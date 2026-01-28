Prognoza meteo pentru 28 ianuarie. Vreme rece în toată țara

13:30

Un bărbat din Chișinău a pierdut 100 de mii de lei de pe card după un apel telefonic suspect, în care escrocii s-au dat drept reprezentanți ai unei companii de telecomunicații. Sub pretextul unor „actualizări tehnice", aceștia l-au convins să acceseze un link, care le-a oferit acces la datele bancare și, ulterior, la bani. Cazul [...]