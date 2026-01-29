Oseminte umane, găsite în timpul lucrărilor de construcție într-o gospodărie din satul Coșnița
TVR Moldova, 29 ianuarie 2026 14:50
Poliția din Dubăsari a fost sesizată ieri, 28 ianuarie, că într-o gospodărie din satul Coșnița, în timpul lucrărilor de construcție la temelia casei, la o adâncime de 50–60 de cm în pământ au fost găsite oseminte umane.
• • •
Acum 5 minute
15:10
Frig şi întuneric în casele ucrainenilor. „Trei din patru nopți dormim în subsol. Nu avem lumină" # TVR Moldova
Este frig și întuneric în casele multor ucraineni. În multe zone din țară, temperaturile au scăzut pănă la minus 20 de grade. Masivele atacuri lansate de ruși asupra infrastructurii energetice a Ucrainei au lăsat sute de mii de oameni fără acces constant la căldură, apă sau lumină.
Acum 30 minute
14:50
Acum o oră
14:40
Mihai Popşoi, despre mandatul RM la CE: „Am învățat foarte mult, am devenit mult mai rezilienți” # TVR Moldova
Sprijinul pentru Ucraina, tragerea la răspundere a Federației Ruse pentru crimele comise în cei aproape patru ani de razboi și întărirea răspunsului european la dezinformare. Acestea sunt direcţiie pricipale din mandatul Republicii Moldova la preşedinţia Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, a declarat ministrul de Externe, Mihai Popşoi, într-un interviu în exclusivitate pentru TVR MOLDOVA.
14:30
Nova Post în 2025: Peste 10 milioane de colete livrate și 60 de milioane de lei plătiți la buget # TVR Moldova
În 2025, Nova Post a înregistrat în Moldova creșteri pe toți indicatorii operaționali și financiari. Compania a livrat 10,1 milioane de expedieri — de 2,6 ori mai mult decât în 2024. Numărul de clienți a ajuns la 915.194, iar suma totală a taxelor achitate la bugetul Republicii Moldova a constituit 60,5 milioane de lei, cu 112% mai mult comparativ cu anul precedent.
Acum 2 ore
14:10
Bilanţ la 24 de ore de la intemperii: Sute de solicitări, drumuri blocate și pene de curent # TVR Moldova
Peste 570 de solicitări ale ambulanţei, sute de intervenții ale salvatorilor și mii de consumatori afectați de pene de curent. Este bilanţul după ultimele 24 de ore de vreme nefavorabilă.
14:00
Un avion rusesc Su-34, doborât lângă apele teritoriale româneşti, posibil de o rachetă PATRIOT # TVR Moldova
Un avion rusesc Su-34 a fost doborât de o rachetă interceptoare trasă de pe sistemul PATRIOT deasupra Mării Negre, lângă Insula Şerpilor, transmite Clash Raport, potrivit monitorulapararii.ro.
13:40
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a stabilit preţuri noi la carburanţi pentru vineri, 30 ianuarie.
13:20
„Niște aberații”. Prima reacție a lui Ciochină la cererea procurorilor de 9 ani de închisoare # TVR Moldova
„Sunt niște aberații” – aceasta este prima reacție a lui Nicanor Cichină la cererea procurorilor, în cadrul ședinței din 29 ianuarie, ca fostul primar de Boldurești, care a provocat un accident rutier, soldat cu decesul unui minor, să fie condamnat la nouă ani de închisoare.
Acum 4 ore
13:10
Un bărbat în vârstă de 39 de ani a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis pentru că a urcat beat la volan. Instanța a decis și anularea dreptului acestuia de a conduce mijloace de transport.
12:40
Mai multe localități continuă să rămână fără energie electrică, din cauza condițiilor meteo # TVR Moldova
Ministerul Energiei informează că, în urma condițiilor meteo nefavorabile din ultimele zile, mai mulți consumatori din Republica Moldova continuă să fie deconectați de la energia electrică.
12:10
Franța, se alătură Italiei și Comisiei Europene, trimițând în Ucraina generatoare pentru a ajuta Kievul în criza energetică cu care se confruntă în acest sezon rece, pe fondul atacurilor rusești care au distrus infrastructură critică.
