Declarații la Realitatea TV: Donald Trump este un jucător care știe să-și mascheze obiectivele în negocieri
Realitatea.md, 28 ianuarie 2026 15:20
Președintele Statelor Unite ale Americii știe să-și mascheze preferințele atunci când își stabilește obiectivele, ceea ce îl ajută să le atingă. De această părere sunt invitații emisiunii „Consens Național" de la Realitatea TV. Potrivit lor, Donald Trump are multă experiență în negocieri și idei pentru o nouă ordine mondială. Pentru Victor Juc, directorul Institutului de
VIDEO Foc de proporții la un hotel de cinci stele din Franța: evacuări dramatice în stațiunea Courchevel # Realitatea.md
Un incendiu de proporții a izbucnit în seara zilei de 27 ianuarie la acoperișul unui hotel de cinci stele din Franța. În urma intervențiilor, 83 de persoane au fost evacuate din clădire, situată în stațiunea Savoie. Potrivit relatărilor din presa franceză, flăcările s-au extins peste noapte la o reședință aflată în apropiere. În total, peste
MEC, despre situația din școli: Peste 500 de instituții de învățământ au desfășurat lecțiile online # Realitatea.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) vine cu informații privind modul în care s-a desfășurat astăzi, 28 ianuarie, procesul educațional în instituțiile de învățământ din Republica Moldova. Astfel, 530 de instituții de învățământ au organizat procesul educațional în format online, 28 de instituții au activat în format mixt, cu prezență fizică și online, iar 48 de
MAN, protest la Președinție cu facturi pentru gaz și lumină. Manifestanții au cerut revizuirea tarifelor # Realitatea.md
Reprezentanții Partidului „Mișcarea Alternativa Națională" (MAN) au protestat la Președinție. Aceștia au adus în fața administrației prezidențiale facturi la curent electric și la gaz. Membrii formațiunii politice consideră tarifele actuale prea mari. Ei au cerut șefei statului să intervină, pentru a micșora taxele pentru furnizarea combustibilului albastru și luminii.
VIDEO Zeci de victime în urma atacurilor rusești: Kievul afectat pentru a doua zi consecutiv # Realitatea.md
A doua noapte consecutivă, forțele ruse au lansat atacuri asupra capitalei Ucrainei, Kiev. În urma raidurilor aeriene, două persoane și-au pierdut viața, iar alte patru au fost rănite. Atacurile au vizat un bloc de locuințe cu 7 etaje, unde a izbucnit un incendiu de proporții. În același timp, o altă clădire dintr-un cartier al orașului
Ludmila Catlabuga va fi chemată la raport în Parlament. Biroul Permanent stabilește când va fi dezbătută moțiunea # Realitatea.md
Biroul Permanent al Parlamentului se reunește pe 28 ianuarie 2026 pentru a decide convocarea deputaților în sesiune ordinară și stabili agenda primei ședințe din acest an. De asemenea, urmează să fie programată dată când va fi dezbătută moțiunea simplă în privința Ministerului Agriculturii. Inițiativa a fost prezentată pe 18 decembrie 2025, de către deputatul fracțiunii
Forumul Electoral: Alegerile parlamentare din 2025 au fost subiectul central al discuțiilor # Realitatea.md
Alegerile parlamentare din septembrie 2025 au fost subiectul central al ediției din 2026 a Forumului Electoral. Evenimentul a reunit autorități publice, deputați, experți, reprezentanți ai misiunilor diplomatice și ai societății civile pentru a analiza scrutinul și a discuta provocările și lecțiile care vor modela viitoarele alegeri. Reuniunea a fost organizată de Asociația pentru Democrație Participativă
O badantă moldoveancă a fost arestată de autoritățile italiene și este acuzată de tentativă de omor, după ce a atacat bătrâna de 83 de ani pe care o îngrijea. Ancheta ia în calcul că rănile nu ar fi fost provocate de o simplă cădere, ci de o lovitură aplicată cu un obiect contondent. Potrivit presei
Meteorologii au prelungit codul galben de ceață pe întreg teritoriul țării, până joi, 29 ianuarie, ora 13:00. Pe arii extinse, vizibilitatea va fi sub 200 m. „Din cauza ceții prognozate și a temperaturilor sub valoarea de 0°C, vor persista condiții pentru intensificarea și menținerea poleiului", transmite Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS).
