Atenție! În perioada 28-30 ianuarie, subdiviziunile teritoriale ale CNAS vor deservi cetățenii în intervalul de timp 09:00 – 15:00

Observatorul de Nord, 28 ianuarie 2026 09:00
Observatorul de Nord, 28 ianuarie 2026 09:00

Casa Națională de asigurări Sociale a Republicii Moildova anunță cetățenii că, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile și pentru a limita riscurile asociate deplasărilor în condiții dificile de circulație, deservirea cetățenilor în cadrul subdiviziunilor teritoriale ale Casei Naționale de Asigurări Sociale se va desfășura, în perioada 28–30 ianuarie 2026, după următorul program: 09:00 – 15:00
Curs valutar, 28 ianuarie 2026: euro este mai scump cu trei bani, iar dolarul s-a ieftinit cu trei bani
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 28 ianuarie 2026, euro ajunge la valoarea de 20 lei și 01 de bani, cu 3 banI mai mult. Dolarul american coboară la 16 lei și 82 de bani, cu 3 bani mai puțin. Hrivna ucraineană se menține la valoarea de
Manipulare despre relația Chișinău-Paris, după decizia Franței de a suspenda importul unor produse din afara UE
Site-ul Gândul.ro a publicat un articol în care se afirmă că relația dintre Chișinău și Paris ar fi „zguduită" după ce Franța a decis să suspende „importurile și vânzarea produselor fanion din Republica Moldova". În realitate, decizia vizează toate statele din afara Uniunii Europene și se referă la produsele agroalimentare care conțin reziduuri provenite
Astăzi, 28 ianuarie 2026, prețul la benzină ajunge la „pragul psihologic" de 23 lei per litru
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru astăzi, 28 ianuarie 2026. Astfel, prețul la benzină atinge „pragul psihologic" de 23 lei per litru, iar un litru de motorină costă 19 lei și 76 de bani, ceea ce înseamnă o scumpire cu
Este o zi a veștilor bune, atât în sectorul profesional, cât și în viața personală. O zodie va avea parte de o întâlnire neașteptată, care se va lăsa cu mulți fluturi în stomac. BERBEC Azi, aveți dorința de a vă face remarcați și așteptați să fiți gratulați cu laude și complimente. Nu vă demoralizați dacă
Comisia Electorală Centrală a stabilit alocațiile lunare pentru partidele politice în 2026
Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit cuantumul alocațiilor lunare de la bugetul de stat pentru partidele politice în anul 2026, în baza rezultatelor obținute la ultimele scrutine. Decizia a fost luată în cadrul ședinței de astăzi și include sume diferențiate pentru voturile valabil exprimate la alegerile parlamentare, locale și prezidențiale, precum și pentru femeile și
Trei persoane din Comrat, inclusiv un pretins coreograf și un conducător artistic, sunt cercetate penal pentru că ar fi convins mai mulți șoferi să transporte ilegal în Uniunea Europeană migranți din Asia și Africa. Investigația este condusă de Poliția de Frontieră (PF) și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Potrivit PF, șoferii racolați,
Meteo, 28 ianuarie 2026: nu vom avea precipitații, iar valorile termice vor fi peste media perioadei
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 28 ianuarie 2026 nu vom avea precipitații, iar valorile termice vor fi peste media perioadei. Astfel, temperatura aerului se va încadra între zero și +1 grad Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 98 procente, iar vântul
Poleiul și chiciura au dat azi mari bătăi de cap sorocenilor: trotuarele au devenit patinoare / VIDEO
Poleiul de astăzi, în special de dimineață, a cam dat bătăi de cap sorocenilor. Pietonii au fost printre cei mai vulnerabili, unii cu greu puteau merge pe trotuarele transformate pe unele porțiuni în adevărate patinoare. În partea din deal a municipiului Soroca a fost și mai complicat, de parcă te aflai în altă lume paralelă.
