Un tânăr de 24 de ani din Telenești a câștigat un apartament în Chișinău
Ziua, 28 ianuarie 2026 12:00
Un tânăr de 24 de ani, kinetoterapeut din raionul Telenești, a început anul 2026 cu un mare noroc. Ion Cașcaval a câștigat un apartament în municipiul Chișinău, în urma participării la o loterie. În finala extragerii, acesta a concurat cu alți patru pretendenți. Deși nu s-a considerat niciodată o persoană norocoasă, Ion a decis să […]
Acum 5 minute
12:20
Primăria Capitalei va ajuta cu material antiderapant suburbiile municipiului Chișinău. Vor fi distribuite 360 de tone de sare și nisip # Ziua
Comisia pentru Situații Excepționale din Chișinău a decis alocarea a peste 360 de tone de material antiderapant suburbiilor municipiului. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Ceban, care a spune că a luat această decizie la solicitarea primarilor localităților din componența municipiului Chișinău. „De dimineață am avut ședință cu primarii de suburbii, unde am discutat […]
Acum 30 minute
12:00
Zelenski cere finalizarea rapidă a acordului cu SUA privind reconstrucția Ucrainei: „Trebuie să obținem un rezultat cât mai repede” # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că a cerut delegației ucrainene să finalizeze cât mai rapid, împreună cu partea americană, documentul privind reconstrucția țării după război. Potrivit liderului de la Kiev, au fost stabilite mai multe aspecte care necesită o analiză aprofundată în cadrul acordului cu Statele Unite. „Am stabilit împreună cu echipa noastră de […]
12:00
Acum o oră
11:40
Guvernarea PAS recunoaște că modificările la Legea cetățeniei au fost făcute cu dedicație pentru cetățenii moldoveni stabiliți în Rusia # Ziua
Vicepreședintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), deputatul Radu Marian, susține că modificările operate la Legea cetățeniei au fost adoptate într-un „context excepțional", generat de un val masiv de cereri de izbucnirea războiului din Ucraina venite din partea cetățenilor moldoveni din Rusia, dar și din partea cetățenilor ruși, descendenți ai celor care s-au născut pe teritoriul […]
11:30
Un bărbat, în vârstă de 48 de ani, a fost lovit mortal de o mașină în timp ce se deplasa pe marginea unui drum local. Tragedia a avut loc în preajma satului Mircești din raionul Ungheni pe drumul ce face legătură cu orașul Cornești. La fața locului, polițiștii au stabilit preliminar că pietonul a fost […]
Acum 2 ore
11:20
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că o nouă „armadă frumoasă" de nave militare americane se îndreaptă spre coastele Iranului, în contextul tensiunilor tot mai mari dintre Washington și Teheran. Declarația a fost făcută în timpul unui discurs susținut în statul Iowa, unde liderul de la Casa Albă și-a exprimat speranța că autoritățile iraniene […]
11:10
Rusia a lovit un bloc de locuințe lângă Kiev și un complex monahal din regiunea Odesa. Doi oameni au murit # Ziua
Rusia a lansat, în noaptea de 28 ianuarie, un nou atac cu drone asupra mai multor regiuni din Ucraina. Cele mai grave consecințe au fost înregistrate în regiunea Kiev, unde două persoane și-au pierdut viața după ce o dronă a lovit un bloc de locuințe. Potrivit șefului Administrației Militare Regionale Kiev, Nikolai Kalașnik, un bloc […]
11:00
FOTO | Peste 150 de accidente rutiere s-au produs din cauza poleiului, iar pe drumuri au fost mobilizați 1700 de inspectori # Ziua
În ultimele 24 de ore, pe drumurile naționale și locale au fost înregistrate peste 150 de accidente rutiere provocate de polei. Într-un caz o persoană și-a pierdut viața, anunță Ministerul de Interne. În total, MAI a mobilizat peste 1700 de inspectori cu aproximativ 500 de autospeciale, care au intervenit în diferite misiuni. Potrivit Poliției, […]
Acum 4 ore
10:10
Chiciura a rupt mai multe fire electrice și a doborât piloni. Peste 15 mii de consumatori din 100 de localități rămân fără curent # Ziua