VIDEO Președintele Zelenski: lucrările privind acordul de reconstrucție cu SUA sunt în plină desfășurare # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că a discutat cu delegația sa despre necesitatea de a ajunge cât mai rapid la un acord cu Statele Unite privind reconstrucția postbelică. „Am stabilit, împreună cu echipa noastră de negociere și cu reprezentanții Guvernului, aspectele care trebuie aprofundate în acordul cu SUA privind reconstrucția postbelică. Lucrările cu partea
Antreprenorii independenți care plătesc contribuții vor avea dreptul la indemnizație # Realitatea.md
Antreprenorii independenți, înregistrați oficial și care plătesc contribuții la bugetul de asigurări sociale, vor avea dreptul la indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizație de maternitate și paternală, dar și indemnizații adresate familiilor cu copii, scrie IPN. Hotărârea a fost aprobată miercuri, 28 ianuarie, de Guvern. Ministra muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru, a precizat
Doi adolescenți din județul Mureș, România, au fost reținuți de poliție după ce au înjunghiat un taximetrist, refuzând să plătească pentru cursa efectuată. Potrivit informațiilor apărute în presa română, cei doi minori s-au urcat într-un taxi și i-au cerut șoferului să îi ducă într-o localitate din apropiere de Târgu Mureș. La finalul cursei, aceștia au
Guvernul a aprobat modificarea normelor sanitar-veterinare privind creșterea și îngrășarea porcilor, în scopul îmbunătățirii bunăstării animalelor și pentru alinierea sectorului zootehnic la normele de referință ale Uniunii Europene. Proiectul prevede completarea legislației cu o anexă care recomandă câteva măsuri practice pentru îmbunătățirea practicilor de creștere și gestionarea porcinelor în exploatații, și anume: evitarea codotomiei de
Dosarul crimelor de la Anenii Noi: Ministra de Interne spune că ancheta vizează 6 victime # Realitatea.md
Ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, a declarat că ancheta în dosarul crimelor de la Beriozchi, raionul Anenii Noi, este în desfășurare. Potrivit ministrei, urmărirea penală vizează șase victime, iar omorurile ar fi fost comise în perioada 2005–2015. După finalizarea și prezentarea rapoartelor de expertiză, procurorii vor decide transmiterea dosarului în instanța de judecată. Între timp,
Forumul Electoral, în direct la Realitatea TV: Dezbateri despre finanțare, interferențe și acces la vot # Realitatea.md
Forumul Electoral 2026 are loc pe 28 ianuarie și este transmis în direct, la Realitatea TV și rlive.md. A doua ediție a evenimentului reprezintă o platforme de analiză și reflecție strategică dedicată proceselor electorale din Republica Moldova. Reuniunea oferă un cadru oportun pentru prezentarea Raportului final al Misiunii Promo-LEX de observare a alegerilor parlamentare și
Chișinăul prelungește protecția temporară a refugiaților din Ucraina până pe 1 martie 2027 # Realitatea.md
Refugiații ucraineni vor beneficia de protecție temporară în Republica Moldova până la 1 martie 2027, potrivit unei hotărâri aprobate astăzi de Executiv. De asemenea, pentru beneficiarii actuali de acest statut este introdus un mecanism de prelungire a protecției temporare, prin depunerea unei solicitări online, în perioada 1 februarie – 30 aprilie 2026. „Această măsură oferă
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) acuză autoritățile din domeniul transporturilor că tolerează de luni bune o activitate ilegală de transport de pasageri și avertizează că ar putea organiza proteste în fața Agenției Naționale Transport Auto (ANTA), scrie BANI.MD. Într-o adresare transmisă Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și ANTA, APOTA susține că activitatea
241 de persoane, dintre care 71 copii, s-au adresat în ultimele 24 de ore la Spitalul Clinic Bălți din cauza ghețușului. Din numărul total, 83 de pacienți au solicitat consultația medicului traumatolog, iar în urma evaluării, 7 au fost internați și unul operat. „Majoritatea pacienților au suportat fracturi, iar în unele cazuri a fost necesară
Un fost senator francez a fost găsit vinovat pentru că a drogat o deputată cu intenția de a o agresa sexual. Este vorba despre Joel Guerriau, în vârstă de 68 de ani, condamnat marți, 27 ianuarie, la patru ani de închisoare. Potrivit publicației The Guardian, cazul apare la câteva luni după ce Franța a fost
Ministra de Interne: Chișinăul pregătește măsuri, pentru ca persoanele condamnate să nu fugă din țară prin Transnistria # Realitatea.md
Administrația de la Chișinău pregătește măsuri, pentru ca persoanele condamnate în Republica Moldova să nu poată părăsi țara prin regiunea transnistreană. Dezvăluirea a fost făcută de către ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin. Deja există un grup de lucru, din care fac parte și reprezentanți ai Procuraturii Generale. Responsabilii identifică soluții legislative, pentru a preveni asemenea