„Apa este esențială pentru orice sportiv – hidratarea corectă înseamnă energie, concentrare și performanță pe teren." De azi înainte, la fiecare meci, băieții de la echipa de fotbal EFA se vor hidrata cu apa minerală „Soroca".. Împreună susținem fotbalul, hidratarea sănătoasă și performanța fotbalistică!… Vă remintim că de doi ani partenerul echipei este și redacția
Avocatul Poporului: Militarul din Visoca, mort la Florești, ar fi recurs la suicid din cauza bullyingului
Militarul de 24 de ani, care și-a pierdut viața săptămâna trecută după ce s-a împușcat în cap într-o unitate din garnizoana Florești, ar fi făcut acest gest tragic din cauza presiunilor și umilințelor la care era supus în cadrul Armatei Naționale, scrie ea.md. Avocatul Poporului, Ceslav Panico, anunță că s-a autosesizat pe marginea decesului miliarului,
Depunerile de chiciură continuă să creeze probleme în nordul Republicii Moldova. Precipitațiile din ultimele ore au dus la apariția mai multor avarii în rețelele electrice de distribuție gestionate de S.A. RED Nord. Conform situației operative din 27.01.2026, au fost înregistrate 27 deconectări avariate. Fără energie electrică au rămas 17 739 consumatori din 72 de localități
Astăzi, sunt comemorate victimele Holocaustului – una dintre cele mai tragice pagini din istoria omenirii. Milioane de evrei au fost uciși doar pentru apartenența lor etnică, alături de romi și alte categorii de oameni considerați „indezirabili" de regimul nazist. În anul 2026 se împlinesc 85 de ani de la începutul Holocaustului pe teritoriul țării noastre,
Pentru șapte episoade de escrocherie un bărbat de 47 de ani a fost condamnat la 12 ani de închisoare cu executare
Procuratura municipiului Chișinău informează despre condamnarea unui bărbat de 47 de ani, găsit vinovat de comiterea a 7 episoade de escrocherie. Instanța l-a condamnat, pentru concurs de infracțiuni, la 12 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip închis și i-a interzis să ocupe funcții sau să desfășoare activități ce implică gestionarea bunurilor materiale
Astăzi, la Biblioteca Municipală „M. Sadoveanu" din Soroca, a avut loc o activitate de comemorare a victimelor Holocaustului, organizată prin vizionarea filmului „Băiatul în pijamale cu dungi", realizat după romanul scriitorului John Boyne. Evenimentul a reunit elevi, profesori și membri ai comunității locale, fiind dedicat Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Activitatea s-a desfășurat
Rutele Băxani–Chișinău și Cosăuți–Chișinău, sistate temporar din cauza vremii nefavorabile
Circulația unor rute interurbane din nordul țării a fost sistată temporar din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Măsura îi vizează direct și pe locuitorii raionului Soroca. Poliția Națională anunță că rutele Băxani–Chișinău și Cosăuți–Chișinău nu circulă în prezent. Aceste trasee fac legătura zilnică între satele din raionul Soroca și capitală. Mulți oameni le folosesc pentru muncă,
O pagină de Facebook promovează postări în care utilizatorii sunt anunțați că pot câștiga „laрtoрurі de anul trecut la doar 47 de leі". Pagina, denumită Acțiune de lichidare, folosește denumirea rețelei de magazine de electrocasnice Enter. Pentru a beneficia de „ofertă", oamenii sunt îndemnați să-și introducă datele cardului bancar pe un site. Este o ESCROCHERIE. Pagina este nou creată și folosește abuziv identitatea Enter,
Jurnalista Natalia Morari nu a fost lăsată să intre pe teritoriul României, autoritățile de frontieră invocând motive ce țin de ordinea publică și securitatea națională. Morari nu a putut intra în România, fiind oprită la punctul de trecere a frontierei Albița, unde i-au fost prezentate documente oficiale ale Poliției de Frontieră Române care indică existența
Un vaccin administrat la timp poate preveni mai multe tipuri de cancer. Recomandă vaccinul anti-HPV cu încredere!
