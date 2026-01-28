Ucraina cere UE să acţioneze „fizic” împotriva petrolierelor din „flota-fantomă” a Rusiei
Realitatea.md, 28 ianuarie 2026 22:30
• • •
Acum 10 minute
23:10
Donald Trump amenință explicit Iranul cu o intervenție militară, „la fel ca în cazul Venezuelei”: „Timpul se scurge” # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump a amenințat miercuri după-amiaza, 28 ianuarie curent, Iranul cu o intervenție militară și a amintit regimului de la Teheran de acțiunea SUA în Venezuela, scrie hotnews.ro. „O armadă masivă se îndreaptă spre Iran. Se deplasează rapid, cu mare putere, entuziasm și scop precis. Este o flotă mai mare, condusă de marele
Acum o oră
22:30
Ucraina cere UE să acţioneze „fizic” împotriva petrolierelor din „flota-fantomă” a Rusiei # Realitatea.md
Ucraina a cerut miercuri, 28 ianuarie curent, Uniunii Europene „să nu se teamă" şi să acţioneze fizic împotriva aşa-numitei „flote-fantomă" utilizate de Moscova pentru a-şi exporta petrolul, dând ca exemplu petrolierele confiscate de Statele Unite având legătură cu Venezuela, relatează antena3.ro. În timpul unei vizite la Berlin, prima etapă a unui turneu european consacrat pregătirii
Acum 2 ore
22:10
Marco Rubio: următoarele negocieri Ucraina–Rusia vor fi bilaterale, cu SUA doar observator # Realitatea.md
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că noua rundă de negocieri între Ucraina și Rusia va fi bilaterală, fără participarea lui Whitkoff și Kushner, potrivit presei ucrainene. „La sfârșitul săptămânii trecute a avut loc o întâlnire în Emiratele Arabe Unite, care, după părerea mea, a avut pentru prima dată în mulți ani
21:50
Crimă în Chișinău: un bărbat de 35 de ani a fost ucis. Poliția a reținut cinci suspecți # Realitatea.md
Un bărbat de 35 de ani, declarat dispărut, a fost ucis în capitală. Patru bărbați și o femeie au fost reținuți pentru 72 de ore, anunță poliția. „În urma măsurilor operative, polițiștii sectorului Buiucani au stabilit că victima se afla la domiciliul unui cunoscut, împreună cu alte persoane. În timpul unui conflict, bărbatul a fost
21:40
Freelancerii sub noul regim fiscal: peste 680 deja înregistrați, 252 cu conturi bancare # Realitatea.md
De la 1 ianuarie, odată cu aplicarea regimului simplificat de impozitare pentru activitatea economică independentă, 680 de freelanceri și-au înregistrat statutul. Dintre aceștia, 252 au conturi bancare, iar 9 și-au achiziționat deja echipamente de casă și control. Datele au fost prezentate în cadrul unei discuții despre noul regim fiscal, desfășurate pe 28 ianuarie. Directoarea Serviciului
Acum 4 ore
21:00
Merz, despre aderarea Moldovei la UE: „Nu-i putem dezamăgi pe cetățenii moldoveni care își doresc drumul european” # Realitatea.md
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că susține aderarea Republicii Moldova la UE, într-o conferinţă de presă comună cu premierul Ilie Bolojan, miercuri la Berlin. Oficialul german a reamintit că a efectuat o vizită la Chişinău, în august 2025, de Ziua Independenţei. „Domnul preşedinte Macron, domnul Tusk şi cu mine am fost la Chişinău de
20:30
Olimpiadele școlare, reprogramate din cauza vremii: competițiile se amână cu o săptămână # Realitatea.md
Olimpiadele școlare raionale, municipale și zonale vor fi amânate cu o săptămână, din cauza condițiilor meteo dificile. Anunțul a fost făcut de Ministerul Educației și Cercetării, care a precizat că probele programate inițial pentru 31 ianuarie vor avea loc începând cu 7 februarie. Astfel, primele probe olimpice zi vor fi organizate probele la matematică, limba
19:50
Elena Lasconi demisionează de la conducerea USR Câmpulung: „Nu am timp să mă ocup de chestia asta” # Realitatea.md
Autoritățile din Câmpulung Muscel anunță: Elena Lasconi, primarul orașului și fost candidat la alegerile prezidențiale, a demisionat din funcția de președinte al filialei locale USR Câmpulung. Într-un interviu pentru Cotidianul, Lasconi a explicat decizia: „Nu am timp să mă ocup de chestia asta, stau câte 12 ore la primărie. Nu am viceprimar, nu am city
19:30
Un elev de 13 ani a sărit de la etajul unei școli din România după ce a primit o notă mică # Realitatea.md
