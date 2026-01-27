VIDEO | Vasile Costiuc către Ivan Ceban: „Fii om, băi. Pune mâna pe caldare și treci și pune sare”
Cotidianul, 27 ianuarie 2026 16:00
Liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, îl acuză pe primarul Ivan Ceban de lipsă de implicare în combaterea poleiului din curtea Parlamentului. Într-un video publicat pe rețelele sociale, Costiuc susține că zona nu ar fi fost presărată cu nisip sau sare și avertizează asupra riscurilor pentru deputați și angajații instituției. „Domnul primar general, ai obraz, …
• • •
Alte ştiri de Cotidianul
Acum 10 minute
16:10
Jurnalista Natalia Morari nu a fost lăsată să intre în România. Interdicția este valabilă până în 2030 # Cotidianul
Jurnalista Natalia Morari a anunțat că i-a fost interzis accesul pe teritoriul României pentru o perioadă de cinci ani. Luni, 26 ianuarie, aceasta a încercat să traverseze frontiera pentru a confirma oficial măsura și pentru a obține documentul necesar contestării în instanță. Potrivit declarațiilor sale, interdicția este valabilă până în anul 2030, iar actele primite …
16:10
Dodon, în misiunea adevărului. Socialistul o acuză pe Maia Sandu de dezinformare în discursul de la Strasbourg: Cuvântul ei principal este „hibrid” # Cotidianul
Socialistul Dodon și-a exprimat indignarea față de discursul susținut de președinta Maia Sandu în fața Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Dodon acuză șefa statului că ar ignora problemele interne ale Republicii Moldova și susține că rolul său la APCE este de a prezenta „adevărata situație” din țară din …
Acum 30 minute
16:00
VIDEO | Vasile Costiuc către Ivan Ceban: „Fii om, băi. Pune mâna pe caldare și treci și pune sare” # Cotidianul
Liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, îl acuză pe primarul Ivan Ceban de lipsă de implicare în combaterea poleiului din curtea Parlamentului. Într-un video publicat pe rețelele sociale, Costiuc susține că zona nu ar fi fost presărată cu nisip sau sare și avertizează asupra riscurilor pentru deputați și angajații instituției. „Domnul primar general, ai obraz, …
Acum 2 ore
14:50
Marian Lupu respinge informațiile privind aducerea sa silită într-un dosar legat de Vlad Plahotniuc: „Nu am primit nicio citație” # Cotidianul
Fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, a reacționat după apariția unor informații în presă potrivit cărora ar fi fost dispusă aducerea sa silită la o ședință de judecată într-un dosar în care este vizat Vlad Plahotniuc. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Lupu afirmă că nu a fost citat legal, că se află în …
Acum 4 ore
14:10
Peste 2700 de intervenții ale ambulanței într-o singură zi. Sute de traumatisme și ambulanțe blocate de polei # Cotidianul
Serviciul de asistență medicală urgentă prespitalicească a intervenit, în ultimele 24 de ore, în peste 2700 de cazuri la nivel național, aproape o cincime dintre pacienți fiind copii. Cele mai frecvente solicitări au vizat afecțiuni respiratorii și cardiovasculare, traumatisme, dar și accidente rutiere, în timp ce condițiile meteo nefavorabile au îngreunat intervenția echipelor de ambulanță …
13:30
Anatol Șalaru: Unirea cu România ar putea deveni soluția de securitate acceptată de UE pentru Republica Moldova # Cotidianul
Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, susține că Unirea Republicii Moldova cu România ar putea ajunge să fie privită drept cea mai sigură și eficientă soluție inclusiv de Uniunea Europeană, în contextul schimbărilor geopolitice generate de războiul din Ucraina, al riscurilor de securitate din regiune și al posibilității blocării parcursului european al Chișinăului. Declarațiile au …
13:30
VIDEO | Maia Sandu la APCE: „Europa se confruntă cu două războaie – unul militar și unul hibrid” # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut un discurs la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) de la Strasbourg, în care a avertizat că Europa se confruntă în prezent cu două războaie: agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei și un război hibrid menit să submineze democrațiile europene. „M-am adresat astăzi la Strasbourg Adunării Parlamentare a …
13:30
Ultima oră: Școlile din Chișinău trec pe online până la sfârșitul săptămânii, din cauza condițiilor meteo # Cotidianul
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că toate școlile din capitală vor trece la regim online până la sfârșitul săptămânii, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile. „Astăzi am avut discuții lungi, intense, în primul rând cu specialiștii în domeniul educației, dar și alte grupuri de experți și am luat decizia. Școlile din municipiul Chișinău, până …
13:20
Constantin Țuțu a fost condamnat la 8 ani de închisoare. Știrea se actualizează.
