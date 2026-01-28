Partidul Nostru cere reducerea urgentă a tarifului la gaz, cu aplicare din 1 ianuarie
Realitatea.md, 28 ianuarie 2026 12:00
Fracțiunea Partidului Nostru în Parlament cere revizuirea de urgență a tarifului la gaz și aplicarea unui preț redus retroactiv, începând cu 1 ianuarie 2026. Deputatul Constantin Cuiumju a declarat în cadrul unui briefing de presă că oamenii nu mai pot aștepta și nu mai pot achita facturile ridicate la energie în contextul temperaturilor extrem de […] Articolul Partidul Nostru cere reducerea urgentă a tarifului la gaz, cu aplicare din 1 ianuarie apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 15 minute
12:10
O tânără, care locuia în stradă, a fost recrutată în Turcia pentru exploatare sexuală. Făptașul, condamnat # Realitatea.md
O persoană a fost condamnată la șapte ani de închisoare pentru trafic de ființe umane și la cinci ani pentru jaf, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe o perioadă de cinci ani. Procuratura Generală (PG) precizează că, prin cumul parțial al pedepselor, acesteia i-a fost stabilită pedeapsa definitivă de opt […] Articolul O tânără, care locuia în stradă, a fost recrutată în Turcia pentru exploatare sexuală. Făptașul, condamnat apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
În jur de 25 de mii de consumatori fără curent din cauza chiciurii: Junghietu anunță intervenții masive în toată țara # Realitatea.md
Între 10.000 și 25.000 de cetățeni au fost afectați în perioada 25–28 ianuarie de întreruperi totale sau parțiale ale energiei electrice, din cauza condițiilor meteo excepțional de complicate și a depunerilor masive de chiciură. Datele au fost prezentate de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a oferit o actualizare a situației din teren. În această dimineață, […] Articolul În jur de 25 de mii de consumatori fără curent din cauza chiciurii: Junghietu anunță intervenții masive în toată țara apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
S-a cerut căutarea lui Pînzari prin Interpol, ca să nu poată părăsi Moldova. Șefa MAI: Putea fugi prin Transnistria # Realitatea.md
Autoritățile nu exclud că fostul șef al Poliției, Alexandru Pînzari, putea părăsi Moldova prin regiunea transnistreană. Ministra de Interne Daniella Misail-Nichitin afirmă că deocamdată nu se cunoaște locul aflării lui. În același timp, oficiala susține că solicitarea de a-l căuta prin Interpol, în cazul lui, a fost transmisă pentru ca Alexandru Pînzari să nu poată […] Articolul S-a cerut căutarea lui Pînzari prin Interpol, ca să nu poată părăsi Moldova. Șefa MAI: Putea fugi prin Transnistria apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
12:00
12:00
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a agățat la Casa Albă o fotografie în care apare alături de președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, realizată în timpul summitului din Alaska, care a avut loc la 15 august 2025, potrivit presei ruse. Imaginea îi arată pe cei doi lideri îmbrăcați în costume, în momentul în care Vladimir Putin […] Articolul Tablou uriaș la Casa Albă: Trump, alături de liderul rus apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
11:50
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că procedura de aprobare a noilor tarife la gaz se apropie de final, iar o eventuală reducere pentru consumatorii casnici ar putea fi decisă în perioada următoare de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Întrebat de ce a durat aproape două luni de la depunerea cererii de către […] Articolul Tariful la gaz ar putea să scadă cu ”un leu-doi”, spune ministrul Energiei apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Ministrul Finanțelor presupune că vameși condamnați anterior puteau reveni în funcție: M-aș mira, dar nu pot exclude # Realitatea.md
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, lasă de înțeles că în opinia sa la Serviciul Vamal ar mai exista angajați corupți, pe lângă cei șapte reținuți de CNA în dimineața de 27 ianuarie. Funcționarul a spus jurnaliștilor că autoritățile vor coopera cu anchetatorii. Oficialul a spus că urmează să se documenteze despre alte cazuri de corupție la […] Articolul Ministrul Finanțelor presupune că vameși condamnați anterior puteau reveni în funcție: M-aș mira, dar nu pot exclude apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Urmărește noua ediție a emisiunii #LIFESTYLE cu Xenia Bugneac, în cadrul căreia a avut loc un interviu, în platoul REALITATEA TV, cu medicul stomatolog Iulia Guțu, despre cele