Autoritățile din Mangalia, județul Constanța, au anunțat că un elev în vârstă de 13 ani a sărit, miercuri, 28 ianuarie, pe geamul sălii de clasă de la etajul I al unei școli, în timpul pauzei, după ce ar fi primit o notă mică. Băiatul a fost transportat de urgență la spital pentru investigații medicale amănunțite,
Acum 6 ore
19:00
Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a participat la un eveniment alături de elevi și profesori, unde a fost marcată Ziua Internațională a Educației 2026, cu tema „Puterea tinerilor în co-crearea educației". În cadrul evenimentului, au fost premiați 160 de tineri, câștigători ai Concursului municipal pentru acordarea Premiului de merit, ediția 2024–2025. „Aceștia au
18:30
Ministerul Energiei anunță că poleiul și ghețușul au provocat perturbări în alimentarea cu energie electrică în mai multe regiuni ale țării, marți, 28 ianuarie 2026, afectând funcționarea normală a rețelelor de distribuție. Potrivit informațiilor comunicate de instituție, la ora 17:00, operatorul ÎCS „Premier Energy Distribution" SA, care deservește zona Centru-Sud, a raportat întreruperi parțiale în
18:20
Avertizare pentru cetățenii moldoveni: riscuri de blocaje la frontiera Macedoniei de Nord, din cauza protestelor # Realitatea.md
Ambasada Republicii Moldova în Bulgaria, Macedonia de Nord și Albania a emis o avertizare adresată cetățenilor moldoveni care intenționează să călătorească sau să tranziteze Republica Macedoniei de Nord, privind posibile perturbări la frontiere, generate de proteste anunțate de asociațiile transportatorilor de marfă. Potrivit comunicatului emis de ambasadă, manifestațiile ar putea avea loc la punctele de
17:50
Trei procurori urmează să fie eliberați din funcție. Este vorba despre Elena Panfil, Eugeniu Trocin și Veaceslav Vacari. Deciziile a fost aprobată la ședința de miercuri a Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). Elena Panfil de la Procuratura Chișinău este acuzată că și-a îndeplinit necorespunzător atribuțiile de serviciu, conform IPN. Consiliul a admis contestațiile formulate de
17:50
Din stradă, la spital. Zeci de persoane au devenit victime ale poleiului din ultimele zile # Realitatea.md
Vremea extrem de complicată din ultimele zile, cu polei, gheață și trotuare transformate în adevărate capcane pentru pietoni, se resimte tot mai clar în unitățile medicale din capitală. Străzile și aleile acoperite de un strat alunecos le dau mari bătăi de cap oamenilor, iar medicii îi îndeamnă pe cetățeni să fie prudenți, să poarte încălțăminte
17:40
Avariile au fost remediate: 11.000 de consumatori din nordul țării au fost reconectați la energia electrică # Realitatea.md
RED-Nord anunță că, astăzi, 28 ianuarie, 14 deconectări avariate din rețelele de distribuție au fost remediate, permițând restabilirea energiei electrice pentru aproximativ 11.000 de consumatori din 32 de localități din nordul Republicii Moldova. Totuși, depunerea continuă a chiciurii afectează în continuare funcționarea rețelelor electrice și complică procesul de restabilire a alimentării cu energie. „Conform situației
17:30
Chișinăul condamnă atacurile rusești asupra Ucrainei: Mesajele transmise de Sandu, Grosu și Munteanu # Realitatea.md
Administrația de la Chișinău condamnă atacurile rusești asupra Ucrainei. Mesaje de solidaritate au fost transmise de Maia Sandu, Igor Grosu și Alexandru Munteanu. Maia Sandu s-a referit la trenul din Harkov, lovit de trupele ruse. Președinta a menționat că asemenea acțiuni sunt contrare dreptului internațional. „Acest tren transporta bărbați și femei care își vedeau de
Acum 8 ore
17:20
Moțiunea asupra politicilor Ministerului Agriculturii, pe agenda primei săptămâni a Parlamentului # Realitatea.md
Parlamentul Republicii Moldova se convoacă în ședințe plenare ale sesiunii de primăvară începând cu 3 februarie 2026, iar pe agenda deputaților figurează și examinarea unei moțiuni simple asupra politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Moțiunea a fost înaintată de un grup de deputați din opoziție și urmează să fie dezbătută în ședința plenară de joi,
17:10
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a venit cu explicații după ce transportatorii din cadrul APOTA au acuzat instituția că ar tolera curse ilegale de pasageri dintr-o autogară neautorizată din Chișinău. Autoritatea spune că a intervenit, dar a încercat în același timp să evite blocarea bruscă a transportului pentru oameni, scrie BANI.MD. Potrivit Agenției, sesizarea din
17:10