Peste 15 mii de consumatori din aproximativ 100 de localități rămân fără curent electric, după ce au fost înregistrate avarii din cauza chiciurii depuse pe firele electrice. Ministerul Energiei anunță că au fost rupte conductoare, au căzut zeci de stâlpi, iar mai multe echipamente de rețea au fost defectate din cauza arborilor sau crengilor căzute […]
10:00
Percheziții matinale la posturile vamale Leușeni și Cahul. Șapte angajați ai Serviciului Vamal, reținuți pentru 72 de ore # Ziua
Șapte funcționari vamali au fost reținuți pentru 72 de ore, în urma unor percheziții desfășurate de Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii Procuraturii municipiului Cahul la posturile vamale Leușeni–Albița și Cahul–Oancea, într-un dosar ce vizează fapte de corupție sistemică. Potrivit CNA, angajații Serviciului Vamal sunt bănuiți că ar fi pretins și primit, în mod repetat, […]
09:50
Un proiect PAS privind suplimentarea listei de judecători supuși Vettingului, contestat de CSM la Curtea Constituțională # Ziua
Consiliul Superior al Magistraturii a sesizat Curtea Constituțională în cazul proiectului de lege, adoptat de majoritatea PAS la ultima ședință a sesiunii precedente, prin care a fost propusă extinderea listei de judecători supuși vettingului. Este vorba de suplimentarea cu categoria magistraților Judecătoriei Chișinău, care din 1 ianuarie 2017 au fost în cadrul Colegiului anticorupție al […]
09:20
Ucraina și Rusia vor semna documente separate cu SUA, fără UE. Zelenski, gata de o întâlnire cu Putin # Ziua
Ucraina va semna cu Statele Unite un acord-cadru în 20 de puncte privind soluționarea războiului cu Rusia, în timp ce Washingtonul va încheia un document separat cu Moscova. Uniunea Europeană nu va fi parte semnatară a acestor documente. Informația a fost confirmată de ministrul ucrainean de Externe, Andrei Sibiga, într-un interviu pentru publicația „Evropeiska Pravda". […]
08:40
Ambulanțe și autoturisme, deblocate de salvatori în urma derapărilor. Într-o zi, IGSU a avut peste 90 de misiuni # Ziua
Zeci de autoturisme și ambulanțe au rămas și marți blocate pe drumurile naționale și locale, după ce au derapat din cauza poleiului. Salvatorii au intervenit în 92 de situații pentru a debloca și tracta vehiculele. Cel mai mult, în ultimele 24 de ore, angajații IGSU au sărit în ajutorul serviciilor de asistență medicală care nu reușeau […]
08:30
Tragedie în regiunea Harkov. Bilanțul victimelor în urma atacului asupra unui tren de pasageri a crescut la cinci morți # Ziua
Cinci persoane au murit în urma unui atac cu drone rusești asupra unui tren de pasageri din regiunea Harkov, a anunțat Procuratura Regională, citată de RBC-Ucraina. Potrivit autorităților, a fost deschis un dosar penal pentru crimă de război soldată cu pierderi de vieți omenești. Ancheta preliminară arată că armata rusă a folosit trei drone de […]
Acum 24 ore
19:20
La sfârșit de săptămână, R. Moldova va fi lovită de un nou val de ger. Vor fi până la minus 18 grade # Ziua
Un nou val de aer polar va cuprinde R. Moldova la sfârșitul acestei săptămâni. Este vorba despre un nou anticiclon arctic dinspre nord-estul Europei, regiunea noastră fiind la marginea zonei sale maxime de influență. Sunt anunțate până la minus 18 grade noaptea și minus 7 grade pe timp de zi. Până vineri, la Chișinău, sunt […]
19:10
Partidului Nostru a înregistrat un proiect pentru amendarea Legii cetățeniei, care prevede că certificatul de naștere va fi recunoscut ca dovadă a cetățeniei # Ziua
Fracțiunea „Partidului Nostru" a înregistrat un proiect de lege prin care certificatul de naștere ar urma să fie recunoscut ca dovadă a cetățeniei, indiferent de vârsta persoanei. Proiectul modifică articolul 5 din Legea cu privire la cetățenie și introduce o măsură de precauție: autoritatea competentă va verifica din oficiu legalitatea certificatului de naștere prezentat, potrivit […]
19:00
Germania oferă un milion de euro recompensă pentru informații despre atacul asupra rețelei electrice din Berlin # Ziua