O tânără, care locuia în stradă, a fost recrutată în Turcia pentru exploatare sexuală. Făptașul, condamnat # Realitatea.md
O persoană a fost condamnată la șapte ani de închisoare pentru trafic de ființe umane și la cinci ani pentru jaf, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe o perioadă de cinci ani. Procuratura Generală (PG) precizează că, prin cumul parțial al pedepselor, acesteia i-a fost stabilită pedeapsa definitivă de opt
În jur de 25 de mii de consumatori fără curent din cauza chiciurii: Junghietu anunță intervenții masive în toată țara # Realitatea.md
Între 10.000 și 25.000 de cetățeni au fost afectați în perioada 25–28 ianuarie de întreruperi totale sau parțiale ale energiei electrice, din cauza condițiilor meteo excepțional de complicate și a depunerilor masive de chiciură. Datele au fost prezentate de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a oferit o actualizare a situației din teren. În această dimineață,
S-a cerut căutarea lui Pînzari prin Interpol, ca să nu poată părăsi Moldova. Șefa MAI: Putea fugi prin Transnistria # Realitatea.md
Autoritățile nu exclud că fostul șef al Poliției, Alexandru Pînzari, putea părăsi Moldova prin regiunea transnistreană. Ministra de Interne Daniella Misail-Nichitin afirmă că deocamdată nu se cunoaște locul aflării lui. În același timp, oficiala susține că solicitarea de a-l căuta prin Interpol, în cazul lui, a fost transmisă pentru ca Alexandru Pînzari să nu poată
Partidul Nostru cere reducerea urgentă a tarifului la gaz, cu aplicare din 1 ianuarie # Realitatea.md
Fracțiunea Partidului Nostru în Parlament cere revizuirea de urgență a tarifului la gaz și aplicarea unui preț redus retroactiv, începând cu 1 ianuarie 2026. Deputatul Constantin Cuiumju a declarat în cadrul unui briefing de presă că oamenii nu mai pot aștepta și nu mai pot achita facturile ridicate la energie în contextul temperaturilor extrem de
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a agățat la Casa Albă o fotografie în care apare alături de președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, realizată în timpul summitului din Alaska, care a avut loc la 15 august 2025, potrivit presei ruse. Imaginea îi arată pe cei doi lideri îmbrăcați în costume, în momentul în care Vladimir Putin
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că procedura de aprobare a noilor tarife la gaz se apropie de final, iar o eventuală reducere pentru consumatorii casnici ar putea fi decisă în perioada următoare de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Întrebat de ce a durat aproape două luni de la depunerea cererii de către
Ministrul Finanțelor presupune că vameși condamnați anterior puteau reveni în funcție: M-aș mira, dar nu pot exclude # Realitatea.md
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, lasă de înțeles că în opinia sa la Serviciul Vamal ar mai exista angajați corupți, pe lângă cei șapte reținuți de CNA în dimineața de 27 ianuarie. Funcționarul a spus jurnaliștilor că autoritățile vor coopera cu anchetatorii. Oficialul a spus că urmează să se documenteze despre alte cazuri de corupție la
Urmărește noua ediție a emisiunii #LIFESTYLE cu Xenia Bugneac, în cadrul căreia a avut loc un interviu, în platoul REALITATEA TV, cu medicul stomatolog Iulia Guțu, despre cele mai importante tendințe stomatologice care definesc anul 2026. Potrivit
Vicepreședintele CEC, Pavel Postica și expertul Promo-Lex, Nicolae Panfil, sunt invitații emisiunii Rezoomat # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat”, moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitații ediției sunt vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postica și expertul Promo-Lex, Nicolae Panfil. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: • Alegerile din autonomia găgăuză […] Articolul Vicepreședintele CEC, Pavel Postica și expertul Promo-Lex, Nicolae Panfil, sunt invitații emisiunii Rezoomat apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Cocaină de 1 milion de lei, ascunsă într-un televizor: Organizatorul contrabandei, trimis în judecată # Realitatea.md
Organizatorul contrabandei cu cocaină de 1.000.000 lei, ascunsă într-un televizor din Spania și la domiciliul unei membre a grupului infracțional, a fost trimis în judecată. În luna mai 2022, televizorul de model „Mi” a fost adus din Madrid în Chișinău într-un microbuz care transporta colete și pasageri. Acesta a fost primit de un complice al […] Articolul VIDEO Cocaină de 1 milion de lei, ascunsă într-un televizor: Organizatorul contrabandei, trimis în judecată apare prima dată în Realitatea.md.