11:40
Grupul petrolier rus Lukoil a anunțat joi că a ajuns la un acord privind vânzarea diviziei Lukoil International GmbH, care regrupează activele din străinatate ale companiei, către fondul american de private equity Carlyle Group, transmite Reuters.
11:20
Nicanor Ciochină, fost primar al comunei Boldurești, rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile, dar fără monitorizare electronică. Demersul procurorului a fost admis în totalitate de care magistrat.
Acum 6 ore
11:10
Un incendiu a izbucnit marţi seara la acoperişul Hotelului Grandes Alpes, la Courchevel 1850, anunţă pe Facebook prefectura din Savoie, relatează AFP.
10:50
Un avocat din municipiul Ungheni a fost reținut într-o cauză penală pornită pe fapte de trafic de influență.
10:50
Ce se întâmplă cu dosarul generalului Gorgan, învinuit pentru complot împotriva R. Moldova? # TVR Moldova
Igor Gorgan, fost șef al Marelui Stat-Major, pus sub învinuire pentru presupuse acțiuni de spionaj în interesul Rusiei, riscă până la șapte ani de închisoare. Pe lângă acest capăt de acuzare, generalul este cercetat pentru alte infracțiuni, scrie TV8, cu referire la purtătorul de cuvânt al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Emil Gaitur.
10:30
Oamenii legii anunță că au documentat acțiunile ilegale a doi angajați ai postului vamal Giurgiulești, care pretindeau mijloace financiare de la transportatori.
10:30
În lupta cu oligarhii ruși, România a lăsat fără carte de identitate peste 100.000 de moldoveni # TVR Moldova
Încă de la prăbușirea URSS, sute de mii de români născuți în Republica Moldova s-au stabilit în România. Aceștia și-au redobândit cetățenia pe baza faptului că părinții sau bunicii lor s-au născut în România Mare, iar actele românești au fost anulate ilegal de către comuniștii care au ocupat ilegal Basarabia. Firește, aceștia nu aveau o casă în orașele din țară, ocazie cu care și-au făcut cărți de identitate având domiciliul stabilit la prieteni sau cunoscuți, relatează Digi24.ro.
10:00
Parlamentul se convoacă în ședințe plenare ale sesiunii de primăvară începând cu data de 3 februarie 2026. Biroul permanent al Parlamentului a aprobat Hotărârea care prevede convocarea ședințelor plenare și ordinea de zi a acestora pentru perioada 3–5 februarie 2026.
Acum 8 ore
09:10
Atenție șoferi! Circulație în condiții de ceață și vizibilitate redusă pe drumurile naționale # TVR Moldova
Administrația Națională a Drumurilor avertizează participanții la trafic că se circulă în condiții de ceață pe drumurile naționale, pe alocuri densă, cu vizibilitate redusă, de 200 de metri sau mai puțin. Partea carosabilă este umedă, iar pe alocuri se semnalează ghețuș.
09:00
Un bărbat de 35 de ani, dispărut în Chișinău, a fost găsit decedat. Cinci persoane au fost reținute de oamenii legii.
08:30
Atacuri aeriene rusești au ucis trei persoane în regiunea Zaporojie, în sud-estul Ucrainei, a anunțat joi dimineață guvernatorul acesteia, Ivan Fedorov, citat de AFP, relatează tvrinfo.ro.
08:10
Dosar penal în cazul vilei lui Andronachi de la Valea Morilor? Ce spune ministrul Hajder # TVR Moldova
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a afirmat că există premise pentru inițierea unui dosar penal pe numele lui Vladimir Andronachi în legătură cu construcția ilegală a unei vile pe teritoriul Parcului „Valea Morilor”. Precizările au fost făcute în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi”, difuzată de TVR Moldova miercuri seară.
08:00
Faza grupei Ligii Campionilor s-a încheiat în stil mare! Portarul ucrainean al Benficăi Lisabona, Anatoliy Trubin, a devenit eroul serii, înscriind golul calificării la ultima fază cu Real Madrid! Victorie mare pentru Mourinho și un deznodământ dramatic pentru Real Madrid, care ratează calificarea directă în „optimi” după ce a condus la Lisabona, scrie gsp.ro.