Autoritățile germane au anunțat o recompensă de un milion de euro pentru orice informație care poate conduce la identificarea și arestarea persoanelor responsabile de atacul asupra rețelei electrice din Berlin, produs la începutul lunii ianuarie. Ministerul de Interne al Germaniei a precizat că principalii suspecți sunt membri ai unei grupări anarhiste, cunoscută sub numele de […]
18:40
„Ceasul Apocalipsei”, dat înainte cu patru secunde: Omenirea, tot mai aproape de o catastrofă globală # Ziua
Un grup de oameni de știință internaționali au mutat simbolicul „Ceas al Apocalipsei" (Doomsday Clock) cu patru secunde mai aproape de „miezul nopții nucleare". În prezent, ceasul indică 85 de secunde până la miezul nopții, respectiv ora 23:58:35, a anunțat Consiliul de experți al revistei Buletinul Oamenilor de Știință din Domeniul Atomic. Aceasta este cea […]
18:20
Pasagerii care zboară în Turcia riscă amenzi dacă se vor ridica de pe scaune înainte ca avionul să oprească complet # Ziua
Pasagerii care călătoresc în Turcia nu vor avea dreptul să se ridice de pe scaun, să își desfacă centura de siguranță sau să deschidă compartimentele pentru bagaje înainte ca aeronava să oprească complet și semnalul luminos privind purtarea centurii să fie stins, transmite IPN. Noile reguli introduse de Autoritatea aeronautică civilă din Turcia sunt menite […]
18:10
Doi străini, prinși de polițiști pentru incendierea a trei mașini într-o curte din sectorul Botanica al Capitalei # Ziua
Doi cetățeni străini, de 24 și 27 de ani, au fost reținuți de Poliția Capitalei, fiind suspectați că, acum două săptămâni, au incendiat trei mașini într-o curte de pe bd. Decebal din Capitală. IGP precizează că ar fi vorba despre reglări de conturi între două rețele criminale. Prejudiciul cauzat este estimat la peste 348 de […]
17:50
Maia Sandu cere accelerarea aderării R. Moldova la UE, exprimând temerea că țara ar putea fi ocupată de Rusia # Ziua
Președintele Maia Sandu a cerut marți Uniunii Europene să accelereze procesul de aderare a R. Moldova la structurile blocului comunitar, întrucât – ținând cont de amploarea ingerinței Moscovei în afacerile interne ale republicii, mai ales în alegeri, există pericolul ca R. Moldova să fie ocupată de Rusia și să-și piardă libertatea, relatează EFE, citată de […]
17:40
O bancă comercială, amendată cu 3,1 milioane de lei pentru gestionarea defectuoasă a unor riscuri IT # Ziua
Banca Națională anunță că a dat o amendă de peste 3,1 milioane de lei unei bănci comerciale pentru deficiențe în gestionarea riscurilor IT și a securității informației. BNM precizează că este vorba despre gestionarea deficitară a unei soluții interne a băncii, lipsa desemnării unei persoane responsabile pentru exercitarea atribuțiilor ofițerului de securitate a informației, expunerea […]
17:20
VIDEO | Premierul Munteanu explică reacția întârziată la criza poleiului: Nu suntem un guvern de TikTok, nu oprim tot la primul ghețuș # Ziua
Premierul Alexandru Munteanu a explicat marți de ce Guvernul a reacționat cu întârziere în cazul crizei provocate de polei. Potrivit lui, executivul nu poate funcționa „ca un guvern de TikTok sau de Instagram", fiind necesară mai întâi o analiză a situației. „Ședința noastră a fost convocată la 7:00 și sigur că trebuia în primul rând […]
17:10
Scriitorul și profesorul universitar Mircea Cărtărescu a primit, marți, 27 ianuarie, titlul onorific de Doctor Honoris Causa al Universității de Stat din Moldova (USM). Ceremonia de decernare a avut loc în cadrul ședinței Senatului USM, „în semn de înaltă apreciere pentru contribuția excepțională a lui Mircea Cărtărescu la îmbogățirea literaturii române și universale, a studiilor […]
17:00
Copiii sub 15 ani din Franța, fără acces la rețelele sociale. Legea susținută de Macron trece de prima cameră # Ziua