În practica clinică, prevenția cancerului cervical se bazează pe două intervenții complementare: vaccinarea împotriva virusului papiloma uman (HPV) și screeningul periodic. Este important ca aceste măsuri să fie prezentate pacienților ca fiind necesare împreună, nu alternativ, informează Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Vaccinarea împotriva HPV oferă protecție primară, prevenind infecțiile cu tipurile de HPV responsabile
De la o provocare într-un joc online, la alarme cu bombă la un liceu din Soroca: mama elevului amendată
O provocare lansată într-un joc pe telefon a declanșat o intervenție reală a poliției, iar cazul a ajuns în judecată. Un elev al Liceului Teoretic „Petru Rareș" din Soroca a efectuat două apeluri false cu bombă, iar mama acestuia a fost sancționată contravențional pentru neîndeplinirea obligațiilor de educare. Incidentul a avut loc pe 4
Poliția Republicii Moldova informează că, în contextul condițiilor climaterice nefavorabile, a fost sistată temporar circulația mai multor rute interurbane din nordul țǎrii, inclusiv ruta Cosăuți–Chișinău. Măsura a fost dispusă pentru prevenirea accidentelor rutiere și pentru siguranța pasagerilor și a conducătorilor auto. Recomandăm cetățenilor: să evite deplasările și să rămână acasă, dacă acestea nu sunt […] Post-ul Ruta interurbană Cosăuți – Chișinău a fost sistată temporar apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ai făcut o fotografie spectaculoasă sau ai surprins o problemă care trebuie să ajungă la urechile autorităților? Rubrica FOTOGRAFIA ZILEI de la Observatorul de Nord este locul perfect pentru imaginea ta! Trimite-ne fotografia pe Facebook.com/observatorul.mdSpune-ne când, unde și în ce context a fost realizatăNoi o vom promova pentru ca mesajul tău să ajungă la cât mai […] Post-ul FOTOGRAFIA ZILEI: Iarna poate fi spectaculoasă! apare prima dată în Observatorul de Nord.
Vânătoare de fazani în…cimitir? Cineva este nebun – ori „vânătorii”, ori „martorii”… # Observatorul de Nord
Cineva a telefonat la redacție și ne-a anunțat despre o întâmplare-bombă: cică, sâmbătă, 25 ianuarie, un grup de bărbați au organizat o partidă de vânătoare (de fazani) chiar pe teritoriul cimitirului satului Volovița. „Am avut impresia că războiul a trecut Nistru, s-au auzit nu mai puțin de 20 de împușcături, ne-au speriat copii…”, ni s-a […] Post-ul Vânătoare de fazani în…cimitir? Cineva este nebun – ori „vânătorii”, ori „martorii”… apare prima dată în Observatorul de Nord.
Curs valutar, 27 ianuarie 2026: euro crește cu doi bani, iar dolarul american scade cu 16 bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 27 ianuarie 2026, euro s-a scumpit cu doi bani și valorează 19,98 lei. Dolarul american este mai ieftin cu 16 bani și poate fi cumpărat cu 16 lei și 85 de bani, leul românesc cfrește cu 0,25 de bani și valorează […] Post-ul Curs valutar, 27 ianuarie 2026: euro crește cu doi bani, iar dolarul american scade cu 16 bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
Cum au prezentat propagandiştii o dispută juridică ca „lichidare a autonomiei găgăuze” # Observatorul de Nord
Curtea Supremă de Justiţie (CSM) a R. Moldova a dispus suspendarea executării a două hotărâri ce ţin de formarea componenţei autorităţii electorale din Găgăuzia. Astfel, alegerile din autonomie, stabilite pentru 22 martie 2026, „au fost puse pe pauză”. Chiar dacă este vorba despre chestiuni juridice, mai multe canale propagandistice au scris că autoritățile de la […] Post-ul Cum au prezentat propagandiştii o dispută juridică ca „lichidare a autonomiei găgăuze” apare prima dată în Observatorul de Nord.
