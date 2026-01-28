Ucraina cere UE să acţioneze „fizic” împotriva petrolierelor din „flota-fantomă” a Rusiei

12:10

Autoritățile nu exclud că fostul șef al Poliției, Alexandru Pînzari, putea părăsi Moldova prin regiunea transnistreană. Ministra de Interne Daniella Misail-Nichitin afirmă că deocamdată nu se cunoaște locul aflării lui. În același timp, oficiala susține că solicitarea de a-l căuta prin Interpol, în cazul lui, a fost transmisă pentru ca Alexandru Pînzari să nu poată […]