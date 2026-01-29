Procurorii cer nouă ani de detenție pentru fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină

18:10

Republica Moldova se află într-o zonă de risc seismic ridicat, iar statisticile indică faptul că un cutremur major are loc o dată la două generații, regiunea fiind expusă unui seism puternic la un interval mediu de 36 - 37 de ani. Pregătirea instituțională și educarea populației sunt esențiale pentru reducerea riscurilor unor cutremure, a afirmat directorul Institutului de Geologie și Seismologie (IGS), Igor Nicoară, la Moldova 1.