An de an, sute de lebede își găsesc adăpost pe râul Nistru, iar în această iarnă cele mai multe dintre ele pot fi admirate din nou în apropierea satului Holoșnița, raionul Soroca. Deși o parte dintre păsări și-au continuat drumul, cele rămase oferă o priveliște spectaculoasă, transformând malurile Nistrului într-un adevărat tablou de iarnă, transmite […] Post-ul Ecologiștii avertizează: „Nu hrăniți lebedele cu pâine” apare prima dată în Observatorul de Nord.
Primăria Municipiului Soroca a pus în discuție Strategia de Dezvoltare Socio-Economică 2026-2030 / VIDEO # Observatorul de Nord
La 26 ianuarie 2026, Primăria Municipiului Soroca a organizat consultări publice pentru proiectele de decizie ce vor fi propuse spre vot consilierilor municipali. Printre subiectele examinate este și cel cu privire la Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a municipiului Soroca pentru anii 2026-2030. Aici, s-a propus un plan de acțiuni, care ar trebui să ducă la […] Post-ul Primăria Municipiului Soroca a pus în discuție Strategia de Dezvoltare Socio-Economică 2026-2030 / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Și astăzi benzina și motorina se scumpesc – cu cinci și, respectiv, șapte bani # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru astăzi, 27 ianuarie 2026 – un litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 22,99 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 19,69 lei. Astfel, prețurile respective însemnă o scumpire cu cinci bani […] Post-ul Și astăzi benzina și motorina se scumpesc – cu cinci și, respectiv, șapte bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
Meteo, 27 ianuarie 2026: lapoviță cu ninsoare și valori termice de până la -1 grad Celsius # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 27 ianuarie 2026, vom avea lapoviță cu ninsoare, iar valorile termice vor fi de până la -1 grad Celsius. Astfel, probabilitatea unor precipitații sub formă de lapoviță cu ninsoare este de 25 la sută, umiditatea aerului va fi de 97 procente, iar vântul va […] Post-ul Meteo, 27 ianuarie 2026: lapoviță cu ninsoare și valori termice de până la -1 grad Celsius apare prima dată în Observatorul de Nord.
În această iarnă, 16 persoane beneficiază de adăpost și asistență în cadrul Centrului Social „Revenire” din municipiul Soroca. Spațiile sunt bine încălzite, centrul fiind dotat cu sistem de încălzire centralizat, iar beneficiarii au acces la baie, haine curate, mese calde zilnice și îngrijire permanentă. Instituția, aflată în subordinea Primăriei municipiului Soroca și coordonată de Renata […] Post-ul Centrul „Revenire” își continuă activitatea pe perioada iernii apare prima dată în Observatorul de Nord.
Un român a vrut să fure un tren, în Austria, dar n-a știut să pornească locomotiva # Observatorul de Nord
Scene bizare au avut loc în miez de noapte la gara St. Valentin, în districtul Amstetten, Austria Inferioară. Un român a încercat să pună în mișcare un tren parcat, provocând pagube materiale considerabile și rănind o polițistă. Cu puțin înainte de ora 4 dimineața, poliția a fost alertată de coordonatorul pentru situații de urgență al […] Post-ul Un român a vrut să fure un tren, în Austria, dar n-a știut să pornească locomotiva apare prima dată în Observatorul de Nord.
O soroceancă a adus spiritul de acasă pe scena Festivalului „Galbenă Gutuie” din Italia / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Colinde și cântece populare au răsunat la Camposampiero, în apropiere de Padova, în cadrul celei de a VI a ediții a Festivalului „Galbenă Gutuie”. Evenimentul a avut loc la Teatro Ferrari și a adunat membri ai diasporei moldovenești, dar și iubitori de folclor din Italia. Festivalul a fost organizat de Lilia Tusa, fondatoarea Asociației „Busuioc”, […] Post-ul O soroceancă a adus spiritul de acasă pe scena Festivalului „Galbenă Gutuie” din Italia / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ionel Lăcrămioara – „Anii mei se duc ca vântul”, un cântec despre timp, dor și rădăcini # Observatorul de Nord
Un nou cântec cu încărcătură emoțională puternică a fost lansat recent de soroceanul interpret de muzică populară Ionel Lăcrămioara. Piesa, intitulată „Anii mei se duc ca vântul”, este o mărturisire sinceră despre viață, timp și legătura profundă cu familia și rădăcinile personale. Melodia surprinde realități prin care trec mulți oameni: plecarea de acasă, dorul de […] Post-ul Ionel Lăcrămioara – „Anii mei se duc ca vântul”, un cântec despre timp, dor și rădăcini apare prima dată în Observatorul de Nord.
