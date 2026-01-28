R. Moldova își prezintă la Strasbourg prioritățile: sprijin pentru Ucraina și lupta cu dezinformarea
TVR Moldova, 28 ianuarie 2026 21:20
În cadrul sesiunii Adunării Parlamentare a Consiliului Europei de la Strasbourg, Republica Moldova și-a prezentat prioritățile Președinției Comitetului de Miniștri axate pe sprijinul pentru Ucraina, consolidarea democrației și combaterea dezinformării. În discursul său, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a subliniat necesitatea trecerii de la angajamente politice la mecanisme concrete de responsabilitate într-un context european marcat de presiuni de securitate și provocări hibride.
• • •
Acum 30 minute
21:20
R. Moldova își prezintă la Strasbourg prioritățile: sprijin pentru Ucraina și lupta cu dezinformarea
În cadrul sesiunii Adunării Parlamentare a Consiliului Europei de la Strasbourg, Republica Moldova și-a prezentat prioritățile Președinției Comitetului de Miniștri axate pe sprijinul pentru Ucraina, consolidarea democrației și combaterea dezinformării. În discursul său, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a subliniat necesitatea trecerii de la angajamente politice la mecanisme concrete de responsabilitate într-un context european marcat de presiuni de securitate și provocări hibride.
Acum o oră
21:10
Cazul Constantinov și Transnistria: Soluția pentru a bloca ascunderea fugarilor în stânga Nistrului # TVR Moldova
Fostul preşedinte al Adunării Populare a UTA Găgăuzia, Dmitri Constantinov, unul dintre aliații fugarului Ilan Şor, condamnat de prima instanţă la 12 ani de închisoare pentru abuz de putere și delapidare, s-ar afla în continuare în regiunea transnistreană, a declarat ministra Afacerilor de Interne, Daniella Misail-Nichitin, jurnaliștilor miercuri dimineață, înaintea ședinței Guvernului.
Acum 4 ore
19:40
Refugiații ucraineni din R. Moldova trebuie să depună cerere online pentru prelungirea statutului # TVR Moldova
Republica Moldova prelungește, până la 1 martie 2027, protecția temporară pentru refugiaţii din Ucraina, a decis astăzi Guvernul. Spre deosebire de perioada 2024–2025, prelungirea acestui statut nu se va aplica automat, ci va fi acordată în baza unei cereri online. Prin această măsură, Republica Moldova își reconfirmă solidaritatea cu Ucraina și sprijinul pentru cetățenii acestei ţări care se adăpostesc de războiul brutal declanșat de Rusia.
19:10
Republica Moldova prezidează astăzi reuniunea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei # TVR Moldova
Republica Moldova prezidează astăzi reuniunea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, într-un moment de "accelerare amețitoare a geopoliticii europene", așa cum a descris contextul actual secretarul general al organizației, Alain Berset. Sesiunea este condusă de ministrul de Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi.
19:00
„Detalii oficiale” de la ANRE după solicitările MAN de a reduce „urgent” tariful la gaze # TVR Moldova
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) califică solicitările unor actori politici de a accelera anumite proceduri legate de reducerea în regim de urgență a tarifelor la gazele naturale „strict declarative”. Precizările Agenției sunt făcute în contextul manifestației organizate de Mișcarea Alternativa Națională (MAN), partid fondat și condus de primarul de Chișinău, Ion Ceban, pe 28 ianuarie, în fața Președinției.
18:40
Sunt zile extrem de dificile pentru serviciile de urgenţă din Republica Moldova, din cauza condiţiilor meteo severe şi a poleiului care a acoperit străzile şi trotuarele. Faţă de o zi obişnuită se înregistrează cu 20% mai multe cereri de ajutor venite de la cei care au căzut pe gheaţă şi s-au rănit. Iar meteorologii nu au veşti prea bune nici pentru perioada următoare. Va fi frig, ceaţă şi nu scăpăm de polei.
18:00
Mai multe localități rămân fără energie electrică din cauza condițiilor meteorologice dificile, caracterizate de polei și ghețuș. Potrivit Ministerului Energiei, este afectată funcționarea normală a rețelelor de distribuție a energiei electrice în mai multe regiuni ale republicii.
Acum 6 ore
17:40
Patrulele cu sănii trase de câini din Groenlanda ironizate de Trump sunt veritabile unităţi de elită # TVR Moldova
Donald Trump a ridiculizat apărarea Groenlandei reducând-o la „două sănii trase de câini”, dar patrula Sirius este considerată o unitate de elită a marinei care îşi desfăşoară activitatea în condiţii extreme, în care numai cei mai rezistenţi supravieţuiesc.
