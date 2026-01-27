Carburanții se scumpesc. Tarifele pentru 27 ianuarie

17:10

Metodele de evaluare a elevilor din Republica Moldova se schimbă din anul de studii 2025–2026. Ministerul Educației și Cercetării a aprobat un nou set de reguli, care prevede minimum două note pe an la fiecare disciplină, dintre care una obligatoriu sumativă pentru promovare. Totodată, vor fi eliminate calificativele descriptive, precum „Excelent” sau „Bravo”, iar elevii [...] Articolul VIDEO Noi reguli de evaluare: Două note obligatorii, teze la alegere și autonomie mai mare pentru profesori apare prima dată în NordNews.