Moldelectrica intervine de urgență la Șoldănești și Florești: Avarii pe liniile electrice din cauza chiciurii # Realitatea.md
Î.S. „Moldelectrica” a anunțat, la ora 10:00, o situație operativă complicată în Sistemul Electroenergetic Național, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile, marcate de depuneri masive de chiciură. Mai multe linii electrice aeriene de înaltă tensiune de 110 kV au fost deconectate, iar unele linii de 35 kV au fost avariate. Potrivit întreprinderii, intervențiile sunt îngreunate de […] Articolul Moldelectrica intervine de urgență la Șoldănești și Florești: Avarii pe liniile electrice din cauza chiciurii apare prima dată în Realitatea.md.
Bacul de la Molovata rămâne nefuncțional: Vicepremierul Chiveri, despre situația localităților din stânga Nistrului # Realitatea.md
Circulația cu bacul de la Molovata nu a fost reluată și, cel mai probabil, acest lucru nu va fi posibil nici în următoarele săptămâni, a declarat vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, în contextul condițiilor meteorologice extrem de complicate. Potrivit oficialului, vremea nefavorabilă face imposibilă, deocamdată, reluarea transportului fluvial între cele două maluri ale Nistrului. Întrebat […] Articolul Bacul de la Molovata rămâne nefuncțional: Vicepremierul Chiveri, despre situația localităților din stânga Nistrului apare prima dată în Realitatea.md.
Guvernul Republicii Moldova a anunțat miercuri, 28 ianuarie, mai multe numiri, precum și o demisie. Denis Lungu a fost propus în funcția de secretar de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale din data de 22 ianuarie 2026. Candidatura a fost înaintată de ministrul Vladimir Bolea. Vladislav Cojuhari l-a propus în funcția de secretar de […] Articolul Numiri de secretari de stat și o demisie în Guvernul Republicii Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Scandalul cu legea cetățeniei: Nosatîi spune că nu doar Ministerul Apărării este responsabil de încorporare în armată # Realitatea.md
Urmare a scandalului privind reglementările din legea cetățeniei, ministrul Anatolie Nosatîi a explicat cum sunt înrolați în armată tinerii din Republica Moldova. Conform oficialului, responsabilă de procedură este Comisia de încorporare, din care fac parte și funcționari de la Ministerul Apărării. Funcționarul a insistat că oficialii din cadrul instituției pe care o conduce nu sunt […] Articolul Scandalul cu legea cetățeniei: Nosatîi spune că nu doar Ministerul Apărării este responsabil de încorporare în armată apare prima dată în Realitatea.md.
Primarul General, Ion Ceban, informează că, dimineața, a avut o ședință cu primarii de suburbii, unde au discutat despre necesitățile localităților în condițiile meteo extrem de complicate. „Am luat decizia să ajutăm cu material antiderapant, pentru a putea interveni pe drumurile locale. Pe cele care sunt în gestiunea noastră, noi am intervenit. Acum trebuie și […] Articolul Primăria capitalei va ajuta cu material antiderapant suburbiile, a anunțat Ceban apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Catlabuga, întrebată dacă condițiile meteo au afectat livezile: Unii fermieri au sisteme de încălzire în vii # Realitatea.md
Ministerul Agriculturii nu are deocamdată informații despre modul în care condițiile meteo din ultimele săptămâni au afectat agricultorii. Ludmila Catlabuga susține că nu au parvenit plângeri de la fermieri. Oficiala susține că responsabilii monitorizează situația. Direcțiile agricole urmează să stabilească dacă există zone problematice, potrivit ministrei. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de […] Articolul VIDEO Catlabuga, întrebată dacă condițiile meteo au afectat livezile: Unii fermieri au sisteme de încălzire în vii apare prima dată în Realitatea.md.
Un bărbat de 48 de ani a decedat pe loc, marți seara, 27 ianuarie, după ce a fost lovit de un automobil. Tragedia s-a produs pe traseul G88 Ungheni – Cornești – Condrătești – Năpădeni. „La fața locului, oamenii legii au stabilit preliminar că o tânără de 22 de ani, aflată la volanul unui Audi […] Articolul Tragedie la Ungheni. Un bărbat a murit pe loc după ce a fost lovit de un automobil apare prima dată în Realitatea.md.
