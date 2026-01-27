Fostul bodyguard al lui Plahotniuc, condamnat la 8 ani

16:40

Te întrebi care este temperatura optimă în casă pe timp de iarnă? Specialiștii îți vin în ajutor și dezvăluie câte grade sunt recomandate în locuință. Vremea de iarnă aduce cu sine condiții de umezeală, frig și aer uscat, potrivit catine.ro. Fiecare dintre aceste elemente pune la încercare sistemul de încălzire al locuinței, în timp [...] Articolul Temperatura optimă în casă pe timp de iarnă. Câte grade sunt recomandate în locuință apare prima dată în NordNews.