesc.
17:40
„Se transmite de la lilieci la porci”. Ministrul Sănătății: Noul virus nu este un pericol pentru RM # TVR Moldova
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a declarat că, în prezent, nu există niciun risc pentru Republica Moldova în cazul virusului Nipah înregistrat în statul indian Bengalul de Vest. Întrebările jurnaliștilor au apărut în contextul în care la Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testimițanu” din Chișinău studiată un număr important de studenți din India.
17:10
Lovitură pentru salariile „în plic”: peste 1,6 mld. de lei declarați după intervenția Fiscului # TVR Moldova
Serviciul Fiscal de Stat anunță intensificarea luptei împotriva muncii „la negru” și a salariilor „în plic”, un fenomen care continuă să afecteze grav bugetul public. Doar pe parcursul anului 2025, acțiunile Fiscului au determinat agenții economici vizați să declare obligații aferente plăților salariale în valoare de 1,6 miliarde de lei, cu 36,62% mai mult față de anul precedent.
17:00
Fără lei pe platoul Cocieri: Chișinăul nu poate alimenta bancomatele din localitățile din zonă # TVR Moldova
Autoritățile constituționale ale Republicii Moldova întâmpină dificultăți privind asigurarea cu lei a bancomatelor din localitățile din stânga Nistrului aflate sub jurisdicția Chișinăului. Despre acest lucru a declarat jurnaliștilor vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, înaintea ședinței Guvernului.
16:50
Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon a solicitat să fie recunoscut ca parte vătămată în dosarul în care este judecat oligarhul Vladimir Plahotniuc, episodul "Frauda Bancară". Cererea, scrisă în limba rusă, urmează să fie examinată de magistraţi la următoarea şedinţă. Plahotniuc a lipsit din nou de la proces.
16:50
16:40
Vremea instabilă din ultimele zile a transformat trotuarele și drumurile într-un pericol real. Tot mai multe persoane ajung la urgență cu traumatisme provocate de căzături pe gheață, însă medicii atrag atenția că există și numeroase cazuri în care oamenii aleg să nu se adreseze unui specialist, sperând că durerea va trece de la sine.
16:20
Andriy Sybiga: „Suntem gata să-i ajutăm pe prietenii moldoveni în problema Transnistriei” # TVR Moldova
„Suntem gata să-i ajutăm pe prietenii moldoveni în problema Transnistriei”, a declarat ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Andriy Sybiga, în cadrul unui interviu pentru publicația ucraineană „Evropeiskaia pravda”. În ce privește acordarea asistenței militare pentru înlăturarea trupelor rusești, care staționează ilegal pe teritoriul Republicii Moldova, oficialul ucrainean a afirmat că acesta este „dreptul Chișinăului de a determina politica în acest sens”.
16:10
După ploi și ghețuș, R. Moldova se pregătește de un nou val de frig de până la –18 grade Celsius # TVR Moldova
Vremea a luat prin surprindere populația în ultimele zile. După polei și ghețuș, au revenit ploile, iar la sfârșitul săptămânii temperaturile vor coborî din nou sub 0 grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, condițiile actuale favorizează menținerea ghețușului și a poleiului pe întreg teritoriul țării.
15:40
Cancerul de col uterin rămâne o problemă majoră de sănătate publică în Republica Moldova. Apar aproape 300 de cazuri noi in fiecare an și sunt inregistrate 150 de decese. Avertizează medicii că, în medie, o femeie moare la fiecare trei zile din cauza acestei afecțiuni. Bola poate fi prevenită prin vaccinare și depistare precoce.
15:10
În R. Moldova, se înregistrează anual câte 1.000 de plângeri privind divulgarea datelor personale # TVR Moldova
Divulgarea datelor personale sau bancare poate fi riscantă pentru siguranţa informaţională a cetăţenilor, este mesajul autorităţilor în contextul Zilei Europene de Protecţie a Datelor. Anual, în Republica Moldova, se înregistrează aproximativ o mie de plângeri privind dezvăluirea sau prelucrarea ilegală a informaţiilor personale. Specialiştii le recomandă cetăţenilor să fie vigilenţi şi să nu divulge numele, numărul de telefon, alte date de identitate sau bancare unor persoane necunoscute.
14:40
Igor Dodon și Renato Usatîi la Strasbourg. Cu cine vor să se asocieze cei doi în APCE? # TVR Moldova
Deputații din opoziție Igor Dodon și Renato Usatîi au făcut parte, marți, din delegaţia Republicii Moldova la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. La Strasbourg, liderul socialiștilor și-a exprimat dorința să se alăture grupului politic „Conservatori europeni, patrioţi şi afiliaţi”, condus de parlamentarul ungar Zsolt NÉMETH, care face parte din partidul premierului ungar Viktor Orban, iar Renato Usatîi vrea colaborare cu Singapore, cu Emiratele Arabiei Unite.