Carnea de pui s-ar putea scumpi după interdicția importurilor din Ucraina? Ce spune șefa de la Agricultură # Realitatea.md
Interdicția privind importul cărnii de pasăre din Ucraina, care acoperea aproximativ 20% din volumul adus anterior pe piața Republicii Moldova, ar putea avea impact asupra prețurilor, însă autoritățile susțin că situația poate fi gestionată prin diversificarea surselor și creșterea producției interne. Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a declarat că, deși importurile din Ucraina au fost semnificative, […] Articolul Carnea de pui s-ar putea scumpi după interdicția importurilor din Ucraina? Ce spune șefa de la Agricultură apare prima dată în Realitatea.md.
Munteanu, înainte de ședința Guvernului: „Iarna aceasta este mai puțin blândă cu noi decât iernile precedente ” # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu a venit cu un mesaj înainte de debutul ședinței Guvernului Republicii Moldova care a avut loc astăzi, 28 ianuarie. „Înainte de a începe ședința noastră propriu-zisă, sigur că trebuie să constatăm faptul că iarna aceasta este mai puțin blândă cu noi decât iernile precedente. Ne confruntăm cu o situație mai dificilă, decât, […] Articolul Munteanu, înainte de ședința Guvernului: „Iarna aceasta este mai puțin blândă cu noi decât iernile precedente ” apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Armata Națională se extinde cu 2000 de militari. Nosatîi explică de ce este necesară măsura # Realitatea.md
Armata Națională se extinde. Astfel, Moldova va avea cu 2000 de militari mai mult, potrivit ministrului Anatolie Nosatîi. Oficialul a relatat că măsura este prevăzută în strategia aprobată în octombrie 2025. Potrivit lui, creșterea numărului de cadre va fi efectuată gradual. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! „Creșterea planificată pentru numărul […] Articolul VIDEO Armata Națională se extinde cu 2000 de militari. Nosatîi explică de ce este necesară măsura apare prima dată în Realitatea.md.
Studenții din India pot aduce virusul Nipah în Moldova? „Sunt niște discuții, niște zvonuri. Teste nu sunt” # Realitatea.md
Autoritățile din Moldova nu au teste pentru virusul Nipah, precizează ministrul Sănătății Emil Ceban. Oficialul a precizat că actualmente maladia nu reprezintă pericol nici pentru Europa, nici pentru Republica Moldova. Oficialul a menționat că virusul se transmite de la lilieci la porci și poate fi contractat de oameni. Maladia este extrem de contagioasă, iar comunitatea […] Articolul Studenții din India pot aduce virusul Nipah în Moldova? „Sunt niște discuții, niște zvonuri. Teste nu sunt” apare prima dată în Realitatea.md.
Peste 800 de locuri bugetare pentru tinerii din Transnistria în instituțiile de pe malul drept al Nistrului # Realitatea.md
856 de tineri din regiunea transnistreană au beneficiat, în anul 2025, de locuri cu finanțare din bugetul de stat în instituțiile de învățământ de pe malul drept al Nistrului. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), 511 locuri au fost oferite în învățământul superior, iar 345 în învățământul profesional tehnic. „În prezent, 270 de tineri sunt […] Articolul Peste 800 de locuri bugetare pentru tinerii din Transnistria în instituțiile de pe malul drept al Nistrului apare prima dată în Realitatea.md.
479 de moldoveni au chemat ambulanța marți, după ce au căzut. S-au efectuat 61 de intervenții urgente doar la IMU # Realitatea.md
Pe parcursul zilei de marți, 27 ianuarie, ambulanța a fost solicitată în 479 de cazuri când cetățenii au căzut și s-au accidentat. La Spitalul de Urgență au apelat 306 persoane, dintre care 178 au suferit traumatisme. Chirurgii de instituția medicală au efectuat 61 de intervenții urgente, urmare a traumatismelor. În trei cazuri pacienții au fost […] Articolul 479 de moldoveni au chemat ambulanța marți, după ce au căzut. S-au efectuat 61 de intervenții urgente doar la IMU apare prima dată în Realitatea.md.