Adunarea Națională a Franței, camera inferioară a Parlamentului, a adoptat, cu o largă majoritate, un proiect de lege care prevede interzicerea utilizării rețelelor sociale de către copiii sub vârsta de 15 ani. Potrivit agenției Franceinfo, proiectul legislativ este structurat în două părți. Prima vizează restricționarea accesului adolescenților sub 15 ani la rețelele sociale, cu excepția […]
16:50
Igor Șarov nu va candida pentru un nou mandat de rector al USM: „Nu este o retragere, ci o încheiere responsabilă a unei etape importante” # Ziua
Actualul rector al Universității de Stat din Moldova, Igor Șarov, a anunțat că nu va candida pentru un al doilea mandat la conducerea instituției. Declarația a fost făcută marți, în cadrul ședinței Senatului Universitar. „Am considerat corect și responsabil să anunț decizia mea de a nu candida pentru un nou mandat chiar la începutul perioadei […]
16:40
FT: SUA ar condiționa garanţiile de securitate pentru Ucraina de cedarea Donbasului către Rusia. Casa Albă neagă informațiile # Ziua
Administrația președintelui Donald Trump ar fi transmis Ucrainei că oferirea unor garanții de securitate din partea Statelor Unite depinde de acceptarea unui acord de pace care ar putea include cedarea regiunii Donbas către Rusia, relatează Financial Times, citând opt surse familiarizate cu negocierile. Potrivit publicației, Washingtonul a indicat, de asemenea, că ar putea furniza Ucrainei […]
16:00
India și Uniunea Europeană au semnat un acord de liber schimb „istoric”, după 20 de ani de negocieri # Ziua
Uniunea Europeană și India au convenit asupra unui acord de liber schimb, punând capăt unor negocieri care au durat aproape două decenii. Anunțul a fost făcut de premierul indian Narendra Modi, care a calificat înțelegerea drept „mama tuturor acordurilor". Potrivit acestuia, acordul acoperă aproximativ un sfert din economia mondială și o treime din comerțul global, […]
15:50
VIDEO | România va acorda Republicii Moldova 1,7 milioane de euro pentru realizarea primului inventar forestier național # Ziua
Republica Moldova va primi din partea României un sprijin financiar de 1,7 milioane de euro pentru realizarea primului inventar forestier național, informează Moldpres. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului de la Chișinău, Gheorghe Hajder, aflat într-o vizită la Brașov. Potrivit lui, echipa de specialiști din România urmează să vină
15:40
VIDEO | Când se va încheia războiul din Ucraina? Prognozele expertului IDIS Viitorul Igor Munteanu # Ziua
Analistul geopolitic Igor Munteanu, cercetător senior la IDIS Viitorul, consideră că războiul din Ucraina se apropie de o fază decisivă, iar 2026 este anul în care ostilitățile vor înceta. Potrivit lui, negocierile pentru un posibil acord de pace sunt avansate, însă cele mai sensibile subiecte rămân încă deschise. Subiectul a fost discutat la emisiunea Contrasens. […] Articolul VIDEO | Când se va încheia războiul din Ucraina? Prognozele expertului IDIS Viitorul Igor Munteanu apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
În a treia zi de vreme complicată provocată de polei, Serviciul Meteorologic a emis prima avertizare: Cod galben de ceață # Ziua
Serviciul Meteorologic a emis pentru noaptea ce vine și pentru dimineața de mâine cod galben de ceață care va contribui în continuare la formarea poleiului. Este prima avertizare a instituției, după ce ploile și ceața din ultimele două nopți au provocat vreme complicată cu polei. Astfel, specialiștii de la SHS anunță că din cauza ceții […] Articolul În a treia zi de vreme complicată provocată de polei, Serviciul Meteorologic a emis prima avertizare: Cod galben de ceață apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
Șase morți într-un accident grav în România. Elicopterele SMURD nu au putut interveni din cauza vremii # Ziua
