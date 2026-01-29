ÎN CONTEXT | Un fost viceprimar acuză administrația capitalei de „eșec” în combaterea ghețușului. Consilier MAN: „Au lucrat peste 1.500 de angajați”
Moldova1, 29 ianuarie 2026 11:30
Intervenția autorităților din capitală pentru a gestiona criza provocată de polei și ghețuș a reprezentat un „eșec total”, afirmă fostul consilier municipal Victor Chironda. De cealaltă parte, Valentin Cebotari, consilier municipal din partea Mișcării Alternativa Națională (MAN), conduse de primarul Ion Ceban, susține că 1.500 de angajați și sute de voluntari au lucrat nonstop pentru a curăța străzile.
• • •
Nebunie în Liga Campionilor: Benfica Lisabona s-a calificat în play-off grație golului marcat de portarul Anatolii Trubin # Moldova1
Dramatism total în grupa unică a Ligii Campionilor la fotbal. Benfica Lisabona s-a calificat in extremis în play-off, după ce a învins în ultima etapă formația Real Madrid cu scorul de 4:2. Portarul ucrainean Anatolii Trubin a marcat în minutul 90+8, iar „Vulturii” au plusat la capitolul golaveraj. Realul a deschis scorul în minuul 30 prin Kylian Mbappé.
ANALIZĂ | Crearea PACCO este nejustificată: Soluția experților pentru Procuratura Anticorupție și PCCOCS # Moldova1
Inițiativa de creare a Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate (PACCO), prin comasarea procuraturilor specializate din Republica Moldova, nu este suficient justificată și riscă să slăbească lupta împotriva marii corupții, avertizează Centrul pentru Resurse Juridice din Moldova (CRJM), într-o analiză.
Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au decis prelungirea cu 60 de zile a măsurii preventive de liberare provizorie sub control judiciar în privința inculpatului Nicanor Ciochină, cu calcularea termenului începând din 5 februarie. Decizia a fost pronunțată în ședința de joi, 29 ianuarie, după ce procurorii au înaintat un demers de prelungire a măsurii preventive.
Peste 100.000 de cetățeni ai R. Moldova au rămas fără buletinele românești în ultimii doi ani # Moldova1
România a anulat peste 162.000 de buletine, dintre care 66% sau circa 100.000 aparțineau românilor născuți în R. Moldova, arată datele Ministerului Afacerilor Interne de la București. În total, persoane din 86 de state au rămas fără buletine, în baza noii legi aprobate de Parlamentul României în 2023.
Protest cu portrete la Primăria Chișinău: consilierii MAN cheamă fracțiunile la ședința CMC # Moldova1
Portretele consilierilor municipali din fracțiunile Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) au fost afișate în fața Primăriei Chișinău în cadrul unei acțiuni desfășurate de fracțiunea Mișcarea Alternativa Națională (MAN) înaintea unei noi ședințe a Consiliului Municipal Chișinău (CMC), programată pentru 29 ianuarie.
Avocat din Ungheni, reținut într-un dosar de trafic de influență: Promisiunea făcută în schimbul a 5.000 de euro # Moldova1
Ar fi pretins 5.000 de euro de la o persoană cu promisiunea de a influența deciziile într-o cauză penală ce vizează infracțiunea de violență în familie.Un avocat din municipiul Ungheni a fost reținut pentru 72 de ore, fiind bănuit de trafic de influență.
Odihna - resursă, nu recompensă: experiența săptămânii de lucru de patru zile din Islanda # Moldova1
Contrar așteptărilor, săptămâna de muncă de patru zile aplicată în Islanda a îmbunătățit starea de bine a salariaților, fără a afecta productivitatea. Salariile au rămas neschimbate, iar nivelul serviciilor și așteptările au fost menținute.
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a investit 508 milioane de euro în 19 proiecte din Republica Moldova, implementate pe parcursul anului 2025, aproape dublu față de cei 280 de milioane de euro investiți în 14 proiecte în anul 2024 și foarte aproape de recordul istoric al țării - 525 de milioane de euro în 2022.
Un avocat din municipiul Ungheni a fost reținut pentru 72 de ore, fiind bănuit de trafic de influență într-o cauză penală ce vizează infracțiunea de violență în familie. Reținerea a fost efectuată de ofițerii Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii Procuratura Anticorupție. Reținerea a avut loc în cadrul unei operațiuni comune a Centrului Național Anticorupție (CNA) și a Procuraturii Anticorupție.