12:20
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, afirmă fără echivoc că ar susține Unirea Republicii Moldova cu România, dacă ar fi organizat un referendum în acest sens. Declarația vine în contextul pozițiilor exprimate de președinta Maia Sandu privind parcursul european al Moldovei și relația strategică cu România, și a fost făcută în cadrul unei emisiuni de la RFI. …
Acum 6 ore
12:10
Bugetarii ale căror salarii nu vor ajunge la pragul de 6.300 de lei vor primi de la Guvern plăți compensatorii și sporuri pentru a atinge salariul minim. # Cotidianul
Guvernul urmează să examineze, în ședința din 28 ianuarie, un proiect de hotărâre prin care salariile din sectorul bugetar vor fi ajustate la noul nivel al salariului minim pe economie, stabilit la 6 300 de lei. Inițiativa aparține Ministerului Finanțelor și vizează modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1231/2018, care pune în aplicare Legea nr. 270/2018 privind …
12:10
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, critică gestionarea crizelor în Republica Moldova: „Reziliența noastră e ca regele din povestea ui Hans Christian Andersen” # Cotidianul
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a publicat o postare pe Facebook în care critică modul în care autoritățile din Republica Moldova gestionează crizele și intemperiile, subliniind că, deși în țară s-a vorbit mult despre „reziliență”, concret s-au realizat puține lucruri. „Reziliența. Reziliență în sus și în jos, la război, la pericole, crize, accidente, corupție …
12:00
Monumentul lui Vladimir Lenin, amplasat în zona Moldexpo din Chișinău, a fost vandalizat de persoane necunoscute, care au inscripționat mesaje cu vopsea. Imagini video care surprind actul de vandalism au fost publicate pe rețelele de socializare. Utilizatorul Alexandru Iftodi a postat filmulețul pe Tik Tok, însoțit de comentarii și o melodie rusească pe fundal. Contactat …
11:50
Alexandru Munteanu: „Instituțiile statului sunt mobilizate în toată țara pentru a proteja siguranța oamenilor” # Cotidianul
Instituțiile statului sunt mobilizate la nivel național și acționează coordonat pentru a curăța drumurile, a menține funcționarea serviciilor esențiale și a proteja siguranța populației. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile. Prim-ministrul a precizat că autoritățile au adoptat mai multe măsuri pentru reducerea riscurilor și facilitarea activității zilnice. Astfel, …
11:30
ANRE a aprobat costurile de bază ale Energocom pentru furnizarea gazelor naturale. Urmează cererea de ajustare a tarifelor # Cotidianul
Agenția Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat astăzi costurile de bază ale S.A. „Energocom” aferente activității de furnizare a gazelor naturale, pentru anul 2026. Aceasta reprezintă o etapă obligatorie înainte ca Energocom să depună către ANRE cererea de ajustare a tarifelor la gaze, achitate de consumatorii finali. Astfel, ANRE a aprobat costuri de …
10:40
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu își află astăzi sentința, fiind acuzat de escrocherie, trafic de influență și îmbogățire ilicită # Cotidianul
Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, urmează să pronunțe astăzi sentința în dosarul fostului deputat democrat Constantin Țuțu, acuzat de escrocherie, îmbogățire ilicită și trafic de influență. Pe cele trei capete de acuzare, procurorii cer o pedeapsă de 15 ani de închisoare, transmite IPN. Pe lângă aceasta, acuzatorii de stat solicită aplicarea interdicției de a ocupa …
Acum 8 ore
10:10
Programul de muncă și de studii începe de la ora 09:00 în toată țara. CNMC activează măsuri de urgență din cauza vremii severe # Cotidianul
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a convocat o ședință operativă de coordonare, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile care afectează mai multe regiuni ale Republicii Moldova. În urma evaluării situației din teren și a rapoartelor prezentate de instituțiile responsabile, autoritățile au decis aplicarea unui set de măsuri la nivel național pentru a reduce riscurile …
