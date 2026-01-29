NordNews LIVE Bălți, între promisiuni și realitate: Discuție cu primarul Alexandr Petkov

10:10

Polițiștii din raionul Rezina au intervenit pentru a ajuta o femeie însărcinată din satul Mateuți, după ce ambulanța nu a putut ajunge la domiciliul acesteia din cauza ghețușului format pe traseu. Pentru a nu pierde timp, oamenii legii au preluat femeia de la domiciliu și au transportat-o în siguranță până la echipajul medical, care a [...] Articolul VIDEO Intervenție salvatoare la Rezina: o gravidă, transportată de polițiști pe timp de polei apare prima dată în NordNews.