Partidul Nostru cere reducerea urgentă a tarifului la gaz, cu aplicare din 1 ianuarie

18:20

Nina Crețu trăiește pentru a treia oară același ghinion în Italia – rămâne fără bagaje. De această dată, valiza tinerei a fost furată din mașină. Hoții au spart vehiculul și au furat lucrurile tinerei. Din spusele Ninei, în geantă erau mai multe lucruri personale valoroase, iar influencera consideră că hoțiile persistă, pentru că nu sunt pedepsite. […] Articolul VIDEO „Fac acest video nu ca să caut mila voastră…”. Ghinion pentru Nina Crețu: I s-a furat iar bagajul în Italia apare prima dată în Realitatea.md.