Chiciura a lăsat fără curent peste 15.000 de consumatori. Ministerul Energiei: „Se lucrează la remedierea avariilor” # Realitatea.md
Peste 15.000 de consumatori au rămas astăzi dimineață, 28 ianuarie, fără energie electrică din cauza chiciurei, iar circa 100 de localități sunt debranșate de la rețeaua de energie electrică, potrivit datelor oferite de Ministerul Energiei. „Dintre aceștia, 3.811 consumatori din 11 localități sunt în zona de responsabilitate a operatorului sistemului de distribuție ÎCS „Premier Energy […] Articolul Chiciura a lăsat fără curent peste 15.000 de consumatori. Ministerul Energiei: „Se lucrează la remedierea avariilor” apare prima dată în Realitatea.md.
1000€ i-ar fi costat pe transportatori să aducă mărfuri în țară, fără a le vămui. Percheziții la Leușeni și Cahul # Realitatea.md
Șapte vameși sunt suspectați că ar fi pretins și primit bani de la transportatorii de pasageri și colete, pentru a nu supune controlului mijloacele de transport. Aceștia ar fi cerut și primit sume de până la 1000 de euro, pentru a permite introducerea mărfurilor în țară, fără a le vămui. Ofițerii anticorupție și procurorii au […] Articolul 1000€ i-ar fi costat pe transportatori să aducă mărfuri în țară, fără a le vămui. Percheziții la Leușeni și Cahul apare prima dată în Realitatea.md.
Haos pe drumurile din țară din cauza poleiului: Peste 150 de accidente și un mort în 24 de ore # Realitatea.md
Peste 1.700 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au fost implicați în misiuni operative desfășurate în întreg teritoriul Republicii Moldova, în ultimele 24 de ore. Din cauza poleiului, în țară s-au produs peste 150 de accidente rutiere, majoritatea soldate cu pagube materiale, iar o persoană, din nefericire, și-a pierdut viața. Totodată, circa 90 de […] Articolul Haos pe drumurile din țară din cauza poleiului: Peste 150 de accidente și un mort în 24 de ore apare prima dată în Realitatea.md.
Poliția, despre tânărul rănit cu focuri de armă la Botanica: Este învinuit în 19 procese, aflate pe rol în instanță # Realitatea.md
Tânărul rănit cu focuri de armă la Botanica are statut de inculpat în 19 procese penale, aflate actualmente în gestiunea instanței de judecată. Oamenii legii susțin că anterior acesta nu a depus plângeri la Poliție și nu a denunțat faptul că s-ar simți amenințat. Precizările sunt făcute după ce deputatul Vasile Costiuc a relatat pe […] Articolul Poliția, despre tânărul rănit cu focuri de armă la Botanica: Este învinuit în 19 procese, aflate pe rol în instanță apare prima dată în Realitatea.md.
PSD amenință cu moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan, cu sprijinul AUR: Guvernăm sau nu # Realitatea.md
Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a lansat o avertizare publică la adresa premierului Ilie Bolojan, amenințând cu demiterea prin moțiune de cenzură. Declarația survine după ce, în cursul dimineții, Bolojan a declarat la RFI că nu exclude posibilitatea unui guvern minoritar PNL-USR-UDMR, în cazul în care PSD va continua atacurile politice la adresa sa. […] Articolul PSD amenință cu moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan, cu sprijinul AUR: Guvernăm sau nu apare prima dată în Realitatea.md.
FOTO Peste 18 pacienți au fost salvați în 24 de ore de pompieri și salvatori pe drumurile afectate de polei # Realitatea.md
Peste 18 pacienți au avut nevoie de intervenția salvatorilor în ultimele 24 de ore, după ce echipele medicale nu au reușit să ajungă la ei din cauza ghețușului și poleiului. În total, pompierii și salvatorii IGSU au desfășurat 92 de misiuni pentru a debloca vehicule, a asigura accesul la pacienți și a preveni accidentele pe […] Articolul FOTO Peste 18 pacienți au fost salvați în 24 de ore de pompieri și salvatori pe drumurile afectate de polei apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Zvonuri de lovitură de stat în China explodează pe rețele, chiar când Starmer ajunge la Beijing # Realitatea.md
Decizia-surpriză de a-l înlătura și a-l pune sub anchetă pentru spionaj și corupție pe al doilea om din lanțul de comandă militară de la Beijing pare să înceapă să-i aibă repercusiuni și asupra lui Xi Jinping. Generalul Zhang Youxia a fost arestat la sfârșitul săptămânii trecute, fiind acuzat că a transmis secrete nucleare către SUA și […] Articolul VIDEO Zvonuri de lovitură de stat în China explodează pe rețele, chiar când Starmer ajunge la Beijing apare prima dată în Realitatea.md.