Ploaie și ceață densă în R. Moldova: 576 de solicitări urgente cu traumatisme în ultima zi # Moldova1
Condițiile meteo nefavorabile au afectat populația și în ultimele 24 de ore. Potrivit Guvernului, echipele medicale au recepționat, în ultima zi, 576 de solicitări urgente cu traumatisme, iar 1.691 de consumatori din trei raioane nu au în prezent energie electrică.
Săptămâna de muncă de 4 zile aplicată în Islanda, contrar așteptărilor, a îmbunătățit starea de bine a salariaților, fără a afecta productivitatea. Salariile au rămas neschimbate, iar nivelul serviciilor și așteptările au fost menținute.
R. Moldova rămâne sub monitorizarea APCE: Combaterea corupției, dificultățile economice și reforma justiției, domenii problematice # Moldova1
Republica Moldova înregistrează progrese vizibile în consolidarea instituțiilor democratice și în procesul de integrare europeană, însă rămâne, deocamdată, sub monitorizarea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) au declarat, la Strasbourg, președinta APCE, Petra Bayr, și vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul de Externe al Republicii Moldova.
Republica Moldova caută soluții pentru absorbția fondurilor europene, cu sprijinul României # Moldova1
Republica Moldova poate beneficia de fonduri europene consistente pentru proiecte sociale, însă capacitatea redusă de absorbție rămâne una dintre principalele provocări. Lipsa asistenței tehnice, problemele de monitorizare și resursele administrative limitate îngreunează accesarea finanțărilor nerambursabile. România, care a acumulat experiență în acest domeniu, și-a exprimat disponibilitatea de a oferi sprijin autorităților de la Chișinău.
Circa 4.700 de consumatori din trei raioane ale țării așteaptă în continuare să fie reconectați la energia electrică, după ce au fost deconectați din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, care au provocat căderi de arbori și rupturi de conductoare.
Atacuri cu drone în Ucraina: victime în Zaporijjie, infrastructură avariată în alte regiuni # Moldova1
Rusia a lansat un nou atac aerian asupra Ucrainei în noaptea de 29 ianuarie, fiind vizate mai multe orașe din sudul și estul țării. Cele mai grave consecințe au fost înregistrate în regiunea Zaporijjie, unde au fost raportate victime, distrugeri de locuințe și incendii. Lovituri au avut loc și la Odesa, precum și la Krivîi Rih, transmite Serviciul pentru Situații de Urgență al Ucrainei.
Intervenții nocturne pe șoselele naționale: drumarii au curățat carosabilul de ghețuș și arbori căzuți # Moldova1
Ceața densă, carosabilul umed și porțiunile cu ghețuș au ținut drumarii în acțiune toată noaptea, intervențiile fiind concentrate pe mai multe trasee naționale pentru menținerea siguranței rutiere, avertizează Administrația Națională a Drumurilor.
Trump amenință Iranul cu lovituri militare dacă nu acceptă o nouă înțelegere nucleară. Teheranul - deschis negocierilor, dar va răspunde unei agresiuni # Moldova1
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a amenințat că va ordona lovituri militare împotriva Iranului dacă autoritățile de la Teheran nu vor accepta încheierea unei noi înțelegeri privind programul nuclear. Declarațiile vin pe fondul consolidării prezenței militare americane în regiunea Golfului Persic și al reluării presiunilor politice asupra regimului iranian, notează BBC.
Olimpiadele școlare raionale, municipale și zonale se amână cu o săptămână din cauza condițiilor meteo. Probele vor începe pe 7 februarie # Moldova1
Olimpiadele școlare raionale, municipale și zonale, organizate în baza testelor unice, se amână cu o săptămână din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Anunțul a fost făcut de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), care precizează că probele ce urmau să înceapă la 31 ianuarie vor fi reprogramate pentru 7 februarie 2026.
Corespondență Dan Alexe | Bucureștiul discutat în Parlamentul European printre orașele ce vor să găzduiască o mare agenție UE # Moldova1
Parlamentul European a deschis miercuri, 28 ianuarie, procesul intern de selectare a orașului care va găzdui sediul Autorității Vamale a UE (EUCA). Nouă orașe candidează: București, Haga, Liège, Lille, Málaga, Porto, Roma, Varșovia și Zagreb. Va putea însă capitala României să concureze cu Lille, Roma, Porto sau Varșovia pentru a adăposti această nouă agenție europeană care urmează să fie înființată în 2028?