07:40
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, susține că amenzile nu mai sperie hoții de lemne. El spune că sancțiunile aplicate în prezent pentru defrișările ilegale sunt insuficiente și anunță măsuri mult mai dure, inclusiv curățarea sistemului prin concedieri și sesizarea instanțelor de judecată. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova, unde ministrul a explicat că, în ultimele luni, controalele din fondul forestier au fost intensificate și desfășurate după reguli noi.
Acum 24 ore
22:20
T. Băsescu recuperează indemnizația pe 3 ani, 754.000 de lei, sistată pentru colaborarea Securitatea # TVR Moldova
Curtea de Apel București a decis, miercuri, ca Administrația Prezidențială să-i plătească lui Traian Băsescu peste 754.000 de lei, reprezentând indemnizația care nu i-a mai fost plătită în calitate de fost șef al statului pe o perioadă de trei ani ca urmare a deciziei instanței privind colaborarea cu fosta Securitate, transmite TVRINFO.RO.
22:00
Ilie Bolojan, la Berlin: Cel mai mare câștig pentru Moldova ar fi să se deschidă negocierile cu UE # TVR Moldova
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, aflat la Berlin, că pentru Republica Moldova deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană ar fi cel mai mare câștig, scrie TVRINFO.
21:20
R. Moldova își prezintă la Strasbourg prioritățile: sprijin pentru Ucraina și lupta cu dezinformarea # TVR Moldova
În cadrul sesiunii Adunării Parlamentare a Consiliului Europei de la Strasbourg, Republica Moldova și-a prezentat prioritățile Președinției Comitetului de Miniștri axate pe sprijinul pentru Ucraina, consolidarea democrației și combaterea dezinformării. În discursul său, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a subliniat necesitatea trecerii de la angajamente politice la mecanisme concrete de responsabilitate într-un context european marcat de presiuni de securitate și provocări hibride.
21:10
Cazul Constantinov și Transnistria: Soluția pentru a bloca ascunderea fugarilor în stânga Nistrului # TVR Moldova
Fostul preşedinte al Adunării Populare a UTA Găgăuzia, Dmitri Constantinov, unul dintre aliații fugarului Ilan Şor, condamnat de prima instanţă la 12 ani de închisoare pentru abuz de putere și delapidare, s-ar afla în continuare în regiunea transnistreană, a declarat ministra Afacerilor de Interne, Daniella Misail-Nichitin, jurnaliștilor miercuri dimineață, înaintea ședinței Guvernului.
19:40
Refugiații ucraineni din R. Moldova trebuie să depună cerere online pentru prelungirea statutului # TVR Moldova
Republica Moldova prelungește, până la 1 martie 2027, protecția temporară pentru refugiaţii din Ucraina, a decis astăzi Guvernul. Spre deosebire de perioada 2024–2025, prelungirea acestui statut nu se va aplica automat, ci va fi acordată în baza unei cereri online. Prin această măsură, Republica Moldova își reconfirmă solidaritatea cu Ucraina și sprijinul pentru cetățenii acestei ţări care se adăpostesc de războiul brutal declanșat de Rusia.
19:10
Republica Moldova prezidează astăzi reuniunea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei # TVR Moldova
Republica Moldova prezidează astăzi reuniunea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, într-un moment de "accelerare amețitoare a geopoliticii europene", așa cum a descris contextul actual secretarul general al organizației, Alain Berset. Sesiunea este condusă de ministrul de Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi.
19:00
„Detalii oficiale” de la ANRE după solicitările MAN de a reduce „urgent” tariful la gaze # TVR Moldova
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) califică solicitările unor actori politici de a accelera anumite proceduri legate de reducerea în regim de urgență a tarifelor la gazele naturale „strict declarative”. Precizările Agenției sunt făcute în contextul manifestației organizate de Mișcarea Alternativa Națională (MAN), partid fondat și condus de primarul de Chișinău, Ion Ceban, pe 28 ianuarie, în fața Președinției.
