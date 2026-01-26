FOTO Razii în raionul Edineț: tăieri ilegale de arbori descoperite în mai multe localități

12:50

Republica Moldova are două soluții pentru a menține pacea și a rămâne parte a lumii libere – aderarea la Uniunea Europeană și dacă ar fi sub protecția României, a declarat președinta Maia Sandu în cadrul unei conferințe de presă susținută joi dimineața la Chișinău. Aceasta a accentuat că în acest moment există sprijinul populației pentru [...] Articolul VIDEO Maia Sandu: „Pacea și libertatea R.Moldova pot fi asigurate prin aderarea la UE și, eventual, dacă R.Moldova ar fi sub protecția României” apare prima dată în NordNews.