mai importante tendințe stomatologice care definesc anul 2026. Potrivit specialistului, „vedem trei direcții clare: tratamente personalizate, estetică responsabilă și abordare multidisciplinară. Nu mai vorbim despre perfecțiune standardizată, […] Articolul #LIFESTYLE cu Xenia Bugneac – Noua arhitectură a zâmbetului în 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Vicepreședintele CEC, Pavel Postica și expertul Promo-Lex, Nicolae Panfil, sunt invitații emisiunii Rezoomat # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat”, moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitații ediției sunt vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postica și expertul Promo-Lex, Nicolae Panfil. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: • Alegerile din autonomia găgăuză […] Articolul Vicepreședintele CEC, Pavel Postica și expertul Promo-Lex, Nicolae Panfil, sunt invitații emisiunii Rezoomat apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
VIDEO Cocaină de 1 milion de lei, ascunsă într-un televizor: Organizatorul contrabandei, trimis în judecată # Realitatea.md
Organizatorul contrabandei cu cocaină de 1.000.000 lei, ascunsă într-un televizor din Spania și la domiciliul unei membre a grupului infracțional, a fost trimis în judecată. În luna mai 2022, televizorul de model „Mi” a fost adus din Madrid în Chișinău într-un microbuz care transporta colete și pasageri. Acesta a fost primit de un complice al […] Articolul VIDEO Cocaină de 1 milion de lei, ascunsă într-un televizor: Organizatorul contrabandei, trimis în judecată apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Moldelectrica intervine de urgență la Șoldănești și Florești: Avarii pe liniile electrice din cauza chiciurii # Realitatea.md
Î.S. „Moldelectrica” a anunțat, la ora 10:00, o situație operativă complicată în Sistemul Electroenergetic Național, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile, marcate de depuneri masive de chiciură. Mai multe linii electrice aeriene de înaltă tensiune de 110 kV au fost deconectate, iar unele linii de 35 kV au fost avariate. Potrivit întreprinderii, intervențiile sunt îngreunate de […] Articolul Moldelectrica intervine de urgență la Șoldănești și Florești: Avarii pe liniile electrice din cauza chiciurii apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Bacul de la Molovata rămâne nefuncțional: Vicepremierul Chiveri, despre situația localităților din stânga Nistrului # Realitatea.md
Circulația cu bacul de la Molovata nu a fost reluată și, cel mai probabil, acest lucru nu va fi posibil nici în următoarele săptămâni, a declarat vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, în contextul condițiilor meteorologice extrem de complicate. Potrivit oficialului, vremea nefavorabilă face imposibilă, deocamdată, reluarea transportului fluvial între cele două maluri ale Nistrului. Întrebat […] Articolul Bacul de la Molovata rămâne nefuncțional: Vicepremierul Chiveri, despre situația localităților din stânga Nistrului apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
11:20
Guvernul Republicii Moldova a anunțat miercuri, 28 ianuarie, mai multe numiri, precum și o demisie. Denis Lungu a fost propus în funcția de secretar de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale din data de 22 ianuarie 2026. Candidatura a fost înaintată de ministrul Vladimir Bolea. Vladislav Cojuhari l-a propus în funcția de secretar de […] Articolul Numiri de secretari de stat și o demisie în Guvernul Republicii Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Scandalul cu legea cetățeniei: Nosatîi spune că nu doar Ministerul Apărării este responsabil de încorporare în armată # Realitatea.md
Urmare a scandalului privind reglementările din legea cetățeniei, ministrul Anatolie Nosatîi a explicat cum sunt înrolați în armată tinerii din Republica Moldova. Conform oficialului, responsabilă de procedură este Comisia de încorporare, din care fac parte și funcționari de la Ministerul Apărării. Funcționarul a insistat că oficialii din cadrul instituției pe care o conduce nu sunt […] Articolul Scandalul cu legea cetățeniei: Nosatîi spune că nu doar Ministerul Apărării este responsabil de încorporare în armată apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Primarul General, Ion Ceban, informează că, dimineața, a avut o ședință cu primarii de suburbii, unde au discutat despre necesitățile localităților în condițiile meteo extrem de complicate. „Am luat decizia să ajutăm cu material antiderapant, pentru a putea interveni pe drumurile locale. Pe cele care sunt în gestiunea noastră, noi am intervenit. Acum trebuie și […] Articolul Primăria capitalei va ajuta cu material antiderapant suburbiile, a anunțat Ceban apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