Consilierul președintelui rus, Iuri Ușakov, a declarat că Federația Rusă este deschisă unor discuții directe între președinții Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. Potrivit acestuia, Moscova nu a respins niciodată astfel de contacte, cu condiția ca ele să fie pregătite corespunzător și orientate spre obținerea unor rezultate concrete, scrie Meduza. Ușakov a mai precizat că, în
16:40
Încercarea nr. 2: Soldatul devenit apatrid a depus o nouă cerere la ASP, pentru eliberarea buletinului de identitate # Realitatea.md
Tânărul care s-a trezit apatrid după ce nu și-a perfectat buletinul de identitate a depus o nouă cerere la Agenția Servicii Publice, pentru a-i fi eliberat documentul. El a depus solicitarea în formă liberă și urmează să primească un răspuns. Și de această dată, el a fost însoțit de deputatul Vasile Costiuc și de către
16:30
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală invită la ateliere de confecționare a mărțișoarelor tradiționale # Realitatea.md
Cu ocazia apropiatei sărbători a Mărțișorului, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală organizează ateliere interactive de confecționare a mărțișoarelor tradiționale, dedicate grupurilor de elevi, turiștilor și tuturor doritorilor de a cunoaște și practicile asociate zilei de 1 Martie. Mărțișorul – simbol al primăverii, al renașterii naturii, al fertilității și al protecției – a fost
16:20
O moldoveancă în vârstă de 52 de ani și-a pierdut viața marți dimineața, 27 ianuarie, după ce a fost lovită frontal de un camion. Tragedia s-a produs în orașul Bergamo, Italia. Femeia locuia în Italia din anul 2008, împreună cu soțul său. În ziua tragediei, aceasta se deplasa spre casă cu scuterul, după ce făcuse
16:10
Proteste ale transportatorilor în Macedonia de Nord. Ministerul de Externe avertizează moldovenii # Realitatea.md
Moldovenii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Macedonia de Nord sunt avertizați despre protestele transportatorilor de marfă, care pot afecta traficul la mai multe puncte de trecere a frontierei. Protestele au început pe data 26 ianuarie 2026, cu posibilitate de extindere până la 7 zile. Potrivit informării, protestele pot duce la restricționarea
16:00
VIDEO Îmbrânceli și acuzații, de dragul lui Dumnezeu, la Dereneu. Creștinii nu pot împărți biserica între Mitropolii # Realitatea.md
La Dereneu, raionul Călărași, creștinii nu pot împărți biserica între Mitropolia Moldovei și ce a Basarabiei. Se întâmplă după ce Curtea Supremă de Justiție a dispus că locașul trebuie să revină Patriarhiei române, iar decizia este irevocabilă. Exponenții Mitropoliei Moldovei și primarul localității, socialistul Vasile Revenco, se opun punerii în aplicare a hotărârii, conform TVR
15:50
Unul dintre supraviețuitorii accidentului din Timiș, soldat cu 7 morți și 3 răniți, povestește ce s-a întâmplat # Realitatea.md
Unul dintre supraviețuitorii accidentului rutier produs marți, 27 ianuarie, în județul Timiș, soldat cu șapte morți și trei răniți, a oferit mărturii despre cum s-a produs tragedia, scrie stirileprotv.ro. Martorul susține că, în timpul unei depășiri efectuate de microbuz, s-a activat sistemul electronic de menținere a benzii, ceea ce a dus la devierea vehiculului pe
15:30
VIDEO Foc de proporții la un hotel de cinci stele din Franța: evacuări dramatice în stațiunea Courchevel # Realitatea.md
Un incendiu de proporții a izbucnit în seara zilei de 27 ianuarie la acoperișul unui hotel de cinci stele din Franța. În urma intervențiilor, 83 de persoane au fost evacuate din clădire, situată în stațiunea Savoie. Potrivit relatărilor din presa franceză, flăcările s-au extins peste noapte la o reședință aflată în apropiere. În total, peste
15:30
MEC, despre situația din școli: Peste 500 de instituții de învățământ au desfășurat lecțiile online # Realitatea.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) vine cu informații privind modul în care s-a desfășurat astăzi, 28 ianuarie, procesul educațional în instituțiile de învățământ din Republica Moldova. Astfel, 530 de instituții de învățământ au organizat procesul educațional în format online, 28 de instituții au activat în format mixt, cu prezență fizică și online, iar 48 de
Acum 12 ore
15:20
Declarații la Realitatea TV: Donald Trump este un jucător care știe să-și mascheze obiectivele în negocieri # Realitatea.md