10:10
Maia Sandu, de Ziua memoriei victimelor Holocaustului: „Niciodată din nou” este o responsabilitate zilnică, a fiecăruia dintre noi # Cotidianul
Pe 27 ianuarie sunt comemorate victimele Holocaustului. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis într-un mesaj că amintirea acestei tragedii „ne umple și astăzi de groază”. Potrivit șefei statului, aproximativ șase milioane de evrei au fost uciși doar pentru că erau evrei, alături de romi, persoane cu dizabilități și alte categorii de oameni persecutați pentru …
08:50
Mai multe rute interurbane din nordul țării, sistate temporar din cauza condițiilor meteo # Cotidianul
Poliția Națională anunță că, în contextul condițiilor climaterice nefavorabile, a fost suspendată temporar circulația mai multor rute interurbane din nordul Republicii Moldova. Măsura a fost luată pentru a preveni producerea accidentelor rutiere și pentru a asigura siguranța pasagerilor și a conducătorilor auto. Potrivit autorităților, circulația este sistată pe următoarele direcții: Cotova – Chișinău; Cosăuți – …
08:40
România va acorda Republicii Moldova un sprijin financiar de 1,7 milioane de euro pentru realizarea primului inventar forestier național # Cotidianul
România va acorda un sprijin financiar de 1,7 milioane de euro pentru realizarea primului inventar forestier național, care va reprezenta prima evaluare completă și modernă a pădurilor din țara noastră. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a efectuat o vizită de lucru la Brașov, unde au fost stabilite ultimele detalii pentru implementarea acestui proiect. Programul va fi …
08:30
Școlile din Chișinău rămân închise și astăzi din cauza poleiului: cursurile pentru clasele I–XII, suspendate # Cotidianul
Elevii din municipiul Chișinău nu revin nici astăzi în bănci, după ce autoritățile locale au decis menținerea suspendării procesului educațional pentru toate clasele, de la I până la XII. Hotărârea a fost luată în dimineața zilei de 27 ianuarie, în urma ședinței operative a serviciilor specializate din cadrul Primăriei. Direcția generală educație, tineret și sport …
08:30
Poleiul a lăsat mii de oameni fără curent: peste 20 de mii de consumatori afectați în mai multe regiuni ale țării # Cotidianul
Condițiile meteorologice dificile, marcate de polei și ghețuș, au provocat perturbări majore în funcționarea rețelelor de distribuție a energiei electrice, în data de 27 ianuarie 2026. Informațiile au fost făcute publice de Dorin Junghietu, într-o postare pe Facebook. Potrivit datelor comunicate de operatorul ÎCS „Premier Energy Distribution” SA, care deservește zona Centru-Sud a țării, la …
Acum 24 ore
19:00
De mâine, toate școlile revin la regim normal: lecțiile se vor desfășura cu prezență fizică # Cotidianul
Ministerul Educației și Cercetării anunță că, începând de mâine, procesul educațional va reveni la regimul obișnuit în toate instituțiile de învățământ din țară, cu desfășurarea lecțiilor în format fizic. Decizia vine după ce, în ultimele zile, condițiile meteorologice nefavorabile, provocate de polei și ghețuș, au impus modificări temporare în activitatea mai multor școli. Astfel, 129 …
18:40
Consiliul UE a aprobat reducerea taxelor vamale pentru mai multe produse agricole din Ucraina, în cadrul Acordului revizuit de liber schimb. Astfel, Uniunea Europeană reduce taxele vamale pentru produsele lactate, fructele și legumele, carnea și semifabricatele din carne din Ucraina. Decizia a fost luată luni de Consiliul blocului comunitar, în cadrul Acordului privind Zona de …
18:40
Evenimentul central al începutului de an în politica internă a Republicii Moldova a fost conferința de presă a președintei Maia Sandu. Anunțată cu zece zile înainte, ea nu putea fi tratată ca un simplu exercițiu de comunicare: într-o regiune în care realitatea se schimbă de la o săptămână la alta, tăcerea devine politică, iar ambiguitatea …
18:10