VIDEO Catlabuga, întrebată dacă condițiile meteo au afectat livezile: Unii fermieri au sisteme de încălzire în vii # Realitatea.md
Ministerul Agriculturii nu are deocamdată informații despre modul în care condițiile meteo din ultimele săptămâni au afectat agricultorii. Ludmila Catlabuga susține că nu au parvenit plângeri de la fermieri. Oficiala susține că responsabilii monitorizează situația. Direcțiile agricole urmează să stabilească dacă există zone problematice, potrivit ministrei. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de […] Articolul VIDEO Catlabuga, întrebată dacă condițiile meteo au afectat livezile: Unii fermieri au sisteme de încălzire în vii apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Un bărbat de 48 de ani a decedat pe loc, marți seara, 27 ianuarie, după ce a fost lovit de un automobil. Tragedia s-a produs pe traseul G88 Ungheni – Cornești – Condrătești – Năpădeni. „La fața locului, oamenii legii au stabilit preliminar că o tânără de 22 de ani, aflată la volanul unui Audi […] Articolul Tragedie la Ungheni. Un bărbat a murit pe loc după ce a fost lovit de un automobil apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Carnea de pui s-ar putea scumpi după interdicția importurilor din Ucraina? Ce spune șefa de la Agricultură # Realitatea.md
Interdicția privind importul cărnii de pasăre din Ucraina, care acoperea aproximativ 20% din volumul adus anterior pe piața Republicii Moldova, ar putea avea impact asupra prețurilor, însă autoritățile susțin că situația poate fi gestionată prin diversificarea surselor și creșterea producției interne. Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a declarat că, deși importurile din Ucraina au fost semnificative, […] Articolul Carnea de pui s-ar putea scumpi după interdicția importurilor din Ucraina? Ce spune șefa de la Agricultură apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Munteanu, înainte de ședința Guvernului: „Iarna aceasta este mai puțin blândă cu noi decât iernile precedente ” # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu a venit cu un mesaj înainte de debutul ședinței Guvernului Republicii Moldova care a avut loc astăzi, 28 ianuarie. „Înainte de a începe ședința noastră propriu-zisă, sigur că trebuie să constatăm faptul că iarna aceasta este mai puțin blândă cu noi decât iernile precedente. Ne confruntăm cu o situație mai dificilă, decât, […] Articolul Munteanu, înainte de ședința Guvernului: „Iarna aceasta este mai puțin blândă cu noi decât iernile precedente ” apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
VIDEO Armata Națională se extinde cu 2000 de militari. Nosatîi explică de ce este necesară măsura # Realitatea.md
Armata Națională se extinde. Astfel, Moldova va avea cu 2000 de militari mai mult, potrivit ministrului Anatolie Nosatîi. Oficialul a relatat că măsura este prevăzută în strategia aprobată în octombrie 2025. Potrivit lui, creșterea numărului de cadre va fi efectuată gradual. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! „Creșterea planificată pentru numărul […] Articolul VIDEO Armata Națională se extinde cu 2000 de militari. Nosatîi explică de ce este necesară măsura apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Studenții din India pot aduce virusul Nipah în Moldova? „Sunt niște discuții, niște zvonuri. Teste nu sunt” # Realitatea.md
Autoritățile din Moldova nu au teste pentru virusul Nipah, precizează ministrul Sănătății Emil Ceban. Oficialul a precizat că actualmente maladia nu reprezintă pericol nici pentru Europa, nici pentru Republica Moldova. Oficialul a menționat că virusul se transmite de la lilieci la porci și poate fi contractat de oameni. Maladia este extrem de contagioasă, iar comunitatea […] Articolul Studenții din India pot aduce virusul Nipah în Moldova? „Sunt niște discuții, niște zvonuri. Teste nu sunt” apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Peste 800 de locuri bugetare pentru tinerii din Transnistria în instituțiile de pe malul drept al Nistrului # Realitatea.md
856 de tineri din regiunea transnistreană au beneficiat, în anul 2025, de locuri cu finanțare din bugetul de stat în instituțiile de învățământ de pe malul drept al Nistrului. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), 511 locuri au fost oferite în învățământul superior, iar 345 în învățământul profesional tehnic. „În prezent, 270 de tineri sunt […] Articolul Peste 800 de locuri bugetare pentru tinerii din Transnistria în instituțiile de pe malul drept al Nistrului apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
