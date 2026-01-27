Gemenii iau o decizie importantă. Află ce se întâmplă cu zodia ta
NordNews, 27 ianuarie 2026 20:10
Horoscopul zilei de 28 ianuarie 2026 vine cu o vibrație specială, una care te invită să te oprești pentru câteva clipe și să te asculți cu adevărat. Fiecare zodie este ghidată de o lecție subtilă, dar importantă, fie că este vorba despre iubire, carieră, curaj sau echilibru interior. Astrele îți oferă indicii clare, însă alegerea
• • •
Acum o oră
20:10
Acum 2 ore
19:40
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 28 ianuarie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 20.0126 lei, mai scump cu 0,02 lei; Dolarul american: 16.8230 lei, mai ieftin cu 0,03 lei; Leul românesc: 3.9272 lei; Hrivna ucraineană: 0.3916 lei; Rubla rusească: 0.2202
19:00
Pentru agricultorii din nordul Republicii Moldova, iarna din acest an reprezintă o adevărată binecuvântare. Serghei Ivanov, fermier din raionul Fălești, spune că stratul generos de zăpadă nu doar că a protejat culturile, dar a și contribuit la refacerea rezervelor de apă din sol. „Pentru mine personal și gospodăria mea a fost o iarnă ideală. Chiar
19:00
Un accident rutier deosebit de grav s-a produs pe 27 ianuarie, în județul Timiș din România, soldat cu șapte persoane decedate și trei rănite. Toate victimele sunt cetățeni greci, care se deplasau din Grecia spre Franța, potrivit digi24.ro. Potrivit autorităților, accidentul a avut loc pe drumul național DN6 – E70, în apropierea localității Lugojel. Un
Acum 4 ore
18:30
Iarna grea a adus întunericul în nordul Republicii Moldova. Din seara de 26 spre 27 ianuarie, aproape 20 de mii de consumatori din 72 de localități au rămas fără curent electric, după ce poleiul a pus la pământ rețelele electrice. „Cele mai afectate localități sunt cele amplasate în preajma râului Nistru și anume din raioanele
16:50
VIDEO „Dimineața era imposibil să merg”. Zeci de persoane rănite la Edineț din cauza poleiului # NordNews
Dimineață grea pentru locuitorii orașului Edineț. Poleiul format peste noapte a transformat trotuarele în capcane periculoase pentru pietoni. După ploi și temperaturi negative, mulți au ieșit din case doar ca să ajungă la spital. „Nu-i chiar bun. Nu-i curat, curge. Este nevoie de presărat sare, ceea ce se cere, ca să poată oamenii să meargă."—
Acum 6 ore
16:40
Natalia Morari anunță că nu a fost lăsată să intre pe teritoriul României. Incidentul s-a produs la punctul de trecere a frontierei Albița. Jurnalista, care a candidat anterior la funcția de președinte al Republicii Moldova, susține că polițiștii de frontieră români i-au prezentat documente oficiale ce indică existența unei interdicții de intrare, valabilă până în
15:50
VIDEO Poleiul a luat prin surprindere municipiul Bălți. Primarul își cere scuze față de locuitori # NordNews
Poleiul a luat prin surprindere municipiul Bălți. Dimineața a început cu drumuri de acces, trotuare și curți transformate în adevărate patinoare, situație înregistrată și în alte localități din țară. Condițiile meteo dificile au creat probleme atât pentru șoferi, cât și pentru pietoni. „Acum este polei puternic, se merge foarte greu, mai ales pe trotuare. Este
15:30
Economiile tale sunt în siguranță: depozitele bancare în Moldova au un nivel de protecție la standardele europene # NordNews
În prezent, nivelul-țintă al depozitelor bancare din Republica Moldova reprezintă aproximativ trei la sută din totalul depozitelor garantate din sistemul bancar. Acest nivel reflectă capacitatea financiară adecvată a schemei de garantare de a interveni eficient în situații de indisponibilizare a depozitelor sau în cazul unei eventuale crize bancare. Garanția se aplică în cazul în care
Acum 8 ore
14:20
Începând cu data de 28 ianuarie, toate școlile din municipiul Bălți vor trece temporar la învățământ la distanță, ca urmare a înrăutățirii condițiilor meteo și a poleiului puternic. Decizia a fost anunțată de primarul municipiului, Alexandr Petkov, care a menționat pe rețelele de socializare că măsurile au scopul de a reduce riscurile pentru copii și