Un spațiu public din capitala României ar putea primi denumirea „Piața Ilie Ilaşcu”, în memoria fostului deținut politic și lider unionist din Republica Moldova, potrivit unui proiect de hotărâre ce urmează să fie discutat joi în ședința Consiliului General al Municipiului București, transmite g4Media.ro. Conform proiectului, denumirea ar urma să fie atribuită spațiului public situat …
18:00
Cum scapă rușii de pedeapsa pentru accidente rutiere mortale comise în stare de ebrietate: Sunt trimiși pe front # Cotidianul
În Rusia, întoarcerea de pe frontul din Ucraina pare să ofere unor militari mai mult decât o pauză sau tratament medical: le oferă imunitate în fața legii. Tot mai multe accidente rutiere soldate cu morți, provocate de militari aflați în stare de ebrietate, sunt clasate fără pedepse, iar revenirea acestora pe linia frontului duce, în …
17:00
Curtea de Apel a examinat probele apărării în dosarul Marinei Tauber privind finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor”. Următoarea ședință va avea loc pe 2 februarie # Cotidianul
Curtea de Apel Centru a analizat luni, 26 ianuarie, probele prezentate de avocații fostei deputate Marina Tauber, condamnată în primă instanță la șapte ani și șase luni de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor”. Ședința a fost prima desfășurată în acest an, după ce două ședințe programate anterior au fost amânate. …
16:30
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, cercetat pentru escrocherie, trafic de influență, îmbogățire ilicită și fals în declarații, urmează să-și afle sentința pe 27 ianuarie, după mai mulți ani de examinare a cauzelor în instanță. Dosarele privind traficul de influență și escrocheria au fost trimise în judecată încă în anul 2020, iar cel ce vizează îmbogățirea …
Ieri
16:10
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a autorizat, săptămâna trecută, plăți în avans în valoare totală de 680 de mii de lei pentru agricultori. Fondurile sunt alocate din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru anul 2026. De la începutul anului și până în prezent, valoarea totală a subvențiilor autorizate se …
16:00
Ion Tăbârță: Vizita Maiei Sandu în Polonia are o miză geopolitică majoră pentru Moldova # Cotidianul
Vizita președintei Maia Sandu în Polonia confirmă importanța strategică a relațiilor dintre Chișinău și Varșovia, atât pentru avansarea parcursului european al Republicii Moldova, cât și pentru consolidarea poziției țării într-un context regional marcat de tensiuni și amenințări de securitate. Polonia rămâne unul dintre cei mai activi susținători ai integrării europene a Republicii Moldova și un …
14:20
Maia Sandu, la Varșovia: Tentativele Rusiei de a deturna alegerile au eșuat și au accelerat drumul european # Cotidianul
Moscova ar fi cheltuit circa 2% din PIB-ul Republicii Moldova, aproximativ 7 miliarde de lei, pentru a vicia alegerile parlamentare din 2025. Declarația a fost făcută de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Poloniei, Karol Nawrocki. Potrivit șefei statului, ingerința rusă s-ar fi manifestat prin manipulare informațională, …
13:20
Reforma SIS, doar pe hârtie: Promo-Lex și CRJM avertizează – Executarea hotărârii CEDO în cazul profesorilor turci bate pasul pe loc. Yasin Özdil rămâne în detenție în Turcia # Cotidianul
Asociația Promo-LEX și Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) au transmis o nouă comunicare Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei, în care semnalează stagnarea gravă în executarea hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) în cauza Ozdil și alții v. Republica Moldova. Deși patru dintre profesorii extrădați ilegal în 2018 – Riza Dogan, Mehmet Tüfekçi, …
13:20
Socialistul Igor Dodon anunță că opoziția este gata să susțină o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Munteanu, în contextul creșterii dramatice a facturilor la gaze. Politicianul afirmă că opoziția dispune de suficiente semnături pentru a iniția procedura parlamentară și cere audierea Executivului chiar la începutul noii sesiuni parlamentare. „Tot timpul am susținut orice acțiune a …
12:40