Șase persoane și-au pierdut viața, marți, într-un accident rutier deosebit de grav produs pe DN6 – E70, în județul Timiș, din România, în apropierea localității Lugojelul, la intrarea pe centura municipiului Lugoj. Alte trei persoane au fost rănite și transportate la spital. Potrivit primelor informații furnizate de poliție, un microbuz care se deplasa dinspre Caransebeș […] Articolul Șase morți într-un accident grav în România. Elicopterele SMURD nu au putut interveni din cauza vremii apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că țara sa urmărește aderarea la Uniunea Europeană în anul 2027, subliniind că integrarea europeană reprezintă una dintre cele mai importante garanții de securitate, nu doar pentru Ucraina, ci pentru întreaga Europă. Declarația a fost făcută în contextul unei convorbiri cu cancelarul federal al Austriei, Christian Stocker, în cadrul […] Articolul Zelenski, despre aderarea Ucrainei la UE: „Vorbim despre o dată concretă – anul 2027” apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
Maia Sandu, la Strasbourg: „Europa se confruntă cu două războaie – unul care distruge orașe și altul care erodează democrațiile” # Ziua
Președintele Maia Sandu a susținut un discurs în fața Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, la Strasbourg, în contextul exercitării de către Republica Moldova a Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Șefa statului a avertizat asupra celor mai grave amenințări cu care se confruntă Europa: agresiunea militară a Federației Ruse împotriva Ucrainei și războiul hibrid […] Articolul Maia Sandu, la Strasbourg: „Europa se confruntă cu două războaie – unul care distruge orașe și altul care erodează democrațiile” apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
Un nou val de adresări la Urgență. În Capitală, peste 200 de persoane au ajuns la traumatologie # Ziua
Pentru a doua zi consecutiv, Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău a înregistrat un val de adresări la traumatologie. Spitalul anunță că luni, 26 ianuarie, au fost examinați 214 pacienți. În urma traumatismelor suferite, 95 de persoane au ajuns în ghips, 48 de pacienți au necesitat internare, iar 16 persoane au fost supuși intervențiilor chirurgicale […] Articolul Un nou val de adresări la Urgență. În Capitală, peste 200 de persoane au ajuns la traumatologie apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
VIDEO | Stare de urgență în Italia după furtunile care au provocat alunecări masive de teren. Centrul istoric al orașului Niscemi se prăbușește # Ziua
Guvernul Italiei a declarat stare de urgență în regiunile Calabria, Sicilia și Sardinia, în urma pagubelor provocate de ciclonul Harry, care a lovit sudul țării săptămâna trecută și a declanșat o alunecare majoră de teren în orașul sicilian Niscemi. Potrivit autorităților, aproximativ 1.500 de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuințele. Ministrul Protecției Civile, Nello […] Articolul VIDEO | Stare de urgență în Italia după furtunile care au provocat alunecări masive de teren. Centrul istoric al orașului Niscemi se prăbușește apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Aproape jumătate din școlile din R. Moldova au fost închise marți din cauza vremii complicate # Ziua
Peste 500 de instituții de învățământ și-au sistat activitatea, marți, din cauza vremii complicate, inclusiv a avertizărilor de polei. Ministerul Educației anunță că elevii din 202 școli, inclusiv cei din Capitală, au stat acasă, urmând să recupereze orele. Alte 265 de instituții au organizat lecții online, iar 54 de școli au desfășurat activități în format […] Articolul Aproape jumătate din școlile din R. Moldova au fost închise marți din cauza vremii complicate apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Constantin Țuțu, condamnat la 8 ani de închisoare cu executare. Avocatul anunță că va contesta decizia # Ziua
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost condamnat la 8 ani de închisoare, în dosarul de îmbogățire ilicită și trafic de influență. Sentința a fost pronunțată astăzi de judecătoria Chișinău, oficiul Buiucani. Acesta ar urma să-și ispășească pedeapta într-un penitenciar de tip semi-închis. În același timp, acesta a fost achitat pe alte trei capete de […] Articolul Constantin Țuțu, condamnat la 8 ani de închisoare cu executare. Avocatul anunță că va contesta decizia apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