10:00
479 de moldoveni au chemat ambulanța marți, după ce au căzut. S-au efectuat 61 de intervenții urgente doar la IMU # Realitatea.md
Pe parcursul zilei de marți, 27 ianuarie, ambulanța a fost solicitată în 479 de cazuri când cetățenii au căzut și s-au accidentat. La Spitalul de Urgență au apelat 306 persoane, dintre care 178 au suferit traumatisme. Chirurgii de instituția medicală au efectuat 61 de intervenții urgente, urmare a traumatismelor. În trei cazuri pacienții au fost […] Articolul 479 de moldoveni au chemat ambulanța marți, după ce au căzut. S-au efectuat 61 de intervenții urgente doar la IMU apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Chiciura a lăsat fără curent peste 15.000 de consumatori. Ministerul Energiei: „Se lucrează la remedierea avariilor” # Realitatea.md
Peste 15.000 de consumatori au rămas astăzi dimineață, 28 ianuarie, fără energie electrică din cauza chiciurei, iar circa 100 de localități sunt debranșate de la rețeaua de energie electrică, potrivit datelor oferite de Ministerul Energiei. „Dintre aceștia, 3.811 consumatori din 11 localități sunt în zona de responsabilitate a operatorului sistemului de distribuție ÎCS „Premier Energy […] Articolul Chiciura a lăsat fără curent peste 15.000 de consumatori. Ministerul Energiei: „Se lucrează la remedierea avariilor” apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
1000€ i-ar fi costat pe transportatori să aducă mărfuri în țară, fără a le vămui. Percheziții la Leușeni și Cahul # Realitatea.md
Șapte vameși sunt suspectați că ar fi pretins și primit bani de la transportatorii de pasageri și colete, pentru a nu supune controlului mijloacele de transport. Aceștia ar fi cerut și primit sume de până la 1000 de euro, pentru a permite introducerea mărfurilor în țară, fără a le vămui. Ofițerii anticorupție și procurorii au […] Articolul 1000€ i-ar fi costat pe transportatori să aducă mărfuri în țară, fără a le vămui. Percheziții la Leușeni și Cahul apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Haos pe drumurile din țară din cauza poleiului: Peste 150 de accidente și un mort în 24 de ore # Realitatea.md
Peste 1.700 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au fost implicați în misiuni operative desfășurate în întreg teritoriul Republicii Moldova, în ultimele 24 de ore. Din cauza poleiului, în țară s-au produs peste 150 de accidente rutiere, majoritatea soldate cu pagube materiale, iar o persoană, din nefericire, și-a pierdut viața. Totodată, circa 90 de […] Articolul Haos pe drumurile din țară din cauza poleiului: Peste 150 de accidente și un mort în 24 de ore apare prima dată în Realitatea.md.
09:10
Poliția, despre tânărul rănit cu focuri de armă la Botanica: Este învinuit în 19 procese, aflate pe rol în instanță # Realitatea.md
Tânărul rănit cu focuri de armă la Botanica are statut de inculpat în 19 procese penale, aflate actualmente în gestiunea instanței de judecată. Oamenii legii susțin că anterior acesta nu a depus plângeri la Poliție și nu a denunțat faptul că s-ar simți amenințat. Precizările sunt făcute după ce deputatul Vasile Costiuc a relatat pe […] Articolul Poliția, despre tânărul rănit cu focuri de armă la Botanica: Este învinuit în 19 procese, aflate pe rol în instanță apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
PSD amenință cu moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan, cu sprijinul AUR: Guvernăm sau nu # Realitatea.md
Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a lansat o avertizare publică la adresa premierului Ilie Bolojan, amenințând cu demiterea prin moțiune de cenzură. Declarația survine după ce, în cursul dimineții, Bolojan a declarat la RFI că nu exclude posibilitatea unui guvern minoritar PNL-USR-UDMR, în cazul în care PSD va continua atacurile politice la adresa sa. […] Articolul PSD amenință cu moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan, cu sprijinul AUR: Guvernăm sau nu apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
08:20
FOTO Peste 18 pacienți au fost salvați în 24 de ore de pompieri și salvatori pe drumurile afectate de polei # Realitatea.md
Peste 18 pacienți au avut nevoie de intervenția salvatorilor în ultimele 24 de ore, după ce echipele medicale nu au reușit să ajungă la ei din cauza ghețușului și poleiului. În total, pompierii și salvatorii IGSU au desfășurat 92 de misiuni pentru a debloca vehicule, a asigura accesul la pacienți și a preveni accidentele pe […] Articolul FOTO Peste 18 pacienți au fost salvați în 24 de ore de pompieri și salvatori pe drumurile afectate de polei apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