17:40
„Se transmite de la lilieci la porci”. Ministrul Sănătății: Noul virus nu este un pericol pentru RM # TVR Moldova
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a declarat că, în prezent, nu există niciun risc pentru Republica Moldova în cazul virusului Nipah înregistrat în statul indian Bengalul de Vest. Întrebările jurnaliștilor au apărut în contextul în care la Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testimițanu” din Chișinău studiată un număr important de studenți din India.
17:10
Lovitură pentru salariile „în plic”: peste 1,6 mld. de lei declarați după intervenția Fiscului # TVR Moldova
Serviciul Fiscal de Stat anunță intensificarea luptei împotriva muncii „la negru” și a salariilor „în plic”, un fenomen care continuă să afecteze grav bugetul public. Doar pe parcursul anului 2025, acțiunile Fiscului au determinat agenții economici vizați să declare obligații aferente plăților salariale în valoare de 1,6 miliarde de lei, cu 36,62% mai mult față de anul precedent.
17:00
Fără lei pe platoul Cocieri: Chișinăul nu poate alimenta bancomatele din localitățile din zonă # TVR Moldova
Autoritățile constituționale ale Republicii Moldova întâmpină dificultăți privind asigurarea cu lei a bancomatelor din localitățile din stânga Nistrului aflate sub jurisdicția Chișinăului. Despre acest lucru a declarat jurnaliștilor vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, înaintea ședinței Guvernului.
16:50
Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon a solicitat să fie recunoscut ca parte vătămată în dosarul în care este judecat oligarhul Vladimir Plahotniuc, episodul "Frauda Bancară". Cererea, scrisă în limba rusă, urmează să fie examinată de magistraţi la următoarea şedinţă. Plahotniuc a lipsit din nou de la proces.
16:50
Fără lei pe plotoul Cocieri: Chișinăul nu poate alimenta bancomatele din localitățile din zonă
Autoritățile constituționale ale Republicii Moldova întâmpină dificultăți privind asigurarea cu lei a bancomatelor din localitățile din stânga Nistrului. Despre acest lucru a declarat jurnaliștilor vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, înaintea ședinței Guvernului.
16:40
Vremea instabilă din ultimele zile a transformat trotuarele și drumurile într-un pericol real. Tot mai multe persoane ajung la urgență cu traumatisme provocate de căzături pe gheață, însă medicii atrag atenția că există și numeroase cazuri în care oamenii aleg să nu se adreseze unui specialist, sperând că durerea va trece de la sine.
16:20
Andriy Sybiga: „Suntem gata să-i ajutăm pe prietenii moldoveni în problema Transnistriei” # TVR Moldova
„Suntem gata să-i ajutăm pe prietenii moldoveni în problema Transnistriei”, a declarat ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Andriy Sybiga, în cadrul unui interviu pentru publicația ucraineană „Evropeiskaia pravda”. În ce privește acordarea asistenței militare pentru înlăturarea trupelor rusești, care staționează ilegal pe teritoriul Republicii Moldova, oficialul ucrainean a afirmat că acesta este „dreptul Chișinăului de a determina politica în acest sens”.
16:10
După ploi și ghețuș, R. Moldova se pregătește de un nou val de frig de până la –18 grade Celsius # TVR Moldova
Vremea a luat prin surprindere populația în ultimele zile. După polei și ghețuș, au revenit ploile, iar la sfârșitul săptămânii temperaturile vor coborî din nou sub 0 grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, condițiile actuale favorizează menținerea ghețușului și a poleiului pe întreg teritoriul țării.
Acum 8 ore
15:40
Cancerul de col uterin rămâne o problemă majoră de sănătate publică în Republica Moldova. Apar aproape 300 de cazuri noi in fiecare an și sunt inregistrate 150 de decese. Avertizează medicii că, în medie, o femeie moare la fiecare trei zile din cauza acestei afecțiuni. Bola poate fi prevenită prin vaccinare și depistare precoce.
15:10
În R. Moldova, se înregistrează anual câte 1.000 de plângeri privind divulgarea datelor personale # TVR Moldova
Divulgarea datelor personale sau bancare poate fi riscantă pentru siguranţa informaţională a cetăţenilor, este mesajul autorităţilor în contextul Zilei Europene de Protecţie a Datelor. Anual, în Republica Moldova, se înregistrează aproximativ o mie de plângeri privind dezvăluirea sau prelucrarea ilegală a informaţiilor personale. Specialiştii le recomandă cetăţenilor să fie vigilenţi şi să nu divulge numele, numărul de telefon, alte date de identitate sau bancare unor persoane necunoscute.