14:30
Creșterea propriilor pui în gospodărie nu mai este de mult un simplu hobby, ci o soluție practică și eficientă pentru asigurarea familiei cu ouă și carne de calitate. Tot mai mulți gospodari aleg această variantă pentru a avea control asupra procesului de producție, de la selecția ouălor până la îngrijirea puilor. În acest context, tehnologia modernă vine cu un sprijin real, adaptat nevoilor actuale.
14:10
Chiciura și poleiul fac ravagii în mai multe regiuni ale Republicii Moldova. Mii de oameni au rămas fără lumină, mai mulţi copaci și stâlpi de electricitate s-au prăbușit, iar salvatorii, drumarii și forțele de ordine intervin continuu pentru a gestiona situațiile de risc. Autoritățile îndeamnă cetăţenii să fie atenţi și să urmărească avertizările meteo.
13:50
Maia Sandu, pentru TVR Moldova: „Următorul pas ține de o decizie politică la nivelul UE” # TVR Moldova
După discursul susținut în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, președinta Maia Sandu a vorbit despre stadiul procesului de aderare la Uniunea Europeană. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru TVR MOLDOVA, șefa statului a declarat că Republica Moldova și Ucraina și-au îndeplinit angajamentele necesare pentru deschiderea negocierilor, iar următorul pas ține de o decizie politică la nivelul Uniunii Europene.
13:40
R. Moldova prelungește protecția temporară a persoanelor strămutate din Ucraina până în 2027 # TVR Moldova
Republica Moldova continuă să fie solidară cu Ucraina, să ajute ucrainenii care se adăpostesc de războiul inuman și ilegal pornit de Rusia în țara vecină și să pledeze pentru o pace justă și durabilă. Refugiații ucraineni vor beneficia de protecție temporară în Republica Moldova până la 1 martie 2027, potrivit unei hotărâri aprobate astăzi de Executiv. De asemenea, pentru beneficiarii actuali de acest statut este introdus un mecanism de prelungire a protecției temporare, prin depunerea unei solicitări online, în perioada 1 februarie - 30 aprilie 2026.
13:40
Gazul s-ar putea ieftini. Energocom urmează să transmită Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică o cerere de ajustare a tarifelor la gazele naturale. Anunțul a fost făcut astăzi de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care nu a precizat cu cât ar urma să scadă prețurile sau dacă noile tarife vor fi aplicate retroactiv.
13:30
Senatorul Titus Corlățean a fost ales reprezentant la Comisia de la Veneția din partea Comisiei Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) pentru Afaceri juridice și drepturile omului, potrivit agerpres.ro.
13:10
În Cluj-Napoca se trăieşte cel mai bine, arată cel mai recent sondaj făcut la început de an. Indexul Storia a analizat indicatori obiectivi, precum calitatea aerului, traficul și oportunitățile economice. Însă, românii chestionaţi despre ataşamentul faţă de un anumit oraș, au indicat Sibiul care devine astfel cel mai iubit oraș din România, potrivit TVR Info.
13:10
Ministrul Finanțelor, despre reținerile vameșilor: „Cred că nu s-a încheiat lupta cu corupţia” # TVR Moldova
Şapte angajaţi ai posturilor vamale Leușeni–Albița și Cahul–Oancea au fost reținuți într-un dosar de corupţie. Potrivit Centrului Naţional Anticorupţie, ei sunt bănuiți că ar fi pretins şi primit sume de până la 1.000 de euro de la transportatorii de pasageri și cei de colete. În schimul banilor, ei le facilitau trecerea în Republica Moldova fără a le controla mijloacele de transport şi fără vămuirea bunurilor.
13:00
Mărturia unui supraviețuitor despre ce s-a întâmplat în accidentul din Timiș: „S-a blocat volanul” # TVR Moldova
Suporterii celor de la PAOK Salonic au avut un accident groaznic în România, șapte dintre aceștia murind pe loc. Dimitrios Koukoulas, medic grec stabilit în România, a mers să-i vadă pe supraviețuitori, iar unul dintre aceștia i-a mărturisit că volanul s-a blocat în timpul depășirii, din cauza sistemului Lane Assist al mașinii.
12:40
Un bărbat de 48 de ani a decedat pe loc, la Ungheni, după ce a fost lovit de un Audi A6 condus de o tânără de 22 de ani, informează Inspectoratul General al Poliției (IGP).