VIDEO Zvonuri de lovitură de stat în China explodează pe rețele, chiar când Starmer ajunge la Beijing # Realitatea.md
Decizia-surpriză de a-l înlătura și a-l pune sub anchetă pentru spionaj și corupție pe al doilea om din lanțul de comandă militară de la Beijing pare să înceapă să-i aibă repercusiuni și asupra lui Xi Jinping. Generalul Zhang Youxia a fost arestat la sfârșitul săptămânii trecute, fiind acuzat că a transmis secrete nucleare către SUA și […] Articolul VIDEO Zvonuri de lovitură de stat în China explodează pe rețele, chiar când Starmer ajunge la Beijing apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
Este o zi în care emoțiile se împletesc cu acțiunea, iar intuiția joacă un rol esențial. Dacă ești dispusă să fii sinceră cu tine și să ieși măcar puțin din tiparele obișnuite, vei descoperi oportunități valoroase. Astrele te încurajează să fii prezentă, să îți asculți intuiția și să acționezi cu încredere. Micile schimbări făcute astăzi […] Articolul Ce aduce horoscopul zilei de astăzi 28 ianuarie 2026 pentru fiecare zodie apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Meteorologii anunță pentru astăzi cer predominant noros, cu ceață și polei ușor în mai multe zone ale țării. Pe timpul nopții, se așteaptă ploi, iar pe drumuri se va forma ghețuș, astfel că șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență. Ziua se vor înregistra temperaturi maxime de până la +5 grade, iar noaptea mercurul din […] Articolul Meteo 28 ianuarie: Temperaturi între +5 și -3 grade, cu risc de polei și ceață apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
VIDEO Ghețuș pe străzi și trotuare: În capitală este împrăștiat material antiderapant # Realitatea.md
Și pe parcursul acestei nopți, serviciile municipale intervin pentru combaterea ghețușului în stațiile de așteptare, trecerile pietonale și pasajele subterane, curți de blocuri, în parcuri și scuaruri intens circulate de către cetățeni. „De asemenea, sunt prelucrate cu material antiderapant străzile principale și secundare unde circulă transportul public, cele în pantă și accesele către suburbii. Pe […] Articolul VIDEO Ghețuș pe străzi și trotuare: În capitală este împrăștiat material antiderapant apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
VIDEO Zelenski condamnă atacul cu drone asupra unui tren de pasageri din regiunea Harkov # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a condamnat atacul cu drone lansat de Rusia asupra unui tren de pasageri din regiunea Harkov. Un tren a fost lovit marți de drone rusești în regiunea Harkov, în nord-estul Ucrainei, atac soldat cu cel puțin patru morți, au anunțat autoritățile ucrainene. În tren se aflau peste 200 de persoane. Patru […] Articolul VIDEO Zelenski condamnă atacul cu drone asupra unui tren de pasageri din regiunea Harkov apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
De ce kilogramele în plus din jurul taliei pot ascunde riscuri serioase pentru sănătate # Realitatea.md
Câteva kilograme în plus în zona taliei nu indică doar necesitatea unui regim alimentar și a mai multor exerciții fizice, ci pot semnala o problemă mult mai serioasă. Excesul de grăsime abdominală este, de asemenea, un avertisment pentru un risc mai mare de insuficiență cardiacă, sugerează un studiu citat de Daily Mail. Fiecare centimetru în plus […] Articolul De ce kilogramele în plus din jurul taliei pot ascunde riscuri serioase pentru sănătate apare prima dată în Realitatea.md.
06:50
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 28 ianuarie 2026. Astfel, euro se apreciază până la 20 de lei și 01 ban, înregistrând o creștere de 3 bani. Dolarul american scade la 16 lei și 82 de bani, cu 3 bani mai puțin. Hrivna ucraineană rămâne la nivelul de […] Articolul Curs valutar 28 ianuarie 2026: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
23:10
Franța interzice rețelele sociale pentru minorii sub 15 ani. Macron: „Creierul copiilor noștri nu este de vânzare” # Realitatea.md
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că guvernul său va accelera procesul legal pentru a interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale. Astfel, Adunarea Națională a Franței a aprobat luni, cu o majoritate covârșitoare, amendamentul care stipulează că „accesul la un serviciu social online furnizat de o platformă online este interzis minorilor sub 15 […] Articolul Franța interzice rețelele sociale pentru minorii sub 15 ani. Macron: „Creierul copiilor noștri nu este de vânzare” apare prima dată în Realitatea.md.