14:40
Igor Dodon și Renato Usatîi la Strasbourg. Cu cine vor să se asocieze cei doi în APCE? # TVR Moldova
Deputații din opoziție Igor Dodon și Renato Usatîi au făcut parte, marți, din delegaţia Republicii Moldova la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. La Strasbourg, liderul socialiștilor și-a exprimat dorința să se alăture grupului politic „Conservatori europeni, patrioţi şi afiliaţi”, condus de parlamentarul ungar Zsolt NÉMETH, care face parte din partidul premierului ungar Viktor Orban, iar Renato Usatîi vrea colaborare cu Singapore, cu Emiratele Arabiei Unite.
14:30
Creșterea propriilor pui în gospodărie nu mai este de mult un simplu hobby, ci o soluție practică și eficientă pentru asigurarea familiei cu ouă și carne de calitate. Tot mai mulți gospodari aleg această variantă pentru a avea control asupra procesului de producție, de la selecția ouălor până la îngrijirea puilor. În acest context, tehnologia modernă vine cu un sprijin real, adaptat nevoilor actuale.
14:10
Chiciura și poleiul fac ravagii în mai multe regiuni ale Republicii Moldova. Mii de oameni au rămas fără lumină, mai mulţi copaci și stâlpi de electricitate s-au prăbușit, iar salvatorii, drumarii și forțele de ordine intervin continuu pentru a gestiona situațiile de risc. Autoritățile îndeamnă cetăţenii să fie atenţi și să urmărească avertizările meteo.
13:50
Maia Sandu, pentru TVR Moldova: „Următorul pas ține de o decizie politică la nivelul UE” # TVR Moldova
După discursul susținut în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, președinta Maia Sandu a vorbit despre stadiul procesului de aderare la Uniunea Europeană. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru TVR MOLDOVA, șefa statului a declarat că Republica Moldova și Ucraina și-au îndeplinit angajamentele necesare pentru deschiderea negocierilor, iar următorul pas ține de o decizie politică la nivelul Uniunii Europene.
Acum 12 ore
13:40
R. Moldova prelungește protecția temporară a persoanelor strămutate din Ucraina până în 2027 # TVR Moldova
Republica Moldova continuă să fie solidară cu Ucraina, să ajute ucrainenii care se adăpostesc de războiul inuman și ilegal pornit de Rusia în țara vecină și să pledeze pentru o pace justă și durabilă. Refugiații ucraineni vor beneficia de protecție temporară în Republica Moldova până la 1 martie 2027, potrivit unei hotărâri aprobate astăzi de Executiv. De asemenea, pentru beneficiarii actuali de acest statut este introdus un mecanism de prelungire a protecției temporare, prin depunerea unei solicitări online, în perioada 1 februarie - 30 aprilie 2026.
13:40
Gazul s-ar putea ieftini. Energocom urmează să transmită Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică o cerere de ajustare a tarifelor la gazele naturale. Anunțul a fost făcut astăzi de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care nu a precizat cu cât ar urma să scadă prețurile sau dacă noile tarife vor fi aplicate retroactiv.
13:30
Senatorul Titus Corlățean a fost ales reprezentant la Comisia de la Veneția din partea Comisiei Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) pentru Afaceri juridice și drepturile omului, potrivit agerpres.ro.
13:10
În Cluj-Napoca se trăieşte cel mai bine, arată cel mai recent sondaj făcut la început de an. Indexul Storia a analizat indicatori obiectivi, precum calitatea aerului, traficul și oportunitățile economice. Însă, românii chestionaţi despre ataşamentul faţă de un anumit oraș, au indicat Sibiul care devine astfel cel mai iubit oraș din România, potrivit TVR Info.
13:10
Ministrul Finanțelor, despre reținerile vameșilor: „Cred că nu s-a încheiat lupta cu corupţia” # TVR Moldova
Şapte angajaţi ai posturilor vamale Leușeni–Albița și Cahul–Oancea au fost reținuți într-un dosar de corupţie. Potrivit Centrului Naţional Anticorupţie, ei sunt bănuiți că ar fi pretins şi primit sume de până la 1.000 de euro de la transportatorii de pasageri și cei de colete. În schimul banilor, ei le facilitau trecerea în Republica Moldova fără a le controla mijloacele de transport şi fără vămuirea bunurilor.