18:40
Sunt zile extrem de dificile pentru serviciile de urgenţă din Republica Moldova, din cauza condiţiilor meteo severe şi a poleiului care a acoperit străzile şi trotuarele. Faţă de o zi obişnuită se înregistrează cu 20% mai multe cereri de ajutor venite de la cei care au căzut pe gheaţă şi s-au rănit. Iar meteorologii nu au veşti prea bune nici pentru perioada următoare. Va fi frig, ceaţă şi nu scăpăm de polei.
18:00
Mai multe localități rămân fără energie electrică din cauza condițiilor meteorologice dificile, caracterizate de polei și ghețuș. Potrivit Ministerului Energiei, este afectată funcționarea normală a rețelelor de distribuție a energiei electrice în mai multe regiuni ale republicii.
17:40
Patrulele cu sănii trase de câini din Groenlanda ironizate de Trump sunt veritabile unităţi de elită # TVR Moldova
Donald Trump a ridiculizat apărarea Groenlandei reducând-o la „două sănii trase de câini”, dar patrula Sirius este considerată o unitate de elită a marinei care îşi desfăşoară activitatea în condiţii extreme, în care numai cei mai rezistenţi supravieţuiesc.
17:40
„Se transmite de la lilieci la porci”. Ministrul Sănătății: Noul virus nu este un pericol pentru RM # TVR Moldova
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a declarat că, în prezent, nu există niciun risc pentru Republica Moldova în cazul virusului Nipah înregistrat în statul indian Bengalul de Vest. Întrebările jurnaliștilor au apărut în contextul în care la Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testimițanu” din Chișinău studiată un număr important de studenți din India.
17:10
Lovitură pentru salariile „în plic”: peste 1,6 mld. de lei declarați după intervenția Fiscului # TVR Moldova
Serviciul Fiscal de Stat anunță intensificarea luptei împotriva muncii „la negru” și a salariilor „în plic”, un fenomen care continuă să afecteze grav bugetul public. Doar pe parcursul anului 2025, acțiunile Fiscului au determinat agenții economici vizați să declare obligații aferente plăților salariale în valoare de 1,6 miliarde de lei, cu 36,62% mai mult față de anul precedent.
17:00
Fără lei pe platoul Cocieri: Chișinăul nu poate alimenta bancomatele din localitățile din zonă # TVR Moldova
Autoritățile constituționale ale Republicii Moldova întâmpină dificultăți privind asigurarea cu lei a bancomatelor din localitățile din stânga Nistrului aflate sub jurisdicția Chișinăului. Despre acest lucru a declarat jurnaliștilor vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, înaintea ședinței Guvernului.
16:50
Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon a solicitat să fie recunoscut ca parte vătămată în dosarul în care este judecat oligarhul Vladimir Plahotniuc, episodul "Frauda Bancară". Cererea, scrisă în limba rusă, urmează să fie examinată de magistraţi la următoarea şedinţă. Plahotniuc a lipsit din nou de la proces.
16:50
16:40
Vremea instabilă din ultimele zile a transformat trotuarele și drumurile într-un pericol real. Tot mai multe persoane ajung la urgență cu traumatisme provocate de căzături pe gheață, însă medicii atrag atenția că există și numeroase cazuri în care oamenii aleg să nu se adreseze unui specialist, sperând că durerea va trece de la sine.
16:20
Andriy Sybiga: „Suntem gata să-i ajutăm pe prietenii moldoveni în problema Transnistriei” # TVR Moldova
„Suntem gata să-i ajutăm pe prietenii moldoveni în problema Transnistriei”, a declarat ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Andriy Sybiga, în cadrul unui interviu pentru publicația ucraineană „Evropeiskaia pravda”. În ce privește acordarea asistenței militare pentru înlăturarea trupelor rusești, care staționează ilegal pe teritoriul Republicii Moldova, oficialul ucrainean a afirmat că acesta este „dreptul Chișinăului de a determina politica în acest sens”.