14:10
Constantin Țuțu, fost deputat democrat și cunoscut publicului drept fost bodyguard al lui Vlad Plahotniuc, a fost condamnat la 8 ani de închisoare. Sentința a fost pronunțată marți, 27 ianuarie, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, în lipsa inculpatului. Potrivit deciziei instanței, Constantin Țuțu urmează să-și execute pedeapsa într-un penitenciar de tip semi-închis. În prezent,
14:00
12 copii se numără printre cele 56 de persoane care au ajuns la Serviciul Medical de Urgență din municipiul Bălți în perioada 26 ianuarie și până la publicarea acestui material. Informația a fost confirmată pentru presă de Andreea Galici, purtătoarea de cuvânt a Spitalului Clinic Bălți. Amintim că meteorologii din R. Moldova au emis un
14:00
Destinații noi din R. Moldova. Wizz air anunță încă patru rute din Chișinău spre Germania, Grecia, Italia, și Elveția # NordNews
Wizz Air, lider pe piața aviatică din Europa Centrală și de Est, dar și din Republica Moldova, anunță lansarea a patru rute noi de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga". Astfel, în acest an, pasagerii vor putea vizita insula Rodos din Grecia, orașul Rimini din Italia, numit și bijuteria Mării Adriatice, orașul Cologne din Germania, precum
13:30
Un bărbat din Chișinău a pierdut 100 de mii de lei de pe card după un apel telefonic suspect, în care escrocii s-au dat drept reprezentanți ai unei companii de telecomunicații. Sub pretextul unor „actualizări tehnice", aceștia l-au convins să acceseze un link, care le-a oferit acces la datele bancare și, ulterior, la bani. Cazul
13:30
Pentru a preveni și combate corupția, Ministerul Afacerilor Interne pune la dispoziția cetățenilor linia telefonică anticorupție – 1520. Este un număr la care pot fi semnalate fapte ilegale sau suspiciuni de corupție, inclusiv situații care pot implica angajați ai instituției. Fiecare apel este tratat cu seriozitate și confidențialitate, iar sesizările sunt analizate cu atenție și
13:20
VIDEO Poleiul dă bătăi de cap șoferilor: peste 1,3 mii de tone de sare și material antiderapant, împrăștiate pe drumurile naționale # NordNews
Drumurile naționale din Republica Moldova sunt monitorizate permanent, pe fondul condițiilor meteo nefavorabile, iar drumarii intervin continuu pentru a menține traficul funcțional. În ultimele 24 de ore, pe traseele naționale au fost împrăștiate peste 1,35 mii de tone de sare tehnică și material antiderapant, pentru a reduce riscul de lunecuș. Potrivit informațiilor transmise de Administrația
13:10
Miza discursului de astăzi al Maiei Sandu la APCE depășește retorica de solidaritate cu Ucraina și reprezintă un diagnostic rece pus unei Europe care a confundat lipsa unui conflict armat deschis împotriva UE cu siguranța. Teza centrală a Chișinăului este un avertisment pragmatic: frigul din case și minciunile de pe internet sunt arme la fel
13:00
Lecțiile au fost suspendate marți, 27 ianuarie, în peste 200 de școli din Republica Moldova, după ce poleiul și ghețușul au îngreunat deplasarea elevilor și a profesorilor. Instituțiile au decis fie anularea orelor, fie mutarea acestora în online sau în regim mixt, urmând ca lecțiile neținute să fie recuperate ulterior. Potrivit datelor publicate de Ministerul
Acum 12 ore
10:20
Tăieri ilegale masive în mai multe localități din Dondușeni: Prejudiciul depășește 110 mii de lei # NordNews
Peste 370 de arbori au fost tăiați ilegal în mai multe localități din raionul Dondușeni, iar prejudiciul cauzat mediului depășește 110 mii de lei. Cazurile au fost descoperite în urma unor razii efectuate de inspectorii de mediu. Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul de Mediu Dondușeni, tăierile ilegale au fost depistate în fondul forestier aflat în
10:10
VIDEO Intervenție salvatoare la Rezina: o gravidă, transportată de polițiști pe timp de polei # NordNews