În loc de 32 de raioane vom avea numai 10 raioane, organizate în cinci regiuni? # Observatorul de Nord
Invitată la emisiunea „Întreabă Ghețu” de la TV8, deputata în Parlamentul Republicii Moldova, din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, Larisa Voloh, a explicat ce prevede strategia de reformă a administrației publice locale. Astfel, conform deputatei, reforma prevede organizarea teritorial-adminsitrativă a Republicii Moldova în cinci regiuni, care vor include 10 raioane. Pe de altă parte, în […] Post-ul În loc de 32 de raioane vom avea numai 10 raioane, organizate în cinci regiuni? apare prima dată în Observatorul de Nord.
FALSURI noi de la Igor Dodon: „Acord militar cu Ucraina” și „SUA excluse din lista partenerilor strategici” # Observatorul de Nord
În cadrul emisiunii «На грани» din 23 ianuarie 2026 de la postul de televiziune Exclusiv TV, liderul PSRM și deputatul Igor Dodon a reluat mai multe din afirmațiile sale false și manipulatoare, în consonanță cu retorica Kremlinului, despre „curatorii occidentali” care ar încerca să atragă R. Moldova în războiul din Ucraina, despre „militarizarea” țării etc. În același timp, el […] Post-ul FALSURI noi de la Igor Dodon: „Acord militar cu Ucraina” și „SUA excluse din lista partenerilor strategici” apare prima dată în Observatorul de Nord.
Un vaccin azi poate preveni mai multe tipuri de cancer mâine. Vaccinează-ți copilul împotriva HPV! # Observatorul de Nord
HPV este foarte răspândit: ceea ce trebuie să știi pentru sănătatea copilului tău (părinții fetelor și băieților eligibili pentru vaccinare). Ca părinte, este important să știi ce riscuri pot apărea pe termen lung pentru sănătatea copilului tău și ce poți face pentru a le preveni. Infecția cu Virusul Papiloma Uman (HPV) este unul dintre […] Post-ul Un vaccin azi poate preveni mai multe tipuri de cancer mâine. Vaccinează-ți copilul împotriva HPV! apare prima dată în Observatorul de Nord.
De la poliția din soroca avertizare: nu vă aventurași pe gheața de pe râuri și lacuri # Observatorul de Nord
Având în vedere condițiile meteorologice actuale, polițiștii fac un apel către toți cetățenii să evite să se aventureze pe gheața de pe râuri și lacuri. Gheața poate fi instabilă și periculoasă, iar riscurile de accidente sunt mari, mai ales în zonele unde stratul de gheață este subțire. De asemenea, recomandăm părinților și tutorilor să fie […] Post-ul De la poliția din soroca avertizare: nu vă aventurași pe gheața de pe râuri și lacuri apare prima dată în Observatorul de Nord.