12:40
Unde se află Alexandru Pînzari? Ipoteza MAI despre ascunzișul fostului șef al Poliției # TVR Moldova
Autoritățile nu exclud faptul că fostul ministru al Apărării și fostul șef al Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pînzari, condamnat în dosarul „Direcția 5”, s-ar afla în regiunea transnistreană. Ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, a declarat jurnaliștilor, înaintea ședinței Guvernului, că aceasta este una dintre ipotezele luate în calcul de poliţie.
12:20
Premierul, apel la solidaritate în fața intemperiilor: „Nu știm ce ne așteaptă pe viitor” # TVR Moldova
„Nu suntem singura țară din zonă sau lume, mai multe state se confruntă situațiile care au fost create de natură”, spune premierul Alexandru Munteanu, despre felul în care instituțiile statului reacționează la intemperiile din ultimile zile. În cadrul ședinței Guvernului de miercuri, premierul a îndemnat cetățenii să manifeste solidaritate.
12:10
Contrabandă cu cocaină din Spania: droguri de un milion de lei, ascunse într-un televizor # TVR Moldova
Urmare a investigațiilor penale în dosarul cocainei de aproximativ 1.000.000 lei din 2022, ascunsă-ntr-un televizor din Spania și la domiciliul unei membre a grupului infracțional, procurorii PCCOCS anunță trimiterea în judecată a organizatorului contrabandei.
12:00
Shopping, da, negocieri – ba: Chișinăul insistă ca negocierile cu Tiraspolul să fie pe malul drept # TVR Moldova
Chișinăul acuză Tiraspolul de inducerea în eroare a opiniei publice după ce așa-zisul ministru al afacerilor externe de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, a acuzat autoritățile constituționale că ar fi refuzat o întâlnire inițiată de OSCE în formatul „1+1”. În realitate, Chișinăul susține că, pentru o asemenea întâlnire, administrația separatistă trebuie să îndeplinească o serie de condiții pe care și le-a asumat anterior și pe care nu le respectă.
12:00
Maia Sandu: Rusia trebuie trasă la răspundere pentru atacul asupra trenului de pasageri din Harkov # TVR Moldova
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat după atacul cu drone comis de Rusia asupra unui tren de pasageri în regiunea Harkov soldat cu mai mulți morți și răniți. Șefa statului a subliniat că Rusia trebuie să fie supusă unei presiuni susținute.
11:40
Germania se pregătește pentru cel mai negru scenariu: un atac al lui Putin peste doi ani # TVR Moldova
Germania se pregătește pentru un atac rusesc asupra NATO în următorii doi-trei ani, potrivit unuia dintre cei mai înalți oficiali militari ai țării.
11:20
Catlabuga: Importul restricționat de carne din Ucraina, o oportunitate pentru producătorii locali # TVR Moldova
Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a declarat astăzi, 28 ianuarie, că suspendarea importului de carne de pasăre din Ucraina, decisă la începutul acestei săptămâni de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), oferă totodată o oportunitate pentru producătorii locali.
11:00
Republica Moldova își menține angajamentele care oferă beneficii cetățenilor, în timp ce acordurile din cadrul CSI fără relevanță sunt denunțate treptat, precizează ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, care afirmă că retragerea din Comunitatea Statelor Independente nu implică riscuri pentru moldovenii care călătoresc sau muncesc în statele membre.
10:40
Peste 850 de tineri din regiunea transnistreană studiază cu bursă pe malul drept al Nistrului # TVR Moldova
856 de tineri din regiunea transnistreană au beneficiat de locuri cu finanțare din bugetul de stat în instituțiile de învățământ de pe malul drept al Nistrului, potrivit datelor pentru anul 2025, furnizate de Ministerul Educației și Cercetării.
10:40
Noi secretari de stat la Justiție și Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale # TVR Moldova
Denis Lungu a fost numit, în cadrul ședinței de miercuri, 28 ianuarie, a Cabinetului de miniștri, în funcția de secretar de stat al Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.
10:20
Șapte vameși, reținuți pentru perceperea sistematică de bani de la transportatori de colete # TVR Moldova
Centrul Național Anticorupție (CNA) au desfășurat acțiuni de urmărire penală într-un dosar ce vizează fapte de corupție sistemică comise de angajați ai Serviciului Vamal. Șapte funcționari ai posturilor vamale Leușeni–Albița și Cahul–Oancea au fost reținuți pentru că ar fi pretins în mod sistematic diferite sume de bani de la transportatori.
Ieri
10:10
În dimineața zilei de 28 ianuarie, peste 15.000 de consumatori din aproximativ 100 de localități din Republica Moldova sunt debranșați de la rețeaua de energie electrică, informează Guvernul. În ultimele 24 de ore, Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a recepționat 2.607 solicitări, dintre care 401 cazuri la copii.