Polițiștii din raionul Rezina au intervenit pentru a ajuta o femeie însărcinată din satul Mateuți, după ce ambulanța nu a putut ajunge la domiciliul acesteia din cauza ghețușului format pe traseu. Pentru a nu pierde timp, oamenii legii au preluat femeia de la domiciliu și au transportat-o în siguranță până la echipajul medical, care a
09:20
Poliția avertizează șoferii asupra condițiilor periculoase de trafic pe mai multe drumuri din Republica Moldova. Potrivit oamenilor legii, pe traseul Gașpar–Edineț carosabilul este extrem de alunecos, ceea ce sporește riscul producerii accidentelor rutiere. De asemenea, circulația este blocată, la moment, pe traseul Fetești–Edineț, unde s-au format coloane de vehicule, iar deplasarea este îngreunată din cauza
Acum 24 ore
07:40
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,05 lei. Carburantul costă 22,99 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,07 lei până la costul de 19,69 lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de
26 ianuarie 2026
22:50
Satul Răuțel din raionul Fălești se pregătește la conectarea sistemului de aprovizionare cu apă din municipiul Bălți, într-un proiect comun cu satul vecin Pârlița. Toate rețelele de alimentare cu apă au fost trase. Este vorba despre aproape 36 de kilometri de conducte, realizate pe întreg teritoriul localității din raionul Fălești. Declarațiile aparțin primarului satului Răuțel,
21:40
„Armata te face bărbat", o replică auzită în familie de mulți băieți încă din copilărie. În Republica Moldova, serviciul militar este de mult timp un subiect de discuții. Unii înțeleg datoria de soldat ca pe un an pierdut, iar alții văd în ea o vocație. Totuși, Armata Națională își urmează drumul încă din 1991, iar
Ieri
20:10
Nativii sunt presați să ducă la bun sfârșit anumite idei și intenții. Citește horoscopul zilei de 27 ianuarie 2026 și vezi despre ce este vorba. Cei mai mulți vor observa cum detaliile ies la iveală fără voia lor, potrivit catine.ro. Nativii sunt sfătuiți să lase liniștea nopții să îi ghideze. Această zi pare să fie
19:40
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 27 ianuarie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.9879 lei, mai scump cu 0,01 lei; Dolarul american: 16.8589 lei, mai ieftin cu 0,16 lei; Leul românesc: 3.9225 lei; Hrivna ucraineană: 0.3908 lei; Rubla rusească: 0.2209
19:40
La Teatrul Național „Vasile Alecsandri" din Bălți, memoria Holocaustului este readusă în prim-plan prin artă. În perioada 26–30 ianuarie, publicul este invitat să asiste la o serie de momente dramatico-educative inspirate din operele „Băiatul cu pijamale în dungi" și „Jurnalul Annei Frank". Prima reprezentație a avut loc astăzi, 26 ianuarie. „Sper să n-ajungă nimeni în
18:50
EDITORIAL Denis Chirtoca | Un „da” care a divizat Moldova! Integrarea europeană sau unirea cu România, singurele opțiuni văzute de președintele Maia Sandu # NordNews
O propoziție. Atât a fost nevoie. Un „da" rostit într-un interviu pentru presa britanică și Republica Moldova s-a împărțit, din nou, în două tabere. Președinta Maia Sandu a spus că, dacă ar exista un referendum, ea ar vota pentru unirea cu România. A menționat că este o opțiune personală, nu un proiect politic pe care
18:40
VIDEO Dar din dar face Raiul. Pian nou pentru Școala de Arte din Pepeni, donat de un preot din Iași # NordNews
Elevii Școlii de Arte „Mihai Dolgan" din comuna Pepeni, raionul Sângerei, au primit un pian nou. Donația vine din partea unui preot din municipiul Iași, care a dorit să rămână anonim. Noul instrument va facilita desfășurarea lecțiilor practice, va reduce timpul de așteptare pentru elevi și va ușura organizarea orarului didactic
16:40
16:20
Femeile din Republica Moldova vor primi invitații electronice pentru screeningul cervical gratuit prin intermediul sistemului digital M-Notify, care le poate informa inclusiv atunci când se află în afara țării. Platforma a fost prezentată luni, în cadrul Săptămânii internaționale de prevenire a cancerului de col uterin, lansată de Ministerul Sănătății, transmite IPN. Ediția din acest an [...] Articolul Screening cervical gratuit: Ministerul Sănătății introduce notificări digitale apare prima dată în NordNews.