22:50
Spania monitorizează un petrolier suspect din „flota fantomă” a Rusiei în Marea Mediterană # Realitatea.md
Spania a anunțat, marți, 27 ianuarie curent, că urmărește îndeaproape situația unui petrolier cu probleme tehnice în Marea Mediterană, suspectat că face parte din așa-numita „flotă din umbră” folosită de Rusia pentru exportul de petrol în afara sancțiunilor occidentale, informează antena3.ro. Petrolierul „Chariot Tide”, navă sub pavilion mozambican, se deplasează în prezent „cu viteza de […] Articolul Spania monitorizează un petrolier suspect din „flota fantomă” a Rusiei în Marea Mediterană apare prima dată în Realitatea.md.
22:30
„O miliție care ucide oameni”: furie în Italia după anunțul SUA că trimit agenți ICE la Jocurile Olimpice # Realitatea.md
Prezența agenților americani de imigrare și control vamal (ICE) la Jocurile Olimpice de Iarnă din Italia, programate între 6 și 22 februarie, a stârnit controverse puternice. Oficialii italieni și lideri locali critică implicarea lor, evocând incidente violente din Statele Unite, transmite adevărul.ro. Agenții Serviciului de Imigrare și Control Vamal (ICE) urmează să participe la misiuni […] Articolul „O miliție care ucide oameni”: furie în Italia după anunțul SUA că trimit agenți ICE la Jocurile Olimpice apare prima dată în Realitatea.md.
22:00
Burse de până la 70.000 de lei: MEC a aprobat lista sportivilor beneficiari, însă nu a făcut-o publică # Realitatea.md
235 de sportivi, membri ai loturilor naționale ale Republicii Moldova, care au obținut rezultate remarcabile la competiții internaționale majore vor primi burse de performanță din partea Guvernului. Ministerul Educației a aprobat lista acestora, însă nu a făcut-o publică. Cea mai mare indemnizație lunară acordată este de 69.600 de lei, iar cea mai mică este de […] Articolul Burse de până la 70.000 de lei: MEC a aprobat lista sportivilor beneficiari, însă nu a făcut-o publică apare prima dată în Realitatea.md.
21:30
Radu Marian: Modificările la legea cetățeniei au fost necesare pentru securitatea națională # Realitatea.md
Vicepreședintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Radu Marian, a comentat scandalul legat de modificările operate la Legea cetățeniei, subliniind că problema nu este una recentă, ci are la bază riscuri de securitate națională apărute după declanșarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Rezoomat de la RLIVE TV. Potrivit lui Radu […] Articolul Radu Marian: Modificările la legea cetățeniei au fost necesare pentru securitatea națională apare prima dată în Realitatea.md.
20:50
NASA trimite din nou oameni pe Lună, într-o navă considerată de mulți nesigură: „E o nebunie, riscul nu e mic” # Realitatea.md
NASA se pregătește să trimită din nou oameni spre Lună, însă misiunea Artemis II pornește cu un semn de întrebare important: capsula Orion are un defect cunoscut la scutul termic, piesa esențială care trebuie să protejeze astronauții la reintrarea în atmosfera Pământului, scrie antena3.ro. Patru astronauți ar urma să plece într-o misiune istorică în jurul […] Articolul NASA trimite din nou oameni pe Lună, într-o navă considerată de mulți nesigură: „E o nebunie, riscul nu e mic” apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
Restricții temporare pentru camioanele de mare tonaj pe drumurile spre punctele de frontieră # Realitatea.md
Circulația camioanelor de mare tonaj poate fi temporar restricționată pe unele sectoare de drum care duc spre sau dinspre punctele de trecere a frontierei de stat, anunță Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră. Potrivit autorităților, pe mai multe trasee naționale se formează ghețuș, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile, ceea ce sporește riscul producerii accidentelor […] Articolul Restricții temporare pentru camioanele de mare tonaj pe drumurile spre punctele de frontieră apare prima dată în Realitatea.md.