13:00
Mărturia unui supraviețuitor despre ce s-a întâmplat în accidentul din Timiș: „S-a blocat volanul” # TVR Moldova
Suporterii celor de la PAOK Salonic au avut un accident groaznic în România, șapte dintre aceștia murind pe loc. Dimitrios Koukoulas, medic grec stabilit în România, a mers să-i vadă pe supraviețuitori, iar unul dintre aceștia i-a mărturisit că volanul s-a blocat în timpul depășirii, din cauza sistemului Lane Assist al mașinii.
12:40
Un bărbat de 48 de ani a decedat pe loc, la Ungheni, după ce a fost lovit de un Audi A6 condus de o tânără de 22 de ani, informează Inspectoratul General al Poliției (IGP).
12:40
Unde se află Alexandru Pînzari? Ipoteza MAI despre ascunzișul fostului șef al Poliției # TVR Moldova
Autoritățile nu exclud faptul că fostul ministru al Apărării și fostul șef al Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pînzari, condamnat în dosarul „Direcția 5”, s-ar afla în regiunea transnistreană. Ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, a declarat jurnaliștilor, înaintea ședinței Guvernului, că aceasta este una dintre ipotezele luate în calcul de poliţie.
12:20
Premierul, apel la solidaritate în fața intemperiilor: „Nu știm ce ne așteaptă pe viitor” # TVR Moldova
„Nu suntem singura țară din zonă sau lume, mai multe state se confruntă situațiile care au fost create de natură”, spune premierul Alexandru Munteanu, despre felul în care instituțiile statului reacționează la intemperiile din ultimile zile. În cadrul ședinței Guvernului de miercuri, premierul a îndemnat cetățenii să manifeste solidaritate.
12:10
Contrabandă cu cocaină din Spania: droguri de un milion de lei, ascunse într-un televizor # TVR Moldova
Urmare a investigațiilor penale în dosarul cocainei de aproximativ 1.000.000 lei din 2022, ascunsă-ntr-un televizor din Spania și la domiciliul unei membre a grupului infracțional, procurorii PCCOCS anunță trimiterea în judecată a organizatorului contrabandei.
12:00
Shopping, da, negocieri – ba: Chișinăul insistă ca negocierile cu Tiraspolul să fie pe malul drept # TVR Moldova
Chișinăul acuză Tiraspolul de inducerea în eroare a opiniei publice după ce așa-zisul ministru al afacerilor externe de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, a acuzat autoritățile constituționale că ar fi refuzat o întâlnire inițiată de OSCE în formatul „1+1”. În realitate, Chișinăul susține că, pentru o asemenea întâlnire, administrația separatistă trebuie să îndeplinească o serie de condiții pe care și le-a asumat anterior și pe care nu le respectă.
12:00
Maia Sandu: Rusia trebuie trasă la răspundere pentru atacul asupra trenului de pasageri din Harkov # TVR Moldova
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat după atacul cu drone comis de Rusia asupra unui tren de pasageri în regiunea Harkov soldat cu mai mulți morți și răniți. Șefa statului a subliniat că Rusia trebuie să fie supusă unei presiuni susținute.
11:40
Germania se pregătește pentru cel mai negru scenariu: un atac al lui Putin peste doi ani # TVR Moldova
Germania se pregătește pentru un atac rusesc asupra NATO în următorii doi-trei ani, potrivit unuia dintre cei mai înalți oficiali militari ai țării.
11:20
Catlabuga: Importul restricționat de carne din Ucraina, o oportunitate pentru producătorii locali # TVR Moldova
Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a declarat astăzi, 28 ianuarie, că suspendarea importului de carne de pasăre din Ucraina, decisă la începutul acestei săptămâni de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), oferă totodată o oportunitate pentru producătorii locali.
11:00
Republica Moldova își menține angajamentele care oferă beneficii cetățenilor, în timp ce acordurile din cadrul CSI fără relevanță sunt denunțate treptat, precizează ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, care afirmă că retragerea din Comunitatea Statelor Independente nu implică riscuri pentru moldovenii care călătoresc sau muncesc în statele membre.
10:40
Peste 850 de tineri din regiunea transnistreană studiază cu bursă pe malul drept al Nistrului # TVR Moldova
856 de tineri din regiunea transnistreană au beneficiat de locuri cu finanțare din bugetul de stat în instituțiile de învățământ de pe malul drept al Nistrului, potrivit datelor pentru anul 2025, furnizate de Ministerul Educației și Cercetării.