16:10
După ploi și ghețuș, R. Moldova se pregătește de un nou val de frig de până la –18 grade Celsius # TVR Moldova
Vremea a luat prin surprindere populația în ultimele zile. După polei și ghețuș, au revenit ploile, iar la sfârșitul săptămânii temperaturile vor coborî din nou sub 0 grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, condițiile actuale favorizează menținerea ghețușului și a poleiului pe întreg teritoriul țării.
15:40
Cancerul de col uterin rămâne o problemă majoră de sănătate publică în Republica Moldova. Apar aproape 300 de cazuri noi in fiecare an și sunt inregistrate 150 de decese. Avertizează medicii că, în medie, o femeie moare la fiecare trei zile din cauza acestei afecțiuni. Bola poate fi prevenită prin vaccinare și depistare precoce.
Ieri
15:10
În R. Moldova, se înregistrează anual câte 1.000 de plângeri privind divulgarea datelor personale # TVR Moldova
Divulgarea datelor personale sau bancare poate fi riscantă pentru siguranţa informaţională a cetăţenilor, este mesajul autorităţilor în contextul Zilei Europene de Protecţie a Datelor. Anual, în Republica Moldova, se înregistrează aproximativ o mie de plângeri privind dezvăluirea sau prelucrarea ilegală a informaţiilor personale. Specialiştii le recomandă cetăţenilor să fie vigilenţi şi să nu divulge numele, numărul de telefon, alte date de identitate sau bancare unor persoane necunoscute.
14:40
Igor Dodon și Renato Usatîi la Strasbourg. Cu cine vor să se asocieze cei doi în APCE? # TVR Moldova
Deputații din opoziție Igor Dodon și Renato Usatîi au făcut parte, marți, din delegaţia Republicii Moldova la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. La Strasbourg, liderul socialiștilor și-a exprimat dorința să se alăture grupului politic „Conservatori europeni, patrioţi şi afiliaţi”, condus de parlamentarul ungar Zsolt NÉMETH, care face parte din partidul premierului ungar Viktor Orban, iar Renato Usatîi vrea colaborare cu Singapore, cu Emiratele Arabiei Unite.
14:30
Creșterea propriilor pui în gospodărie nu mai este de mult un simplu hobby, ci o soluție practică și eficientă pentru asigurarea familiei cu ouă și carne de calitate. Tot mai mulți gospodari aleg această variantă pentru a avea control asupra procesului de producție, de la selecția ouălor până la îngrijirea puilor. În acest context, tehnologia modernă vine cu un sprijin real, adaptat nevoilor actuale.
14:10
Chiciura și poleiul fac ravagii în mai multe regiuni ale Republicii Moldova. Mii de oameni au rămas fără lumină, mai mulţi copaci și stâlpi de electricitate s-au prăbușit, iar salvatorii, drumarii și forțele de ordine intervin continuu pentru a gestiona situațiile de risc. Autoritățile îndeamnă cetăţenii să fie atenţi și să urmărească avertizările meteo.
13:50
Maia Sandu, pentru TVR Moldova: „Următorul pas ține de o decizie politică la nivelul UE” # TVR Moldova
După discursul susținut în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, președinta Maia Sandu a vorbit despre stadiul procesului de aderare la Uniunea Europeană. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru TVR MOLDOVA, șefa statului a declarat că Republica Moldova și Ucraina și-au îndeplinit angajamentele necesare pentru deschiderea negocierilor, iar următorul pas ține de o decizie politică la nivelul Uniunii Europene.
13:40
R. Moldova prelungește protecția temporară a persoanelor strămutate din Ucraina până în 2027 # TVR Moldova
Republica Moldova continuă să fie solidară cu Ucraina, să ajute ucrainenii care se adăpostesc de războiul inuman și ilegal pornit de Rusia în țara vecină și să pledeze pentru o pace justă și durabilă. Refugiații ucraineni vor beneficia de protecție temporară în Republica Moldova până la 1 martie 2027, potrivit unei hotărâri aprobate astăzi de Executiv. De asemenea, pentru beneficiarii actuali de acest statut este introdus un mecanism de prelungire a protecției temporare, prin depunerea unei solicitări online, în perioada 1 februarie - 30 aprilie 2026.