Președintele Statelor Unite ale Americii știe să-și mascheze preferințele atunci când își stabilește obiectivele, ceea ce îl ajută să le atingă. De această părere sunt invitații emisiunii „Consens Național" de la Realitatea TV. Potrivit lor, Donald Trump are multă experiență în negocieri și idei pentru o nouă ordine mondială. Pentru Victor Juc, directorul Institutului de
15:20
MAN, protest la Președinție cu facturi pentru gaz și lumină. Manifestanții au cerut revizuirea tarifelor # Realitatea.md
Reprezentanții Partid
14:50
VIDEO Zeci de victime în urma atacurilor rusești: Kievul afectat pentru a doua zi consecutiv # Realitatea.md
A doua noapte consecutivă, forțele ruse au lansat atacuri asupra capitalei Ucrainei, Kiev. În urma raidurilor aeriene, două persoane și-au pierdut viața, iar alte patru au fost rănite. Atacurile au vizat un bloc de locuințe cu 7 etaje, unde a izbucnit un incendiu de proporții. În același timp, o altă clădire dintr-un cartier al orașului […] Articolul VIDEO Zeci de victime în urma atacurilor rusești: Kievul afectat pentru a doua zi consecutiv apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Ludmila Catlabuga va fi chemată la raport în Parlament. Biroul Permanent stabilește când va fi dezbătută moțiunea # Realitatea.md
Biroul Permanent al Parlamentului se reunește pe 28 ianuarie 2026 pentru a decide convocarea deputaților în sesiune ordinară și stabili agenda primei ședințe din acest an. De asemenea, urmează să fie programată dată când va fi dezbătută moțiunea simplă în privința Ministerului Agriculturii. Inițiativa a fost prezentată pe 18 decembrie 2025, de către deputatul fracțiunii […] Articolul Ludmila Catlabuga va fi chemată la raport în Parlament. Biroul Permanent stabilește când va fi dezbătută moțiunea apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Forumul Electoral: Alegerile parlamentare din 2025 au fost subiectul central al discuțiilor # Realitatea.md
Alegerile parlamentare din septembrie 2025 au fost subiectul central al ediției din 2026 a Forumului Electoral. Evenimentul a reunit autorități publice, deputați, experți, reprezentanți ai misiunilor diplomatice și ai societății civile pentru a analiza scrutinul și a discuta provocările și lecțiile care vor modela viitoarele alegeri. Reuniunea a fost organizată de Asociația pentru Democrație Participativă […] Articolul Forumul Electoral: Alegerile parlamentare din 2025 au fost subiectul central al discuțiilor apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
O badantă moldoveancă a fost arestată de autoritățile italiene și este acuzată de tentativă de omor, după ce a atacat bătrâna de 83 de ani pe care o îngrijea. Ancheta ia în calcul că rănile nu ar fi fost provocate de o simplă cădere, ci de o lovitură aplicată cu un obiect contondent. Potrivit presei […] Articolul Italia: O badantă din Moldova a fost arestată pentru agresiune asupra unei bătrâne apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Meteorologii au prelungit codul galben de ceață pe întreg teritoriul țării, până joi, 29 ianuarie, ora 13:00. Pe arii extinse, vizibilitatea va fi sub 200 m. „Din cauza ceții prognozate și a temperaturilor sub valoarea de 0°C, vor persista condiții pentru intensificarea și menținerea poleiului”, transmite Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). Pentru cele mai importante […] Articolul Codul galben de ceață, prelungit în Republica Moldova. Vizibilitatea sub 200 m apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
VIDEO Președintele Zelenski: lucrările privind acordul de reconstrucție cu SUA sunt în plină desfășurare # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că a discutat cu delegația sa despre necesitatea de a ajunge cât mai rapid la un acord cu Statele Unite privind reconstrucția postbelică. „Am stabilit, împreună cu echipa noastră de negociere și cu reprezentanții Guvernului, aspectele care trebuie aprofundate în acordul cu SUA privind reconstrucția postbelică. Lucrările cu partea […] Articolul VIDEO Președintele Zelenski: lucrările privind acordul de reconstrucție cu SUA sunt în plină desfășurare apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Antreprenorii independenți care plătesc contribuții vor avea dreptul la indemnizație # Realitatea.md