10:40
Noi secretari de stat la Justiție și Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale # TVR Moldova
Denis Lungu a fost numit, în cadrul ședinței de miercuri, 28 ianuarie, a Cabinetului de miniștri, în funcția de secretar de stat al Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.
10:20
Șapte vameși, reținuți pentru perceperea sistematică de bani de la transportatori de colete # TVR Moldova
Centrul Național Anticorupție (CNA) au desfășurat acțiuni de urmărire penală într-un dosar ce vizează fapte de corupție sistemică comise de angajați ai Serviciului Vamal. Șapte funcționari ai posturilor vamale Leușeni–Albița și Cahul–Oancea au fost reținuți pentru că ar fi pretins în mod sistematic diferite sume de bani de la transportatori.
10:10
În dimineața zilei de 28 ianuarie, peste 15.000 de consumatori din aproximativ 100 de localități din Republica Moldova sunt debranșați de la rețeaua de energie electrică, informează Guvernul. În ultimele 24 de ore, Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a recepționat 2.607 solicitări, dintre care 401 cazuri la copii.
09:30
Centrul Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii Procuraturii municipiului Cahul, au desfășurat acțiuni de urmărire penală într-un dosar ce vizează fapte de corupție sistemică comise de angajați ai Serviciului Vamal. Șapte funcționari ai posturilor vamale Leușeni–Albița și Cahul–Oancea au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind suspectați că ar fi pretins în mod sistematic diferite sume de bani de la transportatori.
09:00
Rusia a lovit, pe 27 ianuarie, un tren de pasageri în regiunea Harkov, a anunțat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, într-un mesaj publicat pe Telegram. Potrivit acestuia, un atac cu drone asupra unui tren civil ar fi calificat în orice țară drept un act de terorism, fără nicio îndoială în privința încadrării juridice, indiferent de regiunea lumii.
Acum 24 ore
08:30
Ambulanțe blocate și mașini derapate: peste 90 de intervenții IGSU în ultimele 24 de ore # TVR Moldova
În ultimele 24 de ore, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au realizat 92 de misiuni de prevenire și de lichidare a consecințelor situațiilor de risc. Cele mai multe intervenții ale salvatorilor au vizat deblocarea mijloacelor de transport care au derapat de pe carosabil, precum și acordarea de ajutor serviciilor de asistență medicală, care nu reușeau să ajungă la pacienți cu ambulanțele din cauza ghețușului și a poleiului de pe drumuri.
08:10
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, în dimineața zilei de 28 ianuarie, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, cu ceață, carosabil umed și, pe alocuri, ghețuș.
Ieri
21:10
Constantin Țuțu a fost condamnat de Judecatoria Chisinau la 8 ani de închisoare si amenda de 450 de mii de lei pentru trafic de influenţă şi escrocherie. El a fost achitat pentru acuzatia de îmbogăţire ilicită, iar pentru alte două capete de acuzare a expirat termenul de prescripţie. Constantin Ţuţu a lipsit de la pronuntarea sentintei.
20:50
/VIDEO/ Tragedie în județul Timiș: Șapte morți după ce un microbuz s-a izbit violent de un autotren # TVR Moldova
Un grav accident de circulatie s-a produs marți în apropierea localităţii Lugojel din Timiş, România. Cel puţin şapte persoane au murit, arată primele date.
19:40
Victimele Holocaustului, comemorate la Chișinău. „Lecţiile istoriei sunt cea mai bună apărare" # TVR Moldova
Victimele Holocaustului au fost comemorate astăzi la Chișinău, la Memorialul "Victimelor Fascismului". Se implinesc 85 de ani de la începutul Holocaustului în Basarabia, un moment de reflecție asupra uneia dintre cele mai grave tragedii ale umanității.
18:30
Ghețușul face tot mai multe victime. Ministrul Sănătății: Ne aşteptăm la un flux de 400 de adresări # TVR Moldova
Sunt zile grele pentru medicii de la Urgente. Se munceste în regim de alertă pentru că sunt tot mai multi pacienti cu fracturi sau luxatii din cauza ghetusului. În Republica Moldova, în ultimele 24 de ore au fost aproape 400 de urgențe.
18:10
Pescuitul sportiv nu ține cont de vreme. Este practicat atât vara, cât și iarna, fie chiar și pe ger năprasnic. Colegul nostru, Alexandru Leahu, a stat de vorbă cu un pescar cu experiență, de la care a aflat mai multe secrete despre cum să prinzi pești la copcă.