16:20
FOTO Razii în raionul Edineț: tăieri ilegale de arbori descoperite în mai multe localități # NordNews
Inspectorii de mediu din raionul Edineț au desfășurat recent mai multe razii de control, cu scopul de a verifica modul în care sunt respectate lucrările silvotehnice și legislația de mediu în fondul forestier. În urma verificărilor efectuate în teren, au fost identificate mai multe cazuri de tăieri ilegale de arbori, soldate cu prejudicii semnificative aduse [...] Articolul FOTO Razii în raionul Edineț: tăieri ilegale de arbori descoperite în mai multe localități apare prima dată în NordNews.
16:00
Loteria Națională a Moldovei a obținut patru certificări internaționale ISO recunoscute la nivel mondial # NordNews
S.A. Loteria Națională a Moldovei anunță obținerea a patru certificări internaționale ISO, în urma unui proces complex de audit și evaluare externă, care confirmă alinierea instituției la standarde internaționale de calitate, securitate, integritate și responsabilitate de mediu. Instituția a fost certificată în domeniile securității informației, prevenirii mitei, managementului calității și managementului mediului, ca rezultat al [...] Articolul Loteria Națională a Moldovei a obținut patru certificări internaționale ISO recunoscute la nivel mondial apare prima dată în NordNews.
15:00
Satul Răuțel ar putea face pasul spre amalgamare cu satul vecin Pârlița, ambele din raionul Fălești. O eventuală unire ar însemna pentru locuitorii din Pârlița acces la servicii publice deja funcționale în Răuțel: transport public, salubrizare și servicii de apă oferite de ÎM „Regia Apă-Canal Bălți”. Anunțul a fost făcut de primarul satului Răuțel, Tudor [...] Articolul VIDEO Răuțel și Pârlița ar putea avea o singură primărie apare prima dată în NordNews.
13:00
Prețul aurului a depășit pentru prima dată pragul de 5.000 de dolari pe uncie, pe fondul incertitudinilor politice și economice la nivel global, notează The Guardian, citat de digi24.ro. Luni, metalul prețios a înregistrat o creștere de 1,8%, ajungând la 5.078 dolari pe uncie, potrivit Bloomberg. Experții susțin că volatilitatea este cauzată de politicile și [...] Articolul Record absolut: aurul depășește pragul de 5.000 de dolari apare prima dată în NordNews.
12:40
Intervenții IGSU pe traseele Moldovei din cauza poleiului: salvatorii au ajutat ambulanțe și autoturisme blocate # NordNews
Pe parcursul zilei de 25 ianuarie 2026, condițiile meteo nefavorabile au creat situații de risc pe traseele din Moldova, iar salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit în 47 de cazuri pentru deblocarea și tractarea mijloacelor de transport. Printre intervențiile notabile se numără: Un autoturism Opel derapat de pe traseul M5, în [...] Articolul Intervenții IGSU pe traseele Moldovei din cauza poleiului: salvatorii au ajutat ambulanțe și autoturisme blocate apare prima dată în NordNews.