ANRE a aprobat costurile de bază ale Energocom pentru furnizarea gazelor. Urmează depunerea demersului pentru revizuirea tarifului # Ziua
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat costurile de bază ale Companiei „Energocom” pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale aferente anului de bază 2026. Decizia permite furnizorului să transmită solicitarea de revizuire a tarifelor, anterior fiind discutate în spațiul public o reducere de până la 10 la sută. Costurile de bază aprobate se […] Articolul ANRE a aprobat costurile de bază ale Energocom pentru furnizarea gazelor. Urmează depunerea demersului pentru revizuirea tarifului apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Elevii din Chișinău vor învăța de acasă până la sfârșitul săptămânii. Decizia a fost luată de către Primăria Chișinăului, în legătură cu situația excepțională legată de poleiul și gheața de pe drumuri și trotuare. „Am luat decizia ca, până la sfârșitul săptămânii, copiii să treacă la învățământ online. Rog și Guvernul să aibă o abordare […] Articolul ULTIMA ORĂ | Școlile din Chișinău trec la învățământul on-line până la sfârșitul săptămânii apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Incident rar în Superliga. Nocturna a căzut, iar meciul Oțelul – Csikszereda a fost suspendat temporar # Ziua
Un incident neobișnuit a marcat finalul partidei dintre Oțelul Galați și FK Csikszereda Miercurea Ciuc, disputată în runda a 23-a din Superliga României, potrivit Next Media. În minutul 81, la scorul de 3-0 pentru gazde, instalația de nocturnă a Stadionul Oțelul Galați s-a stins, provocând o întrerupere prelungită. Până la incident, meciul se desfășurase fără […] Articolul Incident rar în Superliga. Nocturna a căzut, iar meciul Oțelul – Csikszereda a fost suspendat temporar apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
Departamentul Sănătății și Serviciilor Sociale și Departamentul de Stat al SUA au anunțat finalizarea procesului de retragere a Statelor Unite din Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Motivul retragerii invocat de SUA este „modul în care organizația a gestionat pandemia de COVID-19, eșecul de a adopta reforme urgente și de a demonstra independența față de influența […] Articolul SUA au finalizat retragerea din Organizația Mondială a Sănătății apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
11:50
EDITORIAL | Cine a scos din priză mașina de coduri de la Serviciul Meteorologic și de ce am avut vid de putere două zile în R. Moldova? # Ziua
Sunt convins că la Serviciul Hidrometeorolgic de Stat nu lucrează oameni proști, nepregătiți sau neprofesioniști. Sunt absolut sigur că la banii pe care îi primesc și la condițiile de lucru pe care le au, pot fi mai degrabă compătimiți, decât blamați. Totuși, de ce această instituție a emis în aceste zile doar tăcere, în loc […] Articolul EDITORIAL | Cine a scos din priză mașina de coduri de la Serviciul Meteorologic și de ce am avut vid de putere două zile în R. Moldova? apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
Ambulanțe blocate pe drumuri din cazua poleiului. Salvatorii au intervenit pentru tractarea vehiculelor # Ziua
Patru ambulanțe au rămas blocat pe drumuri în timpul intervențiilor. IGSU anunță că au fost înregistrate patru cazuri în care medicii de urgență au solicitat ca autospecialele să fie tractate pentru a putea ajunge la pacienți. Un caz a fost înregistrat în localitatea Acui din raionul Cantemir, unde o ambulanță nu se putea deplasa pe […] Articolul Ambulanțe blocate pe drumuri din cazua poleiului. Salvatorii au intervenit pentru tractarea vehiculelor apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
VIDEO | Șeful NATO, Mark Rutte, la Bruxelles: „Europa nu se poate apăra fără SUA. Cine crede asta poate continua să viseze” # Ziua