Poleiul a pus la grea încercare medicii de la Urgență. Sute de pacienți cu fracturi și entorse în doar câteva zile # Moldova1
Poleiul de pe drumuri și trotuare a transformat ultimele zile de iarnă într-un adevărat test pentru angajații de la Institutul de Medicină Urgentă. Medicii au lucrat la foc continuu în ultimele patru zile pentru a face față fluxului mare de pacienți cu traumatisme provocate de ghețuș. Cu ture prelungite până după miezul nopții și cu puține pauze, personalul medical a acordat ajutor sutelor de persoane ajunse la Unitatea de Primiri Urgențe cu fracturi, entorse și alte traumatisme.
Comisia Europeană pregătește un proces alternativ, simplificat, de aderare la UE, pentru a permite Ucrainei și Republicii Moldova să intre mai rapid în UE, ca un soi de aderare simplificată și parțială. Acest plan cu două viteze provoacă însă îngrijorare în rândul unora dintre membrii actuali, chiar dacă asta ar fi, în realitate, o parte a unui potențial acord de pace cu Rusia.
Legea vettingului a ajuns la Curtea Constituțională | Expert: „Parlamentul a votat o altă formulă decât cea avizată de CSM” # Moldova1
Decizia Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) de a sesiza Curtea Constituțională pe marginea Legii vettingului scoate la iveală unele disensiuni între Parlament, Președinție și autoritatea de autoadministrare a sistemului judecătoresc. Președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), Ilie Chirtoacă, a explicat că argumentul principal este că Parlamentul a votat proiectul într-o redacție diferită față de cea avizată inițial de CSM.
Crimă gravă în Chișinău: Un bărbat de 35 de ani, ucis într-un conflict. Cadavrul a fost abandonat lângă Vadul lui Vodă # Moldova1
Un bărbat în vârstă de 35 de ani a fost ucis într-un conflict izbucnit într-un apartament din Chișinău, iar ulterior cadavrul acestuia a fost transportat și abandonat într-o zonă din apropierea localității Vadul lui Vodă. În legătură cu acest caz, au fost reținute cinci persoane, anunță Poliția Republicii Moldova.
Locuitorii Capitalei au golit rafturile cu sare alimentară în zilele în care trotuarele și drumurile au fost acoperite cu gheață. Jurnaliștii Moldova 1 au verificat cinci magazine din Chișinău, însă nu au găsit sare alimentară pe rafturi, comercianții spunând că stocurile s-au epuizat rapid și că nu știu exact când vor fi reaprovizionate.
Rubio: Disputa privind Donețkul rămâne principalul obstacol în negocierile de pace privind Ucraina # Moldova1
Disputa privind statutul regiunii Donețk rămâne una dintre cele mai dificile probleme în negocierile mediate de Statele Unite pentru încheierea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Declarația a fost făcută miercuri, 28 ianuarie, de secretarul de stat american, Marco Rubio, în cadrul unei audieri în Senatul SUA, relatează Reuters.
Lotul național de biatlon a debutat la Campionatele Europene din Norvegia! În proba individuală masculină pe distanța de 20 de kilometri au luat startul 5 reprezentanți ai Republicii Moldova.
Ilie Bolojan, la Berlin: „Republica Moldova rămâne o prioritate strategică pentru România” # Moldova1
Republica Moldova rămâne o prioritate strategică pentru România, iar stabilitatea Chișinăului și parcursul său european au un impact direct asupra securității întregii regiuni. Declarația a fost făcută de premierul României, Ilie Bolojan, în cadrul vizitei oficiale de două zile efectuate în Germania, unde a avut o întrevedere cu cancelarul federal Friedrich Merz.
Obligațiuni în loc de bani pentru fermieri: Autoritățile analizează achitarea datoriilor la subvenții, agricultorii cer lichidități # Moldova1
Autoritățile analizează mai multe opțiuni pentru achitarea restanțelor la subvențiile agricole, inclusiv înlocuirea plăților directe cu obligațiuni de stat garantate. Precizările au fost făcute miercuri, după ședința Guvernului, de ministrul Finanțelor, Adrian Gavriliță, și de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga.
Moțiune împotriva MAIA, proiecte cu sigla UE și ratificări internaționale - agenda Parlamentului la începutul sesiunii de primăvară # Moldova1
O moțiune simplă asupra politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), mai multe proiecte de lege cu sigla Uniunii Europene, ratificări internaționale și modificări legislative importante se vor afla pe agenda deputaților la începutul sesiunii de primăvară 2026. Deputatii se vor întruni în ședințe plenare începând cu 3 februarie, după ce Biroul permanent a aprobat ordinea de zi pentru perioada 3-5 februarie.