12:40
Soldații ruși sunt scoși din spital și trimiși pe front direct în scaun cu rotile: „Ce rost au puștile dacă nici măcar nu putem merge?” # NordNews
Un sergent rus de 46 de ani, Roman Bairamov, rănit grav la bazin și picioare în noiembrie 2025, a fost trimis înapoi pe front în Ucraina în decembrie, deși era imobilizat într-un scaun cu rotile. Familia sa a relatat că nu se putea deplasa singur și a fost trimis în linia I direct din spital, [...] Articolul Soldații ruși sunt scoși din spital și trimiși pe front direct în scaun cu rotile: „Ce rost au puștile dacă nici măcar nu putem merge?” apare prima dată în NordNews.
11:50
3 lucruri de făcut după ce mănânci, pentru un control mai bun al glicemiei. Ce recomandă specialiștii # NordNews
Aceste obiceiuri rapide pot crea o mare diferență. 3 lucruri de făcut după ce mănânci, pentru un control mai bun al glicemiei. Obiceiurile sănătoase de zi cu zi după masă te pot ajuta să îți gestionezi glicemia, potrivit catine.ro. Fă o scurtă plimbare, bea apă și adaugă fibre după masă pentru a reduce creșterea nivelului [...] Articolul 3 lucruri de făcut după ce mănânci, pentru un control mai bun al glicemiei. Ce recomandă specialiștii apare prima dată în NordNews.
11:40
Scene de o violență extremă au fost surprinse la Brăila, în România, unde mai mulți minori s-au filmat în timp ce atacau un tânăr folosind macete, spray-uri lacrimogene și bâte metalice. Imaginile au fost ulterior distribuite pe rețelele de socializare, provocând un val de reacții, transmite protv.ro. Potrivit presei române, unul dintre incidente s-a produs [...] Articolul VIDEO Haos pe străzile Brăilei. Minori se filmează în timp ce atacă cu macete apare prima dată în NordNews.
10:40
Deputata Partidului Acțiune și Solidaritate, Anastasia Nichita, a anunțat că renunță la mandatul de deputat. Decizia a fost făcută publică printr-un mesaj adresat cetățenilor, în care sportiva explică motivele care au stat la baza acestui pas. Potrivit Anastasiei Nichita, hotărârea nu a fost una impulsivă, ci rezultatul unei perioade îndelungate de reflecție și analiză a [...] Articolul Anastasia Nichita renunță la mandatul deputat PAS apare prima dată în NordNews.
10:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a anunțat suspendarea temporară a importului de carne de pasăre și a produselor derivate din carne de pasăre provenite din Ucraina. Potrivit ANSA, decizia a fost luată ca măsură de precauție, cu scopul de a proteja sănătatea consumatorilor din Republica Moldova și de a garanta că pe piață sunt plasate [...] Articolul Importul de carne de pasăre din Ucraina, sistat temporar de ANSA apare prima dată în NordNews.
09:30
Străzile acoperite de polei au trimis, duminică, 25 ianuarie, sute de oameni la spital. Unitatea de Primiri Urgențe a Institutului de Medicină Urgentă din Chișinău a înregistrat un flux extrem de pacienți, majoritatea cu traumatisme provocate de căderi și accidente produse din cauza carosabilului alunecos. Potrivit datelor oferite de instituție, până la ora 18:00 a [...] Articolul Poleiul umple spitalele: 270 de persoane au ajuns la urgență într-o zi apare prima dată în NordNews.