Cum a fost marcată săptămâna Limbii Române la Liceul Teoretic „Constantin Stere” din Soroca? / VIDEO # Observatorul de Nord
Evenimentul a marcat încheierea Săptămânii Limbii Române în incinta IP LT „Constantin Stere” printr-un medalion literar-muzical deosebit. Tema „Casa părintească – un drum spre esența ființei” a oferit elevilor prilejul de a omagia valorile și tradițiile neamului. Prin cântec și poezie, participanții au explorat legătura profundă dintre limba maternă și rădăcinile noastre spirituale. Acest moment […] Post-ul Cum a fost marcată săptămâna Limbii Române la Liceul Teoretic „Constantin Stere” din Soroca? / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
În curând, vor primi înapoi minimum doi lei pentru fiecare sticlă returnată de plastic, sticlă sau metal # Observatorul de Nord
În Republica Moldova, începând cu perioada imediat următoare (sistemul devine funcțional la un an de la desemnarea administratorului, posibil 2026), va fi implementat Sistemul de Depozit pentru Ambalaje (SDA), prin care cetățenii vor primi înapoi minimum doi lei pentru fiecare sticlă returnată de plastic, sticlă sau metal. Detalii cheie despre sistem: Valoare garanție: Cel puțin 2 […] Post-ul În curând, vor primi înapoi minimum doi lei pentru fiecare sticlă returnată de plastic, sticlă sau metal apare prima dată în Observatorul de Nord.
Voluntarii Crucii Roșii Soroca, instruiți în acordarea Primului Ajutor Psihologic # Observatorul de Nord
Primul Ajutor Psihologic (PAP) reprezintă un set de intervenții simple, dar esențiale, aplicate imediat după ce o persoană trece printr-o situație de criză sau traumă, precum accidente, dezastre naturale, acte de violență sau pierderi. Acesta constituie primul pas important spre recuperarea emoțională și restabilirea echilibrului psihic. Recent, un grup de voluntari ai Filialei de Cruce […] Post-ul Voluntarii Crucii Roșii Soroca, instruiți în acordarea Primului Ajutor Psihologic apare prima dată în Observatorul de Nord.
Aproximativ 40 de persoane s-au adresat, săptămâna trecută, la Spitalul Raional Soroca „Anatolie Prisacari” cu diferite traumatisme, cele mai multe provocate de căderi în stradă sau la domiciliu. Informația a fost oferită de Nina Spoialo, vicedirector medical al instituției. Potrivit acesteia, situația de la Soroca nu a fost la fel de gravă ca în alte […] Post-ul Zeci de adresări la Spitalul Raional Soroca din cauza căderilor pe gheață apare prima dată în Observatorul de Nord.
Anastasia Nichita refuză la mandat – „Aleg să fiu lângă copilul meu, lângă familia mea și lângă visul care încă mă ține vie și puternică” # Observatorul de Nord
Vreau să fiu sinceră cu voi și să vă anunț că am luat decizia de a-mi retrage mandatul de deputat. Decizia pe care o împărtășesc astăzi nu a fost una ușoară și nici luată în grabă. A venit după multă reflecție, sinceritate cu mine însămi și respect față de oamenii care mi-au oferit încrederea lor, […] Post-ul Anastasia Nichita refuză la mandat – „Aleg să fiu lângă copilul meu, lângă familia mea și lângă visul care încă mă ține vie și puternică” apare prima dată în Observatorul de Nord.
Marian Lupu și Emma Tăbîrță vor fi aduși silit la judecata lui Vladimir Plahotniuc # Observatorul de Nord
Fostul președinte interimar al Moldovei, Marian Lupu, și ex-viceguvernatoarea Băncii Naționale, Emma Tăbîrță, vor fi aduși silit în fața judecătorilor, pe 2 februarie. Aceștia trebuie să depună mărturii în favoarea apărării, în dosarul în care Vladimir Plahotniuc este acuzat de furtul miliardului. Pe de altă parte, fostul deputat Sergiu Sîrbu nu va fi audiat în […] Post-ul Marian Lupu și Emma Tăbîrță vor fi aduși silit la judecata lui Vladimir Plahotniuc apare prima dată în Observatorul de Nord.
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează publicul larg și agenții economici despre decizia de suspendare temporară a importului de carne de pasăre și produse derivate din carne de pasăre, originare din Ucraina. Măsura a fost adoptată în baza principiului precauției, în scopul protejării sănătății consumatorilor din Republica Moldova și al asigurării plasării pe piață […] Post-ul STOP cărnii de pasăre din Ucraina! apare prima dată în Observatorul de Nord.
