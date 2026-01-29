Noi norme sanitar-veterinare pentru creșterea porcilor, aprobate de Guvern

11:50

Aceste obiceiuri rapide pot crea o mare diferență. 3 lucruri de făcut după ce mănânci, pentru un control mai bun al glicemiei. Obiceiurile sănătoase de zi cu zi după masă te pot ajuta să îți gestionezi glicemia, potrivit catine.ro. Fă o scurtă plimbare, bea apă și adaugă fibre după masă pentru a reduce creșterea nivelului [...]