Instanța a dispus aducerea silită a doi martori din partea apărării în dosarul „Frauda bancară”, în care este învinuit Vlad Plahotniuc. Este vorba despre fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, și despre fosta viceguvernatoare a BNM, Emma Tăbîrță, transmite IPN. Magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, au dispus aducerea silită a celor doi martori …
11:40
Poleiul a lăsat mii de consumatori fără curent electric în mai multe localități din Republica Moldova # Cotidianul
Mai multe localități din Republica Moldova au rămas fără energie electrică în perioada 25–26 ianuarie 2026, din cauza condițiilor meteorologice dificile, caracterizate prin polei și ghețuș, care au afectat rețelele de distribuție și transport ale energiei electrice. Potrivit operatorului Premier Energy Distribution, care deservește regiunile de Sud și Centru ale țării, au fost înregistrate deconectări …
11:30
Președinta Maia Sandu a vizitat Muzeul Masacrului de la Katyn: „A rupt destine, a distrus familii și a lăsat răni adânci în memoria popoarelor noastre” # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a început agenda vizitei oficiale în Polonia cu o deplasare la Muzeul Masacrului de la Katyn din Varșovia, un spațiu dedicat comemorării celor peste 22.000 de ofițeri și intelectuali polonezi uciși de regimul sovietic în anul 1940. Șefa statului a fost însoțită de ministrul Culturii, Cristian Jardan, membru al delegației …
11:20
Sondaj CURS: 56% dintre români ar vota pentru reunificarea Republicii Moldova cu România # Cotidianul
Majoritatea românilor s-ar pronunța în favoarea reunificării R. Moldova cu România, în cazul organizării unui referendum în următoarea perioadă, arată un sondaj de opinie realizat de CURS în ianuarie 2026, citat de Digi24. În urma interviului, 56% dintre respondenți ar vota pentru reunire la un eventual referendum, 37% ar vota împotrivă, iar 7% nu sunt …
10:20
Anastasia Nichita renunță la mandatul de deputat PAS: „Aleg să fiu mamă cu toată inima și sportivă cu aceeași credință” # Cotidianul
Sportiva și deputata PAS, Anastasia Nichita, a anunțat că a luat decizia de a-și retrage mandatul de parlamentar. Anunțul a fost făcut printr-o postare pe rețelele sociale, în care aceasta a invocat motive personale și profesionale. Nichita a precizat că decizia nu a fost luată în grabă, ci după o perioadă de reflecție, menționând dificultatea …
09:50
ANSA suspendă temporar importul de carne de pasăre din Ucraina din cauza riscurilor legate de metronidazol # Cotidianul
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a decis suspendarea temporară a importului de carne de pasăre și a produselor derivate din carne de pasăre provenite din Ucraina. Măsura are caracter preventiv și vizează protejarea sănătății consumatorilor din Republica Moldova, precum și asigurarea plasării pe piață doar a produselor alimentare sigure. Potrivit ANSA, decizia se bazează …
25 ianuarie 2026
19:30
Școlile ar putea trece la lecții online din cauza ghețușului: Ce spune Ministerului Educației # Cotidianul
Ministerul Educației și Cercetării îndeamnă instituțiile de învățământ și autoritățile locale din domeniul educației să analizeze situația din teren și să decidă, în funcție de condițiile meteorologice, dacă este necesară instituirea unui regim special de desfășurare a lecțiilor pentru ziua de mâine, 26 ianuarie 2026. Recomandarea vine în contextul condițiilor meteo dificile provocate de polei …
19:10
„Problemele sensibile au devenit mai puține”. Zelenski a vorbit despre negocierile de la Abu Dhabi și a declarat că documentul privind garanțiile de securitate cu SUA este „100% gata” # Cotidianul
Volodimir Zelenski a comentat rezultatele negocierilor trilaterale dintre delegațiile Ucrainei, Rusiei și Statelor Unite, care au avut loc vineri și sâmbătă la Abu Dhabi, scrie bbc.com. În cadrul unei conferințe de presă comune la Vilnius, alături de președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, și de Karol Nawrocki, Zelenski a spus că în Emiratele Arabe Unite părțile au …
19:00