Astăzi dimineață, Poliția a înregistrat un grav accident rutier în raionul Fălești. Un polițist cu vârsta de 30 de ani, angajat al Inspectoratului din Fălești, în timp ce se deplasa spre serviciu cu mașina personală de marcă Opel, din cauza condițiilor meteo nefavorabile a derapat de pe carosabil și s-a tamponat într-un copac. Acesta a […] Post-ul Un polițist de 30 de ani a decedat într-un grav accident rutier apare prima dată în Observatorul de Nord.
Tinerii sunt invitați să spună povestea localităților din Republica Moldova prin video: participă la concursul național „Descoperă comunitatea mea” # Observatorul de Nord
Tinerii din Republica Moldova și din diaspora au la dispoziție o lună pentru a transforma poveștile comunităților lor în eseuri video care pot ajunge pe o hartă digitală națională. Concursul „Descoperă comunitatea mea”, lansat de AO „Institutum Virtutes Civilis” în parteneriat cu Fundația Soros Moldova, oferă premii de până la 1600 de lei și șansa […] Post-ul Tinerii sunt invitați să spună povestea localităților din Republica Moldova prin video: participă la concursul național „Descoperă comunitatea mea” apare prima dată în Observatorul de Nord.
Printre laureații sportului moldovenesc, anul 2025, sunt și trei soroceni. Alexandru Solovei a fost desemnat „Talentul anului” # Observatorul de Nord
Ministerul Educației și Cercetării a organizat Gala Sportului 2025, în cadrul căreia au fost premiați peste 100 de sportivi, antrenori, federații sportive, jurnaliști și veterani ai sportului din Republica Moldova. Printre laureați sunt și trei sportivi soroceni – toți luptători care au obținut rezultate remarcabile la competiții republicane și internaționale. Acestea sunt Alexandru Sorovei, […] Post-ul Printre laureații sportului moldovenesc, anul 2025, sunt și trei soroceni. Alexandru Solovei a fost desemnat „Talentul anului” apare prima dată în Observatorul de Nord.
Volodimir Zelenski: Documentul american privind garanțiile de securitate pentru Ucraina este 100% finalizat # Observatorul de Nord
Documentul american privind garanțiile de securitate pentru Ucraina este complet finalizat și Kievul așteaptă un moment și un loc pentru ca acesta să fie semnat, a declarat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul unei vizite la Vilnius, relatează Reuters, citată de AGERPRES și moldpres.md „Pentru noi, garanţiile de securitate sunt în primul rând garanţii […] Post-ul Volodimir Zelenski: Documentul american privind garanțiile de securitate pentru Ucraina este 100% finalizat apare prima dată în Observatorul de Nord.
Horoscop 26 ianuarie 2026. Fecioarele ar fi să facă eforturi serioase ca să poată distinge între valorile reale, cele care merită să fie căutate # Observatorul de Nord
Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe Libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi. Horoscop Berbec – 26 ianuarie 2026: A venit momentul să te ocupi de propria viață așa cum nu ai mai făcut-o până acum, cu mult curaj, […] Post-ul Horoscop 26 ianuarie 2026. Fecioarele ar fi să facă eforturi serioase ca să poată distinge între valorile reale, cele care merită să fie căutate apare prima dată în Observatorul de Nord.
O jurnalistă renumită din România, ținta unui atac dur derulat de fostul deputat român, condamnat pentru corupție, Cristian Rizea. Reacție internațională # Observatorul de Nord
Jurnalista română Emilia Șercan, autoare a unor investigații despre plagiatele admise de mai mulți demnitari la elaborarea tezelor de doctor, a fost atacată dur de fostul deputat român, condamnat pentru corupție și extrădat de autoritățile moldovenești, Cristian Rizea Acesta a difuzat un video defăimător la adresa jurnalistei, după ce ea a publicat o nouă anchetă […] Post-ul O jurnalistă renumită din România, ținta unui atac dur derulat de fostul deputat român, condamnat pentru corupție, Cristian Rizea. Reacție internațională apare prima dată în Observatorul de Nord.
