Ziua de muncă de vineri ar putea fi redusă în contextul prognozelor meteo nefavorabile. Intervalul va fi stabilit de fiecare instituție în parte

14:40

Președintele SUA, Donald Trump, evaluează opțiunile împotriva Iranului, care includ atacuri țintite asupra forțelor de securitate și a liderilor pentru a da avânt protestatarilor, spun mai multe surse, chiar dacă oficialii israelieni și arabi sunt de părere că puterea aeriană nu va răsturna singură conducătorii clericali. Două surse americane familiarizate cu discuțiile au declarat agenției Reuters că Trump dorește să creeze condiții pentru „schimbarea regimului” după ce mișcarea de protest la nivel național de la începutul acestei luni a fost înăbușită în sânge de autorități, ucigând mii de oameni.