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat într-o emisiune la Exclusiv TV că țara se află într-un blocaj total din cauza ruperii relațiilor cu „partenerii tradiționali” (n.red. Federația Rusă) și că singura soluție ar fi schimbarea actualei guvernări. „Noi nu avem dialog cu partenerii noștri tradiționali, piețele sunt blocate. Din păcate, vom continua …
17:40
Mihai Isac: Lecția din 1859 arată că Unirea este răspunsul firesc la presiunile imperiale ale Rusiei, ieri și astăzi. Numai acționând la unison românii au reușit să își apere interesele naționale și să își croiască un viitor independent # Cotidianul
Unirea Principatelor Române din 1859 rămâne una dintre cele mai puternice lecții de realism politic din istoria românilor și un model de reacție strategică în fața presiunilor imperiale, afirmă analistul Mihai Isac într-un editorial publicat de deschide.md. Potrivit lui Isac, actul unirii nu a fost un gest romantic, ci o decizie politică lucidă, prin care …
17:20
Unirea Principatelor Române de la 1859 rămâne una dintre cele mai puternice lecții de realism politic din istoria românilor. Această Unire a demonstrat că idealurile naționale nu pot fi anulate prin presiuni externe, voința unui popor rezistă în timp, iar logica istoriei, chiar dacă poate fi temporar deturnată, își reia inevitabil cursul. Actul unirii nu …
Mai mult de 2 zile în urmă
13:20
Chișinăul devine tot mai scump: costul vieții a crescut cu 14% într-un singur an, record de scumpiri la restaurante # Cotidianul
Indicele costului vieții în capitala Republicii Moldova a crescut cu 7% doar în ultimele șase luni, iar pe parcursul unui an – cu 14%, informează Logos Press. Portalul analitic Numbeo a publicat un nou indice al costului vieții (ICV) pentru cele mai mari orașe din lume. În acest clasament, indicatorii pentru New York sunt luați …
13:10
Rusia, probabil în spatele atacurilor cibernetice din decembrie asupra sistemului energetic al Poloniei # Cotidianul
O unitate notorie de hacking a serviciilor de informații militare ruse, cunoscută pentru operațiuni cibernetice distructive, se află, cel mai probabil, în spatele atacurilor cibernetice de amploare care au vizat sistemul energetic al Poloniei la sfârșitul lunii decembrie, au anunțat vineri cercetătorii, scrie tvpworld.com. Experții companiei slovace de securitate cibernetică ESET au analizat programele malware …
12:40
„Documente privind istoria românilor”, lansare care celebrează 167 de ani de la Mica Unire # Cotidianul
Istoricii Ion și Tatiana Varta au lansat, sâmbătă la Iași, volumul „Documente privind istoria românilor”, cu prilejul împlinirii a 167 de ani de la Mica Unire. Lucrarea conține materiale din arhivele Federației Ruse și oferă repere pentru înțelegerea contextului extern care a favorizat formarea statului modern român, transmite IPN. „Este un corpus de documente care …
12:30
Agenți federali pentru imigrație ucid un alt cetățean american la Minneapolis, declanșând proteste # Cotidianul
Agenți federali pentru imigrație din SUA au împușcat mortal sâmbătă un cetățean american în Minneapolis, au anunțat autoritățile, declanșând proteste puternice și condamnări din partea liderilor locali. Este al doilea astfel de incident produs în această lună, transmite reuters.com. Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a caracterizat incidentul drept un atac, susținând că un agent al …
12:30
Zelenski: Rusia a lansat într-o singură săptămână peste 1.700 de drone și zeci de rachete asupra Ucrainei. Avem nevoie zilnic de muniție pentru apărarea antiaeriană # Cotidianul
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, avertizează că Rusia își concentrează atacurile asupra infrastructurii energetice, obiectivelor critice și zonelor rezidențiale, iar intensitatea bombardamentelor rămâne extrem de ridicată. Declarațiile au fost făcute pe pagina sa de Telegram. „Principalele ținte pe care Rusia le lovește acum sunt energia noastră, infrastructura critică și locuințele civile”, a scris Zelenski. Potrivit acestuia, …
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.