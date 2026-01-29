Gaz mai ieftin? Energocom a depus cererea, dar Taran zice că ANRE era deja acasă

15:10

Patru bunuri proprietate publică de stat au fost adjudecate în cadrul licitației „cu strigare" organizate de Agenția Proprietății Publice la 27 ianuarie 2026. Pentru această rundă au fost expuse 19 bunuri în sumă totală de circa 2995 milioane de lei. În urma licitației, statul a obținut 13,55 milioane de lei din vânzarea celor patru proprietăți. […]