Aproape jumătate dintre instituțiile de învățământ general din Republica Moldova au desfășurat procesul educațional în regim online, miercuri, 28 ianuarie, în contextul condițiilor meteorologice dificile, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC).
Câte dintre casele și blocurile din Republica Moldova ar rezista unui cutremur major, de peste 7 grade pe scara Richter? Un răspuns clar la această întrebare nu există, chiar dacă țara noastră se află într-o zonă seismică activă. Pe de o parte, lipsesc datele actualizate privind starea edificiilor, iar pe de altă parte, fiecare seism are particularitățile sale, iar impactul nu poate fi estimat cu precizie.
Peste 500 de școli au trecut la lecții online pe 28 ianuarie, în contextul condițiilor meteo dificile # Moldova1
Aproape jumătate dintre instituțiile de învățământ general din Republica Moldova au desfășurat procesul educațional în regim online, miercuri, 28 ianuarie, în contextul condițiilor meteorologice dificile, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC).
Circulația rutieră se desfășura în condiții dificile miercuri seara, 28 ianuarie, în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, din cauza ceții dense și a carosabilului alunecos. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vizibilitatea era redusă pe arii extinse, iar din cauze temperaturilor sub 0 grade Celsius se va intensifica și menține poleiul.
Cât de pregătite sunt clădirile din Republica Moldova pentru un cutremur major? Răspunsul, încă necunoscut # Moldova1
Câte dintre casele și blocurile din Republica Moldova ar rezista unui cutremur major, de peste 7 grade pe scara Richter? Un răspuns clar la această întrebare nu există, chiar dacă țara noastră se află într-o zonă seismică activă. Pe de o parte, lipsesc datele actualizate privind starea edificiilor, iar pe de altă parte, fiecare seism are particularitățile sale, iar impactul nu poate fi estimat cu precizie. Autoritățile susțin însă că, în următorii patru ani, vor fi elaborate hărți detaliate privind vulnerabilitatea clădirilor și mecanismele de răspuns în caz de cutremur.
Transferul atacantului moldovean Alexandru Boiciuc la Bihor Oradea a fost anunțat oficial. Echipa dintr-a doua divizie a fotbalului românesc a făcut deplasarea în Turcia, unde va efectua un cantonament de pregătire, iar Boiciuc a fost inclus în lot. Bihorul forțează revenirea pe prima scenă a fotbalului românesc, iar pentrui a-și atinge obiectivul, clubul orădean încearcă să înregimenteze jucători experimentați. Printre aceștia se numără și atacantul de 28 de ani.
Zece posturi tv din R. Moldova, amendate cu 248.000 de lei: Nu respectă cota minimă de produs local în limba română # Moldova1
Consiliului Audiovizualului a aplicat amenzi în sumă de 248 de mii de lei pentru zece posturi de televiziune din R. Moldova care nu au respectat durata medie zilnică de produs local (opt ore), cota minimă de produs local în primă difuzare, în limba română și în orele de maximă audiență, așa cum prevede legislația.
Reactualizarea valorilor cadastrale, necesară: „Dacă ne dorim localități dezvoltate, trebuie să plătim” # Moldova1
Reactualizarea valorilor cadastrale este un exercițiu necesar, care ar trebui realizat cât mai frecvent, chiar dacă pentru cetățeni acest lucru va însemna impozite mai mari pe bunurile imobile. Opinia a fost exprimată de expertul economic Viorel Gîrbu. Potrivit acestuia, scopul procesului este estimarea corectă a bazei de impozitare din care autoritățile locale își colectează veniturile.
Mihai Popșoi, la APCE: „O Europă a păcii și a rezilienței” – direcția Președinției R. Moldova la Consiliul Europei # Moldova1
Republica Moldova își exercită președinția la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei (CoE) sub deviza „O Europă a păcii și a rezilienței”, având drept priorități sprijinul ferm pentru Ucraina și asigurarea răspunderii pentru crimele de agresiune comise de Federația Rusă, susținerea Noului Pact pentru Democrație și consolidarea răspunsului european la dezinformare.