Antreprenorii independenți, înregistrați oficial și care plătesc contribuții la bugetul de asigurări sociale, vor avea dreptul la indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizație de maternitate și paternală, dar și indemnizații adresate familiilor cu copii, scrie IPN. Hotărârea a fost aprobată miercuri, 28 ianuarie, de Guvern. Ministra muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru, a precizat […] Articolul Antreprenorii independenți care plătesc contribuții vor avea dreptul la indemnizație apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Doi adolescenți din județul Mureș, România, au fost reținuți de poliție după ce au înjunghiat un taximetrist, refuzând să plătească pentru cursa efectuată. Potrivit informațiilor apărute în presa română, cei doi minori s-au urcat într-un taxi și i-au cerut șoferului să îi ducă într-o localitate din apropiere de Târgu Mureș. La finalul cursei, aceștia au […] Articolul Doi adolescenți din Mureș, reținuți după ce au înjunghiat un taximetrist apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Guvernul a aprobat modificarea normelor sanitar-veterinare privind creșterea și îngrășarea porcilor, în scopul îmbunătățirii bunăstării animalelor și pentru alinierea sectorului zootehnic la normele de referință ale Uniunii Europene. Proiectul prevede completarea legislației cu o anexă care recomandă câteva măsuri practice pentru îmbunătățirea practicilor de creștere și gestionarea porcinelor în exploatații, și anume: evitarea codotomiei de […] Articolul E oficial! Guvernul îndeamnă moldovenii să NU taie coada porcului apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Dosarul crimelor de la Anenii Noi: Ministra de Interne spune că ancheta vizează 6 victime # Realitatea.md
Ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, a declarat că ancheta în dosarul crimelor de la Beriozchi, raionul Anenii Noi, este în desfășurare. Potrivit ministrei, urmărirea penală vizează șase victime, iar omorurile ar fi fost comise în perioada 2005–2015. După finalizarea și prezentarea rapoartelor de expertiză, procurorii vor decide transmiterea dosarului în instanța de judecată. Între timp, […] Articolul Dosarul crimelor de la Anenii Noi: Ministra de Interne spune că ancheta vizează 6 victime apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Forumul Electoral, în direct la Realitatea TV: Dezbateri despre finanțare, interferențe și acces la vot # Realitatea.md
Forumul Electoral 2026 are loc pe 28 ianuarie și este transmis în direct, la Realitatea TV și rlive.md. A doua ediție a evenimentului reprezintă o platforme de analiză și reflecție strategică dedicată proceselor electorale din Republica Moldova. Reuniunea oferă un cadru oportun pentru prezentarea Raportului final al Misiunii Promo-LEX de observare a alegerilor parlamentare și […] Articolul Forumul Electoral, în direct la Realitatea TV: Dezbateri despre finanțare, interferențe și acces la vot apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Chișinăul prelungește protecția temporară a refugiaților din Ucraina până pe 1 martie 2027 # Realitatea.md
Refugiații ucraineni vor beneficia de protecție temporară în Republica Moldova până la 1 martie 2027, potrivit unei hotărâri aprobate astăzi de Executiv. De asemenea, pentru beneficiarii actuali de acest statut este introdus un mecanism de prelungire a protecției temporare, prin depunerea unei solicitări online, în perioada 1 februarie – 30 aprilie 2026. „Această măsură oferă […] Articolul Chișinăul prelungește protecția temporară a refugiaților din Ucraina până pe 1 martie 2027 apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) acuză autoritățile din domeniul transporturilor că tolerează de luni bune o activitate ilegală de transport de pasageri și avertizează că ar putea organiza proteste în fața Agenției Naționale Transport Auto (ANTA), scrie BANI.MD. Într-o adresare transmisă Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și ANTA, APOTA susține că activitatea […] Articolul APOTA acuză ANTA că tolerează transport ilegal de pasageri și amenință cu proteste apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