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că Europa nu va putea, în viitorul apropiat, să-și asigure propria apărare fără sprijinul militar al Statelor Unite. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui discurs susținut în fața deputaților din Parlamentul European, la Bruxelles. Referindu-se la discuțiile privind independența strategică a Europei, Rutte a respins ideea […] Articolul VIDEO | Șeful NATO, Mark Rutte, la Bruxelles: „Europa nu se poate apăra fără SUA. Cine crede asta poate continua să viseze” apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
FOTO | Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud a sfințit clopotele bisericii românești din orașul Reni, regiunea Odesa # Ziua
Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a sfințit duminică clopotele bisericii românești „Sfântul Apostol Andrei” din orașul Reni, localitate situată în sudul regiunii Odesa, la câțiva kilometri de granița cu România și Republica Moldova. Slujba de sfințire a avut loc în prezența credincioșilor parohiei, clopotele fiind recent achiziționate pentru lăcașul de cult aflat în […] Articolul FOTO | Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud a sfințit clopotele bisericii românești din orașul Reni, regiunea Odesa apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
81 de ani de la eliberarea lagărului de la Auschwitz. Întreaga lume comemorează astăzi victimele Holocaustului # Ziua
La 27 ianuarie este marcată, anual, Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, un moment de reflecție și aducere aminte a milioanelor de oameni care și-au pierdut viața în timpul celui de-al Doilea Război Mondial în urma persecuțiilor naziste. Această zi coincide cu aniversarea eliberării lagărului de concentrare și exterminare Auschwitz-Birkenau de către Armata Sovietică, […] Articolul 81 de ani de la eliberarea lagărului de la Auschwitz. Întreaga lume comemorează astăzi victimele Holocaustului apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
Renumitul actor român Florin Piersic, la 90 de ani. „Întâlnire de dragoste” cu publicul în cadrul unei gale emoționante # Ziua
Unul dintre cei mai iubiți și apreciați actori români, Florin Piersic, împlinește azi 90 de ani. În ajunul aniversării, îndrăgitul artist a organizat o gală emoționantă la Teatrul Național din București, acolo unde a jucat în mii de spectacole. La „Gala Aniversară – Florin Piersic 90” pe scenă au urcat actorii Claudiu Bleonț, Medeea Marinescu […] Articolul Renumitul actor român Florin Piersic, la 90 de ani. „Întâlnire de dragoste” cu publicul în cadrul unei gale emoționante apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
Bilanțul deceselor crește în SUA după furtuna de zăpadă. Cel puțin 30 de morți și mii de zboruri anulate # Ziua
Cel puțin 30 de persoane și-au pierdut viața în Statele Unite în urma unei furtuni de iarnă deosebit de puternice, care a adus ninsori abundente, polei și temperaturi extrem de scăzute în zeci de state, provocând perturbări majore în transporturi și alimentarea cu energie electrică. Potrivit agențiilor de presă, furtuna a fost asociată cu decese […] Articolul Bilanțul deceselor crește în SUA după furtuna de zăpadă. Cel puțin 30 de morți și mii de zboruri anulate apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
VIDEO | Igor Munteanu: Reunirea cu România este singura cale realistă de securizare a Republicii Moldova # Ziua
Fostul ambasador al Republicii Moldova în SUA, Igor Munteanu, afirmă că Reunirea cu România reprezintă, în actualul context geopolitic, singura soluție realistă pentru securizarea teritoriului dintre Prut și Nistru. Potrivit lui, reunificarea este proces profund, pragmatic și necesar, mai ales în condițiile în care extinderea Uniunii Europene devine tot mai problematică. „Reunificarea este un proces […] Articolul VIDEO | Igor Munteanu: Reunirea cu România este singura cale realistă de securizare a Republicii Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