Directorul Institutului de Seismologie: Un cutremur major ar putea cauza pagube de un miliard de dolari în Chișinău # Moldova1
Republica Moldova se află într-o zonă de risc seismic ridicat, iar statisticile indică faptul că un cutremur major are loc o dată la două generații, regiunea fiind expusă unui seism puternic la un interval mediu de 36 - 37 de ani. Pregătirea instituțională și educarea populației sunt esențiale pentru reducerea riscurilor unor cutremure, a afirmat directorul Institutului de Geologie și Seismologie (IGS), Igor Nicoară, la Moldova 1.
Trei camioane pline cu 22.6 tone de deșeuri electronice, exportate de la începutul anului # Moldova1
R. Moldova a exportat, de la începutul anului curent, 22.6 de tone de echipamente electrice și electronice, baterii, acumulatori și ambalaje. Deșeurile au fost sortate, verificate și documentate prin Sistemul de Colectare a Responsabilității Extinse a Producătorului, Pro Rep, autorizat să asigure colectarea, trasabilitatea, raportarea și transferul deșeurilor către reciclare, conform legislației naționale și cerințelor europene.
APOTA amenință cu proteste dacă nu este stopat transportul din Calea Moșilor: „Termenele au fost depășite” # Moldova1
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) avertizează cu organizarea unui protest, pe care îl va anunța săptămâna viitoare, dacă autoritățile nu vor soluționa până atunci problema transportului ilegal de pasageri din strada Calea Moșilor 2A din capitală.
Trei procurori, demiși de CSP: Cauze penale tărăgănate și presiuni pentru a adopta soluții cu dedicație # Moldova1
Au ignorat probatoriu, au tărăgănat nemotivat cauze penale sau au exercitat presiuni pentru a emite soluții favorabile în anumite dosare. Consiliul Superior al Procuraturii (CSP) i-a demis, în ședința din 28 ianuarie, pe procurorii Elena Panfil, Veaceslav Vacari și Eugeniu Trocin.
Elvețianul Loic Meillard a câștigat slalomul uriaș masculin desfășurat în Austria. Sportivul din Țara Cantoanelor a obținut cu această ocazie a doua sa victorie în actuala ediție a Cupei Mondiale de schi alpin. Meillard, dublu campion mondial în 2025, s-a clasat pe locul 2 în prima manșă a concursului, dar a reușit apoi o performanță solidă în manșa secundă, impunându-se cu timpul total de 2 minute, 14 secunde și 38 de sutimi de secundă.
Inspectoratul pentru Protecția Mediului: Amenzile actuale pentru pescuit ilegal nu descurajează braconajul # Moldova1
Amenzile aplicate pentru pescuitul ilegal sunt prea mici și nu îi descurajează pe cei care practică braconajul în zone cu regim special de protecție, precum râul Prut sau lacul de acumulare Costești–Stânca. În prezent, chiar și în cazul capturării ilegale a unor cantități mari de pește, inclusiv în scop de comercializare, sancțiunea contravențională nu depășește 600 de lei.
Kievul salută inițiativa Chișinăului de a elabora un nou plan de reintegrare: „Securitatea Ucrainei și a Moldovei sunt inseparabile” # Moldova1
Kievul a salutat inițiativa Chișinăului de a elabora un nou plan de reintegrare a regiunii transnistrene, care ar putea avea la bază un fond de convergență, autoritățile ucrainene declarându-se pregătite să analizeze o eventuală solicitare de sprijin.
Semifinală de foc în competiția masculină de la Australian Open. Italianul Jannik Sinner îl va înfrunta pe sârbul Novak Djokovic. Campionul ultimelor două ediții își continuă marșul triumfal spre al treilea trofeu consecutiv la Melbourne. Jucătorul clasat pe locul doi în ierarhia mondială s-a calificat în semifinale, după ce a trecut în minimum de seturi de favoritul numărul 8, americanul Ben Shelton, scor 6:3, 6:4, 6:4.
Justiția fără oameni | Cum pot fi aduși judecători noi în sistem: „Majorarea salariilor cu circa 20% în 2025 este un pas necesar, dar insuficient” # Moldova1
Republica Moldova se confruntă cu o criză severă de personal în sistemul judecătoresc, iar soluțiile nu pot veni doar prin eliminarea judecătorilor compromiși, ci mai ales din capacitatea statului de a face profesia atractivă pentru o nouă generație de magistrați. Potrivit Centrului de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), fără salarii competitive, condiții decente de muncă și proceduri de recrutare credibile, sistemul riscă să rămână blocat într-un deficit structural.