241 de persoane, dintre care 71 copii, s-au adresat în ultimele 24 de ore la Spitalul Clinic Bălți din cauza ghețușului. Din numărul total, 83 de pacienți au solicitat consultația medicului traumatolog, iar în urma evaluării, 7 au fost internați și unul operat. „Majoritatea pacienților au suportat fracturi, iar în unele cazuri a fost necesară […] Articolul Bălți: 241 de persoane au ajuns la spital din cauza ghețușului apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Un fost senator francez a fost găsit vinovat pentru că a drogat o deputată cu intenția de a o agresa sexual. Este vorba despre Joel Guerriau, în vârstă de 68 de ani, condamnat marți, 27 ianuarie, la patru ani de închisoare. Potrivit publicației The Guardian, cazul apare la câteva luni după ce Franța a fost […] Articolul Paris: fost senator, acuzat că a drogat o deputată cu intenția de a o agresa sexual apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Ministra de Interne: Chișinăul pregătește măsuri, pentru ca persoanele condamnate să nu fugă din țară prin Transnistria # Realitatea.md
Administrația de la Chișinău pregătește măsuri, pentru ca persoanele condamnate în Republica Moldova să nu poată părăsi țara prin regiunea transnistreană. Dezvăluirea a fost făcută de către ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin. Deja există un grup de lucru, din care fac parte și reprezentanți ai Procuraturii Generale. Responsabilii identifică soluții legislative, pentru a preveni asemenea […] Articolul Ministra de Interne: Chișinăul pregătește măsuri, pentru ca persoanele condamnate să nu fugă din țară prin Transnistria apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
O tânără, care locuia în stradă, a fost recrutată în Turcia pentru exploatare sexuală. Făptașul, condamnat # Realitatea.md
O persoană a fost condamnată la șapte ani de închisoare pentru trafic de ființe umane și la cinci ani pentru jaf, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe o perioadă de cinci ani. Procuratura Generală (PG) precizează că, prin cumul parțial al pedepselor, acesteia i-a fost stabilită pedeapsa definitivă de opt […] Articolul O tânără, care locuia în stradă, a fost recrutată în Turcia pentru exploatare sexuală. Făptașul, condamnat apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
În jur de 25 de mii de consumatori fără curent din cauza chiciurii: Junghietu anunță intervenții masive în toată țara # Realitatea.md
Între 10.000 și 25.000 de cetățeni au fost afectați în perioada 25–28 ianuarie de întreruperi totale sau parțiale ale energiei electrice, din cauza condițiilor meteo excepțional de complicate și a depunerilor masive de chiciură. Datele au fost prezentate de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a oferit o actualizare a situației din teren. În această dimineață, […] Articolul În jur de 25 de mii de consumatori fără curent din cauza chiciurii: Junghietu anunță intervenții masive în toată țara apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
S-a cerut căutarea lui Pînzari prin Interpol, ca să nu poată părăsi Moldova. Șefa MAI: Putea fugi prin Transnistria # Realitatea.md
Autoritățile nu exclud că fostul șef al Poliției, Alexandru Pînzari, putea părăsi Moldova prin regiunea transnistreană. Ministra de Interne Daniella Misail-Nichitin afirmă că deocamdată nu se cunoaște locul aflării lui. În același timp, oficiala susține că solicitarea de a-l căuta prin Interpol, în cazul lui, a fost transmisă pentru ca Alexandru Pînzari să nu poată […] Articolul S-a cerut căutarea lui Pînzari prin Interpol, ca să nu poată părăsi Moldova. Șefa MAI: Putea fugi prin Transnistria apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Partidul Nostru cere reducerea urgentă a tarifului la gaz, cu aplicare din 1 ianuarie # Realitatea.md
Fracțiunea Partidului Nostru în Parlament cere revizuirea de urgență a tarifului la gaz și aplicarea unui preț redus retroactiv, începând cu 1 ianuarie 2026. Deputatul Constantin Cuiumju a declarat în cadrul unui briefing de presă că oamenii nu mai pot aștepta și nu mai pot achita facturile ridicate la energie în contextul temperaturilor extrem de […] Articolul Partidul Nostru cere reducerea urgentă a tarifului la gaz, cu aplicare din 1 ianuarie apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a agățat la Casa Albă o fotografie în care apare alături de președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, realizată în timpul summitului din Alaska, care a avut loc la 15 august 2025, potrivit presei ruse. Imaginea îi arată pe cei doi lideri îmbrăcați în costume, în momentul în care Vladimir Putin […] Articolul Tablou uriaș la Casa Albă: Trump, alături de liderul rus apare prima dată în Realitatea.md.