20:10
Comemorarea victimelor Holocaustului: Pe clădirea Parlamentului Moldovei este proiectată inscripția #WeRemember # Realitatea.md
Pe clădirea Parlamentului Moldovei a fost proiectată inscripția #WeRemember în seara de 27 ianuarie. Legislativul comemorează astfel cele peste șase milioane de victime ale Holocaustului. Inițiativa face parte dintr-o serie de evenimente organizate de Ministerul Culturii, în parteneriat cu mai multe instituții. Acțiunea reprezintă un îndemn la solidaritate și un apel la promovarea toleranței. Autoritățile […] Articolul Comemorarea victimelor Holocaustului: Pe clădirea Parlamentului Moldovei este proiectată inscripția #WeRemember apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
De la „avem probleme în jur”, până la „respectăm suveranitatea”. Premierul și speakerul comentează problema Groenlandei # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu a ezitat să comenteze intențiile lui Donald Trump privind anexarea Groenlandei. Oficialul a menționat că doar că „avem prea multe probleme în jurul nostru”, fiind întrebat de jurnaliști despre subiect. Ulterior, șeful Guvernului i-a sugerat lui Igor Grosu să vorbească la subiect. Speakerul s-a referit la discuțiile de la Davos și a […] Articolul De la „avem probleme în jur”, până la „respectăm suveranitatea”. Premierul și speakerul comentează problema Groenlandei apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
STOP CADRU Despre Codruț s-a vorbit și la Consiliul Europei. Maia Sandu a dezvăluit că a mai adoptat un patruped # Realitatea.md
Maia Sandu a vorbit despre Codruț la Consiliul Europei. Președinta Republicii Moldova a dezvăluit că a mai adoptat un patruped. Precizarea a fost făcută în timp ce șefa statului vorbea despre protecția și adoptarea animalelor fără stăpân. În context, președinta a îndemnat să avem grijă de patrupezi. „Eu am adoptat un câine cu trei labe. […] Articolul STOP CADRU Despre Codruț s-a vorbit și la Consiliul Europei. Maia Sandu a dezvăluit că a mai adoptat un patruped apare prima dată în Realitatea.md.
19:00
Natalia Morari susține că are interdicție de a intrat în România. Ea a publicat un video, în care apare și Gheorghe Gonța, în care autoritățile de frontieră din România i-ar comunica că nu poate trece Prutul. În secvența video se aude un funcționar care o întreabă pe Natalia Morari dacă are cetățenie și îi comunică […] Articolul VIDEO Natalia Morari afirmă că are interdicție de a intra în România apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
VIDEO „Fac acest video nu ca să caut mila voastră…”. Ghinion pentru Nina Crețu: I s-a furat iar bagajul în Italia # Realitatea.md
Nina Crețu trăiește pentru a treia oară același ghinion în Italia – rămâne fără bagaje. De această dată, valiza tinerei a fost furată din mașină. Hoții au spart vehiculul și au furat lucrurile tinerei. Din spusele Ninei, în geantă erau mai multe lucruri personale valoroase, iar influencera consideră că hoțiile persistă, pentru că nu sunt pedepsite. […] Articolul VIDEO „Fac acest video nu ca să caut mila voastră…”. Ghinion pentru Nina Crețu: I s-a furat iar bagajul în Italia apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
AND, despre situația de pe traseele naționale: Drumurile sunt practicabile și fără blocaje # Realitatea.md
La această oră, traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă, cu ceață și polei pe mai multe sectoare de drum, informează Administrația Națională a Drumurilor (AND). Drumurile sunt practicabile și fără blocaje, iar echipele de drumari rămân mobilizate non-stop. Toate arterele naționale sunt monitorizate continuu, iar intervențiile se efectuează prompt și operativ, atât manual, […] Articolul AND, despre situația de pe traseele naționale: Drumurile sunt practicabile și fără blocaje apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Zelenski numește un nou ambasador în Georgia după mai bine de doi ani de tensiuni diplomatice: cine preia noua funcție # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a numit, pe 26 ianuarie, un nou ambasador al Ucrainei în Georgia, pentru prima dată din 2022. Prin decretul prezidențial, Mihail Brodovici a fost desemnat să ocupe această funcție diplomatică, scrie Kyiv Post. Brodovici activează în Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei din 1996 și anterior a fost ambasador în Slovenia între […] Articolul Zelenski numește un nou ambasador în Georgia după mai bine de doi ani de tensiuni diplomatice: cine preia noua funcție apare prima dată în Realitatea.md.
