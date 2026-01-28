VIDEO Președintele Zelenski: lucrările privind acordul de reconstrucție cu SUA sunt în plină desfășurare

07:00

Câteva kilograme în plus în zona taliei nu indică doar necesitatea unui regim alimentar și a mai multor exerciții fizice, ci pot semnala o problemă mult mai serioasă. Excesul de grăsime abdominală este, de asemenea, un avertisment pentru un risc mai mare de insuficiență cardiacă, sugerează un studiu citat de Daily Mail. Fiecare centimetru în plus […]