09:20
Un grav accident rutier a fost înregistrat în această dimineață în raionul Fălești, soldat cu decesul unui polițist în vârstă de 30 de ani, angajat al Inspectoratului de Poliție Fălești. Potrivit informațiilor oferite de autorități, bărbatul se deplasa spre serviciu cu automobilul personal, de marca Opel, când, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, a pierdut controlul [...] Articolul Accident mortal în raionul Fălești: un polițist de 30 de ani a decedat apare prima dată în NordNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:10
Nativii simt o energie calmă și sunt determinați să-și ducă planurile la bun sfârșit. Citește horoscopul zilei de 26 ianuarie 2026 și vezi despre ce este vorba. Vor avea parte de momente simple, dar extrem de valoroase, potrivit catine.ro. Astrele îi atenționează pe nativi că este necesar să se îndepărteze de sentimentul vinovăției. Cu [...] Articolul Berbecii se simt descurajați. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
16:50
VIDEO Cântece, voie bună și bucate alese la Prepelița. Satul și-a luat rămas-bun de la sărbătorile de iarnă # NordNews
Locuitorii comunei Prepelița din raionul Sîngerei au încheiat sărbătorile de iarnă la cea de-a treia ediție a festivalului „Tradiția ne adună”. Pe scena amenajată în Scuarul Casei de Cultură au evoluat artiști autohtoni, Ansamblul „Prepelițanca”, Adriana Aparatu, Gheorghe Șoimu, Andrian Corolevschi și Ion Pogor. Invitatul special al serii, Igor Cuciuc, a adunat lumea la horă [...] Articolul VIDEO Cântece, voie bună și bucate alese la Prepelița. Satul și-a luat rămas-bun de la sărbătorile de iarnă apare prima dată în NordNews.
12:40
Creștinii ortodocși de rit vechi o sărbătoresc, pe 25 ianuarie, pe Sfânta Muceniță Tatiana, cunoscută drept ocrotitoarea tinerilor și a studenților. Sfânta este prăznuită pentru credința sa neclintită și pentru sacrificiul suprem, fiind martirizată în secolul al III-lea, după ce a refuzat să renunțe la credința creștină. „Are o semnificație destul de importantă. Această Sfântă [...] Articolul VIDEO Sfânta Muceniță Tatiana, sărbătorită de creștinii de rit vechi apare prima dată în NordNews.
24 ianuarie 2026
21:10
Unire, securitate, Rusia, Europa, bani în politică și adevăruri incomode. În acest episod al podcastului „Vin cu Pelin”, Dumitru Pelin discută la rece cu liderul Partidului Național Moldovenesc, Dragoș Galbur, despre unirea Republicii Moldova cu România, declarațiile Maiei Sandu, limitele referendumului, războiul hibrid dus de Federația Rusă și fragilitatea statului moldovean. O conversație directă, fără [...] Articolul Podcast Dușmanul nostru e Rusia. Dragoș Galbur: Unirea e singura soluție apare prima dată în NordNews.
20:10
Nativi sunt ghidați de către astre și îi îndeamnă să fie răbdători cu planurile lor. Citește horoscopul zilei de 25 ianuarie 2026 și vezi despre ce este vorba. Există momente simple care necesită mișcări intenționate. Nu este nevoie ca acțiunile să fie făcute în grabă, potrivit catine.ro. Intențiile mici realizate cu gesturi tandre își [...] Articolul Capricornii se gândesc la trecut. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
13:10
Militarul prin contract al Armatei Naționale, care s-a rănit prin împușcare cu arma din dotare la data de 20 ianuarie, în timpul executării serviciului într-o unitate din garnizoana Florești, a decedat. Anunțul a fost făcut astăzi de Ministerul Apărării. Potrivit comunicatului oficial, tânărul a murit la ora 3:50, la spital, unde se afla internat în [...] Articolul Militarul rănit la Florești a decedat în spital apare prima dată în NordNews.
13:00
FALSURI noi de la Igor Dodon: „Acord militar cu Ucraina” și „SUA excluse din lista partenerilor strategici” # NordNews
În cadrul emisiunii «На грани» din 23 ianuarie 2026 de la postul de televiziune Exclusiv TV, liderul PSRM și deputatul Igor Dodon a reluat mai multe din afirmațiile sale false și manipulatoare, în consonanță cu retorica Kremlinului, despre „curatorii occidentali” care ar încerca să atragă R. Moldova în războiul din Ucraina, despre „militarizarea” țării etc. [...] Articolul FALSURI noi de la Igor Dodon: „Acord militar cu Ucraina” și „SUA excluse din lista partenerilor strategici” apare prima dată în NordNews.
